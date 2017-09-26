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هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!
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المرصد 80 4٬923 2 ساعتين

صحيفة المرصد : نشرت الفنانة السعودية وعد، عبر حسابها على “سناب شات” مقطعي فيديو ردّت من خلالهما على منتقدي جلوسها مرتدية عباءة عليها العلم السعودي.

وقالت الفنانة في الفيديو الأول إن خطأ حدث في الصورة. وأعربت عن استغرابها لأن يتم تكفيرها ، وقالت: “ناس تصطاد بالميّ العكرة ، كل واحد ياخذ على نيته “.

وفي الفيديو الثاني كشفت أنها قامت بإزالة الصورة من حساباتها على مواقع التواصل ، وأشارت إلى أنها فعلت ذلك احتراماً لمتابعيها الذين شككوا في الأمر ، إلا أنها أعربت عن انزعاجها من التوجه إليها بالسباب وبكلام مسيء ، وقالت: “عيب تقلوا أدبكم”.

يشار إلى أن وعد كانت تعرضت لانتقاد شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صوراً ظهرت فيها وهي ترتدي عباءة سعودية تشبه بطبقتها الخارجية شكل العباءة الوطنية التقليدية التي يرتديها الرجال السعوديون، فيما صممت الطبقة الداخلية على شكل علم السعودية.

وأعرب بعض المتابعين عن استيائهم بسبب جلوس الفنانة على شعار المملكة ، وهذا ما دفعها إلى وقف خدمة التعليق على حساباتها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

80 - يلدرم
2017-09-26 22:46:13
اكيد مجرمي قطر خلف الموضوع
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79 - الحياة حلوة
2017-09-26 22:43:06
و. عـــ. د. 🇸🇦✅
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78 - مبروك
2017-09-26 22:33:54
يلله يابطل
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77 - مبروك
2017-09-26 22:31:30
قلم الحقيقه هذا وطنك وعلم وطنك تعال علق هنا نشوف وش بتقول
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76 - مبروك
2017-09-26 22:30:55
قلم الحقيقه هذا وطنك وعلم تعال علق هنا
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75 - 777
2017-09-26 22:28:25
مثل هذه النوعيات ***
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74 - الحياة حلوة
2017-09-26 22:25:38
بعض. الناس. يدافع. عن.****
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73 -
2017-09-26 22:13:31
تعليق مخالف
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72 - إنسان صريح
2017-09-26 22:13:12
عش كثير تشوف كثير
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71 - 777
2017-09-26 22:07:45
*** ت نتسب لبلد التوحيد ، وبعد هذا الفعل **** كان الاجدر بها الاستغفار والاعتذار . ***
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70 -
2017-09-26 21:59:36
اتمنى عقاب وتربية وتأديب هذي ****
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69 - طحطوح
2017-09-26 21:58:25
وعد لا يهمنا *** ولبسك فالله وحده حسيبك ولكن أن يصل الأمر بك إلى هذا الحد من إهانة رآية التوحيد لاإله إلا الله محمد رسول الله فالإعتذار وحده لايكفي مالم تسبقها توبة وإستغفار.
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68 -
2017-09-26 21:58:00
***يالماضي **** يلا فارق يامسكين
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67 - احبك ياوطني
2017-09-26 21:56:13
لن يمر هذا الذي فعلته مرور الكرام ملك الحزم وولي عهده حفظهم الله يتابعون كل مايدور في وطننا الحبيب
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66 - زرهان
2017-09-26 21:54:20
معروف منطقة الجلوس منطقة معفنة وخاصة بعد التعب من الغناء على المسرح لية هان عليك علم بلدك وكلمة لا آلة إلا الله هذى *****
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65 - .[خالد].
2017-09-26 21:53:58
بالله عليكم وش ترجون من *****على المجتمع السعودي المحترم
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64 - أبكي ولا اضحك
2017-09-26 21:52:57
الله يرحمك ياامير القلوب نايف بن عبدالعزيز انقلب الدهر والزمان بعدك
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63 - سلام
2017-09-26 21:51:47
وتقول للي انتقدوها لا تخلوني ازعل واعصب ولاني خايفة منكم والله في لهجتها تحدي
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62 - أبكي ولا اضحك
2017-09-26 21:51:34
والقادم أدهى وأمر يابلدي السعوديه
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61 - الهمداني
2017-09-26 21:51:00
انا اروح انام انتوا تمسكوا الصغيرة وتتركوا الكبيرة الفنانة انكرت وانتوا تكثروا كلام يلا تصبحوا على خير
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60 - المر
2017-09-26 21:50:43
تعليق مخالف
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59 - من ذاكرة التاريخ
2017-09-26 21:47:26
دافعوا عن دينكم دافعوا عن وطنكم نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله تعالى.
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58 - تبوكي
2017-09-26 21:44:48
لو أن الموضوع على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقاموا الدنيا واقعدوها وحده تستهزا بكلمة التوحيد واجعلنا أضحوكة أمام العالم علمهم تحتها لاحول ولاقوة الا بالله
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57 - نواف بن شداد
2017-09-26 21:44:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - المااااضي
2017-09-26 21:43:02
سؤال للعنيد السميري ....وش رايك بالاخونج؟ ؟؟؟اتحداااك تجاوب😎😎
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55 - ع
2017-09-26 21:40:19
هذا وسط جاهل
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54 - طارق
2017-09-26 21:39:47
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لاتاخذنا لما فعل السفهاء منا تدنيس كلمة لا اله الا الله إلى هذا الحد وصلت المهزله سبحان مغير الاحوال من كنا محافظين على ديننا ومجتمعه المسلم المحافظ إلى السفور ولانحلال
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53 - 41 - المااااضي
2017-09-26 21:39:47
يعني عاجبك ان علم وطنك يهان بهذه الطريقه يا***انت وهي دونه رقابنا هذا علم المملكة العربية السعودية وليس علم اخر
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52 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-26 21:37:27
تعليق مخالف
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51 - الهمداني
2017-09-26 21:37:04
43 -****وكمان عندها اكثر من جنسية مالك ياوليد}}
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50 - ليبتون
2017-09-26 21:36:57
مبروك عليكم واحد يغني بالقران وفنانة تحط كلمة لااللة الا اللة ***
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49 - فوق هام السحب وان كنتي ثراء يااعلى وطن
2017-09-26 21:35:54
وبعدين وين الثقافة والاعلام منها ليش ما استنكرو هذه الكارثة او طلع المتحدث يشرح لنا ما سيحدث لها
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48 - مايصح إلا الصحيح
2017-09-26 21:35:33
هذا نهاية علم السعوديه للأسف لن يعود أمجادك السابق كلمة لا اله الا الله عند*****
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47 - كلمة حق
2017-09-26 21:35:13
أبطالنا في الحد الجنوبي يقدمون الدماء والتضحيات والشهداء للدفاع عن الوطن الغالي ونحن نشاهد خلال الاحتفال باليوم الوطني من يسيء إلى سمعة هذا الوطن بالانسلاخ عن الدين والعادات والتقاليد والأخلاق الحميدة
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46 - عشتار بندر الحمدان
2017-09-26 21:31:11
هذه فرصة أخرى لتجديد الدعوة لأيجاد قانون يحدد و بقوة و وضح استعمالات العلم السعودي ، من قبل الاشخاص و الجهات الغير رسمية .
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45 - جنوبي
2017-09-26 21:30:05
نحن او المجتمع افرط في تقدير الفنانين واللاعبين وهؤلاء اصلا مثل القيان ايام الجاهلية للتسرّي واكرام الضيوف ان تكون لديك جارية تغنّي وتقدمها للضيوف لامتاعهم اما نحن فافردنا الصفحات والشاشات لتكريمهم
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44 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه وجاء الغريب وغربني
2017-09-26 21:29:31
قيمة علم وطني من قيمة الشعار ااذي يحمله وكان السب في توحيده وتاسس كيانة ورفع الله شانه علي ساير الاوطان ومن يهينه أهان الدين قبل ان يهين الوطن ورموزه..دام عزك يا وطني وعز من يعزك ويغليك..
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43 - ضايع
2017-09-26 21:29:21
الهمداني تملك بيت في الملز خلف شارع جرير وهم جيران لنا من اكثر من خمسين سنه ووالدها رغم عدم التدين يصلي اغلب الفروض في المسجد رحمه الله
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42 - ياوطني الحبيب
2017-09-26 21:28:55
32 - الهمداني وش همك ي**** من وطنك يعني عندك شي عادي لانك ما حبيت يوم من الايام وطنك والدليل انك مغترب
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41 - المااااضي
2017-09-26 21:28:17
الاخونج هم من يثيرون هالمواضيع التافهه بسبب كثرة الضربات اللي تلقوها هاليومين😂😂
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40 -
2017-09-26 21:27:52
انا لله وانا اليه راجعون
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39 - ياوطني الحبيب
2017-09-26 21:26:30
تعليق مخالف
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38 - عبدالله
2017-09-26 21:25:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ياوطني الحبيب
2017-09-26 21:23:26
الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
36 - الهمداني
2017-09-26 21:22:48
30 - خلك بعيد حبك يزيد 😴 2017-09-26 21:19:22 المشكله أنها انكرت جلوسها على العلم{هي من جلس او انت هي انكرت خلاص هي المعنيه وهي اعرف ماشي ياعمنا}
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35 - الراصد
2017-09-26 21:22:28
هزلت الله يرحم ايام الفهد
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34 - ضايع
2017-09-26 21:22:24
حنا محتاجين جنازه نشبع فيها لطم كلكم خطؤن من منا لم بخطئ رجل دعا الله الهم انا ربك وانت عبدي فغفرلي فغفر له لم يكن يقصد وهل وعد تقصد اكيد لا فهي مسلمه نتعلم احترام النفس كي نحترم الغير
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33 - 123
2017-09-26 21:20:37
طيب لابد من رفع قضيه على هذه المرأة التي لم تحترم الوطن ولا المواطنين
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32 - الهمداني
2017-09-26 21:20:09
على كل حال هي كرمت واهدوها الهداية ورقصت وفرحت وانا تحرقون في انفسكم ليش ليش شوية عقل تنفع صاحبها ياناس{غلط ياناس تصحوني وانا نايم تقولوا تعال اسمع وكيف اسمع وانا نايم}
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31 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-26 21:19:22
المشكله أنها انكرت جلوسها على العلم .
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30 - النادر
2017-09-26 21:18:24
عقول بعيدة عن الدين . ماذا يرجى منهم . ولا وراهم رجال يعلمونهم الأدب ولاحترام . والعيب . هؤلاء يتبعون مصممي الأزياء من خارج الوطن . ماهمهم الا جمع المال بأي طريقة ويضحكون على هؤلاء المساكين .
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29 - 123
2017-09-26 21:17:49
والله مافعلوها ** هذا علم يحمل شعار الوطن ويحمل شهادة التوحيد .. لابد من محاسبتها ومحاسبة mbc انا اقول انها متعمدة هي والقناة الحقد الدفين في هذه القناة ومنم يديرها على الوطن
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28 - صراحه
2017-09-26 21:17:13
**** الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - نمر 90
2017-09-26 21:16:50
اقول استغفري ربك بدل التبريرات اللي مالها داعي .. الصور واضحة والله وعيب عليك ياشاطرة
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26 - الهمداني
2017-09-26 21:16:22
11-عبدالله؟؟؟ من مصائب تجنيس هذا النوعيه فياليت تعاد لها جنسيه بلدها الأصلي وتسفر له{هي عايشة في لبنان وتملك هناك بيت وعايشه في دبي وتملك في دبي بيت ولا تعيش في السعودية ولا تملك فيها بيت}
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25 - 123
2017-09-26 21:14:50
للاسف اذا اعطيت المرأة اكبر من حجمها قد تسرح في خيال بعيد وقد تفعل بكل شي خاصة اذا مدحتها بالجمال
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24 - مراقب
2017-09-26 21:14:19
**** هاذي 👊🏻
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23 - فهد العتيبي
2017-09-26 21:13:20
هي تلك **لم تحترم نفسها فكيف تريدون ان تحترم كلمة التوحيد
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22 -
2017-09-26 21:12:52
الله لا يعطيك العافية فوق تعبك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
21 -
2017-09-26 21:12:05
هذة بثأره و تفكير حريم ناقصات العقل هذه تسجن*** شي يسد النفس
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( عدد التعليقات 29,300 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-26 21:11:53
(((((( الجلوس على لفظ الجلالة ...... وامتهان راية المملكة ......والله العالم عن دورتها )))))
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19 - موطني عشت فخر المسلمين
2017-09-26 21:11:49
بعض المج ن س ي ين هذه الايام شادين حيلهم في الاغراءات وتهييج الشباب السعودي مثل خاشقجي وهذه التي امامنا مع احترامي للباقين
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18 - ظامي اليل
2017-09-26 21:10:56
نحن في زمن الرويبظه.
