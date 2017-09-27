المحتشمة ستظل محتشمة..هكذا علق الداعية “ابن مسفر”على قرار السماع للمرأة بقيادة السيارة
صحيفة المرصد:علّق الداعية عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني؛ على الأمر السامي القاضي بالسماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة، مؤكداً أن “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجاً وتماسكاً وإحساساً بالمسؤولية”، وأن “المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها”.
وكتب تغريدات، عبر حسابه بـ “تويتر” تعليقاً على الأمر السامي السماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة، بأن: “القرار غير إلزامي لمَن لا يرغب، والمرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها”، مشيراً إلى أن “المسألة احتياج وسماح لمَن ترغب أو تحتاج”.
وأكّد فضيلته أن “هذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجاً وتماسكاً وإحساساً بالمسؤولية”.
وسأل الشيخ سعيد بن مسفر “الله – عزّ وجلّ -أن يحمي هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين، الذين يثيرون الفتن ويتبعون الهوى ويصطادون في الماء العكر، وأن يوفق الجميع للحق”.
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المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها .
وهذا القرار لن يزيد المجتمع إلا نضجا وتماسكا واحساسا بالمسئولية
— د. سعيد بن مسفر (@SaeedBinMesfr) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
القرارغيرإلزامي لمن لا يرغب
والمرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها .
والمسألة احتياج وسماح لمن ترغب أو تحتاج
— د. سعيد بن مسفر (@SaeedBinMesfr) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
نسأل الله أن يحمي هذه البلاد من مكر الماكرين وكيد الكائدين ، الذين يثيرون الفتن ويتبعون الهوى ويصطادون في الماء العكر
وان يوفق الجميع للحق
— د. سعيد بن مسفر (@SaeedBinMesfr) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قيادة المرءة للسيارة امر لا يستحق كل هده الضوضاء اليس من الاحسن ان تسوق سيارتها بنفسها عوض ان تقعد مع ساءق اجنبي لوحدهما داخل سيارة هناك اشياء حدثت مؤخرا اعضم و ا خطر بكثير من قيادة المرءة للسيارة
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إذا كان ** عادي
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صاااااادق يا شيخ سبحان مغير الاحوال
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ماشاء الله شيخ الكل يحبه ويعرف انه صاحب مبدأ
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ان المراه الشريفه مثل اثريا في السماء وان الفاسدة لوتقفل عليها الابواب سوف تكسر الباب وتحصل على ماتريده ونهني من انعم عليهم الله في نعمة اشرف واجمل مافي الانسان العقل والشرف
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ولتكون قيادة النساء أمنه // وتوفير المساندة اللازمة لجميع مايمكن ان يواجه المرآة خلال قيادتها للمركبة داخل المدن//
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سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليخرج من يشاء بإذنه من الظلمات إلى النور// والكتب والرسل لكافة البشر // " ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء"// الأية الشورى
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هل تعتقد ضرورة تحريم يبع العنب لدخوله في صناعة النبيذ ؟؟//
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**** الله يعز الحكومة الرشيدة
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التعليقات رقم 27 و 29 موجهه ﻷبو نهار ت11 عذرا
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لاشك في ذلك أن المحتشمة ستظل كذلك بإذن الله والفاسدة فاسدة ولو كان الأمر كذلك لما ارسل الله الرسل وانزل الكتب ليبين للناس وأخذ العهد على أهل العلم لتبينه****
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بكل تأكيد // والعابثة ستبقى عابثة لو وضعوها في منطاد وسحبوا منه الأوتاد//
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تصدقون انه من صدر الامرالكريم وانا اهوجس كم رسوم اصدار تاشيرة سايقه خاصه ياخواني مليت وانا اسوق وما ودي اجيب سواق ياشينه اذا قال واحنا مروحين البيت انا يبغى مويه شرب اذا وصلنا اشرب من الحنفيه اما هي
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ت10 شوف يااخ للعلم ما اقصد في ت 25 السابق هو مصادرت رأيك لا لا انت حر القيادة ماهي الزاميه حتى الجوال ماهو واجب تشتريه حق اهلك لكن المقصد هو العقلية التافهه الي يحملها البعض يغير رأيه حسب الموجه!!
