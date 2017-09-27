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تعرف على أول سعودية تحصل على موقف سيارة خاص بها في المملكة!

تعرف على أول سعودية تحصل على موقف سيارة خاص بها في المملكة!
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المرصد 93 4٬053 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نشرت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي، وأشهر المطالبات بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة لها قالت فيها “يوم عظيم مجيد أغالب دموعي مبروك لنساء الوطن وشكرا بحجم السماء للملك سلمان”.

وفي تغريدة أخرى لها على قالت: “حين دخلت إلى مجلس الشورى ،هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي”.
وبحجز موقف خاص باسمها في مقر مجلس الشورى السعودي، تكون الشعلان أول امرأة سعودية تحصل على موقف سيارة في خاص بها المملكة،
وتعد الشعلان من أبرز السعوديات اللاتي طالبن به بشكل رسمي منذ سنوات عبر عدة محاولات في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

93 - سحر
2017-09-27 19:35:14
تعليق مخالف
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92 - هدى
2017-09-27 19:27:23
تعليق مخالف
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91 - @@@@@
2017-09-27 19:22:20
يعني طموحك و امنيت حياتك هي ان تقودي سيارة؟؟ لماذا لا تلتفتي لقضايا ومشاكل الأسر السعودية و تجدي حلول لها فهو هدف أسمى و أفضل من التفكير بتوافه الأمور.
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90 -
2017-09-27 19:19:16
نوره صح كلامك بنشوف مجازر بالشوارع والحلو بالامر انه ينقص عدد الحريمات ونفتك منهن
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89 - السهم
2017-09-27 19:17:57
هو موقفها من اول مع السواق بكره اذا ساقت توقف فيه خلو الخرابيط او موقف واللوحه من قدمها منمسحه من قدمها
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88 - علياء
2017-09-27 19:17:30
هذه ***
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87 -
2017-09-27 19:16:43
تعليق 82 لطيفه الشعلان دوبه بالاربعين يعني شابه
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86 - فهد
2017-09-27 19:16:03
احسن نسبة الشباب نزلت بسبب الحوادث والحريم نسبتهم ارتفعت . فا القرار راح يرجح الميزان راح يختفون الحريم من الارض وراح نفتك منهم وانا مؤيد للقرار انهم يسقن ونفتك من غثاهم
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85 - سعود العتيبي
2017-09-27 19:15:53
تعليق مخالف
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84 - ياسمين🌸
2017-09-27 19:14:39
ت69 أزعجونا الهمج بعد هذا القرار صاروا يتفلسفون بكل مكان مدري هو غيرة او حسد او خوف علينا أو خوف على أنفسهم وقمت رديت على بعضهم ب62 اللي صاكين روسنا لن تقودي لن تقودي
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83 - نوره
2017-09-27 19:10:51
اتمني من ادارة المرور عمل احصائيه دقيقة حين بدا تطبيق القرار لنراء كثرة الحوادث والوفيات بسبب رعونة المراءه في السواقه
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82 - wad
2017-09-27 19:02:55
المشكلة عجزتي ويوم بالدنيا ويوم بالقبر ان شاء الله ماتفرحين الا ربي ماخذ امانته
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81 -
2017-09-27 19:02:05
تعليق مخالف
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80 -
2017-09-27 19:02:02
تذكرت***
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79 -
2017-09-27 19:01:09
بيقول ندري ونحن نريد هذا الوضع والمنع شبه مستحيل يبقى حل واحد
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78 -
2017-09-27 18:57:18
عندي ملاحظة لمن يقول ماراح يصير شي وهذي اوهام وعدم ثقه وشك هو ماهو مصدق حاله اصلا لكن لو استفحل الامر وش بيقولون*******
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77 - مجرد تعليق
2017-09-27 18:57:14
المقف الصحيح هو .. {يوم يقوم الناس لرب العالمين}
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76 - أبو معاذ
2017-09-27 18:56:54
ههههه ترا اللي حصلت عليه موقف سيارة بدون سيارة علما بان النساء يقدن السيارات في الظهران منذ قديم الأزل
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75 - مواطن
2017-09-27 18:56:00
***في سجل اعمالك عند رب العباد
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74 - خبير
2017-09-27 18:55:20
تعليق مخالف
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73 -
2017-09-27 18:53:48
42 - هذا هدفهم اللي هم يبون ان تاصلي اليه
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72 -
2017-09-27 18:53:00
تعليق مخالف
