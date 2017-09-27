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تعرف على أول سعودية تحصل على موقف سيارة خاص بها في المملكة!
صحيفة المرصد: نشرت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي، وأشهر المطالبات بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة لها قالت فيها “يوم عظيم مجيد أغالب دموعي مبروك لنساء الوطن وشكرا بحجم السماء للملك سلمان”.
وفي تغريدة أخرى لها على قالت: “حين دخلت إلى مجلس الشورى ،هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي”.
وبحجز موقف خاص باسمها في مقر مجلس الشورى السعودي، تكون الشعلان أول امرأة سعودية تحصل على موقف سيارة في خاص بها المملكة،
وتعد الشعلان من أبرز السعوديات اللاتي طالبن به بشكل رسمي منذ سنوات عبر عدة محاولات في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه.
التعليقات
93 - سحر2017-09-27 19:35:14
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92 - هدى2017-09-27 19:27:23
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91 - @@@@@2017-09-27 19:22:20
يعني طموحك و امنيت حياتك هي ان تقودي سيارة؟؟ لماذا لا تلتفتي لقضايا ومشاكل الأسر السعودية و تجدي حلول لها فهو هدف أسمى و أفضل من التفكير بتوافه الأمور.
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90 -2017-09-27 19:19:16
نوره صح كلامك بنشوف مجازر بالشوارع والحلو بالامر انه ينقص عدد الحريمات ونفتك منهن
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89 - السهم2017-09-27 19:17:57
هو موقفها من اول مع السواق بكره اذا ساقت توقف فيه خلو الخرابيط او موقف واللوحه من قدمها منمسحه من قدمها
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88 - علياء2017-09-27 19:17:30
هذه ***
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87 -2017-09-27 19:16:43
تعليق 82 لطيفه الشعلان دوبه بالاربعين يعني شابه
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86 - فهد2017-09-27 19:16:03
احسن نسبة الشباب نزلت بسبب الحوادث والحريم نسبتهم ارتفعت . فا القرار راح يرجح الميزان راح يختفون الحريم من الارض وراح نفتك منهم وانا مؤيد للقرار انهم يسقن ونفتك من غثاهم
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85 - سعود العتيبي2017-09-27 19:15:53
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84 - ياسمين🌸2017-09-27 19:14:39
ت69 أزعجونا الهمج بعد هذا القرار صاروا يتفلسفون بكل مكان مدري هو غيرة او حسد او خوف علينا أو خوف على أنفسهم وقمت رديت على بعضهم ب62 اللي صاكين روسنا لن تقودي لن تقودي
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83 - نوره2017-09-27 19:10:51
اتمني من ادارة المرور عمل احصائيه دقيقة حين بدا تطبيق القرار لنراء كثرة الحوادث والوفيات بسبب رعونة المراءه في السواقه
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82 - wad2017-09-27 19:02:55
المشكلة عجزتي ويوم بالدنيا ويوم بالقبر ان شاء الله ماتفرحين الا ربي ماخذ امانته
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81 -2017-09-27 19:02:05
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80 -2017-09-27 19:02:02
تذكرت***
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79 -2017-09-27 19:01:09
بيقول ندري ونحن نريد هذا الوضع والمنع شبه مستحيل يبقى حل واحد
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78 -2017-09-27 18:57:18
عندي ملاحظة لمن يقول ماراح يصير شي وهذي اوهام وعدم ثقه وشك هو ماهو مصدق حاله اصلا لكن لو استفحل الامر وش بيقولون*******
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77 - مجرد تعليق2017-09-27 18:57:14
المقف الصحيح هو .. {يوم يقوم الناس لرب العالمين}
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76 - أبو معاذ2017-09-27 18:56:54
ههههه ترا اللي حصلت عليه موقف سيارة بدون سيارة علما بان النساء يقدن السيارات في الظهران منذ قديم الأزل
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75 - مواطن2017-09-27 18:56:00
***في سجل اعمالك عند رب العباد
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74 - خبير2017-09-27 18:55:20
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73 -2017-09-27 18:53:48
42 - هذا هدفهم اللي هم يبون ان تاصلي اليه
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72 -2017-09-27 18:53:00
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71 - رهف2017-09-27 18:52:28
نطالب باسقاط ولاية المراه السعوديه
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70 -2017-09-27 18:51:14
