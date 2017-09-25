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شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطن
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو “خلال الساعات الماضية” يظهر فيه أحد المواطنين يشتكي من تعرض سيارته لسرقة أجزاء منها، أثناء وقوفها بحجز السيارات التابع لشرطة محافظة حفر الباطن.
وأظهر الفيديو الأجزاء التي تمت سرقتها من السيارة وشملت الأبواب و البطارية، كما خلع الباب الخلفي وألقي بجوارها.
فيما أصدر مدير الأمن العامّ الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، توجيهًا بتشكيل لجنه عليا من جهات الأمن العامّ المختصة، وسرعة رفع نتائج التحقيق.
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التعليقات
35 - بدران2017-09-25 21:33:19
الغريب ان اغراضه المسروقه معروضه باسم اسير 4 بموقع حراج ههههههه
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34 - ابو سعود2017-09-25 21:33:08
اللي يصور يبي يشب النار يقول ابك اللي سرق منهم وفيهم هههه . اللي شلح السيارة واحد من برا قاطع الشبك بليلة مافيها قمر .
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33 - حامد2017-09-25 21:23:33
تعرفون المثل اللي يقول باب النجار مخلع
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32 - أبو معاذ2017-09-25 21:21:50
ابشر بالتعويض بكرة يعطونك جديدة ربعنا مايقصرون
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( عدد التعليقات 2,216 )31 - ابونواف...
نتمنى ان ينسحب نجاح ساهر وتحصيل الغرامات على جميع اعمال المرور
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30 - عبدالله2017-09-25 20:48:38
ابشر بالسعد المرور بيشتري لك سيارة جديدة بدأها
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29 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-25 20:34:30
قصدي تعويض مؤقت من الخفير المناوب المهم استرنا اللَّه يستر عليك..
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28 - مزارع من أرض الطيبين2017-09-25 20:33:17
نعم حصل معاي في مطار الاحساء الدولي لم عدت من دولة الإمارات العربية المتحدة وجدت سيارتي تم سرقت الصدام مع الشبك ومع هذا المواقف بفلوس والله المستعان والشكوى لغير الله مذله
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27 -2017-09-25 20:32:30
المصيبه اذا كان الحجز مفتوح لكل من هب ودب ماعليه سور أو حراسه مشدده فهذي سيارات ناس يجب المحافظة عليها
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26 - وطن بلا سكن2017-09-25 20:32:26
يا بلادي واصلي
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25 -2017-09-25 20:30:29
الحجز بحراسه من يستطيع الدخول ويشلح و يخرج بالمسروقات بدون ماينكشف الموضوع فيه ان ولا اظلم احد
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( عدد التعليقات 6,956 )24 - فاائق و راائق
المرور يتحمل تبعات ذلك لأنها مودعة لديهم أي بحكم الأمانة .. فيجب إصلاحها له
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23 - خالد2017-09-25 20:28:37
حقك سياره مثلها من الوكالة وأقل من حقك ،، وتعطى من قبل وزارة الداخلية ،، إذا طولت قضيتك أرفعها للديوان الملكي أو أمير المنطقة وبأذن الله تعوض سياره جديده ، وتشكل لجنه تحقيق في هذه المهزله ويحاسبون
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( عدد التعليقات 6,956 )22 - فاائق و راائق
لماذا لا يكتفي المرور بمخالفة المخالفين أما الحجز فيكون للمركبات التي تم مصادرتها لصالح الدولة من يرتكب مخالفات ينطبق عليها شروط المصادرة لعظم الجرم المرتكب عليها ....
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21 - الحربي2017-09-25 20:28:34
السلام عليكم... من حقي كمواطن اعرف نتائج التحقيق وأرى يد الحرامي تُقص
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20 - نوره2017-09-25 20:25:12
هو باشر الفريق الهلال .. الله يعينه ويعاونه ابشر بالخير اذا الهلال باشر العمل ..
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19 - ⛔️2017-09-25 20:23:57
هذا فعل غير مقبول ان كان الأمر صحيحاً وأرجو من مدير الأمن العام محاسبة القائمين على الحجز
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18 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-25 20:20:24
هذا تعويض مؤقت 🚴
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17 - ابوسلطان2017-09-25 20:10:53
يارجال وش تعويض سيارة جديدة خذ الباقي منها وخذ قطع مستعمل ركبه لا تجي بكرا ماعاد تلاقي لا مكينة ولا شي. الحمد الله انك لقيت شي منها 😊 لا كاميرات مراقبه ولا شي ماصار حجز.
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16 - عيصو2017-09-25 20:10:48
دليل جديد على فشل المرور الغوها وفكونا منهم وحطوا شركات محترفه
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15 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-09-25 20:06:03
كبيرة بحق الأمن .. وينكم يا من تبحثون عن أخطاء المعلمين والتعليم . هيا علقوا على أهم قطاع في الدولة . ولكي لا نحكم على أي قطاع حكومي بالسلب يجب أن نتحرى الدقة أولا ..
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14 - ابوسلطان2017-09-25 20:06:00
راح ترفع قضيه وراح تطارد ورا تعويضك وعاد راح تضيع سنين في المحاكم ومواعيد ولا راح تستفيد شي. الله يعوضك خير.
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13 -2017-09-25 20:05:25
هذي فوضى ومهزله
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12 - ابوسلطان2017-09-25 20:03:06
والله المصيبه لهدرجة يتم تشليح وسرقة السيارة داخل حجز الأمن عاد لهدرجة لاحولا ولاقوة الا بالله يارجال الله يعوضك وراح تطارد ورا سيارتك ولا راح احد يعطيك شي خذ الباقي منها واطلب العوض من الله.
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11 - ....2017-09-25 20:03:03
الحل تعويضه بسيارة جديده آخر موديل ولا يتم ترقيع سيارته بقطع اخرى هذا هو الحل المناسب مع محاسبة المتسبب
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10 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-25 20:02:13
أبتسم ياأخي غيرك السياره بكبرها أختفت أهم شيء الأمن والأمان .
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9 - عبدالله اليامي2017-09-25 19:57:15
حجز بدون سور وبوابة يتواجد بها رجال أمن !!!
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8 - رفيق الدرب2017-09-25 19:56:53
اللوحه ورقم الهيكل اكيدباقي كيف حجز بدون كمرات هذا كان زمان
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7 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-25 19:53:20
عادي يمكن العسكري محتاج بيبان وبطاريه من نفس الموديل ليه مكبرين الموظوع ؟
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6 - الخالدي2017-09-25 19:44:38
الحمدالله على نعمه الامن و. الامان
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5 - هيث2017-09-25 19:43:48
كلا يركب GPS بسيارته والله يحدد موقعها لو بطن الارض
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4 - خالد2017-09-25 19:42:47
شيء مخزي ولله ... والفضيحه ان كانت منهم وفيهم مثل مايقول صاحب المقطع يعني حاميها حراميها
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-25 19:42:45
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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2 - نيدو2017-09-25 19:40:56
يتم تعويضه عن السياره كامله اما ان المرور يضع حراسه على السيارات المحجوزه او مايحجزها ... المرور يكسب المليارات من المخالفات ...
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1 - &2017-09-25 19:40:44
يارجال ماهي غريبه الدبابات تصادر والصبح مع عيالهم يلعبون فيها
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