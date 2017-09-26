تفاصيل الاختفاء السري لمواطن قطري في سجون “تميم”.. هكذا خيروه بين التعذيب حتى الموت أو يفعل هذا الشيء!

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صحيفة المرصد: كشف المواطن القطري عبدالهادي صالح العرق الغفراني، نجل أحد الجنود القطريين الذين تم سحب جنسياتهم، تفاصيل مأساة عائلته التي تسبب فيها النظام في قطر منذ أكثر من 20 عاما.

وقال الغفراني إن والده كان عسكريا شجاعا استمر في الخدمة لنحو 20 عاما، دافع عن وطنه قطر وشارك في جهود تحرير الكويت ونال أعلى الأوسمة والنياشين وحصل على شهادات عليا في تخصصه العسكري من ألمانيا وفرنسا والأردن، وأحبط مخططات عديدة استهدفت بلاده.

وأكد “الغفراني” أن النظام القطري جحد كل هذه البطولات التي حققها والده، ورد على ذلك باعتقاله وإخفائه بأحد السجون السرية وتعرض لشتى أنواع التعذيب.

وأوضح أن النظام القطري استدعى والده بعدما ظل مختفيا لمدة 3 أشهر، وتم استدعاؤه من مقر التعذيب وتخييره بين أن يبقى في أقبية التعذيب السرية حتى الموت، أو الرحيل بعد إسقاط الجنسية.

وشدد الغفراني أن النظام القطري أسقط عنه وعن والده ووالدته وجميع الأسرة الجنسية، وطرده وصادر ممتلكاته حتى منزلهم الكبير، ولم يجد سوى السعودية التي احتضنته وأنقذته وأهله من الضياع، وفقا لـ “سبق”.

ولفت “الغفراني” إلى مأسأة والده الذي مات مقهورا على حاله وأطفاله، متوعدًا النظام القطري بأخذ حقه.

وتقدم “الغفراني” بالشكر لخادم الحرمين الشريفين والحكومة السعودية على اهتمامها بقضيته، وإيصال صوت عائلته إلى كل المنظمات الدولية والحقوقية.

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