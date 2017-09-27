بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

حجم الخط A A A المرصد 16 5٬194 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لحالة هجوم فريدة من نوعها من قبل قرش على مواطن أمريكي بساحل ماراثون في فلوريدا.

يسرد الضحية القصة بداية بأخذه جولة عوم بالماء و إذ بالقرش يصطدم به فجأة فكاد ان يفقد أكسجينه فسارع للصعود إلى السطح و لكن سرعان ما أدرك أن القرش لم يفلته بعد، بل أخذ بنهش منطقة بطنه و عضها فأمسك به بيديه محاولا عرقلته و أخذ يعوم ناحية مركبه و قد ظن أنه غارق لا محالة.

ووصل السباح لمركبه بأعجوبة و أسرع أصدقاؤه إليه ليساعدوه و أحضروا سكينا لقتل القرش عليه و الفيديو يسرد باقي القصة، حيث تمكنوا من قتله و انقاذه بعد أن كاد يلتهمه حيا.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا