بعدما أثار جدلاً واسعاً.. أول رد فعل من جامعة المؤسس على تعزير الرجل لزوجته ضمن مقرراتها

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صحيفة المرصد: أعلنت جامعة الملك عبد العزيز في جدة تبؤها من أحد المقررات الدراسية بكلية الحقوق الذي يشرعن لتعزير الزوجة من قبل زوجها.

ووجهت الجامعة بإيقاف المقرر الدراسي كتاب “النظام الجنائي السعودي”، وعدم اعتباره مرجعًا علميًا، مؤكدة أنه اجتهاد شخصي لأستاذ المادة ولم يخضع للفحص العلمي من قبل المختصين، وفقًا لـ “عكاظ”.

ويناقش المقرر الدراسي المحذوف مؤخرًا، أنه يحق للرجل تأديب زوجته على المعاصي التي لا حد لها، مثل تبذيرها المال، أو مقابلتها غير المحارم، أو تركها الفرائض من صلاة وصوم، كما يحق له أن يؤدبها على المعاصي التي لا حد لها، خاصة خروجها من المنزل دون إذنه.

من جانبه، قال عميد كلية الحقوق، الدكتور عبدالله العطاس، إن الكتاب انتشر عن طريق مكتبة نشر خارج الجامعة، ولا علاقة للكلية ولا الجامعة بتوزيعه، ولا يعول عليه كمقرر دراسي للطلاب، وهو كتاب معروض للعامة في المكتبات الخارجية، وفي متناول الجميع.

ونوه العطاس إلى أن الكلية تُخلي مسؤوليتها عما تضمنه الكتاب، وتؤكد أنه تمت مخاطبة المحاضر بعدم تدريس الكتاب أو اعتباره مرجعًا علميًّا للمادة.

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