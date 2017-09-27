أول تعليق من أميرة الطويل على القرار الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد : رحبت المرأة السعودية بقرار الملك سلمان الذي أمر فيه بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، واعتبرن هذا القرار تاريخي في مسيرتهن للتطور والنماء وخدمة الوطن .
وحول ذلك علقت أميرة الطويل قائلة : ” #قرار_تاريخي، نتذكر الملك فيصل دعم تعليم المرأة، والملك عبدالله أدخلها مجلس الشورى، فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد الملك سلمان وانتصاره لقيادتها للسيارة.”
وأضافت : ” احنا شعب يحب يبتسم ويضحك،اخيراً طلعت اصوات الشباب وحسينا بابداعهم وصارت ارائهم ظاهرة في حين كان الرأي بالماضي محتكر فقط للمتطرفين من الجهتين” .
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قرار تاريخي،نتذكر للملك فيصل دعمه لتعليم المرأة،وللملك عبدالله ادخالها مجلس الشورى فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة
— أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
احنا شعب يحب يبتسم ويضحك،اخيراً طلعت اصوات الشباب وحسينا بابداعهم وصارت ارائهم ظاهرة في حين كان الرأي بالماضي محتكر فقط للمتطرفين من الجهتين
— أميرة الطويل (@AmeerahAltaweeL) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
فلننتظر,,,,غدا يوم تشرق الشمس,,,,,ونشاهد الفتايات,,,,أصبحن يملكن الجرأه,,,,ويقدن السياره,,,,,بكل جرأه,,,,,هذا مانتمناه ,,,,ويتمناه ,,,,كل حر بالبلد,,,,!!!
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وينهم الان اللي كانوا يقولون لن تقودي لن تقودي ؟؟ 😂😂😂😂😂😂
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انا اشرف في كل مسلسل كويتي ولا .......فيه سايق وحريمه مسموح لهم يسوقوا
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ل13 تمثلك انت واشكالك ولا تتحدث بصيغة الجمع
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ايش الهدف من الجلسه؟؟؟؟؟؟؟
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قياده السياره ملف اغلق اليوم بالسماح لكن فتحت مالفات عديده للمراة اين حقوقهن الماليه هل يعقل مطلقه وارمله وعاطله وخريجه بلا راتب ولا منزل بحجه واهيه وحقوق مسلوبه
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أميرة تمثلك انت وامثالك لا تحشر نساء المسلمين والمسلمات بهذا الأمور ان الله طيب لا يقبل الا الطيب
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اهلًا بالأميرة مها الطويل
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من يظن ان حقوق المراة محصوره على قياده السياره فهو واهم المراة لها حقوق لم تحصل عليها واغلبها ماليه نصف مليون خريجه عاطلات من عشرات السنين ارامل بلا منازل مطلقات بلا رواتب يجب ان ياخذن حقوقهن
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بكره رفع الولايه عن المرأة ستكون 2018 عام المرأة المتحررة نسئل العفو والعافية وان يجنب بناتنا وزوجاتنا فتنة المسيح الدجال و الفتن ماظهر منها وما بطل
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اعرف ارامل ومطلقات عايشين على صداقات المحسنين وعاطلات وخريجات جامعيات لامنازل ولا وظيفه ولا دخل هل يتخذ قرار ملكي بعطاهن حقوقهن الماليه اما يكتفون بالقياده فقط
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أميرة تمثل كثير من بنات بلدنا الطموحات المثقفات وبلا شك هن داعمات بقوة العلم والثقافه ورجاحت العقل داعمات للرؤية المستقبلية لتطوير المملكه واخذها إلى مصاف الدول المنتجة المخترعه
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قياده السياره اقر وحصلت المراة عليه لكن باقي الاهم توظيف وحقوقها الماليه والمنزل وراتب لربه البيت وحقوق كثيره لايريدون السماح بها لانها تحتاج دفع مالي حكومي
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لماذا هذا الحقد على أناس خدمو الله والوطن والنَّاس لأنهم تمسكو بدين الله لأنهم حاربو العادات الجاهلية والخزعبلات الطائفية وتلاميذ الحداثة والتغريبي هؤلاء هم من يشتمهم لا نقول الا الله يرحمهم
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الاسم اميره وطويل هذا يكفي
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لااله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
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قياده السياره حق من حقوق كثيره للمراة لم تعطى لها عقبال لتوظيف نصف مليون خريجه عاطله ومثلهن ربات بيوت بلا دخل ومثلهن ارامل بلا سكن ومثلهن مطلقات لماذا لاتعطى المراة بيت كما يعطى الرجل
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للاسف الشديد الأجيال الحالية لا تقدر تضحيات الآباء والاجداد يقوم فئة من المرضى ويتهجّم ويتهكم عليهم بأبشع الاوصاف وهم اجتهدو لرضى الله عنهم ومن ثم المسلمين وهولاء يتطاولون عليهم بهذا الاوصاف القبيحة
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لااله الا انت انى كنت من الظالمين
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ما هذا ***
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الان وبعد 60 سنه كنّا بصراع القوميات والأحزاب وحرب 67 و73 وحرب الخليج ألاولى والثانيه واحتلال الحرم من قبل جهيمان والارهاب والذين ضحى وحمى الوطن هم المتطرفين الواحد يعتزل في بيتة أكرم وأبرك
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لا ياشيخه
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اجل بالمره تطوعي وعلى الحد الجنوبي ومعك كل من طالب بالقياده
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