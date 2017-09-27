هكذا جاء تعليق الداعية “سعد الدريهم” على قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة!

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صحيفة المرصد: قال عضو هيئة التدريس الأكاديمي الدكتور سعد الدريهم في عدة تغريدات تعليقًا على القرار التاريخي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة وفق ترتيبات تشرف عليها لجان على مستوى عالٍ لوضع الضوابط اللازمة لذلك، بأننا أخيرًا سننتهي من صداع قيادة المرأة للسيارة.

وأضاف “أن قيادة المرأة للسيارة ورقة ضغط ومساومة آن لها أن تحترق، مضيفًا تحت هشتاق السماح للمرأة بقيادة السيارة أننا دائمًا نتخوف من الجديد وكم تخوفنا من أمور كانت عاقبتها حميدة”.