شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو ، يكشف قيام محافظة البحيرة في مصر بافتتاح إحدى المساجد التابعة لها على أنغام الموسيقى وبحضور راقصات شعبيات.

ووفقا للفيديو المتداول فقد تم افتتاح المسجد على أنغام أغنية ” حلوة بلادي السمرا” للفنانة الجزائرية الراحلة “وردة”، في حين أدت فرقة شعبية ضمت راقصات بأداء إحدى الرقصات على أنغام الأغنية.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل ، مستنكرين ما فعلته المحافظة لافتتاح مسجد بوجود راقصات وأغاني .

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