البعض يقولك انا مسلم ويحالف ويزاعط واذا شفت نهجه وكلامه وافكاره كلها ضد الدين القران والسنه وصفتهم بوصف دقيق
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69 -2017-09-27 18:50:53
62 - ايش اللي حادها على هذا كله
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68 -2017-09-27 18:48:56
اللي هواهم ****مبسوطين تعرفهم بلحن القول
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67 -2017-09-27 18:46:58
اغلب المبسوطين اللي عندهم**** والدليل مطالباتهم بنزع ولاية وراح تكثر مطالبهم حتى نصير مثل الغرب
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66 - القرار جا2017-09-27 18:44:05
بأمر سامي من خادم الحرمين وتزكية كبار العلماء واللي مو عاجبه عنده موية البحر او تورا بورا
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65 -2017-09-27 18:44:02
حتى الأمانات لديها مواقف ابديه وبأرقام ايضآ تنتظر من وقع الأختيار عليه
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64 - اللي يشكون2017-09-27 18:40:06
خلوا شككم في اللي عندكم. بنات المجتمع عفيفات. لكن مرض الوهم مصيبكم المرض المعشعش في رؤسكم
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63 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-27 18:38:51
إذا كان ****لا تسوقي
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62 - ياسمين🌸2017-09-27 18:38:32
كلمة أخيرة للهمج اطمئنوا ماراح يسوق من النساء إلا 5% والسائقة بتكون محتشمة ومتحفظة وسيارتها مظللة فل كامل وملغمة بكاميرا ومجهزة بعصا كهربائية وسبراي فلفل . ويله بلا فلسفة زايدة
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61 -2017-09-27 18:38:09
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60 -2017-09-27 18:35:36
57 البدائل متوفرة عندك بوجود السواق وعدم وجودة
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59 -2017-09-27 18:34:23
نأمل توزيع سيارات بما يسمى هيئة الأمر بالمعروف سابقاً علي بنات البلد المميزات في جميع المجالات. الذي يوافقني الرأي يعطيني لايك.
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58 -2017-09-27 18:33:34
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57 - المحامية2017-09-27 18:32:45
مبروك لأختنا الغالية لطيفة الشعلان و غداً سوف أضع لوحة بإسمي أمام موقف سيارتي و سوف أقول للسائق ألف شكر لقد حان وقت مغادرتك بخروج نهائي. نبارك للجميع هذه الخطوة و ننتظر المزيد من الخطوات البناءة 🇸🇦
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56 - ام سلطان - الرياض2017-09-27 18:32:36
نشكر د لطيفه الشعلان صوت المراه السعوديه ،، ونطالبها برفع طلب اسقاط الولايه عن المراه السعوديه
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55 -2017-09-27 18:31:34
تعليق مخالف
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54 - مزاجي كذا2017-09-27 18:30:47
طيب صورة النساء في الرخصة كاشفة ولاعليها لزقة شطرطون ومن يحق أو مشاهدة وجهها بالرخصة لتأكد انها هي صاحبة السيارة والرخصة وهل تفتش عند نقاط التفتيش منع لاستغلالهن
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53 - عمران 😂2017-09-27 18:28:37
اعرف واحد هنا بالمرصد قبل شهر كان يراود بالانتحار من كثر الفتن مدري عنه الحين اكيد بعد هذا القرار انتحر 😂😂
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( عدد التعليقات 28,968 )52 - قلم الحقيقه
اليوم المرأة السعودية في بلادنا تدير شركات كبرى تحت سلطتها آلاف الموظفين لكنها أحيانآ تجد أمامها رجل خسيس الخلق لئيم العشرة والطباع متسلط عليها تحت مسمى الولاية وغيرها كثيرين ممن أبتليو بعقول التخلف.
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51 -2017-09-27 18:26:49
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50 -2017-09-27 18:25:04
الغريب ان بعض الرجال فرحانين اكثر من النساء وبعضهم يقول ابشتري لزوجتي سيارة !! شي غريب ماعاد فيه غيرة ؟؟ وبكرة اذا ساقوا بتصير مشاكل وتفكك اسري وشك وخيانة واهمال وتحرش واللي يراقبها واللي يصورها ؟؟
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49 - مزاجي كذا2017-09-27 18:24:38
اتي القرار ولم نشاهدهم ابدا بالطرقات هل هي فترة رهبة وتزول ولافوبيا القيادة مسيطرعليهن
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48 - هتلر...2017-09-27 18:18:40
******.الف مبروك القيادة.
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( عدد التعليقات 28,968 )47 - قلم الحقيقه
الخطوة القادمة نتمناها اسقاط مايسمى بالولاية عن المرأة السعودية وأنتي خير معين لبنات ونساء وطنك في هذا الأمر كونك عضوة في مجلس الشورى وصوت قوي بداخله.حتى لاتستغل الوصاية عليها بالتسلط عليها واذلالها.
