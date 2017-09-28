عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال

بقلم : وليد الفراج

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شكرا للاعبي الهلال على روحهم وعطائهم في ملعب محمد بن زايد في ابوظبي، وشكرا لتقديرهم لهذا الجمهور الكبير الذي حضر إلى الإمارات من أجل مساندة الفريق الأزرق في لحظة فاصلة في مسيرته في دوري أبطال آسيا.

فاز الهلال باربعة أهداف بيضاء والمباراة في أرضه، ولهذا فإن بيروزي الإيراني سيكون مطالبا في مسقط مع إياب نصف النهائي بهزيمة الهلال بخمسة أهداف مع الأخذ في الاعتبار أن لا يسجل النادي السعودي أي هدف وإلا سيعتبر الهدف بهدفين وترتفع الفاتورة، لهذا نظريا أرى أن الهلال عبر إلى المباراة النهائية في شرق آسيا، اما اليابان أو الصين، لكن سننتظر حتى الإياب لنرى ماذا في جعبة عمر خربين وربعه.

مما لا شك فيه أن الهلال صنع فريقا ثقيلا لموسم 2017 ونلاحظ الفوارق الفنية الواضحة في الدوري بينه والآخرين وهذا ما يثبت أنه قد تم صناعة هذا الفريق بمواصفات دوري ابطال آسيا وليس الدوري المحلي، وإذا لم يحقق الأزرق دوري أبطال آسيا فليس لدي السعودية حاليا فريق أقوى منه ليحقق هذة البطولة العنيدة والتي منذ تحولها إلى دوري للأبطال في 2003 لم يحققها إلا نادي الاتحاد السعودي وغاب الأخير في مطبات ازماته المتلاحقة حتى اصبح الهلال وحيدا يحاول ويحاول.

يبدو اننا في سنة جميلة لكرة القدم السعودية، فتأهل المنتخب إلى كأس العالم في روسيا 2018 كان كسرا لعناد وسوء توفيق، وتحقيق فريق سعودي لدوري أبطال آسيا سيضعنا في بداية الطريق الصحيح لإعادة إنعاش الكرة السعودية.. قولوا يارب.

نقلا عن “الرياض”