مصمم صورة الكائن الفضائى بجانب الملك فيصل يتهم التعليم بالقرصنة ويطالب بحقوقه الفكرية!

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صحيفة المرصد: اتهم مصمم صورة «يودا» الكائن الفضائي الشهير من سلسلة أفلام الخيال العلمي «حرب النجوم» وزارة التعليم بانتهاك حقوقه الأدبية والفكرية، من خلال استخدامها في المنهج الدراسي دون أخذ موافقته, حيث أكد الشاب عبدالله الشهري الملقب بـ«شاويش»، عبر حسابه في (تويتر) «أنه لا يعلم كيف انتهى أمر الصورة في الكتاب المدرسي، واستغرب من عدم تطرق الوزارة حتى اللحظة عن الحقوق الفكرية للعمل الفني الذي قامت بنشره وكأن الأمر لا يتضمن حقوقا فكرية وأدبية» وفقا لصحيفة الوطن .

هذا وكانت صورة أظهرت «يودا» يجلس بجانب الملك فيصل في الأمم المتحدة التي وضعت بكتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية، تسببت في إعفاء وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية من منصبه.