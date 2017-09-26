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الرئيسية / بالفيديو .. ناجيات من داعش : هذه ليست دولة إسلامية هذه دولة وحوش وقتلة ..عذبونا واغتصبونا في بيوتنا !

بالفيديو .. ناجيات من داعش : هذه ليست دولة إسلامية هذه دولة وحوش وقتلة ..عذبونا واغتصبونا في بيوتنا !

بالفيديو .. ناجيات من داعش : هذه ليست دولة إسلامية هذه دولة وحوش وقتلة ..عذبونا واغتصبونا في بيوتنا !
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المرصد 3 478 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ومن قصص المعاناة من احتلال داعش هي قصة أم رائد التي تنتمي إلى ذات البلدة التي تظاهر أهلها .

أم رائد إمرأة من درعا جنوب سوريا، وهي إم شهيد تعرضت لتهديدات من تنظيم داعش وتم إعتقالها ، وروت شهادتها عن إنتهاكات التنظيم بحق الأهالي والأبرياء، ووصفت داعش بأنهم مجرمون إنتهكوا الأعراض، وأضافت أن ما يفعله داعش ليس له أي علاقة بالإسلام ، وفقاً لقناة تلفزيون الآن .

تعرضت للاعتقال في سجون تنظيم جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش، دامت فترة اعتقالها 7 أيام تعرضت للتعذيب بأبشع طرق التعذيب.

انتهاكات التنظيم

اعتقلت بتهمة التعامل مع الجيش السوري الحر بعد إعتقال أبناء أخيها وإعدامهم بإصدارات مرئية في بلدة الشجرة؛ أثناء تواجدها بالمعتقل شاهدت انتهاكات التنظيم من جرائم قتل واغتصاب بحق النساء والفتيات في السجون.

وأوضحت أنه عندما دخل تنظيم داعش قرية التسيل نشر الرعب والخوف بين الأهالي كان الرجال والنساء يخافون منهم، وأضافت أنهم دخلوا البلدة مثل وحوش سرقوا المنازل وإنتهكوا كل الحرمات.

مآساة سعاد

وفي مقطع آخر روت سعاد وهي فتاة سورية تبلغ من العمر عشرين عاما، كيف اختطفها مسلحو داعش من منزلها، وقام سجانو التنظيم باغتصابها وتعذيبها بالضرب والصعق بالكهرباء في بلدة الشجرة في ريف درعا الغربي، بعد أن اتهموها بمساعدة الجيش السوري الحر. تحدثت الشابة، بعدما تمكنت من الهرب من السجن بالتعاون مع أحد أقاربها.

قالت سعاد (اسم مستعار) الفتاة التي تعرضت للإغتصاب على يد مسحلي داعش: “اقتحم الدواعش بيتنا، وكان لدى 3 اخوة فقاموا بإختطاف احدهم بينما تمكن اثنان من الهرب، كما سرقوا أغراض البيت، وأخذوا النقود التي كانت بحوزتنا”.

تعذيب بالكهرباء واغتصاب

وتتابع سعاد حديثها: “اقتادوني إلى فرعهم في الشجرة فرع الكهربا، حيث لديهم تعذيب وقتل، وكانوا يغتصبون البنات وكنت انا منهم، أذكر أنهم أتوا بإمرأة من عابدين، وحكت إحداهما قصتها، فقالت، أن سجاناً في عابدين اسمه ابو زيد كان يغتصب النساء”.

وتضيف الفتاة: “عندما اخذونا إلى سجن الكهربا، تعرضنا للتعذيب والضرب المبرح،وتعرضنا لشتى انواع التعذيب، أقساها الإغتصاب”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

3 -
2017-09-26 04:16:00
الزوجة صغيرة السن تجدد الحياة للرجل
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2 -
2017-09-26 04:13:54
وبكلّ تأكيد فإنَّ كلَّ رجل يتمنّى أن يرزقه الله زوجةً صالحةً عمرها 18مطيعة له في بيته وفي نفسها ، وتكون هذه الطاعة باباً من أوسع أبواب المحبّة
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1 - وبالاسحار هم يستغفرون
2017-09-26 03:13:49
اكثروا في هذا الوقت من استغفار السحور : استغفر الله العظيم واتوب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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آخر تعليق
بواسطة : سعد بن فهد

الشعب مطنوخ ودفيع في نفس الوقت اهم شيئ الامن والامان الاستقرار الي موجود فقط في...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

عندما يعود ريموت التلفزيون للعمل بعد ان تضربه يراودك شششششششعور بالانتصار💪😊...
بواسطة :

امريكا تقول مالا تفعل تدعي محاربة ايران وهي تدعم ايران وتريد حل للخلافات...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

حقاااني وليه ترحل عن الصفحة صفحة الكاريكاتير انت محترم وتتكلم مع الجميع بدون تمي...
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