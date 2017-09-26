هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!
صحيفة المرصد : نشرت الفنانة السعودية وعد، عبر حسابها على “سناب شات” مقطعي فيديو ردّت من خلالهما على منتقدي جلوسها مرتدية عباءة عليها العلم السعودي.
وقالت الفنانة في الفيديو الأول إن خطأ حدث في الصورة. وأعربت عن استغرابها لأن يتم تكفيرها ، وقالت: “ناس تصطاد بالميّ العكرة ، كل واحد ياخذ على نيته “.
وفي الفيديو الثاني كشفت أنها قامت بإزالة الصورة من حساباتها على مواقع التواصل ، وأشارت إلى أنها فعلت ذلك احتراماً لمتابعيها الذين شككوا في الأمر ، إلا أنها أعربت عن انزعاجها من التوجه إليها بالسباب وبكلام مسيء ، وقالت: “عيب تقلوا أدبكم”.
يشار إلى أن وعد كانت تعرضت لانتقاد شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صوراً ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة سعودية تشبه بطبقتها الخارجية شكل العباءة الوطنية التقليدية التي يرتديها الرجال السعوديون، فيما صممت الطبقة الداخلية على شكل علم السعودية.
وأعرب بعض المتابعين عن استيائهم بسبب جلوس الفنانة على شعار المملكة ، وهذا ما دفعها إلى وقف خدمة التعليق على حساباتها.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
اكيد مجرمي قطر خلف الموضوع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
و. عـــ. د. 🇸🇦✅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يلله يابطل
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
قلم الحقيقه هذا وطنك وعلم وطنك تعال علق هنا نشوف وش بتقول
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قلم الحقيقه هذا وطنك وعلم تعال علق هنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
مثل هذه النوعيات ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بعض. الناس. يدافع. عن.****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عش كثير تشوف كثير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** ت نتسب لبلد التوحيد ، وبعد هذا الفعل **** كان الاجدر بها الاستغفار والاعتذار . ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنى عقاب وتربية وتأديب هذي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وعد لا يهمنا *** ولبسك فالله وحده حسيبك ولكن أن يصل الأمر بك إلى هذا الحد من إهانة رآية التوحيد لاإله إلا الله محمد رسول الله فالإعتذار وحده لايكفي مالم تسبقها توبة وإستغفار.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
***يالماضي **** يلا فارق يامسكين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لن يمر هذا الذي فعلته مرور الكرام ملك الحزم وولي عهده حفظهم الله يتابعون كل مايدور في وطننا الحبيب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
معروف منطقة الجلوس منطقة معفنة وخاصة بعد التعب من الغناء على المسرح لية هان عليك علم بلدك وكلمة لا آلة إلا الله هذى *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بالله عليكم وش ترجون من *****على المجتمع السعودي المحترم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الله يرحمك ياامير القلوب نايف بن عبدالعزيز انقلب الدهر والزمان بعدك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وتقول للي انتقدوها لا تخلوني ازعل واعصب ولاني خايفة منكم والله في لهجتها تحدي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
والقادم أدهى وأمر يابلدي السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا اروح انام انتوا تمسكوا الصغيرة وتتركوا الكبيرة الفنانة انكرت وانتوا تكثروا كلام يلا تصبحوا على خير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دافعوا عن دينكم دافعوا عن وطنكم نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
لو أن الموضوع على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقاموا الدنيا واقعدوها وحده تستهزا بكلمة التوحيد واجعلنا أضحوكة أمام العالم علمهم تحتها لاحول ولاقوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سؤال للعنيد السميري ....وش رايك بالاخونج؟ ؟؟؟اتحداااك تجاوب😎😎
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا وسط جاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لاتاخذنا لما فعل السفهاء منا تدنيس كلمة لا اله الا الله إلى هذا الحد وصلت المهزله سبحان مغير الاحوال من كنا محافظين على ديننا ومجتمعه المسلم المحافظ إلى السفور ولانحلال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يعني عاجبك ان علم وطنك يهان بهذه الطريقه يا***انت وهي دونه رقابنا هذا علم المملكة العربية السعودية وليس علم اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 -****وكمان عندها اكثر من جنسية مالك ياوليد}}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مبروك عليكم واحد يغني بالقران وفنانة تحط كلمة لااللة الا اللة ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وبعدين وين الثقافة والاعلام منها ليش ما استنكرو هذه الكارثة او طلع المتحدث يشرح لنا ما سيحدث لها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا نهاية علم السعوديه للأسف لن يعود أمجادك السابق كلمة لا اله الا الله عند*****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أبطالنا في الحد الجنوبي يقدمون الدماء والتضحيات والشهداء للدفاع عن الوطن الغالي ونحن نشاهد خلال الاحتفال باليوم الوطني من يسيء إلى سمعة هذا الوطن بالانسلاخ عن الدين والعادات والتقاليد والأخلاق الحميدة
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
هذه فرصة أخرى لتجديد الدعوة لأيجاد قانون يحدد و بقوة و وضح استعمالات العلم السعودي ، من قبل الاشخاص و الجهات الغير رسمية .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
نحن او المجتمع افرط في تقدير الفنانين واللاعبين وهؤلاء اصلا مثل القيان ايام الجاهلية للتسرّي واكرام الضيوف ان تكون لديك جارية تغنّي وتقدمها للضيوف لامتاعهم اما نحن فافردنا الصفحات والشاشات لتكريمهم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قيمة علم وطني من قيمة الشعار ااذي يحمله وكان السب في توحيده وتاسس كيانة ورفع الله شانه علي ساير الاوطان ومن يهينه أهان الدين قبل ان يهين الوطن ورموزه..دام عزك يا وطني وعز من يعزك ويغليك..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الهمداني تملك بيت في الملز خلف شارع جرير وهم جيران لنا من اكثر من خمسين سنه ووالدها رغم عدم التدين يصلي اغلب الفروض في المسجد رحمه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 - الهمداني وش همك ي**** من وطنك يعني عندك شي عادي لانك ما حبيت يوم من الايام وطنك والدليل انك مغترب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الاخونج هم من يثيرون هالمواضيع التافهه بسبب كثرة الضربات اللي تلقوها هاليومين😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
