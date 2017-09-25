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شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!
صحيفة المرصد : تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو ، يكشف قيام محافظة البحيرة في مصر بافتتاح إحدى المساجد التابعة لها على أنغام الموسيقى وبحضور راقصات شعبيات.
ووفقا للفيديو المتداول فقد تم افتتاح المسجد على أنغام أغنية ” حلوة بلادي السمرا” للفنانة الجزائرية الراحلة “وردة”، في حين أدت فرقة شعبية ضمت راقصات بأداء إحدى الرقصات على أنغام الأغنية.
وأثار الفيديو حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل ، مستنكرين ما فعلته المحافظة لافتتاح مسجد بوجود راقصات وأغاني .
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التعليقات
66 - مع الخيل2017-09-26 00:12:53
اللهم ياواحد يااحد ارزق صاحب تعليق 50 داء يشغله بنفسه
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65 -2017-09-26 00:11:46
دين السواسية العساكر وين ريما اللي تهاجم الاخوان وتمدح العسكر
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64 - كامي كاز2017-09-26 00:10:10
لاحول ولاقوة إلا بالله الآن هجمة على الإسلام كبيرة جدا مصر السيسي تسيئ وهناك بلد منبع الإسلام فيها هز يا وز ب اية التوحيد وين احنا لا لا لا لايمكن أن نرضى بهذا دين الله لا يمكن أن يهان
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63 - مع الخيل2017-09-26 00:07:39
عساك ****ي50
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62 -2017-09-26 00:05:43
ههههههههههه من جماعة الماضي ورحال وقلم وفهد 12 هههههههههههههه
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61 - إستشاري صح2017-09-25 23:56:02
أكثر الشعب المصري فيهم تقوى ومتدينين وحسبنا الله على من جرح مشاعرهم فهم لايرضون مثل هذا الفساد بل وسبب لهم إزعاج واحباط.
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60 - ابو سعود2017-09-25 23:54:36
هذا مذهبهم وقناعتهم احنا ايش دخلنا فيهم. ياناس ياعالم افهمو كل بلد وقبيله لهم مفهوم خاص بالعبادة والطقوس ارجوووك ايها الغيور اترك الناس تتعبد على كيفها وحسب تشريع القرآن انت غير محاسب بما يفعله الناس
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59 - للاسف2017-09-25 23:53:39
شعب ****
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58 - ميسون2017-09-25 23:51:22
لا غرابه فنحن في الطريق .. هم السابقون ونحن اللاحقون . ههههه
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57 - استاذ حرفندو2017-09-25 23:41:45
لاإله إلا الله................... توكلت على الله......................لاحول ولت قوة إلا بالله
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56 - إستشاري صح2017-09-25 23:36:38
...هذا هو الوضع المحزن لمصر غناء ورقص في ساحات المسجد لا يرضى هذا الوضع إلا منافق .
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55 - خالد2017-09-25 23:32:14
ليس في مصر فقط ،، الآن الكل يركب الدين على مقاسات معينه
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54 - ابو محمد2017-09-25 23:30:52
فتشوا عن الحبيب علي الجفري. ياسلام على حبي وحبك وعد و مكتوب لي احبك.
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53 - واي فاي2017-09-25 23:25:38
اغراء المطاوعه والمتدينين لقلبها كرخانه هههههه
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( عدد التعليقات 28,909 )52 - قلم الحقيقه
الأخونجية الأخوان يريدون ساحات المساجد في مصر وغير مصر لو مكنو من ذلك مظاهرات واحتجاجات وخطب تحريضية عدوانية وسب وشتم حكام العرب والدعوة لما يسمى بالثورات للربيع العربي الذي من نتائجة انتشار الارهاب.
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51 - جبال سدير2017-09-25 23:19:38
اكيد مسجد للصوفية بتاع كلة
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( عدد التعليقات 28,909 )50 - قلم الحقيقه
جزاهم الله خير وكثر الله من أمثالهم هؤلاء ينشرون لغة المحبة والسلام والتعايش أمام بيت من بيوت الله على أرضه بعد أن حولها الارهابيين الى ساحات اغتيالات وتفجيرات ودماء وأشلاء واشاعة أجواء الخوف والارهاب
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49 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا2017-09-25 23:14:39
لاحول ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل الله يبدل احوال المسلمين للتقوى ومعرفه حق الله وما يرضي الله
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48 - إستشاري صح2017-09-25 23:13:32
الغرب يريد المسلمين على هذا النمط أغاني وفساد أخلاقي وفساد إداري وإستهلاكين لامنتجين ومختلفين لامتفقين ومتخلفين في مؤخرة الأمم لكي يصبح المسلمين أمة لاقيمة لها ولايثقون ولايحترمون بعضهم بعضا.
