تفاصيل الاختفاء السري لمواطن قطري في سجون “تميم”.. هكذا خيروه بين التعذيب حتى الموت أو يفعل هذا الشيء!
صحيفة المرصد: كشف المواطن القطري عبدالهادي صالح العرق الغفراني، نجل أحد الجنود القطريين الذين تم سحب جنسياتهم، تفاصيل مأساة عائلته التي تسبب فيها النظام في قطر منذ أكثر من 20 عاما.
وقال الغفراني إن والده كان عسكريا شجاعا استمر في الخدمة لنحو 20 عاما، دافع عن وطنه قطر وشارك في جهود تحرير الكويت ونال أعلى الأوسمة والنياشين وحصل على شهادات عليا في تخصصه العسكري من ألمانيا وفرنسا والأردن، وأحبط مخططات عديدة استهدفت بلاده.
وأكد “الغفراني” أن النظام القطري جحد كل هذه البطولات التي حققها والده، ورد على ذلك باعتقاله وإخفائه بأحد السجون السرية وتعرض لشتى أنواع التعذيب.
وأوضح أن النظام القطري استدعى والده بعدما ظل مختفيا لمدة 3 أشهر، وتم استدعاؤه من مقر التعذيب وتخييره بين أن يبقى في أقبية التعذيب السرية حتى الموت، أو الرحيل بعد إسقاط الجنسية.
وشدد الغفراني أن النظام القطري أسقط عنه وعن والده ووالدته وجميع الأسرة الجنسية، وطرده وصادر ممتلكاته حتى منزلهم الكبير، ولم يجد سوى السعودية التي احتضنته وأنقذته وأهله من الضياع، وفقا لـ “سبق”.
ولفت “الغفراني” إلى مأسأة والده الذي مات مقهورا على حاله وأطفاله، متوعدًا النظام القطري بأخذ حقه.
وتقدم “الغفراني” بالشكر لخادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية على اهتمامها بقضيته، وإيصال صوت عائلته إلى كل المنظمات الدولية والحقوقية.
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التعليقات
ماذا تنتظر من نظام خان من رباه و باع امته العربية بالكامل ، بل تعاون مع الأعداء و صنع الإرهاب للتدمير و إراقة دماء الأبرياء !
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اكيد المحاكم فيها اخونجيين سروريين وكذلك حكومة قطر وموزتهم لهم سلطة على المحاكم
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شعب قطر مثل شعب فلسطين بغزة يعانون ويبادون ويعذبون السجون امتلىت بهم لكن ما يقدر يتكلم واذا تكلم بما يجري له من ظلم تنتهي حياته!
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20 سنة خدم قطر وبعدها عذبوه وخيروه بين التعذيب او الجنسية!!!الجنسية فية تمنن انت خذ الجنسية انت هات الجنسية!والله شيء مضحك المحاكم وش فايدتها بقطر مدام ما يقدر يشتكي وهو مظلوم سقطت جنسيته بدون سبب!
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صحيح قطر دويلة صغيرة لكنها دولة عظمى بعالم انتهاك حقوق شعب قطرالحقيقي المسكين وذلك((بسحب جنسيات وسجن اهلها وتجنيس ماهب ودب -تعذيب-تهجير-تفرقة شعوب الخليج-دعم الارهاب ،،لخ)) فعلا قطر دولة اللامعقول ء
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المفروض كل الغفران اللي اسقطت جنسياتهم يذهبون إلي بما يسمى حقوق الإنسان والمحاكم الدولية ومجلس الأمن ويسوون مسيرات ويخبرون بما فعلت بهم حكومة قطر
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ايه ماعندنا مثل قطر حنا ماعندنا بالسعودية سجون سرية ولا تعذيب /التعذيب عند قطر وإسقاط الجنسية كذلك وتجنيس بدالهم الإسرائيلي والاخونجي والتركي والإيراني!!!
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قل والله ياحول ماهم مثلنا سجلنا ناصع البياض ماعندنا مثلهم
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هل وصل الاجرام في قطر الى ان يكون الوضع أسوأ من وضع ليبيا ايّام القذافي اذا كانت هذي افعال الاسرة الحاكمة فيجب اجتثاثها عن بكرة ابيها
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النظام القطري وراه امريكا وبريطانيا وفرنسا .. ولوكان ماوراه ظهر كان مات من اول ثلاثه أشهر . هذه الدول تقول انها تحارب الارهاب والعاقل واللبيب يرى انها تدعم الارهاب
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غلطانين مو 1 اللي مختفي قسراً هناك أكثر من 40 شخص وكل يوم يتم القبض على المزيد ... اللهم عليك بقطر الإرهابيه
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