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الرئيسية / مصمم صورة الكائن الفضائى بجانب الملك فيصل يتهم التعليم بالقرصنة ويطالب بحقوقه الفكرية!

مصمم صورة الكائن الفضائى بجانب الملك فيصل يتهم التعليم بالقرصنة ويطالب بحقوقه الفكرية!

مصمم صورة الكائن الفضائى بجانب الملك فيصل يتهم التعليم بالقرصنة ويطالب بحقوقه الفكرية!
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المرصد 20 2٬040 1 ساعة

صحيفة المرصد: اتهم مصمم صورة «يودا» الكائن الفضائي الشهير من سلسلة أفلام الخيال العلمي «حرب النجوم» وزارة التعليم بانتهاك حقوقه الأدبية والفكرية، من خلال استخدامها في المنهج الدراسي دون أخذ موافقته, حيث أكد الشاب عبدالله الشهري الملقب بـ«شاويش»، عبر حسابه في (تويتر) «أنه لا يعلم كيف انتهى أمر الصورة في الكتاب المدرسي، واستغرب من عدم تطرق الوزارة حتى اللحظة عن الحقوق الفكرية للعمل الفني الذي قامت بنشره وكأن الأمر لا يتضمن حقوقا فكرية وأدبية» وفقا لصحيفة الوطن .

هذا وكانت صورة أظهرت «يودا» يجلس بجانب الملك فيصل في الأمم المتحدة التي وضعت بكتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية، تسببت في إعفاء وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية من منصبه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - Saad
2017-09-26 06:40:09
هذا المهرج لم يعلم قيمة الملك فيصل لدى السعوديين ولم يعاصر هول صدمة الشعب السعودي من مقتل ملكهم خرجت الناس للشوارع وهم يبكون الملك فيصل رحمه الله واخرتها المهرجين هم من يضع مناهج التعليم
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19 - hima
2017-09-26 06:35:19
المفروض يتم التحقيق معك,ومنعك من وسائل التواصل,قال حقوق قال,صحيح اللي اختشو ماتو.
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18 - المسألة ذو حدين
2017-09-26 06:34:51
1 فداغة المصمم 2 جهل وضعف المدقق المراجع .
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17 -
2017-09-26 06:34:12
وش عنده بعد هالشهري طالع لنا بسالفة كثروا هالعينات ***هالأيام
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16 - مسمار
2017-09-26 06:29:33
القرصنه اصبحت شماعه نقذف بأخطائنا عليها اين اذا قسم المتابعه والتدقيق للمناهج قبل طباعتها واصدارها !!
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15 - امجاد الوطن
2017-09-26 06:26:48
له وجه يتكلم اول الصورة هل هو التقطها بكاميرته عشان تكون خاصة فيه هو للاسف سرقها وحط مخلوق غريب جمب الملك الله يرحمه وهذا فيه تجاوز وعدم اخترام للقيادات المفروض يسجن ويغرم شين وقوي عين انت شوهت الصورة
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14 - ٧٧
2017-09-26 06:19:00
المشكله مهو مستوعب للحين ان صورته ذي كلفت الدوله ملايين لتغيير الكتب وانها كلفت ناس مناصبهم...ويعتبرها قرصنه يعني على باله انه محطوطه إعجاب فيها..مهو مستوعب انها احدثت ثوره
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13 - ٧٧
2017-09-26 06:15:33
بعد ويطالب بحقوقه!!! ذا المفروض يعطونه حقوق لين يعرف ان الله حق..من جد المسأله طولت وسمجت
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12 - يا بابا قرصنة غلط خطأ
2017-09-26 06:14:47
يعني حتى المصمم يعمل نفسو ميت .. قال حقوق وحقوق يريد الشهرة وشاويش موجود خخخخخ واستغفر الله حتى يرضى سبحانه .
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11 - ٧٧
2017-09-26 06:14:20
بعد ويطالب بحقوقه!!! ذا المفروض يعطونه حقوق لين يعرف ان الله حق..من جد المسأله طولت وسمجت
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10 - ابو محمد
2017-09-26 06:13:15
غريبة شخصية يودا وتابعت مقتطفات من فيلمه والصراحة فضيحة ما فيه اي وجه تشابهه بأسلوب الملك فيصل رحمه الله والمشكله وجهه واذانه تقل راس بربري
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9 -
2017-09-26 06:07:39
انا ودي يجرونه من اذنه ويعاقب على اهانة رموز الدوله بالسجن والغرامه علشان يتوب وكذلك يعاقب من قبل الحقوق الملكية لمصور هذه الصوره كيف له ان يأخذها من دون اذن ويضيف عليها يودا
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8 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-26 05:59:05
وحنا كمان نتهمك بتشويه صورة الملك فيصل
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7 - فهد12
2017-09-26 05:53:03
من قام بالحملة على طلال سلامة ومن شوه المناهج بسموم مدسوسة ومن حرم الاحتفال باليوم الوطني والسلام الملكي ومن يخرج ممن يقال عنهم محتسبين والقائمة تطوووول كل ذلك يقف خلفه الاخونج لتشويه صورة المملكة
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6 - خالد
2017-09-26 05:52:47
المهم اعطونا سكن الايجارات ذبحتنا ...***
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5 -
2017-09-26 05:51:46
الشكاؤون البكاؤون باقي عندهم بصيص امل ان يتم اعفاء معالي الوزير 😂😂😂😂 لكن باقي جاثم على صدورهم 😎
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4 - لا أكره أحده
2017-09-26 05:44:29
وانت أخذت الصورة وأضفت عليها يودا ولم تأخذ الأذن من الجهة اللتي لها حق في النشر للصورة فهل رجعت إليها واخذت الاذن منها.... فأنت أولاً تجاوزت حقوق النشر..
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3 - عنتر
2017-09-26 05:42:12
استغرب ليه المووضوع ماخذ اكبر من حجمه في شيء يخفونه عنا الله اعلم
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2 - Noura
2017-09-26 05:36:43
اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه ، هما ناقصينك انت كمان ، انت نكبه من ضمن النكبات اللي أضرت بوزارة التعليم 😂
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1 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-26 05:32:54
في الخبر الذي سبق هذا الخبر بنحو أكثر من ساعة علقت وذكرت بأن من حق صاحب الصورة مقاضاة وزارة التعليم لأنها سرقة من أرشيفه . وهذا الخبر أكد كلامي ..
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آخر تعليق
بواسطة : Saad

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