شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو “خلال الساعات الماضية” يظهر فيه أحد المواطنين يشتكي من تعرض سيارته لسرقة أجزاء منها، أثناء وقوفها بحجز السيارات التابع لشرطة محافظة حفر الباطن.

وأظهر الفيديو الأجزاء التي تمت سرقتها من السيارة وشملت الأبواب و البطارية، كما خلع الباب الخلفي وألقي بجوارها.

فيما أصدر مدير الأمن العامّ الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، توجيهًا بتشكيل لجنه عليا من جهات الأمن العامّ المختصة، وسرعة رفع نتائج التحقيق.

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