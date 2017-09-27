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الرئيسية / بعدما أثار جدلاً واسعاً.. أول رد فعل من جامعة المؤسس على تعزير الرجل لزوجته ضمن مقرراتها

بعدما أثار جدلاً واسعاً.. أول رد فعل من جامعة المؤسس على تعزير الرجل لزوجته ضمن مقرراتها

بعدما أثار جدلاً واسعاً.. أول رد فعل من جامعة المؤسس على تعزير الرجل لزوجته ضمن مقرراتها
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المرصد 28 1٬462 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أعلنت جامعة الملك عبد العزيز في جدة تبؤها من أحد المقررات الدراسية بكلية الحقوق الذي يشرعن لتعزير الزوجة من قبل زوجها.

ووجهت الجامعة بإيقاف المقرر الدراسي كتاب “النظام الجنائي السعودي”، وعدم اعتباره مرجعًا علميًا، مؤكدة أنه اجتهاد شخصي لأستاذ المادة ولم يخضع للفحص العلمي من قبل المختصين، وفقًا لـ “عكاظ”.

ويناقش المقرر الدراسي المحذوف مؤخرًا، أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي التي لا حد لها، مثل تبذيرها المال، أو مقابلتها غير المحارم، أو تركها الفرائض من صلاة وصوم، كما يحق له أن يؤدبها على المعاصي التي لا حد لها، خاصة خروجها من المنزل دون إذنه.

من جانبه، قال عميد كلية الحقوق، الدكتور عبدالله العطاس، إن الكتاب انتشر عن طريق مكتبة نشر خارج الجامعة، ولا علاقة للكلية ولا الجامعة بتوزيعه، ولا يعول عليه كمقرر دراسي للطلاب، وهو كتاب معروض للعامة في المكتبات الخارجية، وفي متناول الجميع.