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71 - رهف
2017-09-27 18:52:28
نطالب باسقاط ولاية المراه السعوديه
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70 -
2017-09-27 18:51:14
البعض يقولك انا مسلم ويحالف ويزاعط واذا شفت نهجه وكلامه وافكاره كلها ضد الدين القران والسنه وصفتهم بوصف دقيق
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69 -
2017-09-27 18:50:53
62 - ايش اللي حادها على هذا كله
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68 -
2017-09-27 18:48:56
اللي هواهم ****مبسوطين تعرفهم بلحن القول
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67 -
2017-09-27 18:46:58
اغلب المبسوطين اللي عندهم**** والدليل مطالباتهم بنزع ولاية وراح تكثر مطالبهم حتى نصير مثل الغرب
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66 - القرار جا
2017-09-27 18:44:05
بأمر سامي من خادم الحرمين وتزكية كبار العلماء واللي مو عاجبه عنده موية البحر او تورا بورا
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65 -
2017-09-27 18:44:02
حتى الأمانات لديها مواقف ابديه وبأرقام ايضآ تنتظر من وقع الأختيار عليه
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64 - اللي يشكون
2017-09-27 18:40:06
خلوا شككم في اللي عندكم. بنات المجتمع عفيفات. لكن مرض الوهم مصيبكم المرض المعشعش في رؤسكم
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63 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-27 18:38:51
إذا كان ****لا تسوقي
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62 - ياسمين🌸
2017-09-27 18:38:32
كلمة أخيرة للهمج اطمئنوا ماراح يسوق من النساء إلا 5% والسائقة بتكون محتشمة ومتحفظة وسيارتها مظللة فل كامل وملغمة بكاميرا ومجهزة بعصا كهربائية وسبراي فلفل . ويله بلا فلسفة زايدة
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61 -
2017-09-27 18:38:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 -
2017-09-27 18:35:36
57 البدائل متوفرة عندك بوجود السواق وعدم وجودة
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
59 -
2017-09-27 18:34:23
نأمل توزيع سيارات بما يسمى هيئة الأمر بالمعروف سابقاً علي بنات البلد المميزات في جميع المجالات. الذي يوافقني الرأي يعطيني لايك.
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58 -
2017-09-27 18:33:34
تعليق مخالف
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57 - المحامية
2017-09-27 18:32:45
مبروك لأختنا الغالية لطيفة الشعلان و غداً سوف أضع لوحة بإسمي أمام موقف سيارتي و سوف أقول للسائق ألف شكر لقد حان وقت مغادرتك بخروج نهائي. نبارك للجميع هذه الخطوة و ننتظر المزيد من الخطوات البناءة 🇸🇦
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56 - ام سلطان - الرياض
2017-09-27 18:32:36
نشكر د لطيفه الشعلان صوت المراه السعوديه ،، ونطالبها برفع طلب اسقاط الولايه عن المراه السعوديه
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55 -
2017-09-27 18:31:34
تعليق مخالف
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54 - مزاجي كذا
2017-09-27 18:30:47
طيب صورة النساء في الرخصة كاشفة ولاعليها لزقة شطرطون ومن يحق أو مشاهدة وجهها بالرخصة لتأكد انها هي صاحبة السيارة والرخصة وهل تفتش عند نقاط التفتيش منع لاستغلالهن
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53 - عمران 😂
2017-09-27 18:28:37
اعرف واحد هنا بالمرصد قبل شهر كان يراود بالانتحار من كثر الفتن مدري عنه الحين اكيد بعد هذا القرار انتحر 😂😂
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( عدد التعليقات 28,968 )
52 - قلم الحقيقه
2017-09-27 18:28:31
اليوم المرأة السعودية في بلادنا تدير شركات كبرى تحت سلطتها آلاف الموظفين لكنها أحيانآ تجد أمامها رجل خسيس الخلق لئيم العشرة والطباع متسلط عليها تحت مسمى الولاية وغيرها كثيرين ممن أبتليو بعقول التخلف.
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51 -
2017-09-27 18:26:49
تعليق مخالف
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50 -
2017-09-27 18:25:04
الغريب ان بعض الرجال فرحانين اكثر من النساء وبعضهم يقول ابشتري لزوجتي سيارة !! شي غريب ماعاد فيه غيرة ؟؟ وبكرة اذا ساقوا بتصير مشاكل وتفكك اسري وشك وخيانة واهمال وتحرش واللي يراقبها واللي يصورها ؟؟
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49 - مزاجي كذا
2017-09-27 18:24:38
اتي القرار ولم نشاهدهم ابدا بالطرقات هل هي فترة رهبة وتزول ولافوبيا القيادة مسيطرعليهن
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48 - هتلر...
2017-09-27 18:18:40
******.الف مبروك القيادة.
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( عدد التعليقات 28,968 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-27 18:18:30
