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شرطة المنطقة الشرقية تطيح بـ 4 مواطنين متهمين بواقعة سرقة أجزاء من مركبة “حجز حفر الباطن”- فيديو

شرطة المنطقة الشرقية تطيح بـ 4 مواطنين متهمين بواقعة سرقة أجزاء من مركبة “حجز حفر الباطن”- فيديو
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المرصد 40 1٬271 1 ساعة

صحيفة المرصد: قالت شرطة المنطقة الشرقية، الثلاثاء (26 سبتمبر 2017) إنها ضبطت 4 مواطنين متورطين في سرقة أجزاء من مركبة أثناء وقوفها في حجز المركبات بشرطة حفر الباطن.
وكان مدير الأمن العامّ الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، قد أصدر توجيهًا بتشكيل لجنه عليا من جهات الأمن العامّ المختصة، للتحقيق في الواقعة.
وتعرضت سيارة أحد المواطنين لسرقة أجزاء منها أثناء وقوفها بحجز السيارات التابع لشرطة محافظة حفر الباطن، ما دفع مدير الأمن لسرعة رفع نتائج التحقيق في الواقعة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - هلا
2017-09-26 18:49:20
هلا بالمواطنين ههههههخ.
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39 - يا رجل
2017-09-26 18:47:22
مواطنين؟؟؟؟؟؟؟؟!!! على اساس المواطن ماعنده مشاكل
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38 - عارف
2017-09-26 18:43:29
نفس طبع العراقيين والشوام حفر الباطن
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37 - وليد
2017-09-26 18:38:21
هههههه مصيبة انسرقت من داخل حجز الشرطة قوية قوية
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36 - لا
2017-09-26 18:37:44
٤ مواطنين ؟؟ طيب****
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35 - مقيم
2017-09-26 18:35:14
تعليق مخالف
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34 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-26 18:34:53
عبادي هلاليه المباراة بألله
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33 -
2017-09-26 18:32:22
اكره شي ***هو قلم **** كل كﻻمه اخونجي حفظ الكلمه ويرددها في كل تعليق الحمد لله والشكر.
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32 - قل خيراً أو اصمت قل خيراً أو اصمت
2017-09-26 18:30:30
ما شاء الله سرعة في الإنجاز. يا ليت حصل هيك لما انسرقت سيارتي و ما حد عطاني وجه.
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31 - خالد
2017-09-26 18:29:01
من أكبر النعم إذا جعلناه في استخدامه الصحيح هي نعمة الجوال ،، رحم الله من أخذت حقوقهم ولم يكن عندهم جوال ينشرها ،، وياحبيبي يالجوال وياحبيبي يالجوال
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30 - من النقطع يظهر بأن المنطقة صحراوية
2017-09-26 18:27:48
هل يعقل بأن يكون مكان حجز السيارات بهذا الشكل؟
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29 - احمدالسهيمي
2017-09-26 18:27:47
الله ينصرحكومتنا
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28 - محمد الجعيد
2017-09-26 18:25:36
قبلضبط الجناة يحاسب مدير الحجز والافراد وهذا يعتبر خلل منهم واهمال
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( عدد التعليقات 28,940 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-26 18:24:14
يجب قطع رؤوس الأخونجية الأخوان حرامية التشليح والشكر موصول للجهات الأمنية ممثلة بشرطة المنطقة الشرقية للاطاحة بهؤلاء الارهابيين الأخونج.
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26 - عبادي الهلالي
2017-09-26 18:20:31
مباراة الهلال وبيروزي المجوسي بعد شوي الساعه 7.00 مساء اروح اشوفها ابرك ؟
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25 - ابوعبدالله
2017-09-26 18:20:03
الحمد لله على سلامة الفريق أبو عبدالعزيز
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( عدد التعليقات 28,940 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-26 18:20:00
دعاة الأخونجية الأخوان المسجونين ومن معهم من القطيع لو بعد ماستلمو شيكات وعمارات ودولارات في تركيا من مويزة وتميمها ماحد علم عنهم.حرامية التشليح من قطيع الأخوان جميعهم جريمتهم واحدة وجميعهم في السجون.
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23 - ابووسميه
2017-09-26 18:16:27
وسائل التواصل الاجتماعي صارت مثل الفياجرا تحرك النايم
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22 - عبادي الهلالي
2017-09-26 18:15:58
طيب ممكن نشوف صورهم عشان نحذر منهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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21 - عبادي الهلالي
2017-09-26 18:13:46
وش معنى سياره هذا المواطن فقط ؟؟؟ اما لانها جديده واما دخولها الحجز مقصود ؟ واما هناك غيرها من السيارات المسروق منها قطع غيار ولا تكلم اصحابها فليست ولربما لن تكون الاخيره
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20 - ابووسميه
2017-09-26 18:12:02
عسى الله ايسلم وسائل التواصل الاجتماعي اغلب اعمالنا ردود افعال
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19 - عبادي الهلالي
2017-09-26 18:09:02
