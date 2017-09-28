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الرئيسية / بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا
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المرصد 28 552 1 ساعة

صحيفة المرصد : نشر الداعية الدكتور عائض القرني مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ، بمناسبة صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .

وعلق القرني على القرار التاريخي قائلاً: ” أنا أقول كما يقول المتنبي لو أن النساء كما عرفن لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب..ولا التذكير فخر للهلال” .

وأكد القرني أن رُب امرأة واحدة أفضل من ألف رجل موضحًا أن هناك بعض الرجال ما يسوى “تيس” -بحسب قوله.

ودعا القرني إلى إحترام الفتيات والسيدات والكف عن الاستهزاء بالنساء ، مؤكداً أن هناك تصرف على الرجال وتعطي بيتاً ومالاً وتتعب وتشقى ، والآن أعرف فتيات في المجتمع متعلمات مكافحات ، ولهن إخوان جالسين عطلين مبطحين في الاستراحات ” .

وأضاف : ” بعض الرجال لهم في المخدرات وضيعوا أنفسهم ، والله الأم تقوم بالأسرة وتعلم وتدرس هذا وتربي هذا ” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - ولد أمه
2017-09-28 04:23:26
يا زين التيس المندي
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27 - ابن البلد
2017-09-28 04:16:59
كنّا نرا جبال شامخات نعتقد ان جار بِنَا الحر لها ضَل نحتمي به نتامل خضارها وعلوها واكتشفنا انها حوائط مرسومه لنامل بها
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26 - ALQARNI
2017-09-28 04:06:54
خلاص شبعنا من نصائحكم و محاضرتكم***
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25 - مطبل
2017-09-28 04:05:12
اخبار *** (=
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24 - المحقق ماكلاود
2017-09-28 04:00:16
الصراحة كلام سنع من عايض القرني. فعلا لولا أن خلق الله المرأة ماتكاثرت الناس وهي نصف المجتمع، ولم يفرّق الله بين الرجل والمرأة في الحدود والقصاص. برحمكما الله يا أمي وأختي.
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23 - كلمة حق
2017-09-28 03:53:37
تعليق مخالف
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22 - مشاكل
2017-09-28 03:49:11
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21 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:45:36
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20 - فهد12
2017-09-28 03:43:58
خذ راحتك الساحة فاضية غرد بالطول والعرض
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19 -
2017-09-28 03:42:36
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18 - علي القحطااااااني
2017-09-28 03:39:21
عندنا ناس مريضه والله الحين المرأه تركب مع الياكستاني وغيره حلال بس تركب لحالها وتسوق حرام !!!!
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17 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:39:12
تعليق مخالف
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16 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:37:20
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15 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:36:53
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14 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:36:08
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13 - عبادي الهلالي
2017-09-28 03:33:44
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12 - احمد
2017-09-28 03:33:13
الله يسلم لسانك ويوفقك . هذا هو موقف الحق وهذا ما عهدناه فيك صوتا للحق
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11 - اااااه يااااوطن ..
2017-09-28 03:32:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - الخطاب
2017-09-28 03:31:33
تعليق مخالف
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9 - الخطاب
2017-09-28 03:25:25
ذكاء الإنسان نعمة لكنه إذا لم يوصل إلى الله فالغباء خير منه، يغتر بنفسه فيغفل عن ربه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
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8 - عائشه العنزي حائل
2017-09-28 03:24:28
تعليق مخالف
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7 - نفسيه
2017-09-28 03:23:59
اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. وشكراً
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6 -
2017-09-28 03:22:52
الرجال تعرف الرجال. وال**********
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5 - ناهب كتاب وتاجر دين
2017-09-28 03:22:26
علي الله
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4 -
2017-09-28 03:21:45
تعليق مخالف
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3 - خالد بن عبدالله
2017-09-28 03:21:10
الشيخ يذكر التطنز والتشبية ولا يسخر من احد وهو يشبة بالتيس ؟؟؟؟
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2 - الغربي
2017-09-28 03:20:00
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1 - مواطن
2017-09-28 03:18:39
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