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17 -
2017-09-26 21:09:03
هذي ما احترمت كل سعودي الآن هالراية راحت لاجلها رجااال لتبقى خفاقة و أنت تجلسين عليها يا جلد التمساح
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
16 - 9630
2017-09-26 21:08:28
قالها الحجري والله ماغلط كيف تجلسين على علم الوطن الذي احتضتنك ورباك والكارثة والادهى والامر انك جلستي على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله شي يندى له الجبين
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15 - ابو السباع
2017-09-26 21:08:01
السوق طيب وفهم ي فهيم
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14 - 9630
2017-09-26 21:07:37
قالها الحجري والله ماغلط كيف تجلسين على علم الدولة التي احتضنتك ورتك والكارثة والادهى والامر انك جلستي على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله شي يندى له الجبين
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13 - هاشم
2017-09-26 21:05:50
يجب محاكمه الفنان والفنانه وانزال اشد العقوبات حتى لاتكرر مثل هاذا الخزي والعار
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12 -
2017-09-26 21:04:59
هذا الأيام حب الشهرة يجعل من الواحد شخص أخرق ابتداء ب قينان ف خاشقجي ف طلال سلامة ف وعد
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11 - عبدالله
2017-09-26 21:04:38
من مصائب تجنيس هذا النوعيه فياليت تعاد لها جنسيه بلدها الأصلي وتسفر له !
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - هاشم
2017-09-26 21:04:17
امس اغاني بالايه القرانيه واليوم العلم بلادنا وكلمه التوحيد الى اين حنا ذاهبين ياقوم
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9 - الهمداني
2017-09-26 21:03:12
4 - الجوكر 2017-09-26 20:56:56 البنت مزه {بكره على اقرب طبيب عيون لا تتاخر على نفسك اكثر}
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8 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 21:02:51
استغفرالله مو معقولة ماتدرين لو بزر عذرناك قلنا مانتبهت او ماتعرف بل ربما الطفل لن يفعل مافعلتيه لأنه يعرف انه مايصلح الجلوس على علمنا !
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7 - نيدو
2017-09-26 21:00:06
آه يالقهر .... ياراية التوحيد . يحارب جنودنا لتبقى هذه الرايه مرفوته ... وهذه تحطها تحت .....
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6 -
2017-09-26 20:58:53
هذة ***و تفكير حريم ناقصات العقل هذه تسجن ****
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5 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-26 20:57:11
وشلون خطأ حدث في الصورة وانتي جالسة على علمنا وبه كلمة التوحيد/حتى لو ماجلستي خطأ وحرام تحطين العلم تحت عند خصرك و..!
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4 - الجوكر
2017-09-26 20:56:56
البنت مزه
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3 - ماقبل الشروق
2017-09-26 20:56:52
يجب ان يتم سجنها ومعاقبتها بشكل رادع فهي تحرض على السفور
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( عدد التعليقات 29,300 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-26 20:56:42
((((((رقع .............يامرقــــــــــــع )))))
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1 - محماس السادس عشر
2017-09-26 20:56:39
إلا هذا
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