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46 -2017-09-27 18:14:05
تعليق مخالف
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45 -2017-09-27 18:13:42
اضحك مع ١٥ ماعرف سواقين ابد****
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44 -2017-09-27 18:13:28
الففففف مبروكككككككككك الاخوانجيه قصف الله ارواحكم تف علي لحاكم القذره.
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43 - هلال2017-09-27 18:12:46
تعليق مخالف
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42 - موظفة2017-09-27 18:12:37
لا احتاج الى زوج يذلني ويقيدني ويحبسني ويمنعني اقدر اسوق و اعتمد على نفسي واخدم نفسي واخدم والدتي الغاليه
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41 - .....2017-09-27 18:12:13
ههههه حرام والله حزنتني البكاءة الله يلطف بحالها
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40 - ليثاوي2017-09-27 18:11:44
دائما لا يصح الا الصحيح و تستاهلين يا دكتورتنا الغاليه و من القلب شكرا لتفاعل البنات و الشباب الأكثر من رائع
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39 - الشاعر2017-09-27 18:10:37
المطالبه بفيادة المرأه للسياره كانت مطروحه قبل ان تدخل الدكتوره المدرسه الامر لا يحتاج الى بطل
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38 - أفريقي2017-09-27 18:09:50
أكن لهذه الدكتورة كل التقدير والإحترام منذ أن كانت تكتب في مقالاتها الصفحة الأخيرة في مجلة المجلة
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37 -2017-09-27 18:09:18
في مناطقنا ومدننا نستغرب من اللي يقول ابي اختي تسوق او لما نشوف ونسمع حقين المدن الكبرى الوصف الدقيق لهذا الوضع مثل ماكنا نسمع عن الغرب واللي حاصل عندهم كانت ثقافتنا وحده الان اختلفت وفي بلد واحد
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( عدد التعليقات 28,968 )36 - قلم الحقيقه
يوووووم تاريخي مشهود لبلادنا ولشعبنا وللمرأة السعودية فيه هذا القرار الملكي الرائع الذي لن ننساه ماحيينا بحروفه قبل كلماته الذي شرع الأبواب على مصراعيها لانتصارارادة الملكة السعودية في وطنها بالقيادة.
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35 - ياسمين 🌸2017-09-27 18:07:43
الله يبارك فيك ويخليك لعين ترجيك
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34 - الهمداني2017-09-27 18:06:50
النساء يستاهلون طالبوا ونالوا كفو كفو كفو كفو يابنت الشعلان
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33 - الهمداني2017-09-27 18:05:12
كفو كفو كفو كفو
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32 - لماذا2017-09-27 18:04:55
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31 -2017-09-27 18:02:46
8 - لاتعتقد هي ماطالبت بالقيادة الا عشان هذا
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30 - 152017-09-27 18:02:24
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29 - ما نقول غير 👏2017-09-27 18:02:21
مبروك وتستاهل بنت الوطن
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28 - وطن بلا سكن2017-09-27 18:00:53
تعليق مخالف
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27 -2017-09-27 17:59:48
سوقي وإذ شفتي الاخوانجي ادعسيه عسى حظه مايقول لحيته لحيت البهيمة. هههههههه
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26 - مزاجي كذا2017-09-27 17:58:52
طيب بسعادة الدكتورة لطيفة الشعلان ادام الله عزك نريد مقطع ونتي تلبقين السيارة بموقفك الخاص وليس بوكية ورد
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25 - ياسمين 🌸2017-09-27 17:58:47
المفروض اللي يعترض بكتاباته على قرار قيادة المرأة للسيارة يتحط بالسجن لحد مايفوق من الصدمة ويرضى بالأمر الواقع وترى لسه ماشفتوا شيء القادم احلى واحلى بالنسبة للمراة طبعا
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( عدد التعليقات 28,968 )24 - قلم الحقيقه
أأأأأأأألف مبروك ونهنىء أنفسنا ونهنئكم وكل امرأة سعودية ترفض قيود وسلاسل جلادينها والأوصياء عليها والشعب السعودي بهذا الانتصار التاريخي على قطعان الأخونجية المتشددين بجميع تصنيفاتهم الرجعية الارهابية.
