في هذه الحالات يتم فصل الموظف الحكومي !
صحيفة المرصد : وافق مجلس الشورى على تعديلات في نظام الخدمة المدنية تعطي الجهات الحكومية الحق في إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، ويتم ذلك وفق الضوابط والحالات التي يحددها مجلس الوزراء، وفصل الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية، كما يتم إنهاء خدمات الموظف عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، ويتم الفصل بأمر ملكي وبقرار من مجلس الوزراء، وتنهى خدمات الموظف حال غيابه من دون عذر شرعي 15 يوماً متصلة و30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
وتمسكت لجنة الإدارة بالمجلس بوجهة نظرها بإبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به في النظام القائم، معارضة بذلك مقترح هيئة الخبراء التي رأت أن يخضع الموظف المعين للمرة الأولى للتجربة ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته وفقا لـ”الحياة”.
التعليقات
يا ليت تطبق هذه التعليمات و إن تم ذلك فسنقضي على التسيب و الغياب و الإهمال من قبل الموظف و سيتغير كل شيء و ستصبح الأمور أكثر جدية
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طيب عرفنا الحلات التي يتم فيها فصل الموظف. والحالات والمزايا والترقيات التي يكرم فيها الموظف متى حتكون.عشان نكون على حق وبينه وتتساوى كفتاء الميزان والعدل.
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لا حول ولا قوه الا بالله اذا كان رئيسي يغازلني ويماطلني عن نفسي علشان يعطيني تقييم على كذا اسلم له نفسي ها ها علشان نعيش عيالنا والله زهقنا عمرنا تعبنا من عندنارئيسه سو لها عيد ميلاد علشان تقييم اوك
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لا جديد .. كل ما كتب موجود سابقا بنظام الخدمة المدنية ..الجديد فقط إنهاء خدمة الموظف عند إلغاء الوظيفة وسابقا كان يحال الموظف لوظيفة اخرى
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ياليت تعدلون بعض الانظمه عسكر لهم سنين جندى والصحه كادر الى السبع ويقعد على السابع لمى يتقاعد شاطرين بالمنغصات الله يصلحكم او ياتى بمن هو خيرا منكم
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مدير يصل عمله بعد العاشرة هل ينصف موظف !!
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هل يحق لمدير غير متخصص يقيم موظف متخصص .؟
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١٦ /// شيعية وتفتخرين بتشيعك /// الان اامرأة تقوم بدور الرجل بكل شي وظيفة وتوصيل ابناءها المدارس وشراء سيارة وراتب خدامة فمن الطبيعي انك تنظرين لي هذه النظرة يا شيعية وتفتخرين بتشيعك بقعا تصوعش
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مفروظ المهمل والمرتشي والمتسيب والي يعطل الناس يفصل على طول غير ماسوف عليه ولاكثر الله امثاله
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مفروظ المهمل والمرتشي والمتسيب والي يعطل الناس يفصل على طول غير ماسوف عليه ولاكثر الله امثاله
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مفروض الشعب يقيم مجلس الشورى كل ثلاثة اشهر وانا اعطيهم اداءهم الوظيفي غير مرضي ابدا ولابد من فصلهم جميعا.
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١٣ الهمداني /// انا ضد التسيب ولست ضد الرجل والآن معانا سيارات ونقدر نداوم بدالهم
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نكون واقعيين وبدون مجاملات الرواتب في مملكتنا الحبيبة مطمنة ومغرية وتجعل الفرد يعيش فيها برخاء والدليل عدم قبول الشباب في اي عمل حر وتجده يلهث عن الوظيفة مع العلم ان مدخول المشاريع أضعاف الراتب
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نكون واقعيين وبدون مجاملات الرواتب في مملكتنا الحبيبة مطمنة ومغرية وتجعل الفرد يعيش فيها برخاء والدليل عدم قبول الشباب في اي عمل حر وتجده يلهث عن الوظيفة مع العلم ان مدخول المشاريع أضعاف الراتب
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نكون واقعيين وبدون مجاملات الرواتب في مملكتنا الحبيبة مطمنة ومغرية وتجعل الفرد يعيش فيها برخاء والدليل عدم قبول الشباب في اي عمل حر وتجده يلهث عن الوظيفة مع العلم ان مدخول المشاريع أضعاف الراتب
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الرازق الله عليه توكلت واليه انبت
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طيب اللي ينام وقت الدوام أو الجلسة هل ينطبق عليه ؟ 😜
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بالله عليكم تنتظرون شي من مجلس الشورى لصالح المواطن
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يمشي الموظف وكل شيئا ضده ههههههههههه متى نرى شي يسعده كمواطن وكموظف غلبان كتب عليه الفرح في ثلاث عيد الفطر وعيد الاضحى واليوم الوطني هههههههععععع!!
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ايه أقول الأصلي سبب فصلي
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من يتخذ القرار في ارزاق العباد لايملك ادني معايير التقييم الصحيح فاغلب المدراء المباشرين من العصر الحجرري.
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كل شي هو شي والشي شي لن الأشياء شي من الأشياء التي لا يمكن ان تكون في كل من يحاول الفرار من غير المعقول ان يكون هناك فرق كبير من الرؤى والأحلام في العالم كله فهمتو شي صباح الخير ياحلو يلي رايح تسوق
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فريده شوقي // تعليقاتك فاشله وسلوبك أسلوب رجل
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زبده الموضوع هو إلغاء الوظيفه يعني ممكن يجي يوم ويستغنونً عن جميع المعلمين والمعلمات بحجه إلغاء الوظيفه ويصبح التعليم عن طريق النت ومال احد حق المطالبه لان القرار من مجلس الشورى وحسبي الله وكفى
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الوضع مزري وما يطمن
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10 - فريدة شوقي, الاستعانة بالمرأة في الوظائف التي يشغلها الرجال لانها تعمل باخلاص منقطع النظير وحضورها بالوقت المحدد خاصة انها تقود سيارتها لذلك فصل الموظف اصبح مطلب لعدم إنتاجيته{انتي ضد الرجل ليش}
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***حسبناالله ونعم الوكيل لا ومن زين الرواتب
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القرار جائر وضد المواطن ومن صالح الوافد هاذا ظلم عيان بيان
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الاستعانة بالمرأة في الوظائف التي يشغلها الرجال لانها تعمل باخلاص منقطع النظير وحضورها بالوقت المحدد خاصة انها تقود سيارتها لذلك فصل الموظف اصبح مطلب لعدم إنتاجيته وكثرة سواليفه بالعمل ونفسيته المخيسه
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اليمنين بالسعوديه راح يتحدووون يوماً ما وعددهم بالسعودية ٧ مليون يمني نظامي وغير نظامي ويخرجون السعوديين من بيوتهم حفاةً عراةً بسبب الحقد على السعوديين واهلها والرسوم والامن والامان والنعمه والرواتب
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بصراحه قرارات غريبه "طيب يمكن رئيس القسم ظالم وعطاني اداء وظيفى ضعيف وانا مظلومه مثلا تفصلوني ليش !!ومثلا عندي خدمه 13 سنه والموظف عليه اقساط وديون وتفصلونه حرااام
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تعليق مخالف
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هذا الكلام الصحيح الذي لا ينتج يفصل والمبزوط كذلك ويفسح المجال لاشخاص اكفاء لشغل المنصب
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بالعربي افصلوه هذا ظلم واجرام بحقه
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يا موظفين تسيب ما عاد فيه
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والله ماعند ندري وش السالفه
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تجهيز لموجه فصل في القطاع الحكومي الله يستر
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هههههههههههههههههههههه فصل يالله صباح خير وسواقه لاللالالا
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