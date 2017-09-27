المحتشمة ستظل محتشمة..هكذا علق الداعية “ابن مسفر”على قرار السماع للمرأة بقيادة السيارة

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صحيفة المرصد:علّق الداعية عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني؛ على الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة، مؤكداً أن “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجاً وتماسكاً وإحساساً بالمسؤولية”، وأن “المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها”.

وكتب تغريدات، عبر حسابه بـ “تويتر” تعليقاً على الأمر السامي السماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة، بأن: “القرار غير إلزامي لمَن لا يرغب، والمرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها”، مشيراً إلى أن “المسألة احتياج وسماح لمَن ترغب أو تحتاج”.

وأكّد فضيلته أن “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجاً وتماسكاً وإحساساً بالمسؤولية”.

وسأل الشيخ سعيد بن مسفر “الله – عزّ وجلّ -أن يحمي هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين، الذين يثيرون الفتن ويتبعون الهوى ويصطادون في الماء العكر، وأن يوفق الجميع للحق”.

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المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها . وهذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجا وتماسكا واحساسا بالمسئولية — د. سعيد بن مسفر (@SaeedBinMesfr) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

القرارغيرإلزامي لمن لا يرغب

والمرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها .

والمسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تحتاج — د. سعيد بن مسفر (@SaeedBinMesfr) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