الخطوة القادمة نتمناها اسقاط مايسمى بالولاية عن المرأة السعودية وأنتي خير معين لبنات ونساء وطنك في هذا الأمر كونك عضوة في مجلس الشورى وصوت قوي بداخله.حتى لاتستغل الوصاية عليها بالتسلط عليها واذلالها.
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46 -
2017-09-27 18:14:05
تعليق مخالف
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45 -
2017-09-27 18:13:42
اضحك مع ١٥ ماعرف سواقين ابد****
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44 -
2017-09-27 18:13:28
الففففف مبروكككككككككك الاخوانجيه قصف الله ارواحكم تف علي لحاكم القذره.
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43 - هلال
2017-09-27 18:12:46
تعليق مخالف
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42 - موظفة
2017-09-27 18:12:37
لا احتاج الى زوج يذلني ويقيدني ويحبسني ويمنعني اقدر اسوق و اعتمد على نفسي واخدم نفسي واخدم والدتي الغاليه
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
41 - .....
2017-09-27 18:12:13
ههههه حرام والله حزنتني البكاءة الله يلطف بحالها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - ليثاوي
2017-09-27 18:11:44
دائما لا يصح الا الصحيح و تستاهلين يا دكتورتنا الغاليه و من القلب شكرا لتفاعل البنات و الشباب الأكثر من رائع
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
39 - الشاعر
2017-09-27 18:10:37
المطالبه بفيادة المرأه للسياره كانت مطروحه قبل ان تدخل الدكتوره المدرسه الامر لا يحتاج الى بطل
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38 - أفريقي
2017-09-27 18:09:50
أكن لهذه الدكتورة كل التقدير والإحترام منذ أن كانت تكتب في مقالاتها الصفحة الأخيرة في مجلة المجلة
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
37 -
2017-09-27 18:09:18
في مناطقنا ومدننا نستغرب من اللي يقول ابي اختي تسوق او لما نشوف ونسمع حقين المدن الكبرى الوصف الدقيق لهذا الوضع مثل ماكنا نسمع عن الغرب واللي حاصل عندهم كانت ثقافتنا وحده الان اختلفت وفي بلد واحد
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( عدد التعليقات 28,968 )
36 - قلم الحقيقه
2017-09-27 18:08:24
يوووووم تاريخي مشهود لبلادنا ولشعبنا وللمرأة السعودية فيه هذا القرار الملكي الرائع الذي لن ننساه ماحيينا بحروفه قبل كلماته الذي شرع الأبواب على مصراعيها لانتصارارادة الملكة السعودية في وطنها بالقيادة.
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35 - ياسمين 🌸
2017-09-27 18:07:43
الله يبارك فيك ويخليك لعين ترجيك
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34 - الهمداني
2017-09-27 18:06:50
النساء يستاهلون طالبوا ونالوا كفو كفو كفو كفو يابنت الشعلان
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33 - الهمداني
2017-09-27 18:05:12
كفو كفو كفو كفو
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32 - لماذا
2017-09-27 18:04:55
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 -
2017-09-27 18:02:46
8 - لاتعتقد هي ماطالبت بالقيادة الا عشان هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - 15
2017-09-27 18:02:24
تعليق مخالف
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29 - ما نقول غير 👏
2017-09-27 18:02:21
مبروك وتستاهل بنت الوطن
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28 - وطن بلا سكن
2017-09-27 18:00:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-09-27 17:59:48
سوقي وإذ شفتي الاخوانجي ادعسيه عسى حظه مايقول لحيته لحيت البهيمة. هههههههه
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
26 - مزاجي كذا
2017-09-27 17:58:52
طيب بسعادة الدكتورة لطيفة الشعلان ادام الله عزك نريد مقطع ونتي تلبقين السيارة بموقفك الخاص وليس بوكية ورد
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
25 - ياسمين 🌸
2017-09-27 17:58:47
المفروض اللي يعترض بكتاباته على قرار قيادة المرأة للسيارة يتحط بالسجن لحد مايفوق من الصدمة ويرضى بالأمر الواقع وترى لسه ماشفتوا شيء القادم احلى واحلى بالنسبة للمراة طبعا
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( عدد التعليقات 28,968 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-27 17:58:29
أأأأأأأألف مبروك ونهنىء أنفسنا ونهنئكم وكل امرأة سعودية ترفض قيود وسلاسل جلادينها والأوصياء عليها والشعب السعودي بهذا الانتصار التاريخي على قطعان الأخونجية المتشددين بجميع تصنيفاتهم الرجعية الارهابية.
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23 - 2
2017-09-27 17:57:09
مايحتاج عقوبات كل شي بالتراضي تلقائي تمشي الامور كما هو حاصل اليوم اللي خايفه على نفسها وماشيه على دينها ماهمها سيارة ولا طبلت للسواقة معززه مكرمه مصيونه حسب نوع الولي كلا على شاكلته
