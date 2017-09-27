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هكذا جاء تعليق الداعية “سعد الدريهم” على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة!
صحيفة المرصد: قال عضو هيئة التدريس الأكاديمي الدكتور سعد الدريهم في عدة تغريدات تعليقًا على القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة وفق ترتيبات تشرف عليها لجان على مستوى عالٍ لوضع الضوابط اللازمة لذلك، بأننا أخيرًا سننتهي من صداع قيادة المرأة للسيارة.
وأضاف “أن قيادة المرأة للسيارة ورقة ضغط ومساومة آن لها أن تحترق، مضيفًا تحت هشتاق السماح للمرأة بقيادة السيارة أننا دائمًا نتخوف من الجديد وكم تخوفنا من أمور كانت عاقبتها حميدة”.
د. سعد الدريهم : #السماح_للمراه_بقياده_السياره دائما نتخوف من الجديد ! وكم تخوفنا أمورا كانت عاقبتها حميدة#الملك_ينتصر_لقياده_المراه
— روتانا (@RotanaNet) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
21 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-27 06:47:44
صحيح قيادة المرأة ورقة آن لها ان تحترف .. وكذلك كل معارض لقرار ملكنا الغالي سلمان يجب ان يحترق
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20 - Gaqulin2017-09-27 06:46:49
المشكلة مههي من السواقة المشكله من الزحمه, شوفوا لها حل, اللحين بدل لا أطلع للدوام قبل الموعد بساعه راح اطلع قبل الموعد بساعتين ياربييييي ذا التخطيط اللي ماله حل
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19 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-27 06:39:02
تعليق مخالف
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18 - الشايب2017-09-27 06:36:50
قرار السماح للنساء بالقيادة حق شرعي وحق إنساني للنساء أقر أخير . ولكن ألن يتم محاسبة من حرم النساء من ذلك الحق طوال 28 عاما وتعويض أجيال من النساء عن تلك المظالم التي ليس منع القيادة إلا واحد منها.
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17 -2017-09-27 06:26:02
ياالدريهم مع الخيل ياشقراء
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16 - طبل يامطبل2017-09-27 06:16:38
موعدنا ساعة الاحتضار وكل واحد سيرى ماقدمت يداه ولن ينفع احد احد
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15 - ام الغاليين❤2017-09-27 06:00:22
خلصنا من صداع قيادة المراءه للسياره وسياتى صداع أخر الى ان يحررو المراءه
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14 - ابو المعتصم2017-09-27 05:56:20
بس بعيد الموضوع ياليت تعجلون خير البر عاجله
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13 - العبيدي2017-09-27 05:52:52
اللهم خذ بنواصينا ونواصي حكامنا ودولتنا لما تحب وترضى،،، وهيئ لنا ولهم من العمل ماترضى وجنبنا الهي الفتن ماظهر منها ومابطن اللهم صل على نبينا محمد واله وسلم
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12 - القناص2017-09-27 05:47:58
اللهم إجعلنا من الفرقه الناجيه يارب العالمين
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11 - العبرة بالقياس2017-09-27 05:45:07
تدريس البنات بالسعودية كان لها معارضين فى وقتها ، وخلال سنة الجميع يتسابق لتسجيل بناته هذا ماضي ليس ببعيد وأصبحن تلك الفتيات فى اعلى مناصب قيادة فى الوطن ،، والقيادة لها فؤائد كثيرة للمجتمع
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10 - المتيم2017-09-27 05:37:30
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9 - القناص 22017-09-27 05:31:50
تعليق مخالف
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8 - ابوفهد2017-09-27 05:30:20
تعليق مخالف
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7 -2017-09-27 04:24:42
امبلا
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6 -2017-09-27 04:18:05
لاخاب ضني بالرفيق الموالي مالي مشاريه على نايد الناس
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5 - الفي2017-09-27 03:44:31
باقي*** والسنماء
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4 - مواطنات2017-09-27 03:39:02
امد الله في عمرك سلمان الحزم ملك العزم والحزم كم نفخر با ملكنا اللهم وفقه واسعده وال سعود كلهم ملكنا الحبيب كم كانت فرحتنا كبيرة بتحريرنا من العماله الوافدين لقد اكلو فلوسنا وذلونا واذونا في عيش
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( عدد التعليقات 22,884 )3 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
كلام صحيح،،،،،،فالملك حفظه الله ،،،،،لا يقرر الا بما يتوافق مع الشريعه،،،،،،وقيادة المرأه للسياره،،،،،،لا يخالف الشرع أبدا ،،،،،🦅
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2 - فهد العتيبي2017-09-27 03:32:10
هذا *** ابو جنة رجع لساحة
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1 - ليبرالي2017-09-27 03:29:09
شكرا للداعيه سعد الدريهم 🌷
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