انا لله وانا اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
30 - خلك بعيد حبك يزيد 😴 2017-09-26 21:19:22 المشكله أنها انكرت جلوسها على العلم{هي من جلس او انت هي انكرت خلاص هي المعنيه وهي اعرف ماشي ياعمنا}
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هزلت الله يرحم ايام الفهد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
حنا محتاجين جنازه نشبع فيها لطم كلكم خطؤن من منا لم بخطئ رجل دعا الله الهم انا ربك وانت عبدي فغفرلي فغفر له لم يكن يقصد وهل وعد تقصد اكيد لا فهي مسلمه نتعلم احترام النفس كي نحترم الغير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب لابد من رفع قضيه على هذه المرأة التي لم تحترم الوطن ولا المواطنين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
على كل حال هي كرمت واهدوها الهداية ورقصت وفرحت وانا تحرقون في انفسكم ليش ليش شوية عقل تنفع صاحبها ياناس{غلط ياناس تصحوني وانا نايم تقولوا تعال اسمع وكيف اسمع وانا نايم}
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المشكله أنها انكرت جلوسها على العلم .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عقول بعيدة عن الدين . ماذا يرجى منهم . ولا وراهم رجال يعلمونهم الأدب ولاحترام . والعيب . هؤلاء يتبعون مصممي الأزياء من خارج الوطن . ماهمهم الا جمع المال بأي طريقة ويضحكون على هؤلاء المساكين .
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
والله مافعلوها ** هذا علم يحمل شعار الوطن ويحمل شهادة التوحيد .. لابد من محاسبتها ومحاسبة mbc انا اقول انها متعمدة هي والقناة الحقد الدفين في هذه القناة ومنم يديرها على الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
**** الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقول استغفري ربك بدل التبريرات اللي مالها داعي .. الصور واضحة والله وعيب عليك ياشاطرة
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
11-عبدالله؟؟؟ من مصائب تجنيس هذا النوعيه فياليت تعاد لها جنسيه بلدها الأصلي وتسفر له{هي عايشة في لبنان وتملك هناك بيت وعايشه في دبي وتملك في دبي بيت ولا تعيش في السعودية ولا تملك فيها بيت}
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
للاسف اذا اعطيت المرأة اكبر من حجمها قد تسرح في خيال بعيد وقد تفعل بكل شي خاصة اذا مدحتها بالجمال
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
**** هاذي 👊🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هي تلك **لم تحترم نفسها فكيف تريدون ان تحترم كلمة التوحيد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الله لا يعطيك العافية فوق تعبك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
هذة بثأره و تفكير حريم ناقصات العقل هذه تسجن*** شي يسد النفس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
(((((( الجلوس على لفظ الجلالة ...... وامتهان راية المملكة ......والله العالم عن دورتها )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
بعض المج ن س ي ين هذه الايام شادين حيلهم في الاغراءات وتهييج الشباب السعودي مثل خاشقجي وهذه التي امامنا مع احترامي للباقين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
نحن في زمن الرويبظه.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
هذي ما احترمت كل سعودي الآن هالراية راحت لاجلها رجااال لتبقى خفاقة و أنت تجلسين عليها يا جلد التمساح
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
قالها الحجري والله ماغلط كيف تجلسين على علم الوطن الذي احتضتنك ورباك والكارثة والادهى والامر انك جلستي على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله شي يندى له الجبين
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
السوق طيب وفهم ي فهيم
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
قالها الحجري والله ماغلط كيف تجلسين على علم الدولة التي احتضنتك ورتك والكارثة والادهى والامر انك جلستي على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله شي يندى له الجبين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
يجب محاكمه الفنان والفنانه وانزال اشد العقوبات حتى لاتكرر مثل هاذا الخزي والعار
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
هذا الأيام حب الشهرة يجعل من الواحد شخص أخرق ابتداء ب قينان ف خاشقجي ف طلال سلامة ف وعد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
من مصائب تجنيس هذا النوعيه فياليت تعاد لها جنسيه بلدها الأصلي وتسفر له !
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
امس اغاني بالايه القرانيه واليوم العلم بلادنا وكلمه التوحيد الى اين حنا ذاهبين ياقوم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
4 - الجوكر 2017-09-26 20:56:56 البنت مزه {بكره على اقرب طبيب عيون لا تتاخر على نفسك اكثر}
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
استغفرالله مو معقولة ماتدرين لو بزر عذرناك قلنا مانتبهت او ماتعرف بل ربما الطفل لن يفعل مافعلتيه لأنه يعرف انه مايصلح الجلوس على علمنا !
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
آه يالقهر .... ياراية التوحيد . يحارب جنودنا لتبقى هذه الرايه مرفوته ... وهذه تحطها تحت .....
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
هذة ***و تفكير حريم ناقصات العقل هذه تسجن ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وشلون خطأ حدث في الصورة وانتي جالسة على علمنا وبه كلمة التوحيد/حتى لو ماجلستي خطأ وحرام تحطين العلم تحت عند خصرك و..!
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
البنت مزه
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
يجب ان يتم سجنها ومعاقبتها بشكل رادع فهي تحرض على السفور
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
((((((رقع .............يامرقــــــــــــع )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
إلا هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
أضف تعليق