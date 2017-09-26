هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

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صحيفة المرصد : نشرت الفنانة السعودية وعد، عبر حسابها على “سناب شات” مقطعي فيديو ردّت من خلالهما على منتقدي جلوسها مرتدية عباءة عليها العلم السعودي.

وقالت الفنانة في الفيديو الأول إن خطأ حدث في الصورة. وأعربت عن استغرابها لأن يتم تكفيرها ، وقالت: “ناس تصطاد بالميّ العكرة ، كل واحد ياخذ على نيته “.

وفي الفيديو الثاني كشفت أنها قامت بإزالة الصورة من حساباتها على مواقع التواصل ، وأشارت إلى أنها فعلت ذلك احتراماً لمتابعيها الذين شككوا في الأمر ، إلا أنها أعربت عن انزعاجها من التوجه إليها بالسباب وبكلام مسيء ، وقالت: “عيب تقلوا أدبكم”.

يشار إلى أن وعد كانت تعرضت لانتقاد شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صوراً ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة سعودية تشبه بطبقتها الخارجية شكل العباءة الوطنية التقليدية التي يرتديها الرجال السعوديون، فيما صممت الطبقة الداخلية على شكل علم السعودية.

وأعرب بعض المتابعين عن استيائهم بسبب جلوس الفنانة على شعار المملكة ، وهذا ما دفعها إلى وقف خدمة التعليق على حساباتها.

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