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الشيخ المطلق يعلق على القرار السامي بالسماح للمرأة بقياة السيارة .. ويوضح حكم الشرع فيها

الشيخ المطلق يعلق على القرار السامي بالسماح للمرأة بقياة السيارة .. ويوضح حكم الشرع فيها
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واس 45 2٬038 54 دقيقة

صحيفة المرصد-واس : أوضح معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أن الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، والسماح بقيادة المرأة للسيارة هو من الأمور المباحة.
وقال: كانت المرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول أن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز.
وأضاف معالي الشيخ المطلق أن الأمر السامي الكريم قرر علاج هذا الأمر، وكون لجنة عالية المستوى لدراسة الموضوع، وإيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها، ووضع الضوابط الشرعية المنظمة له، مبيناً أننا في هذا البلد نعيش بحمد الله في دولة ارتضت الإسلام ديناً، والشريعة تحكيماً، ولدينا علماء أفاضل ثقات.
وقال: لا نزال نرى نساء صالحات من هذا البلد يقدن السيارات خارج البلد ملتزمين بالحشمة ومراعين للآداب العامة، وهن محل الثقة والاحترام.
وسأل الشيخ المطلق الله أن يكون هذا الأمر مباركاً، وأن يكون معيناً للأسر على قضاء شؤونها، وأن يخفف من أعبائها المالية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

