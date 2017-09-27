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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-مفرح الزيادي
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
28 -2017-09-27 11:50:18
نجح أناس بسبب حسن أخلاقهم .. و فشل آخرون بسبب سوء أخلاقهم . لأن حسن الخلق يفتح مغاليق القلوب .. و سوء الخلق يغلق مفاتيح القلوب 🌷
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27 -2017-09-27 11:47:51
لاتفتخر بشكلك لأنك لم تخلقه ولاتفتخر بنسبك لانك لم تختره إنما افتخر بأخلاقك لأنك أنت من يصنعها 🌼
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26 - القناص2017-09-27 11:44:12
عودت قلبي على صوتك وضحكاتك أسهر عليها لين النوم يدركنى
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25 - القناص2017-09-27 11:39:50
إن كان فعلك طاب من طيب ذاتك ماهوب شرط توافقك كل الأذواق تدري متى تكون خاسر حياتك لاصرت معدوم المباديء والأخلاق / منقوله
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( عدد التعليقات 15,750 )24 - بيتر
ابشر كذى حلو عشان خاطك تدلل بس قلهم ينزلون الراتب
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23 - القناص2017-09-27 11:25:27
ولناس فيما يعشقون مذاهبٌ ولولا إختلاف الشفوف لبارت السلع يجب عليك أختار مايناسبك في كل ماتراه افضل وأحسن حتى في ماتقول وتفعل وتقتني كن جميلاً بجمال روحك ونقاء قلبك
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22 -2017-09-27 11:19:41
نكتك يالحرمان مش ولابد **** ه عندك عادى و عند الناس عيب ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
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21 - القناص22017-09-27 11:15:25
الو يطبق الواحد منا هذه الحكمه لأرتاح / الشرط الوحيد في اصدقائي مهما كانت طبقتهم التي ينتمون إليها أو مهماً وضعهم في الحياة هو أن اكون قادرا على الحديث معهم بكل صدق وإذا لم نجح في فعل هذا اتخلص منهم
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20 -2017-09-27 11:09:49
تعال عطني من صباحك دقايق خل الصباح بطلتك يشتعل نور تدري صباحك يجعل البال رايق ويخلي الدنيا بها الورد منثور🌹
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19 -2017-09-27 11:08:15
ربّي أنثر السعَادة :لِمن أسَعدني بِكلمْه أوُ بفعّل , أو لمن دعَىّ لي بّظهر الغيب...!♥️
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18 -2017-09-27 11:04:55
بعض الوجوه جميلة .. حتى في عتابها حقا ، الجمال ينبع من أعماق النفوس لا علاقة له بتقاسيم الوجه 🌺
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( عدد التعليقات 15,750 )17 - الحرمان
2 انت اثنين واللامى 10 وش سر الارقام ولا تعوتو على الباس ويرد حروف وارقام 😂
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( عدد التعليقات 15,750 )16 - الحرمان
السلام عليكم .. سعودي متخصص في تعليم قيادة القير العادي والتماتيك .. أرجو الدعم لاهنتم. جاد وكتوووم 🚙😂😂😂😂
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15 - القناص22017-09-27 11:02:34
ابو يوسف ماعرفت ليش كل يوم بمعرف تحن لمعرفك السابق اكيد له قصه الله يسعدك امزح معك أخي
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14 -2017-09-27 11:01:46
جميلَ هو آلآهتمآمَ والاجمل آنَ تصبحَ شيء ثمينَ لدىَ شخصَ يخآف فقدآنكَ يومآ…! 💌🌸
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( عدد التعليقات 22,890 )13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
🎬📽صالات سينماء📽🎬،،،،،،،،،،🦅
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12 -2017-09-27 10:59:01
هناك أرواح راقيه من البشر يمتلكون براءة في قلوبهم .. بمجرد الحديث معهم يزرعون بداخلك التفاؤل و حُب الحياة💐
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( عدد التعليقات 15,750 )11 - الحرمان
للحريم اللي ما يبون السواقه يمكنكم استقدام شغاله برخصة قياده سواقه شغاله
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10 - القناص22017-09-27 10:57:22
من اليوم يسكون معرفي القناص فقط بدون2 كان هناك إشكال في المعرف والحمد لله زال بزوال الوقت أسعد الله الجميع
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9 - القناص22017-09-27 10:51:49
الحياة صعبه جداً احياناً إختلاف بين الواقع وماتراه في الحياة هناك أشياء لابد من مسايرتها لأن طبيعة الحياة تتطلب ذالك ولكن يجب ان تكون منضبطه بكل معنى انضباط القوانين وتطبيقها هي من يحكم السلوكيات
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8 - القناص22017-09-27 10:44:31
اليوم فرحة كبيره لكثير من ألناس وخاصه البنات سوف يكون الأمر عادي بمرور الوقت وهذا اختياري كل إنسان له الحق في الرفض أو القبول بعض التعليقات تؤيد بشده البعض يرفض بشده انعدمت الوسطية في التعليقات
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7 -2017-09-27 10:38:37
إرضى بما انت عليه . ابتسم . تنفس . عِشّ . إفرح . احزن . اقرأ . استمع . عبّر . اكتب . اشكر . امزح . ناقش . شارك . علّق . مارس ما تُحب في غير معصية الله . ادعو ربّك . استغفر . فالحياة مرة واحدة💚
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6 - القناص22017-09-27 10:37:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم فل وكادي
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5 -2017-09-27 10:34:05
صلتك بالله هي بوابتك للحياة وعلى قدر عمقها تكون الحياة رائعة ومن تعلق قلبه بالله تعلقت به السعادة 💙
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4 -2017-09-27 10:32:22
جميل •☼ أن يظن الناس بك خيرا والأجمل أن تكون خيراً مما يظنون 🌸
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3 -2017-09-27 10:30:02
صباح هاديء وأنفاس تحمل تفاؤل ويقين بأن كل ماسيكتبه الله لنا هو الخير🌹🕊
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2 -2017-09-27 10:28:10
🕊.. اللهم صباح مُبشر .. وخيرات لا تزول .. وأمنيات محققة يارب .. وقربنا منك يا حي يا قيوم 🍃
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( عدد التعليقات 15,750 )1 - الحرمان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومبروك على الشبصات قرار السماح بالقياده
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بواسطة :
لاتعلق فشلك على الهيئة يا قيء نان...
بواسطة : ليبرالي
شكر للداعيه سعيد مسفر القحطاني 🌷...
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