ونوه العطاس إلى أن الكلية تُخلي مسؤوليتها عما تضمنه الكتاب، وتؤكد أنه تمت مخاطبة المحاضر بعدم تدريس الكتاب أو اعتباره مرجعًا علميًّا للمادة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-27 15:53:40
تعليق 19 وتعليق 20 والله أنا زيكم أسال والله يا أخوان شيء كارثي أيش هذا والله حاط يدي بخدي وأفكر هذا حلم ولا علم الله يرحمك يا معلقنا الرياضي زاهد قدسي عند إي كرة خطرة دايم يقول هذا كلمة ياساترياساتر
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27 - فمجال
2017-09-27 15:49:33
ههههههههههههه لاحول ولا قوة الا بالله
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26 - XYZ
2017-09-27 15:48:12
أستاذ المادة في الجامعات السعودية يستطيع أن يمرر فكره السادي دون حسيب أو رقيب. الأمل أن تشكل لجنة مؤهلة من قبل لجنة الشؤون السياسية والأمنية لمراجعة المقررات في كل مرافق التعليم واتخاذ ما يلزم نحوها.
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25 - لغب ..
2017-09-27 15:33:46
صار الحق باطل والباطل حق !!!!!!!!!!!
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24 - ⚡️
2017-09-27 15:32:11
نعم لإيقاف المقرر، المرأة تتعلم دينها من بيت ابوها ودائماً ترك الصلاة والخوض بالمحرمات يكون من الرجل فهو المستحق التعزير ،ترك الصلاة ،المخدرات اطلاق البصر ،التعنيف ،كله هذا من الرجل
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( عدد التعليقات 28,964 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-27 15:26:41
على المحيطين به ويالتالي يحاول تسميم عقولهم بفكر الدواعش الاقصائي لمكون من اهم مكونات المجتمع السعودي وهو المرأة السعودية.يجب مصادرة هذا الكتاب وحرقه من جميع متبات المملكة ودو علمها وجامعاتها حالآآآآ.
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( عدد التعليقات 28,964 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-27 15:24:18
عمله فورآ وابلغ السلطات الأمنية السعودية عنه فورآ ودون أي تأخير.قطيع الأخوان أو الدواعش المتشددين في مقراتنا التربوية والرسمية لايجب السكوت عنهم متى ماوجد على أي منهم خلل في تصرفاته وفكره بشكل به خطر.
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( عدد التعليقات 28,964 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-27 15:18:56
كيف اجتهاد شخصي من قبل استاذ المادة ويتصرف على هذا النحو دون أخذ موافقتكم المسبقة عليه لتدريسه لطلابه ثم هل هذا المدرس الأخونجي المتشدد لازال داخل أسوار جامعتكم أم تم فصله وكف يده عن التدريس وهو مايجب
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20 - سلام
2017-09-27 15:09:19
الا هذه الامور حتى مقابلتها غير المحارم يعني تقابله عادي وتجلس معه تبون كذا يعني ؟
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19 - ادهم
2017-09-27 15:05:50
وش قاعد يصير ياناس ياهو *********
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18 -
2017-09-27 15:04:31
والله عاد زودوتها استحوا ع وجيهكم يعني ترك الصلاة عادي ومقابلتها رجال اجانب عادي وخروجها وزوجها مايدري عادي راح تجيبون مصايب للبلد والرجل اللي بمعنى الكلمة ماراح يترك زوجته تطلع مايدري مع من رايحه
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17 -
2017-09-27 15:03:20
الظلاميين يتلقون ضربات متسارعه وخطافيه ومميته وقاتله 😎
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16 -
2017-09-27 14:50:07
حتى الحب يكذب فيه
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15 - سعودي وافتخر
2017-09-27 14:49:04
كل واحد مسئول عن اهله لن ارضا ان زوجتي او اختي تسوق
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14 - الحقباني
2017-09-27 14:47:02
علم ان عند ابني يبغي يسجل في القدرات خاص بالجامعه والكي يسجل بتاريخ ميلاده كيف يكون وفي البطاقه هجر ليس يجيب الاهتم مثل سائق نساء علم
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13 - هاشم
2017-09-27 14:46:00
اي حقوق
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12 - منصور
2017-09-27 14:44:25
حتى الشرع صارينخاف منه ..يابشرارجعوللاحاديث النبويةوشوفوايش تقول لاللتخبط والاجتهاد بوجودالشرع
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11 - ام تركي - جده
2017-09-27 14:39:24
نحن في عهد الحزم والعزم ***
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10 - يوسف العنزي
2017-09-27 14:34:34
يارقم 1 الله يطول بعمر ملكنا ويجعله ذخرا لهذا الوطن الغالي بعدين مني الي هضم حقكن انت الأم والزوجه ولاخت والعمه والخاله وبنات الأخ وبنات الأخت الله يحفضكن والسواقه كلنا نئيدها عن السائق الاجنبي
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9 - sar-al-sa
2017-09-27 14:34:13
فقط هكذا؟!يجب وجوباتعميق الفهم والادراك اننا نعيش في دوله متساميه راقيه وحازمه تظلنا جميعا رايه ال سعود رعاهم الله وحماهم وسدد خطاهم وكان يجب على الاقل التوصيه بسحب هذا الكتاب من جميع المكتبات واتلافه
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8 - بنت السعوديه
2017-09-27 14:32:39
لزوم نبلغ الشيخ
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7 - بنت السعوديه
2017-09-27 14:31:14
طلعت ****ياوزير التعليم
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6 - هذا زمان المرآة -- في المسواة -- وحفظ الحقوق -- والتمكين
2017-09-27 14:29:19
هل ستكون المرآة على قدر المسؤولية ؟؟ -- أيضا الزمان سيجيب
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5 - ليبرالي
2017-09-27 14:28:07
خطوه الى الامااااااام 🌷
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4 - هذا زمان المرآة -- في المسواة -- وحفظ الحقوق -- والتمكين
2017-09-27 14:27:21
على ستكون المرآة على قدر المسؤولية ؟؟ -- أيضا الزمان سيجيب
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3 - اسكان و حساب مواطن !
2017-09-27 14:24:08
ليش قرار المراه بالقياده صدر بهذه السرعه بينما اسكان لها اكثر من ١٥ ولا شفنا شي ! وحساب مواطن له سنه مم صدر اي قرار بتعجيله مثل قرار قيادة المرأه !
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2 - وجهة نظر
2017-09-27 14:23:46
هذا الكتاب سوف يخرج لنا ****
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1 - زائره
2017-09-27 14:21:59
عهد سلمان عهد العدل وارجاع حقوق المرأه من الذين هضموها وانصافها من الظلاميين يحيا العدل الله طول في عمره وولي عهده الأمين
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آخر تعليق
بواسطة : خيال

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