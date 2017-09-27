رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “روان الوابل” تعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة : ” كيف راح ننام اليوم من الفرحة!”

“روان الوابل” تعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة : ” كيف راح ننام اليوم من الفرحة!”

“روان الوابل” تعلق على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة : ” كيف راح ننام اليوم من الفرحة!”
حجم الخط A A A
المرصد 2 181 15 دقيقة

صحيفة المرصد : صدر الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية .

وفي هذا الصدد أعربت الكاتبة روان الوابل عن سعادتها بهذا القرار الحكيم مبينة أن المملكة اليوم شابة وتسابق الزمن .

وأضافت وفقاً لصحيفة عكاظ : وهذا ما عايشناه خلال السنتين الماضيتين، فالتغييرات كانت كبيرة ومحفزة، مشيرة إلى أن الملك سلمان يكتب التاريخ ويصدر قرار تاريخي عظيم في اعطاء المرأة حقها وينتصر لها.

وأوضحت الوابل أن هذا الأمر السامي له مردود كبير على العائلة السعودية بكاملها، إذ سيخفف العبء الإقتصادي وسيحل الكثير من الأعباء اليومية التي كانت تثقل كاهل الأسرة بسبب غياب السائق أو صعوبة توفره، منوهة إلى أن المرأة ستستفيد من هذا القرار في إنهاء شؤونها وإتمامها بدون عوائق، مما سينعكس على أدوارها العديدة في الحياة تجاه عائلتها ونفسها.

كما أضافت الوابل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : مبروك! أعجز عن التعبير أو استيعاب الفكرة! ألف مبروك لنا جميعاً”.

وقالت في تغريدة أخرى : ” والأحلى من هذا الخبر، أن الي بشرني فيه هي “أمي” اتصلت علي طايره من الفرحة! يا بعد الدنيا أنتِ وجهك سعد وكلك خير وبركة” .

وتابعت : “سؤال المليون: كيف راح ننام اليوم من الفرحة!” .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - اسامه
2017-09-27 02:41:39
الف مليون مبروك قرار صائب وحكيم وتاريخي من رجل عظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-27 02:41:22
إفرحي ,,,,إنبسطي ياروان ,,,,أنتي وأخواتك كمان وكمان,,,,,,!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ام فهد

تعليق مخالف...
بواسطة :

اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء...
بواسطة : سعد بن فهد

زحمه يادنياة زحمه...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

فلننتظر,,,,غدا يوم تشرق الشمس,,,,,ونشاهد الفتايات,,,,أصبحن يملكن الجرأه,,,,ويقدن...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
211 0
mm

عبدالرحمن الراشد

مواجهة كوريا و إيران
143 1
mm

محمد آل الشيخ

البي بي سي صدقيّةٌ سادت ثم بادت
240 2
mm

هيلة المشوح

ولادة وطن.. في يوم الوطن!
82 0
mm

عقل العقل

تغلغل «الإخوان» في جامعاتنا
239 11
mm

قينان الغامدي

التعليم لا عزم ولا حزم: وط المناقع وحل
402 8
mm

أ.د.صالح بن سبعان

المسؤول…في بلاد الحرمين غير !
178 0
mm

عبدالرحمن الراشد

دخول الصناعة البحرية
227 0
mm

كوثر الأربش

قصيدة عن «الوطن»
258 0
mm

د. محمد العوين

87 عامًا من المجد أم 300 عام من التأسيس 2-2
117 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
490 12
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
549 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
109 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
294 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
569 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
490 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
638 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
161 1
mm

أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
632 8
mm

أحمد الشمراني

التوثيق والأهلي والنصر
741 10
الاخبار الدولية
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 37 3٬630 6 ساعات
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 38 7٬082 7 ساعات
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 14 1٬949 13 ساعة
بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

بالفيديو.. شاهد ماذا قال إماراتي للسيسي بحضور محمد بن زايد !

 المرصد 71 7٬652 13 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 73 5٬358 6 ساعات
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 149 13٬778 17 ساعة
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 70 9٬640 18 ساعة
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬815 20 ساعة
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 112 9٬872 6 ساعات
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬581 يومين
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬027 3 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

 المرصد 63 15٬468 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

 المرصد 42 8٬050 10 ساعات
شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 31 9٬940 14 ساعة
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 100 16٬462 15 ساعة
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 85 14٬263 24 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 181 11٬686 8 ساعات
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

 المرصد 11 7٬934 يوم واحد
شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

 المرصد 35 7٬788 يوم واحد
شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

 المرصد 102 10٬318 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬546 يومين
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬670 3 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 4٬987 4 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬413 4 أيام
اخبار صحية
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬289 3 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬628 5 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬834 7 أيام
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 24٬002 أسبوعين
اخبار اقتصادية
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬665 يومين
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 9٬944 يومين
إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

إصلاحات جديدة لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”

 وكالات 140 31٬438 6 أيام
تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

تعرّف على ترتيب سعر البنزين السعودي خليجيا في حال زيادة السعر 80% بعد شهرين

 المرصد 167 15٬723 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 9٬908 يومين
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬188 3 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬642 4 أيام
بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

 المرصد 30 14٬027 أسبوع واحد
الاخيرة
تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

تعرف على قصة المواطن “سالم ” التي قست عليه الحياة ورمته مشردًا في شوارع جدة!

 المرصد 109 9٬098 20 ساعة
بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

بالفيديو: شاهد كيف رد “العجمة” على شخص وصفه بالمطبل!

 المرصد 76 10٬401 يومين
العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

العثور على الفتاة “مريم ” بعد غياب أسبوعين عن أسرتها بمكة.. وهذا ما قاله والدها

 المرصد 14 13٬040 يومين
شاهد “كذبة” أيفون 8!

شاهد “كذبة” أيفون 8!

 العربية 13 6٬260 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

 المرصد 256 3٬016 16 ساعة