يعني لو ما اصدر مدير الامن عام امره بالتحقيق في الموضوع لكان ضاع حق المواطن مثل من سبقه ؟ ولكن فعلا مقاطع الفيديو تحرك اللي مايتحرك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 - حي السلامة
2017-09-26 18:08:59
للأسف لو ماصور كان ماحد دور عليه هو وسيارته
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17 - عبادي الهلالي
2017-09-26 18:07:18
متاكدين انهم 4 مواطنين ؟ السوال كيف دخلوا الى الحجز وسرقوا هذه الاجزاء من السياره بعدتهم واخذوا وقتهم ؟ الا يوجد حراس على الحجز ؟ والسوال الحقيقي اليس الحجز تابع للقسم وفي حرم القسم؟ اعطونا الصدق
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( عدد التعليقات 28,940 )
16 - قلم الحقيقه
2017-09-26 18:05:51
يتمنون الأخونجية قطيع الأخوان وكلاب الحمدين وتميم مهاجمة رجال الشرطة في تعليقاتهم بما يخص هذه القضية لكن تخسون مانتم بكفو كل كلب منكم ينبح ماله الا قطع لسانه.الله يعز حكامنا جعلوكم تكلمون أنفسكم ههههه
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15 - loving liberal
2017-09-26 18:05:49
يشكرون على هذا العمل ولكن كيف يكون حكم المحكمه اتوقع بيقول ترجع الابواب وتركب في محلها ولونها متشوهه من الفك والتركيب واتعاب مافيش حرام المهم انك استلمت اغراضك
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( عدد التعليقات 28,940 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-26 18:02:47
11 \\\\\\\ ا****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,779 )
13 - الرحااال
2017-09-26 18:01:23
زرت اغلب دول العالم..لم اجد اطيب من شرطتنا و مرورنا في العالم كله..هذي حقيقه لابد يعلمه من لم يسافر خارج المملكه ... الله يقويهم ع كل مجرم 💚
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( عدد التعليقات 28,940 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-26 18:01:18
قطيع الأخونجية الخونة الأخوان يحاولون اسقاط أجنداتهم الحزبية التي تأتمر بأمر الحمدين وتميم وتتلقى التعليمات من قبلهم على هذه القضية وكأنهم لايعلمون أن دعاتهم في سجون الجهات الأمنية مثل حرامية التشليح.
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( عدد التعليقات 11,312 )
11 - العنيد
2017-09-26 17:59:04
قلم الحقد // هل يعقل أن تعليقاتك تمر مرور الكرام *****
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10 - _
2017-09-26 17:53:24
زائره يازينك ساكته الموضوع بوادي ونتي بوادي ***القافه
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9 - سؤال
2017-09-26 17:51:02
لماذا انت ياقلم **** ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,940 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-26 17:50:22
الله يقوي الجهات الأمنية على كل مخرب سواء كان من الأخوان الشياطين أو الحرامية المجرمين الذين لايباعدون في تربيتهم وأخلاقهم عن الأخونجية ودعاتهم وعصاباتهم في بلادنا.من نفس الطين والعجين.كفو رجال الأمن.
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7 -
2017-09-26 17:49:28
2- زائرة - صدقتي اذا كنتي تقصدين قلم الحقيقة
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6 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-26 17:49:11
عوضوا الشخص عن سيارة بسيارة أخرى هذا وصمة عار في جبين المسؤل المؤتمن مسكنا وقبضنا وتشكيل فريق مختص محترف على درجة عالية من الكفاءة الخ .. وأفلام هليويود هذه ما تصلح الغلط والإهمال او تقلل الجريمة .
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5 - غازي بن شبيب
2017-09-26 17:48:16
عوضو الرجال باسرع وقت الشرطه عندها الموتر وانسرق هم المسئولين عنه ، والمجرمين لابد يكون عقابهم مغلظ قطع يد السارق شرع الله لازم يطبق وتجراؤهم على الشرطه بعد لازم له عقاب
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4 - جبال سدير
2017-09-26 17:45:46
بعد ماصورونشر قبضتو عليهم وقبل السيارة عندكم في الحجزوماجبتو خبر تشليحها
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( عدد التعليقات 28,940 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-26 17:44:35
لاتتحدث مع رجال الأمن السعوديين رعاهم الله تاج رأسك ورأس الحزب الأخواني الشيطاني ***امسك حدودك وأدبك عند ذكرك للجهات الأمنية لاتجعلهم يلحقونك بدعاتك المساجين وراعي اللحية المنتوفة
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2 - زائره
2017-09-26 17:43:57
الرجال ناقصين عقل
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( عدد التعليقات 11,312 )
1 - العنيد
2017-09-26 17:36:19
قبضتوا على الجناه هذا شيء جميل ومطلوب ، ولكن من يتحمل تلفيات السياره هوا أنتم يالشرطه لأنها مؤتمنه لديكم وأنتم المسؤلين عنها بالدرجه الأولى
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آخر تعليق
بواسطة : ابوعادل

والله مافيه زي بناتنا ادب وحشمه وجمال...
بواسطة : QATARI

تعليق مخالف...
بواسطة : هونق دونق هو

حدد ياهوه .... عضو ؟؟ وإلا وحش ... ؟؟؟؟؟...
بواسطة : هلا

هلا بالمواطنين ههههههخ....
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