“روان الوابل” تعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة : ” كيف راح ننام اليوم من الفرحة!”

حجم الخط A A A المرصد 2 181 15 دقيقة

صحيفة المرصد : صدر الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية .

وفي هذا الصدد أعربت الكاتبة روان الوابل عن سعادتها بهذا القرار الحكيم مبينة أن المملكة اليوم شابة وتسابق الزمن .

وأضافت وفقاً لصحيفة عكاظ : وهذا ما عايشناه خلال السنتين الماضيتين، فالتغييرات كانت كبيرة ومحفزة، مشيرة إلى أن الملك سلمان يكتب التاريخ ويصدر قرار تاريخي عظيم في اعطاء المرأة حقها وينتصر لها.

وأوضحت الوابل أن هذا الأمر السامي له مردود كبير على العائلة السعودية بكاملها، إذ سيخفف العبء الإقتصادي وسيحل الكثير من الأعباء اليومية التي كانت تثقل كاهل الأسرة بسبب غياب السائق أو صعوبة توفره، منوهة إلى أن المرأة ستستفيد من هذا القرار في إنهاء شؤونها وإتمامها بدون عوائق، مما سينعكس على أدوارها العديدة في الحياة تجاه عائلتها ونفسها.

كما أضافت الوابل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : مبروك! أعجز عن التعبير أو استيعاب الفكرة! ألف مبروك لنا جميعاً”.

وقالت في تغريدة أخرى : ” والأحلى من هذا الخبر، أن الي بشرني فيه هي “أمي” اتصلت علي طايره من الفرحة! يا بعد الدنيا أنتِ وجهك سعد وكلك خير وبركة” .

وتابعت : “سؤال المليون: كيف راح ننام اليوم من الفرحة!” .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

مبروك! أعجز عن التعبير أو استيعاب الفكرة! ألف مبروك لنا جميعاً#السماح_للمراه_بقياده_السياره — روان سليمان الوابل (@rawanwabel) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

والأحلى من هذا الخبر، أن الي بشرني فيه هي "أمي" اتصلت علي طايره من الفرحة! يا بعد الدنيا أنتِ وجهك سعد وكلك خير وبركة 💜 — روان سليمان الوابل (@rawanwabel) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