تعرف على أول سعودية تحصل على موقف سيارة خاص بها في المملكة!

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صحيفة المرصد: نشرت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي، وأشهر المطالبات بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة لها قالت فيها “يوم عظيم مجيد أغالب دموعي مبروك لنساء الوطن وشكرا بحجم السماء للملك سلمان”.

وفي تغريدة أخرى لها على قالت: “حين دخلت إلى مجلس الشورى ،هذا الصباح، استقبلتني الصبايا الرائعات بباقة ورد، أما شباب المجلس فأرسلوا لي صورة موقف السيارة المحجوز باسمي”.

وبحجز موقف خاص باسمها في مقر مجلس الشورى السعودي، تكون الشعلان أول امرأة سعودية تحصل على موقف سيارة في خاص بها المملكة،

وتعد الشعلان من أبرز السعوديات اللاتي طالبن به بشكل رسمي منذ سنوات عبر عدة محاولات في مجلس الشورى من خلال عضويتها فيه.

