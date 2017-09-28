بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

حجم الخط A A A المرصد 28 552 1 ساعة

صحيفة المرصد : نشر الداعية الدكتور عائض القرني مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، بمناسبة صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .

وعلق القرني على القرار التاريخي قائلاً: ” أنا أقول كما يقول المتنبي لو أن النساء كما عرفن لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب..ولا التذكير فخر للهلال” .

وأكد القرني أن رُب امرأة واحدة أفضل من ألف رجل موضحًا أن هناك بعض الرجال ما يسوى “تيس” -بحسب قوله.

ودعا القرني إلى إحترام الفتيات والسيدات والكف عن الاستهزاء بالنساء ، مؤكداً أن هناك تصرف على الرجال وتعطي بيتاً ومالاً وتتعب وتشقى ، والآن أعرف فتيات في المجتمع متعلمات مكافحات ، ولهن إخوان جالسين عطلين مبطحين في الاستراحات ” .

وأضاف : ” بعض الرجال لهم في المخدرات وضيعوا أنفسهم ، والله الأم تقوم بالأسرة وتعلم وتدرس هذا وتربي هذا ” .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )