شرطة المنطقة الشرقية تطيح بـ 4 مواطنين متهمين بواقعة سرقة أجزاء من مركبة “حجز حفر الباطن”- فيديو

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صحيفة المرصد: قالت شرطة المنطقة الشرقية، الثلاثاء (26 سبتمبر 2017) إنها ضبطت 4 مواطنين متورطين في سرقة أجزاء من مركبة أثناء وقوفها في حجز المركبات بشرطة حفر الباطن.

وكان مدير الأمن العامّ الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، قد أصدر توجيهًا بتشكيل لجنه عليا من جهات الأمن العامّ المختصة، للتحقيق في الواقعة.

وتعرضت سيارة أحد المواطنين لسرقة أجزاء منها أثناء وقوفها بحجز السيارات التابع لشرطة محافظة حفر الباطن، ما دفع مدير الأمن لسرعة رفع نتائج التحقيق في الواقعة.

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