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22 - أم غلا
2017-09-27 17:56:38
مجلس شورى لا يتحدث إلا عن مطالبة متناسين المواطن متى نسمع هذا المجلس الموقر يتحدث عن همومنا من صحة وسكن وجشع تجار
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21 -
2017-09-27 17:55:34
لن تسوقي لن تسوقي .
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20 - للرجال
2017-09-27 17:54:29
اعضاء الشورى الذين يقودون سياراتهم لهم مواقف خاصة بأسمائهم!
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19 - ياسمين 🌸
2017-09-27 17:54:08
فعلا مايحس بالنار إلا اللي واطيها أجل عاجبكم وضع الهندي اللي يودي الحرمه وبناتها كل يوم علشان الغسيل الكلوي وإلا الأرامل والمطلقات ماهم لاقين احد يوديهم ويجيبهم غير ليموزينات وسواقينهم يجيبون الهم
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18 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-27 17:51:28
المتصحر المتعجرف المعاند يرى الناس بعين طبعه مووووووووت يا العنيد موووووووت يا السميري
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17 - السلبيات
2017-09-27 17:50:54
هم من يشوهون المرأة ونظرتهم الدنيا لها! حتى الدين ساواها في العقوبة فبأي حق يريد الإخونج
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16 - اسكان وحساب مواطن !
2017-09-27 17:50:21
ليش قرار المراه بالقياده صدر بهذه السرعه بينما اسكان لها اكثر من ١٥سنه ولا شفنا شي ! وحساب مواطن له سنه مم صدر اي قرار بتعجيله مثل قرار قيادة المرأه !
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15 -
2017-09-27 17:50:05
اللي يسمع المعارضين,يقول عاد السواقين الملايكه,براحتك ترضى تركب اهلك مع سواق بكيفك,ماتت الغيره.
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14 - رحمه
2017-09-27 17:50:04
***يبكون يبغون عمل هيء هيء هيء
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13 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-27 17:48:56
منتخبنا راح روسيا وملكنا حررنا من الحرمان والان مشروع جده داون تاون .............. السعوديه شيء كبير يا عمري
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12 - ادهم
2017-09-27 17:48:20
يعني تفتخرين انك انتي صاحبه الفكره .***
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11 - القرار الصائب
2017-09-27 17:47:26
كمثل: القشة التي قسمت ضهر الجمل. فقاعة المنع انتهت وحان الجد بالنظرة للمستقبل وحماية المرأة من بعض المتطفلين!
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10 - حتى المواقف ماسلمت من " الواو" و "الصاد"
2017-09-27 17:47:16
يامعالي العضوة بالمستشفيات نركن السيارات على بعد ميلين من العيادات والواحد مريض وتحت الشمس والوضع له سنين// نترجاهم عند البوابات // ممنوع // يامعالي العضوة مبروك الموقف // وحنا لنا الله
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9 - hima
2017-09-27 17:45:30
تستاهل البطله,كثر الله من امثالها.
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8 - طبعاً واعتقد
2017-09-27 17:45:03
انه ستصدر حقبة من العقوبات مثل الابتزاز و التحرش و العنف
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7 - العربي
2017-09-27 17:44:35
قيادة المرأة للسيارة صعبه وسلبيات كثيره ومعقدة
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6 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-27 17:44:00
كل يوم في المملكه سعاده بعد ان كانت نكد وتعاسه وجحيم مع الاخوان القطرجين الخونه
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5 - ابو احمد
2017-09-27 17:42:27
يا تعليق ٢ ولابد من محاسبه الجميع بلا استثناء اذا اخطا اي من الطرفين دون اي اعتبارات اخر وفق شرع الله
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( عدد التعليقات 11,355 )
4 - العنيد
2017-09-27 17:41:55
طيب خلوها تبكي و تحل لنا قضية البطاله و السكن معاناة النساء الحقيقيه ف الوظايف متخرجات جامعيات و عاطلات ماهي ف السواقه
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
3 - المنصف
2017-09-27 17:39:47
اغالب دموعي... ليه حصلتي على شهادة دكتوراه ؟؟
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2 - زائر
2017-09-27 17:37:47
لابد من حمايه المراءه من التحرش عن طريق سن عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه من التحرش وعقوبات ومخالفات ماليه وسجن وجلد وغيره من العقوبات الرادعه
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1 - 20/20 الزئبق
2017-09-27 17:34:16
حلو يعني محجوز لك موقف
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آخر تعليق
بواسطة : خبير

