أول تعليق من أميرة الطويل على القرار الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة

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صحيفة المرصد : رحبت المرأة السعودية بقرار الملك سلمان الذي أمر فيه بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، واعتبرن هذا القرار تاريخي في مسيرتهن للتطور والنماء وخدمة الوطن .

وحول ذلك علقت أميرة الطويل قائلة : ” #قرار_تاريخي، نتذكر الملك فيصل دعم تعليم المرأة، والملك عبدالله أدخلها مجلس الشورى، فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد الملك سلمان وانتصاره لقيادتها للسيارة.”

وأضافت : ” احنا شعب يحب يبتسم ويضحك،اخيراً طلعت اصوات الشباب وحسينا بابداعهم وصارت ارائهم ظاهرة في حين كان الرأي بالماضي محتكر فقط للمتطرفين من الجهتين” .

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قرار تاريخي،نتذكر للملك فيصل دعمه لتعليم المرأة،وللملك عبدالله ادخالها مجلس الشورى فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة — أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