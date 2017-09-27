عبد الرحمن بن مساعد: هؤلاء المنحطون كانوا يعايرون السعودية بعدم قيادة المرأة للسيارة..الآن يهاجمون!
صحيفة المرصد: أشاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأشار “بن مساعد” إلى بعض التنظيرات التي انطلقت لتحريم قيادة المرأة للسيارة منها، مَن يقول إن السيارة كوسيلة نقل لا تقاس بالإبل والخيل قديماً كون الإبل ليس فيها خطر.
وتابع “بن مساعد”: لو كان هذا المنطق صحيح إذا هي حرام حتى على الرجل، لافتًا إلى بعض الأقاويل عن أن قيادة المرأة ستزيد نسبة الحوادث، مؤكدًا أن عدد الحوادث عندنا في الـ20 سنة الماضية هو الأعلى عالمياً وليس هناك امرأة واحدة تقود السيارة”.
وأردف: “لم أر أحط ممن كانوا يعايرون السعودية بعدم قيادة المرأة للسيارة فيها، والآن هم أنفسهم يهاجمون الأمر بقوة”، مبينًا أن القرار مبني على دراسة واستراتيجية ورؤية معلنة من سنتين.
وأضاف “بن مساعد”: هذا القرار اتخذ لأنه يصب في مصلحة الوطن ولا يصح تجبيره لنضال ناشطات، متابعًا: لم يعلن أن تنفيذ القرار سيكون بعد 9 أشهر إلا لوضع الضوابط والتنظيمات، وما جاء في بيان الداخلية كافٍ لطمأنة من لديه تخوفات منطقية.
وشدد “بن مساعد” على أن القرار حظي بتأييد أغلب كبار العلماء، مشيرًا إلى أن الرسول لم يمنع المسلمات من قيادة وسائل النقل المتاحة في ذلك الوقت من الخيل والإبل.
وقال “بن مساعد”: مَن ينظر إلى حُرمة الأمر من باب سد الذرائع، فخلوة المرأة بالسائق الأجنبي أولى بنظره، مؤكدًا أنه سيراعي في القرار الضوابط الشرعية فلا يزايد أحد على الدولة في أمر الأصل فيه الإباحة شرعاً”.
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التعليقات
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اخي عبدالرحمن دعهم يقولوا مايشئون نحن نعمل حتى ينجح الوطن وعندما تجد من يهاجمك من اجل الهجوم فتاكد انك على الطريق الصحيح فشكرا لهم لتاكيد اننا على طريق الصواب سأرون
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الشعب واعي ويعرف لماذا تم إقرار هذا الامر ***
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واحد يعلم أخته السواقه في البر ، بعدين سألها: إذا كنتي تسوقين بسرعة ، وفجأة جاء زوجك وولدك قدامك وش تدعسين؟ قالت : أكيد زوجي.! قال لها : لا يابنت الحلال أدعسي فرامل !!!
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الناشطات معروفات التي كانن يطالبن بقيادة المرءة للسيارة منذو سنوات وهن كانن ومصرات على القيادة وقد حاولن وكسرن نظام المرور اكثر من واقعة .
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اولهم جمال خاشقجي
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انت افعل اللي يرضي الله ولا عليك من احد اهم شي رضا الله
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اتبقى اسقاط الولايه
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طيب وصاحب فتوى ****
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رد مفحم لكل من يعارض ماشاء الله .. هههه
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الناشطات والناشطين في الحق والعدل كان لهم دور مهم في توصيل الرساله والمعاناة لولي امرنا العادل***ومع الاسف اننادائماًنحتاج الى اخذورد مع المعطلين من المطاوعه المتشددين حتى نتقدم ***
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حلو التلييس ليس يا ولد معهم معهم عليهم عليهم تصدقون اني من البارح ما استوعبت
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أيها الأمير النشمي من غاضه قول البشر على ما يقول او يفعل فقد اعتدوا بعض البشر على الذات الإلهية وقالوا ان دعوا لله ولد وعن اشرف الخلق بانه ساحر ومجنون فمن تعرض للرب وللرسول حري به ان يتكلم عن الخلق
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لابد من إعادة تأهيل المرأة لتعرف طريق العودة للمنزل لأنها إعتمدت طويلا على غيرها لتوصيلها
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يعني انت عادي عندك تذهب المراه ***
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البطالة // السكن // غلاء المعيشة // التعليم // اللإقتصاد// توزيع ثروات الوطن بتساوي والشفافية على الجميع//
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اهلًا بصاحب قصائد الترفيع مجلس ومقلط.
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شكرا للاامير على هذا الكلام الرائع 🌷 ،، صدقت يالامير الظلاميين المعارضون منحطون 😂
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ماهمنا القيادة للسيارة أهم شي يكون هناك قرارات انضباطيه وتاديبيه *****
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مافي مشكلة بس اهم شي ما تضيع طريق العودة للبيت
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