لعل وعسى يكون في قيادة المرأة خيرة أما هؤلاء فقد عرفناهم كما لم نعرفهم من قبل ....
بواسطة : سحر

تعليق مخالف...
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية

يعجبني الشيخ الغير جامد .. المرن...
بواسطة : مسالم

كثير من النساء افضل من الرجال هدوء ونظام وانتاجيه والاغلبيه ملتزمون...
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أحمد الشمراني

تركي يهز الوسط الرياضي
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الاخبار الدولية
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 41 8٬696 7 ساعات
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬047 23 ساعة
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬432 يوم واحد
السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

السجن 21 شهراً لعضو سابق في الكونغرس الأمريكي بسبب رسائل جنسية لقاصر

 د ب أ 14 2٬291 يوم واحد
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 7٬581 23 ساعة
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬400 يوم واحد
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬008 يوم واحد
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬954 يومين
اخبار فنية
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 136 16٬248 23 ساعة
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬729 3 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬181 4 أيام
بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

بالفيديو…أحمد الفيشاوي يثير موجة غضب عارمة بين المصريين..وطالبوا منعه من الظهور الإعلامي

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اخبار منوعة
شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

شاهد..ممرضات ساخرات يحاولن إجبار مسن على التدخين في غرفة الإنعاش بتركيا

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شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

شاهد .. لحظة سقوط ملكة جمال إسبانيا في المسبح

 المرصد 33 11٬629 يوم واحد
فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

فتاة مصرية تحكي قصة اغتصابها في فيديو مباشر على “فيسبوك”..وتنشر صورة المتهم-فيديو

 المرصد 116 19٬326 يوم واحد
شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

شاهد بالصور: فتاة منقبة بساقين عاريتين تثير الجدل في بلد عربي!

 المرصد 85 14٬714 يومين
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شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

شاهد .. فتاة سعودية تبعد السائق وتخرج سيارة العائلة من موقف مزدحم بعد فشله في المهمة

 المرصد 194 16٬214 يوم واحد
شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

شاهد.. شاب مصري حاول سرقة هاتف راكبة بالمترو.. فكان العقاب قاسي !

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شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

شاهد .. شاب يحطم سيارة متوقفة أمام منزل في الرياض وكاميرا المراقبة ترصده

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شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

شاهد.. افتتاح مسجد في مصر على أغاني “وردة الجزائرية” وبحضور راقصات!

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اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

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أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

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مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

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قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

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صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

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4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

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