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من يقول شاف النساء في اليوم الوطني غير محتشمات..وهل البيت او غيى البيت من يجعل من المرأه طاهره..الطهاره في القلب..ومن ارادت الخراب لا انت او غيرك سوف يمنعها 💚
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ت10 !! كلامك مأخوذ خيره صارت قصص قديمة نتذكرها ونضحك ايام الدش والجوالات النوكيا!؟ جملتك الي بين قوسين هي نفسها قلتها اول ما ظهرت الجوالات والنتيجة شنو اﻵن! كل الناس يملكون جوالات رجال ونساء
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بهذا القرار..سوف تفتح شرطه نسائيه..قرار جميل..يخدم جميع اطياف المجتمع 💚
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كلامه جميل ****** نحن وصلنا في كل شؤون المرأة لمستوى لا مثل له في العالم ولا في كل التاريخ الإنساني أتمنى أن تعتق المرأة .
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ادخلو على موقع cnn بالعربية وشوفو منال الشريف وش علقت و وش طلبها الثاني
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تخبرون الرجال اللي قال قيادة المراة للسيارة تاثر على مبايضها ياترى وش وضعه اليوم
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نعم قرار جميل جدا..كم من اسره تحتاج هذا القرار..ولاننسى حتى التي لايمكنها شراء سياره..تستطيع ان تركب مع صديقتها لتوصيلها..هل يوجد احشم واطهر من ان تسزق والمرأه وبجانبها امرأه..شكرا ملكنا 💚
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****😑 نعم شفناهن محتشمات باليوم الوطني والجنارديه والملاعب وبرى مايحتاج بيطلع جيل من تحت يديهن اكثر احتشام واستقامة
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هل تعطى المراة حقها بالمناصب والتعيين وزيره بالخارجيه او الداخليه او رئيسه لمجلس الشورى ام يكتفي بقياده السياره فقط
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قلناها كثير كثير..لكن جعلوا من سياقة النساء كأنها من الطامات الكبرى..وكأن القيامه سوف تقوم بسبب ذلك..كم ظلموا النساء..سنين طويله وهم يظلمونها..حتى ان الجيل السابق ظن ان كلامهم صحيح من كثر الترديد 💚
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قيادة المراة للسيارة ليست حرام افضل لها من ان تقف على الرصيف وفي الشمس الحارقة ومكشوفة للمارة والرجل ينعم بداخل السيارة بالتكييف. المشكلة هيا ثقافة المجتمع والشوارع الغير مهيئة والنظام المروري الفاشل
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قيادة المراءه عادي****. ارامكو مسموح فيها القياده من50 سنه ودول الخليج مسموح ولما تروح لهم 90% اللي يقودون رجال
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شكر للداعيه سعيد مسفر القحطاني 🌷
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تعليق 8 وهل حق المراة فقط قياده السياره بعتقادك اين حقها بالتوظيف اين حقها بالسكن اين حقوق الارامل والمطلقات ولا حافز يكفيها برايك
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والله النشبه ارجو من كل رب اسرة ان يوجه ابنائه وبناته على القيم والمثل الأسلاميه (انتبهو من فلانه ساقة وابي اسوق) هذا اللي راح يصير وامسك زمام امور بيتك والحفاظ علها والله يااننا سوف نسمع اللي لاصار و
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المرأة المحتشمة ستبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو مشت على قدميها”.
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وليه تمنعها حضرتك ليست ملكاً لك هي كائن مستقل انقرضوا عاد خلاص تجاوزكم الزمن
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ياحبيبي يامحمد بن سلمان يامهجدهم
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الله يرحم ايام ابن باز وبن عثمين
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الليبراليه مثل السرطان بالجسد تاكله شوي شوي حتى يموت بالمرض
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بس ياشيخ اتوقع بعد كم سنه يسجن الرجل الذي يمنع زوجته وبنته من قياده السياره بحجه انه سلب حقها ماتعرف الليبراليون
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هذا الكلام الصحيح ...أي اخونجي يرفع رأسه راح يلحق خويه المسجون...نحن في عهد الحزم ...
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احدى الفتيات تقول اذا شفت واحد مز بتعمد اصدمه 😱 ياناس انتبهوا لبناتكم
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