45 - خبير
2017-09-27 19:35:59
لعل وعسى يكون في قيادة المرأة خيرة أما هؤلاء فقد عرفناهم كما لم نعرفهم من قبل .
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44 - المتيم
2017-09-27 19:35:53
النساء ريضات ولا توقف طلباتهن ***
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43 - مسالم
2017-09-27 19:34:58
كثير من النساء افضل من الرجال هدوء ونظام وانتاجيه والاغلبيه ملتزمون
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42 - قمر
2017-09-27 19:34:35
بنات قبيلتي مانبغا نسوق ان شالله
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41 - راعي غنم...
2017-09-27 19:33:52
تعليق 36 الراصد... ترى الله ماهو سائلك عن سياقة المرأة...بيسألك عن صلاتك وتوحيدك وبرك بوالديك.... لذا إستانس وانبسط ولبى عيونك.
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40 - ابو محمد
2017-09-27 19:33:03
علامة استفهام حول مستقبل قيادة المرأة للسيارة والأغرب ظهور تحليلات المشايخ بعد القرار الملكي حفظه الله
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39 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-27 19:33:01
جزاك الله خير .. ملكنا سلمان دائما قراراته خير وتصب في المصلحة .. وانا اشهد ان هذا رأيك من زمان ماشاء الله عليك
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38 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-27 19:32:13
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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37 - احمد
2017-09-27 19:28:35
تعليق مخالف
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36 - الراصد
2017-09-27 19:28:32
كثير فى اخر الزمان من يبيع الدين بالدنيا
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35 - loving liberal
2017-09-27 19:27:02
احنا ماعقد الامورعندناالا الاخوان والقاعدة وفرعها الدلخلي المسماه الصحوه وهي الهفوه مجموعه مرتزقه محرضه تحلل وتحرم حسب مايطيب لهابدون دليل شرعي كما قال اتافه لاتقتل من يعتدي على عرضك ومن حرم بدل اتعاب
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34 -
2017-09-27 19:26:40
تعليق مخالف
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33 - مع الخيل يا شقرا
2017-09-27 19:26:25
تعليق مخالف
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32 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-27 19:26:01
أنا ماهمني تسوق أو ماتسوق أهم شيء تبعد شرها عنا ولا تبلشنا في الشارع بغشامتها يكفينا الهبل أصحاب الفوردات .
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31 -
2017-09-27 19:25:25
مغير حظ ساهر بيحوش من الدراهم من كثر المخالفات.. الشئ الثاني: من إلتقاطه الصور بيشوف الزين لين يشبع
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30 - الوطن في قلوبنا
2017-09-27 19:24:42
حفظ الله حكومتناالرشيدةو علماءنا الأفاضل من كل مكروه ونفع الله بهم البلادوالعباد.هم من يقودهذه البلادللخيردينيآوسياسيآوقتصاديآوهم أعلم وأدرى فيماينفع الوطن والمواطن.أماالمرجفين فلهم مآرب أخرى غيرشريفة
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29 - طيب
2017-09-27 19:23:19
احنا نحترمك ونقدرك ي شيخ .***
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28 - سواق متقاعد
2017-09-27 19:22:18
ياشباب اللي ما تجوز . يلحق قبل ما تطلب العروسه واهلها سيارة مع المهر
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27 - المر
2017-09-27 19:20:50
اكيد فيه ضوابط تحمي المراه هي عشان مصالحها والحذر واجب لان فيه موذين و فيه شر زي مافيه خير الله يخفظهم ويحميهم هم بناتنا واخواتنا
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26 - افيغاي
2017-09-27 19:19:27
ياعالم ارحمونا وين الحكم والشرع منذا زمن وماعرفتم الاحكام الا هالايام
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25 - ياشيخ الله يجزاك خير
2017-09-27 19:18:10
صدر الامر السامي وخلصنا . السؤال هل فيه اخبار عن حساب المواطن ؟
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24 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-27 19:17:58
ماشاء الله المؤيدين من المطاوعه كثروا .
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23 - loving liberal
2017-09-27 19:17:15
الحمد لله انتهت المشكله التي طال امدهاوكل اسبابها تعنت وكان في بداية القرن ال20المراه تسافرمن نجد الى العراق مع الحدرات وتركب البعيرولافيه من يمس شرفها والامورعاديه وتجلس مع الرجال وتلبس المرداء
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22 - مرام
2017-09-27 19:16:52
من فين نشتري حفظك الله سياره زوجي راتبه ﻻيغطي مصاريف البيت نريد وظائف ياليت تتكلم لعل صوتك يسمع نريد نعيش كباقي البنات نشتري سياره وجوال
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21 - فيصل
2017-09-27 19:16:11
الحمد لله انتهينا من أهم مشاكلنا ‏الاختلاط ‏الحفلات الغنائية والرقص في الشوارع ‏قيادة المرأة ‏ ‏باقي الأشياء التافهة ‏السكن ‏البطالة ‏الصحة ‏.التعليم
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20 - الخالدي
2017-09-27 19:15:25
تطبيق جاهز
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19 - قمر
2017-09-27 19:15:10
تكلم شخص في مجلس الشيخ ابن غديان عن حرية قيادة المرأة للسيارة ، فقال له رحمه الله : سبحان الله .. يسقط الله عنها وجوب الخروج لصلاة الجماعة وأنتم تخرجونها لتقود السيارة. رسوخ في العلم 👍 ...
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18 - الهدف ليس تحرير المرأة الهدف خلع النقاب
2017-09-27 19:13:49
تعليق مخالف
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17 - الفارس
2017-09-27 19:13:42
أفضل حل بعد السماح بقيادة المرأة ان تستقدم الأسر شغالة تجيد القيادة وتستغني عن السائق وتستمر محافظة على بناتها بهذه الحالة. اشرطوا على مكاتب الاستقدام شغالة تجيد القيادة
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16 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-27 19:07:21
شريحة معينة .. تكلم جزاك الله خير عن باقي الشرائح .. تكلم عن الفقر الذي تضرر منه شرائح كثيييرة في المجتمع ونسبة عااااالية من الشعب .. الإسلام دين العدل فأعطِ كل مشكلة كلمة منك وتعليق يفتح باب أمل
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15 - الفنكوش
2017-09-27 19:05:44
ويوضح حكم الشرع فيها @@@ طيب وينكم من عقود ماذكرتم هذا واليوم الجميع يدلو بدلوه بالموافقه
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14 - محماس
2017-09-27 19:05:29
لكن يكون لهؤلاء اصحاب اللحى اي دور في مستقبل بلادنا, نقولهم مع السلامة ولى زمانكم
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13 - ///محمد
2017-09-27 19:05:24
مادام امر ملكنا بهذا الامر وافتيت بجواز قياده المراه للسياره فاسأل الله ان يحفظ اعراضنا واعراض المسلمين لكن ياشيخ حفظك اختلف الوقت سابقا كانو رجال فيهم شهامه والان يوجد شباب مدمنيين مخدارات وقطاع طرق
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12 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-27 19:05:13
عادي انت تكلمت عن قيادة السيارة وانا لاتهمني لامن قريب ولابعيد لأني لن أسمح لنفسي أصلاً ! بقيادة السيارة حتى لو سمح ولاة الأمر وولي أمري في البيت .. نريد تتكلم كما تكلمت عن هذا الموضوع الذي يخدم شريحة
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11 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-27 19:05:01
ياليت راتبي كثر راتبك..
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10 - الشيخ احمد
2017-09-27 19:01:58
الحمد الله الذي فضح امركم
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9 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-27 19:01:35
يافضيلة الشيخ ماحكم إعطاء مكافأة لربات البيوت وهل هُن لايتستحققنها سيما إذا كانت ربة البيت ليس لديها خادمةوماحكم زيادة الضمان ؟وماالأفضل صرف الراتب حسب الأبراج أم حسب الشهور الهجرية اوعلى الأقل ميلادي
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8 - زمن
2017-09-27 18:54:15
طيب يجوز أن تشارك المرأه في الحروب ونقل المصابين والجرحى ليش ماتشارك في الحد الجنوبي فهناك صحابيات شاركن في غزوات الرسول والأصل فيه الاباحه
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7 - KSA
2017-09-27 18:53:40
ياحبني لك والله ياشيخ وقرار قيادة المرئه للسياره صائب ابوفهد الله يطول بعمره حسم الموضوع ولا بعد كلامه كلام امرك سيدي نحن تحت امرك وخل عنك الاصوات النشاز الله يحفظك انت وولي عهدك الغالي
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6 -
2017-09-27 18:51:51
الله يرحم ابن باز وبن عثمين
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5 - ليبرالي
2017-09-27 18:49:30
نشكر الشيخ عبدالله المطلق 🌷
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
4 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-27 18:49:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - قول
2017-09-27 18:49:08
الجميع يؤيدون قيادة المرأة قيادة المراءاة لسيارة كما قرائت امر مباح فعليه يجب و ضع أنظمة و قوانين تعاقب كل مستعر حاول التحرش او مضايقه النساء عقوبات قويه
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
2 - متأمل
2017-09-27 18:48:55
جزاك الله خير .. خيراً قلت
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1 - أبرار
2017-09-27 18:48:24
*****القيادة لا حرام ولا عيب***
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آخر تعليق
بواسطة : خبير

لعل وعسى يكون في قيادة المرأة خيرة أما هؤلاء فقد عرفناهم كما لم نعرفهم من قبل ....
بواسطة : المتيم

النساء ريضات ولا توقف طلباتهن ***...
بواسطة : سحر

تعليق مخالف...
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية

يعجبني الشيخ الغير جامد .. المرن...
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