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47 - دكتور الحب2017-09-25 23:12:14
هيا يامصاريه اللي ازعجتونا في يومنا الوطني وماتبونا نحتفل.. ومايصحش بئه ....روحو انشغلو ببلادكم ....وخلونا في حالنا
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46 - مزاجي كذا2017-09-25 23:11:39
اهم شي انة خارج المسجد أما داخلة مشكلة وبعدين ليش سائلين هم خلاص معاد فئة من ينهي عن منكر أو يأمر بمعروف الكل التزم الصمت لانة اخر الزمان واهل العلم يعلمون ذالك ولايخفاهم شي لاكن قبضو على جمرتهم بقوة
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45 - فهدة2017-09-25 23:10:46
هههههه شعب في الحزن يهز وفي الفرح يهز وحتي في بيوت الله وايش بقي تجمعهم الطبله ويفرقهم العصا
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44 - لا حول ولا قوة الا بالله2017-09-25 23:10:36
صدقت يا عمر بن العاص (أرضها ذهب ونساؤها لعب ورجالها من غلب وأهلها تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا)
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( عدد التعليقات 28,909 )43 - قلم الحقيقه
فعلآآآآآ تحيا مصر عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه وخذل الأخونجية الأخوان أعداء الله ورسوله وأعداء العرب وشعوبهم وأوطانهم.طبعآ الأخونجية قطيع الدواعش والأخوان يريدون حفلة حزام ناسف.
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42 - ابن عدوه2017-09-25 23:06:21
تعليق مخالف
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41 - ابو راكان2017-09-25 23:00:26
ت37 ****
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40 - The mask2017-09-25 22:58:20
تعليق مخالف
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39 - ولا ننسى مافعلن المصريات من حلقات غناء وموشحات في المسجد النبوي2017-09-25 22:58:08
في القسم النسائي ولو سمح لهن لضربن بالدف وأقمنا زار ومزارات//
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38 -2017-09-25 22:55:22
إيه دا الجنون.إيه دا الهبل..إيه دا الاسلام اللي يهز وسطه.أقسم أن هذه بداية التغريب لمصر وشعبها مصر.وتحولها الى العلمانية ويظهر أنه تخطيط دقيق بدأ مع الفتاوى إياها، ثم غسيل الدماغ الشعب.وسينتهي للهاوية
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37 -2017-09-25 22:53:18
هههههههههههههههههخخخخخخخهههخخخخههه قلم الحقيقة ما فاضي يعلق ****
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36 - راي2017-09-25 22:51:54
اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا الله ينتقم منهم نحن الآن في زمن من يعادي الإسلام المسلمون أكثر من الغرب يتسابقون لرضاء ترامب عدو الإسلام لنيل رضاه عنهم ونسوا رضاء الله هو الأهم والأقوى كارثتكم قربت
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35 - لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ// الأية التوبة2017-09-25 22:50:05
نسأل الله أن تكون العبادة في هذا المسجد على غير حال الإفتتاح //
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34 - صحيح2017-09-25 22:45:17
اللهم قوي ايمانهم هيعيطو من التقوى!!!!!
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33 - عبدالله اليامي2017-09-25 22:44:05