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23 - 22017-09-27 17:57:09
مايحتاج عقوبات كل شي بالتراضي تلقائي تمشي الامور كما هو حاصل اليوم اللي خايفه على نفسها وماشيه على دينها ماهمها سيارة ولا طبلت للسواقة معززه مكرمه مصيونه حسب نوع الولي كلا على شاكلته
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22 - أم غلا2017-09-27 17:56:38
مجلس شورى لا يتحدث إلا عن مطالبة متناسين المواطن متى نسمع هذا المجلس الموقر يتحدث عن همومنا من صحة وسكن وجشع تجار
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21 -2017-09-27 17:55:34
لن تسوقي لن تسوقي .
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20 - للرجال2017-09-27 17:54:29
اعضاء الشورى الذين يقودون سياراتهم لهم مواقف خاصة بأسمائهم!
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19 - ياسمين 🌸2017-09-27 17:54:08
فعلا مايحس بالنار إلا اللي واطيها أجل عاجبكم وضع الهندي اللي يودي الحرمه وبناتها كل يوم علشان الغسيل الكلوي وإلا الأرامل والمطلقات ماهم لاقين احد يوديهم ويجيبهم غير ليموزينات وسواقينهم يجيبون الهم
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18 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 17:51:28
المتصحر المتعجرف المعاند يرى الناس بعين طبعه مووووووووت يا العنيد موووووووت يا السميري
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17 - السلبيات2017-09-27 17:50:54
هم من يشوهون المرأة ونظرتهم الدنيا لها! حتى الدين ساواها في العقوبة فبأي حق يريد الإخونج
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16 - اسكان وحساب مواطن !2017-09-27 17:50:21
ليش قرار المراه بالقياده صدر بهذه السرعه بينما اسكان لها اكثر من ١٥سنه ولا شفنا شي ! وحساب مواطن له سنه مم صدر اي قرار بتعجيله مثل قرار قيادة المرأه !
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15 -2017-09-27 17:50:05
اللي يسمع المعارضين,يقول عاد السواقين الملايكه,براحتك ترضى تركب اهلك مع سواق بكيفك,ماتت الغيره.
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14 - رحمه2017-09-27 17:50:04
***يبكون يبغون عمل هيء هيء هيء
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13 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 17:48:56
منتخبنا راح روسيا وملكنا حررنا من الحرمان والان مشروع جده داون تاون .............. السعوديه شيء كبير يا عمري
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12 - ادهم2017-09-27 17:48:20
يعني تفتخرين انك انتي صاحبه الفكره .***
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11 - القرار الصائب2017-09-27 17:47:26
كمثل: القشة التي قسمت ضهر الجمل. فقاعة المنع انتهت وحان الجد بالنظرة للمستقبل وحماية المرأة من بعض المتطفلين!
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10 - حتى المواقف ماسلمت من " الواو" و "الصاد"2017-09-27 17:47:16
يامعالي العضوة بالمستشفيات نركن السيارات على بعد ميلين من العيادات والواحد مريض وتحت الشمس والوضع له سنين// نترجاهم عند البوابات // ممنوع // يامعالي العضوة مبروك الموقف // وحنا لنا الله
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9 - hima2017-09-27 17:45:30
تستاهل البطله,كثر الله من امثالها.
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8 - طبعاً واعتقد2017-09-27 17:45:03
انه ستصدر حقبة من العقوبات مثل الابتزاز و التحرش و العنف
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7 - العربي2017-09-27 17:44:35
قيادة المرأة للسيارة صعبه وسلبيات كثيره ومعقدة
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6 - رحمه ⭐⭐⭐2017-09-27 17:44:00
كل يوم في المملكه سعاده بعد ان كانت نكد وتعاسه وجحيم مع الاخوان القطرجين الخونه
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5 - ابو احمد2017-09-27 17:42:27
يا تعليق ٢ ولابد من محاسبه الجميع بلا استثناء اذا اخطا اي من الطرفين دون اي اعتبارات اخر وفق شرع الله
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( عدد التعليقات 11,355 )4 - العنيد
طيب خلوها تبكي و تحل لنا قضية البطاله و السكن معاناة النساء الحقيقيه ف الوظايف متخرجات جامعيات و عاطلات ماهي ف السواقه
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3 - المنصف2017-09-27 17:39:47
اغالب دموعي... ليه حصلتي على شهادة دكتوراه ؟؟
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2 - زائر2017-09-27 17:37:47
لابد من حمايه المراءه من التحرش عن طريق سن عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه من التحرش وعقوبات ومخالفات ماليه وسجن وجلد وغيره من العقوبات الرادعه
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1 - 20/20 الزئبق2017-09-27 17:34:16
حلو يعني محجوز لك موقف
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