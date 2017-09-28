بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا
صحيفة المرصد : نشر الداعية الدكتور عائض القرني مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، بمناسبة صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .
وعلق القرني على القرار التاريخي قائلاً: ” أنا أقول كما يقول المتنبي لو أن النساء كما عرفن لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب..ولا التذكير فخر للهلال” .
وأكد القرني أن رُب امرأة واحدة أفضل من ألف رجل موضحًا أن هناك بعض الرجال ما يسوى “تيس” -بحسب قوله.
ودعا القرني إلى إحترام الفتيات والسيدات والكف عن الاستهزاء بالنساء ، مؤكداً أن هناك تصرف على الرجال وتعطي بيتاً ومالاً وتتعب وتشقى ، والآن أعرف فتيات في المجتمع متعلمات مكافحات ، ولهن إخوان جالسين عطلين مبطحين في الاستراحات ” .
وأضاف : ” بعض الرجال لهم في المخدرات وضيعوا أنفسهم ، والله الأم تقوم بالأسرة وتعلم وتدرس هذا وتربي هذا ” .
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التعليقات
يا زين التيس المندي
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كنّا نرا جبال شامخات نعتقد ان جار بِنَا الحر لها ضَل نحتمي به نتامل خضارها وعلوها واكتشفنا انها حوائط مرسومه لنامل بها
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خلاص شبعنا من نصائحكم و محاضرتكم***
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اخبار *** (=
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الصراحة كلام سنع من عايض القرني. فعلا لولا أن خلق الله المرأة ماتكاثرت الناس وهي نصف المجتمع، ولم يفرّق الله بين الرجل والمرأة في الحدود والقصاص. برحمكما الله يا أمي وأختي.
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خذ راحتك الساحة فاضية غرد بالطول والعرض
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عندنا ناس مريضه والله الحين المرأه تركب مع الياكستاني وغيره حلال بس تركب لحالها وتسوق حرام !!!!
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الله يسلم لسانك ويوفقك . هذا هو موقف الحق وهذا ما عهدناه فيك صوتا للحق
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ذكاء الإنسان نعمة لكنه إذا لم يوصل إلى الله فالغباء خير منه، يغتر بنفسه فيغفل عن ربه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
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اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. وشكراً
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الرجال تعرف الرجال. وال**********
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علي الله
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الشيخ يذكر التطنز والتشبية ولا يسخر من احد وهو يشبة بالتيس ؟؟؟؟
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