***، جايبين شارع الهرم عند بيت من بيوت الله ، مصر من سيئ لأسوأ في عهد السيسي .
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32 - سالم2017-09-25 22:38:53
رب اقم الساعة
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31 - مصر ***2017-09-25 22:38:51
شعب ***فالحين بس في الرقص والتطبيل والفجور
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30 - نعم إفتتاح مسجد ويوجد صور لمشايخ اثناء الإفتتاح ولم يتم إدراج الصور هنا2017-09-25 22:38:41
وما يحدث من خزعبلات في مصر بإسم الدين لايصدقها عقل // هذا وأن دل فإنما يدل على الحال الذي وصل اليه الأزهر الشريف //
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29 - الواصلي2017-09-25 22:37:52
وبكرة تشوفوا مصر
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28 - فاهم صح2017-09-25 22:31:57
تعليق مخالف
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27 - خالد2017-09-25 22:30:32
بداء غريبا وسوف يعود غريبا .... عرفتوة ولا اعلمكم ( الاسلام )
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26 - يمكن يكون كنيسة2017-09-25 22:30:03
اذا كان هذا جامع فاحتفال بفتح جامع امر عادي ، لكن يجب ان يكون الاحتفال فيه اناشيد إسلامية ، نعم حنا نستهجن طريقة الاحتفال بالموسيقى والرقص هذا شي مرفوض ولا يليق ببيوت الله
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25 - عالمي2017-09-25 22:29:39
قلم الحقيقة لن يعلق على هذا الموضوع
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24 - وطني 🇸🇦حماك الله2017-09-25 22:28:57
لا أظن انه افتتاح مسجد ربما حفلة لأهل الحي بجوار المسجد
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23 - mar2017-09-25 22:27:58
ايش الغريب فيه ارضها ذهب ونسائها لعب ورجالها يجمعهم الدف وتفرقهم العصا حكمه بليغه ولو ان مصر مهد الحضارات ومنبع العلم لاكن الحلو ما يكمل وهي بلد الامن والامان (ادخلو مصر انشاء الله امنين) تحيا مصر
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22 - ضمير الناس2017-09-25 22:26:58
مصرام الفقه والاعتدال اعرف بشئون دنياهاودينهادرب ايه المتشددون لامكان لكم اليوم الابكهوف تورابوراوصحبة الخونه فيهاوعملاالشيطان مصاصي الدم***
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21 - عمر2017-09-25 22:25:47
هذا مايريده ان يحصل عندنا اذناب ايران وكلابها لاكن هيهات ثم هيهات ثم هيهات والويل لكم ايها ***
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20 - عالمي2017-09-25 22:25:14
ايضا الشيعه يلطمون ويغنون ويرقصون
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19 - اكيد صوفيين2017-09-25 22:24:22
الصوفيين جايزعنهم الرقص والغناء
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18 - ابو عمر2017-09-25 22:24:10
تعليق رقم1 أحسنت هذآ حقه
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17 -2017-09-25 22:22:51
عادي ياباشا ... أنتم ترقصون وتغنون في ساحات المساجد وفيه البعض يغنون ويمولون بالآيات القرآ نيه
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16 - الملكي2017-09-25 22:18:34
وبعدين دائما يبغون الناس يصيرون مثلهم لو تسئلونهم ذحين قالولكم دية مافيهاش حاقةانتو غلطانيين
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-25 22:14:19
على بالهم يغيضوا الإخوان بتصرفاتهم الحمقاء
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14 - وليد2017-09-25 22:13:37
ليش مستغربين ب***
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13 - ابوشوكة2017-09-25 22:13:22
خارج أروقته المسجد!! عادي بيئتهم كذا وهم عايشين كذا وراضين بما يفعلون بكيفهم مالنا دخل في البشر 😎
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12 - الفارس2017-09-25 22:13:10
هالرقاصات هما *****ي هذه البيئة نما وترعر فماذا يرجى من واحد نماء في هذه البيئة
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11 - ابك اهو علامه2017-09-25 22:10:23
مصر ام الدنيا
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10 -2017-09-25 22:09:51
قلم الخنبقه
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9 - ابك اهو علامه2017-09-25 22:09:44
هههههههه
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8 - خلك بعيد حبك يزيد2017-09-25 22:09:44
المصريين***
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7 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-25 22:09:32
بمشاركة إمام المسجد..
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6 - العربي2017-09-25 22:07:39
شعب ما فيه خير وكل شيء عندهم جايز وكلهم زي بعض لا الشيخ ولا الداشر شعب غريب وعجيب
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5 - محمد الجعيد2017-09-25 22:07:37
شعب ***كل شي جائز عندهم
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4 - صقر العروبه2017-09-25 22:06:37
الله يرحم حالهم جهل في بلاد المسلمين وين دور المدارس
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3 - انـــــــــــا2017-09-25 22:05:09
استغفر الله شعب ماله حل
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2 - سعد التميمي2017-09-25 22:04:08
حسبي الله ونعم الوكيل
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1 - الفارس2017-09-25 22:01:57
وينك ياقلم الخقيقة هذا هوا مستواك وبيئتك هز ورقص
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بواسطة : فطوم
الله واكبر منهي يارا النمله****...
بواسطة : بهجت
ت32 المرأه *****...
بواسطة : زائره
شوفوا كاملين العقل وش يسوون فعلا الرجال ناقصين عقل...
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