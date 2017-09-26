الرئيسية / شرطة المنطقة الشرقية تطيح بـ 4 مواطنين متهمين بواقعة سرقة أجزاء من مركبة “حجز حفر الباطن”- فيديو
شرطة المنطقة الشرقية تطيح بـ 4 مواطنين متهمين بواقعة سرقة أجزاء من مركبة “حجز حفر الباطن”- فيديو
صحيفة المرصد: قالت شرطة المنطقة الشرقية، الثلاثاء (26 سبتمبر 2017) إنها ضبطت 4 مواطنين متورطين في سرقة أجزاء من مركبة أثناء وقوفها في حجز المركبات بشرطة حفر الباطن.
وكان مدير الأمن العامّ الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، قد أصدر توجيهًا بتشكيل لجنه عليا من جهات الأمن العامّ المختصة، للتحقيق في الواقعة.
وتعرضت سيارة أحد المواطنين لسرقة أجزاء منها أثناء وقوفها بحجز السيارات التابع لشرطة محافظة حفر الباطن، ما دفع مدير الأمن لسرعة رفع نتائج التحقيق في الواقعة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
40 - هلا2017-09-26 18:49:20
هلا بالمواطنين ههههههخ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - يا رجل2017-09-26 18:47:22
مواطنين؟؟؟؟؟؟؟؟!!! على اساس المواطن ماعنده مشاكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - عارف2017-09-26 18:43:29
نفس طبع العراقيين والشوام حفر الباطن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - وليد2017-09-26 18:38:21
هههههه مصيبة انسرقت من داخل حجز الشرطة قوية قوية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - لا2017-09-26 18:37:44
٤ مواطنين ؟؟ طيب****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - مقيم2017-09-26 18:35:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-26 18:34:53
عبادي هلاليه المباراة بألله
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 -2017-09-26 18:32:22
اكره شي ***هو قلم **** كل كﻻمه اخونجي حفظ الكلمه ويرددها في كل تعليق الحمد لله والشكر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - قل خيراً أو اصمت قل خيراً أو اصمت2017-09-26 18:30:30
ما شاء الله سرعة في الإنجاز. يا ليت حصل هيك لما انسرقت سيارتي و ما حد عطاني وجه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - خالد2017-09-26 18:29:01
من أكبر النعم إذا جعلناه في استخدامه الصحيح هي نعمة الجوال ،، رحم الله من أخذت حقوقهم ولم يكن عندهم جوال ينشرها ،، وياحبيبي يالجوال وياحبيبي يالجوال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - من النقطع يظهر بأن المنطقة صحراوية2017-09-26 18:27:48
هل يعقل بأن يكون مكان حجز السيارات بهذا الشكل؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - احمدالسهيمي2017-09-26 18:27:47
الله ينصرحكومتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - محمد الجعيد2017-09-26 18:25:36
قبلضبط الجناة يحاسب مدير الحجز والافراد وهذا يعتبر خلل منهم واهمال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,940 )27 - قلم الحقيقه
يجب قطع رؤوس الأخونجية الأخوان حرامية التشليح والشكر موصول للجهات الأمنية ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية للاطاحة بهؤلاء الارهابيين الأخونج.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
26 - عبادي الهلالي2017-09-26 18:20:31
مباراة الهلال وبيروزي المجوسي بعد شوي الساعه 7.00 مساء اروح اشوفها ابرك ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - ابوعبدالله2017-09-26 18:20:03
الحمد لله على سلامة الفريق أبو عبدالعزيز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,940 )24 - قلم الحقيقه
دعاة الأخونجية الأخوان المسجونين ومن معهم من القطيع لو بعد ماستلمو شيكات وعمارات ودولارات في تركيا من مويزة وتميمها ماحد علم عنهم.حرامية التشليح من قطيع الأخوان جميعهم جريمتهم واحدة وجميعهم في السجون.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - ابووسميه2017-09-26 18:16:27
وسائل التواصل الاجتماعي صارت مثل الفياجرا تحرك النايم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - عبادي الهلالي2017-09-26 18:15:58
طيب ممكن نشوف صورهم عشان نحذر منهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - عبادي الهلالي2017-09-26 18:13:46
وش معنى سياره هذا المواطن فقط ؟؟؟ اما لانها جديده واما دخولها الحجز مقصود ؟ واما هناك غيرها من السيارات المسروق منها قطع غيار ولا تكلم اصحابها فليست ولربما لن تكون الاخيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - ابووسميه2017-09-26 18:12:02
عسى الله ايسلم وسائل التواصل الاجتماعي اغلب اعمالنا ردود افعال
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 - عبادي الهلالي2017-09-26 18:09:02
يعني لو ما اصدر مدير الامن عام امره بالتحقيق في الموضوع لكان ضاع حق المواطن مثل من سبقه ؟ ولكن فعلا مقاطع الفيديو تحرك اللي مايتحرك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - حي السلامة2017-09-26 18:08:59
للأسف لو ماصور كان ماحد دور عليه هو وسيارته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - عبادي الهلالي2017-09-26 18:07:18
متاكدين انهم 4 مواطنين ؟ السوال كيف دخلوا الى الحجز وسرقوا هذه الاجزاء من السياره بعدتهم واخذوا وقتهم ؟ الا يوجد حراس على الحجز ؟ والسوال الحقيقي اليس الحجز تابع للقسم وفي حرم القسم؟ اعطونا الصدق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,940 )16 - قلم الحقيقه
يتمنون الأخونجية قطيع الأخوان وكلاب الحمدين وتميم مهاجمة رجال الشرطة في تعليقاتهم بما يخص هذه القضية لكن تخسون مانتم بكفو كل كلب منكم ينبح ماله الا قطع لسانه.الله يعز حكامنا جعلوكم تكلمون أنفسكم ههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
15 - loving liberal2017-09-26 18:05:49
يشكرون على هذا العمل ولكن كيف يكون حكم المحكمه اتوقع بيقول ترجع الابواب وتركب في محلها ولونها متشوهه من الفك والتركيب واتعاب مافيش حرام المهم انك استلمت اغراضك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,940 )14 - قلم الحقيقه
11 \\\\\\\ ا****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,779 )13 - الرحااال
زرت اغلب دول العالم..لم اجد اطيب من شرطتنا و مرورنا في العالم كله..هذي حقيقه لابد يعلمه من لم يسافر خارج المملكه ... الله يقويهم ع كل مجرم 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,940 )12 - قلم الحقيقه
قطيع الأخونجية الخونة الأخوان يحاولون اسقاط أجنداتهم الحزبية التي تأتمر بأمر الحمدين وتميم وتتلقى التعليمات من قبلهم على هذه القضية وكأنهم لايعلمون أن دعاتهم في سجون الجهات الأمنية مثل حرامية التشليح.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,312 )11 - العنيد
قلم الحقد // هل يعقل أن تعليقاتك تمر مرور الكرام *****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
10 - _2017-09-26 17:53:24
زائره يازينك ساكته الموضوع بوادي ونتي بوادي ***القافه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - سؤال2017-09-26 17:51:02
لماذا انت ياقلم **** ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,940 )8 - قلم الحقيقه
الله يقوي الجهات الأمنية على كل مخرب سواء كان من الأخوان الشياطين أو الحرامية المجرمين الذين لايباعدون في تربيتهم وأخلاقهم عن الأخونجية ودعاتهم وعصاباتهم في بلادنا.من نفس الطين والعجين.كفو رجال الأمن.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
7 -2017-09-26 17:49:28
2- زائرة - صدقتي اذا كنتي تقصدين قلم الحقيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - تهامي من أرض الوطن2017-09-26 17:49:11
عوضوا الشخص عن سيارة بسيارة أخرى هذا وصمة عار في جبين المسؤل المؤتمن مسكنا وقبضنا وتشكيل فريق مختص محترف على درجة عالية من الكفاءة الخ .. وأفلام هليويود هذه ما تصلح الغلط والإهمال او تقلل الجريمة .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - غازي بن شبيب2017-09-26 17:48:16
عوضو الرجال باسرع وقت الشرطه عندها الموتر وانسرق هم المسئولين عنه ، والمجرمين لابد يكون عقابهم مغلظ قطع يد السارق شرع الله لازم يطبق وتجراؤهم على الشرطه بعد لازم له عقاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - جبال سدير2017-09-26 17:45:46
بعد ماصورونشر قبضتو عليهم وقبل السيارة عندكم في الحجزوماجبتو خبر تشليحها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,940 )3 - قلم الحقيقه
لاتتحدث مع رجال الأمن السعوديين رعاهم الله تاج رأسك ورأس الحزب الأخواني الشيطاني ***امسك حدودك وأدبك عند ذكرك للجهات الأمنية لاتجعلهم يلحقونك بدعاتك المساجين وراعي اللحية المنتوفة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - زائره2017-09-26 17:43:57
الرجال ناقصين عقل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,312 )1 - العنيد
قبضتوا على الجناه هذا شيء جميل ومطلوب ، ولكن من يتحمل تلفيات السياره هوا أنتم يالشرطه لأنها مؤتمنه لديكم وأنتم المسؤلين عنها بالدرجه الأولى
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابوعادل
والله مافيه زي بناتنا ادب وحشمه وجمال...
بواسطة : QATARI
تعليق مخالف...
بواسطة : هونق دونق هو
حدد ياهوه .... عضو ؟؟ وإلا وحش ... ؟؟؟؟؟...
بواسطة : هلا
هلا بالمواطنين ههههههخ....
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصرد ب أ 12 1٬500 5 ساعات
بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !المرصد 62 5٬717 5 ساعات
مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب القدس-صورCNN 16 1٬020 7 ساعات
صالح يطيح بالقرارات الأممية.. “لا أعترف بالـ2216”المرصد 41 5٬138 8 ساعات
المرصد الرياضي
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!المرصد 146 11٬786 9 ساعات
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !المرصد 69 8٬915 10 ساعات
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”المرصد 146 5٬454 12 ساعة
إدارة النصر حاولت خطف كارينيو !المرصد 26 8٬456 يومين
اخبار فنية
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطنيالمرصد 108 20٬397 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!المرصد 27 10٬992 يومين
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلاميالمرصد 63 15٬447 3 أيام
شاهد كيف أصبحت الإعلامية السعودية “هبة جمال” بوزنٍ زائد بعد إثارة الجدل بخلعها الحجاب؟!المرصد 102 13٬691 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركياالمرصد 25 3٬358 2 ساعتين
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبحالمرصد 29 7٬176 6 ساعات
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديوالمرصد 87 12٬187 7 ساعات
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!المرصد 85 13٬217 16 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !المرصد 11 7٬539 19 ساعة
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصدهالمرصد 34 7٬349 19 ساعة
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!المرصد 102 9٬954 21 ساعة
شاهد .. مواطن يوثق فيديو لتشليح سيارته الحديثة وهي متوقفة بحجز مرور حفر الباطنالمرصد 47 6٬908 23 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬518 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬653 3 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !المرصد 94 2٬402 3 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬282 يومين
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬616 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 14٬799 6 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 23٬990 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولينالمرصد 26 6٬599 يوم واحد
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحليةالمرصد 33 9٬914 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”وكالات 140 31٬405 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرينالمرصد 167 15٬707 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 9٬861 يومين
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬184 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬633 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردنالمرصد 30 14٬012 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!المرصد 109 8٬275 12 ساعة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!المرصد 75 10٬366 يومين
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدهاالمرصد 14 12٬936 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!العربية 13 6٬240 يومين
كاريكاتير