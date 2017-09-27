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أول تعليق من أميرة الطويل على القرار الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة

أول تعليق من أميرة الطويل على القرار الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة
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المرصد 30 2٬133 1 ساعة

صحيفة المرصد : رحبت المرأة السعودية بقرار الملك سلمان الذي أمر فيه بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، واعتبرن هذا القرار تاريخي في مسيرتهن للتطور والنماء وخدمة الوطن .

وحول ذلك علقت أميرة الطويل قائلة : ” #قرار_تاريخي، نتذكر الملك فيصل دعم تعليم المرأة، والملك عبدالله أدخلها مجلس الشورى، فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد الملك سلمان وانتصاره لقيادتها للسيارة.”

وأضافت : ” احنا شعب يحب يبتسم ويضحك،اخيراً طلعت اصوات الشباب وحسينا بابداعهم وصارت ارائهم ظاهرة في حين كان الرأي بالماضي محتكر فقط للمتطرفين من الجهتين” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
30 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 02:45:48
فلننتظر,,,,غدا يوم تشرق الشمس,,,,,ونشاهد الفتايات,,,,أصبحن يملكن الجرأه,,,,ويقدن السياره,,,,,بكل جرأه,,,,,هذا مانتمناه ,,,,ويتمناه ,,,,كل حر بالبلد,,,,!!!
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29 - ام رهف - الرياض
2017-09-27 02:40:13
وينهم الان اللي كانوا يقولون لن تقودي لن تقودي ؟؟ 😂😂😂😂😂😂
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28 - سعود
2017-09-27 02:37:21
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🕋🕋🕋🕋🕋🕋🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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27 - ايمان
2017-09-27 02:34:24
انا اشرف في كل مسلسل كويتي ولا .......فيه سايق وحريمه مسموح لهم يسوقوا
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26 - زرهان
2017-09-27 02:31:24
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25 -
2017-09-27 02:12:15
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24 -
2017-09-27 02:08:45
تعليق مخالف
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23 - ابو احمد 2020
2017-09-27 02:07:39
تعليق مخالف
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22 -
2017-09-27 02:06:01
ل13 تمثلك انت واشكالك ولا تتحدث بصيغة الجمع
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21 - فاهم
2017-09-27 02:02:47
ايش الهدف من الجلسه؟؟؟؟؟؟؟
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20 - ام طارق
2017-09-27 02:00:57
تعليق مخالف
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19 - فارس
2017-09-27 02:00:55
قياده السياره ملف اغلق اليوم بالسماح لكن فتحت مالفات عديده للمراة اين حقوقهن الماليه هل يعقل مطلقه وارمله وعاطله وخريجه بلا راتب ولا منزل بحجه واهيه وحقوق مسلوبه
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18 - شكوكو عبدالشكور
2017-09-27 01:59:22
أميرة تمثلك انت وامثالك لا تحشر نساء المسلمين والمسلمات بهذا الأمور ان الله طيب لا يقبل الا الطيب
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17 - فهد العتيبي
2017-09-27 01:57:42
اهلًا بالأميرة مها الطويل
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16 - فارس
2017-09-27 01:57:17
من يظن ان حقوق المراة محصوره على قياده السياره فهو واهم المراة لها حقوق لم تحصل عليها واغلبها ماليه نصف مليون خريجه عاطلات من عشرات السنين ارامل بلا منازل مطلقات بلا رواتب يجب ان ياخذن حقوقهن
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15 - الحدث
2017-09-27 01:55:26
بكره رفع الولايه عن المرأة ستكون 2018 عام المرأة المتحررة نسئل العفو والعافية وان يجنب بناتنا وزوجاتنا فتنة المسيح الدجال و الفتن ماظهر منها وما بطل
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14 - فارس
2017-09-27 01:54:12
اعرف ارامل ومطلقات عايشين على صداقات المحسنين وعاطلات وخريجات جامعيات لامنازل ولا وظيفه ولا دخل هل يتخذ قرار ملكي بعطاهن حقوقهن الماليه اما يكتفون بالقياده فقط
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13 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 01:51:58
أميرة تمثل كثير من بنات بلدنا الطموحات المثقفات وبلا شك هن داعمات بقوة العلم والثقافه ورجاحت العقل داعمات للرؤية المستقبلية لتطوير المملكه واخذها إلى مصاف الدول المنتجة المخترعه
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12 - فارس
2017-09-27 01:51:13
قياده السياره اقر وحصلت المراة عليه لكن باقي الاهم توظيف وحقوقها الماليه والمنزل وراتب لربه البيت وحقوق كثيره لايريدون السماح بها لانها تحتاج دفع مالي حكومي
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11 - عبيد
2017-09-27 01:50:48
لماذا هذا الحقد على أناس خدمو الله والوطن والنَّاس لأنهم تمسكو بدين الله لأنهم حاربو العادات الجاهلية والخزعبلات الطائفية وتلاميذ الحداثة والتغريبي هؤلاء هم من يشتمهم لا نقول الا الله يرحمهم
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10 - هنطش
2017-09-27 01:50:41
الاسم اميره وطويل هذا يكفي
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9 - ابوعبدالله
2017-09-27 01:47:10
لااله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
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8 - فارس
2017-09-27 01:47:04
قياده السياره حق من حقوق كثيره للمراة لم تعطى لها عقبال لتوظيف نصف مليون خريجه عاطله ومثلهن ربات بيوت بلا دخل ومثلهن ارامل بلا سكن ومثلهن مطلقات لماذا لاتعطى المراة بيت كما يعطى الرجل
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7 - عبيد
2017-09-27 01:46:22
للاسف الشديد الأجيال الحالية لا تقدر تضحيات الآباء والاجداد يقوم فئة من المرضى ويتهجّم ويتهكم عليهم بأبشع الاوصاف وهم اجتهدو لرضى الله عنهم ومن ثم المسلمين وهولاء يتطاولون عليهم بهذا الاوصاف القبيحة
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6 - ابوعبدالله
2017-09-27 01:45:26
لااله الا انت انى كنت من الظالمين
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5 - زرهان
2017-09-27 01:44:32
ما هذا ***
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4 - عبيد
2017-09-27 01:43:48
الان وبعد 60 سنه كنّا بصراع القوميات والأحزاب وحرب 67 و73 وحرب الخليج ألاولى والثانيه واحتلال الحرم من قبل جهيمان والارهاب والذين ضحى وحمى الوطن هم المتطرفين الواحد يعتزل في بيتة أكرم وأبرك
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3 -
2017-09-27 01:37:41
لا ياشيخه
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2 - منصف
2017-09-27 01:35:50
تعليق مخالف
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1 -
2017-09-27 01:34:50
اجل بالمره تطوعي وعلى الحد الجنوبي ومعك كل من طالب بالقياده
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آخر تعليق
بواسطة : ام فهد

تعليق مخالف...
بواسطة :

اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء...
بواسطة : سعد بن فهد

زحمه يادنياة زحمه...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

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