الشيخ “سعد الشثري” يوضح الأصل الشرعي والرأي الغالب في حكم قيادة المرأة للسيارة !
صحيفة المرصد واس : أوضح المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري، أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والقاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، أن السماح للمرأة بقيادة السيارة الأصل فيه الإباحة .
وقال فضيلته في مداخلته عبر القناة السعودية الأولى، “إن من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم وهذه الشريعة المباركة المصلحة لأحوال الناس، وأن جعلنا في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي انتهجت دين الإسلام منهجًا لها ومسارًا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك نظامها الأساسي للحكم، ويعمل به ولاة أمورنا وفقهم الله لخيري الدنيا والآخرة.”
وأشار إلى أن ولاة الأمر يحرصون على تداول ما يرد إليهم من أمور في الشأن العام مع علماء الشريعة ومن هذا المنطلق كانت هناك مناقشات في موضوع منح رخصة القيادة للمرأة، وكان الرأي الغالب الإباحة، مؤكدًا أن ما قد يحصل من مخالفات فإنما هي ممارسات فردية خاطئة يمكن معالجتها، وأن ما قد يحدث منها يقابلها مميزات ومصالح تحصل من هذا الأمر وهذا القرار وفق ما بينه ولاة الأمر.
وقال إن أهل هذه البلاد محل ثقة ومحل أمانة، والمرأة المسلمة في هذه البلاد محل ثقة، وعلى قدر المسؤولية والأمانة التي أوكلت لها من خلال إعطائها هذا الأمر.
التعليقات
ل55 \\\ ذي ماتردي وش تقول تردد كلام ماتفهمه لجهلها والسواقه والله انه باب شر وبينفتح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
🍃🍁تعليق49 من وجهة نظرك انا جاهلة أنت حر في رأيك لعلمك كنت أرفض قيادة المرأة لكن الآن أوافق أن تتولى أم الأطفال قيادة سيارتها بنفسها وتستغني عن السائق، والبذرة الطيبة تظل طيبة 🍁🍃
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
ماعليش السؤال موجهه ل48 المزن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 ماهي الضوابط الشرعية حسب فهمك انا فهمي لضوابط الشرعية تقود السيارة وفِي فمها مسواك أراهنك انك كالببغاء تسمعي بالضوابط الشرعية وانتي لاتعرفيها
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
يامجن ماحنا بجاهلين الجهاله لك وعينتك يعني الحين اي واحد ينتقد المشايخ وضد السواقه جاهل بنظرك وستر الوحده مهوب بيتها ولا بنظرك جهل طلعتي ع حقيقتك تتجلجلين بالدين وطلع وجهك الحقيقي عوذه منكم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
عارفين انه ليس بحرام يعلمه اللي بالصف الاول الابتدائي لكن ليس ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 تعلمين ليش يقولك لحوم العلماء مسمومة ؟ هل هو من كثر اخطائهم وذنوبهم تسممت لحومهم
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
هل يوضحوا لنا المشاخخ لماذا كان في الامس حرام واليوم حلال
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
ماشاءالله على مطاوعتنا كلهم صارو مؤيدين للقرار ويشيدون بالقيادة الحكيمة، أجل من إلي كان محرم القيادة واتهم السعوديات بأنهم*** إذا ساقو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ل44 \\\\\الجهله انت واشكالك الي مع الخيل ياشقرا تقولين مالا تفقهين
لا يعجبني(3) اعجبني(9)
🍃🍁لن تقود المرأة إلا وفق ضوابط شرعية .🍁🍃
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
🍃🍁كلنا نثق في علماؤنا وولاة الأمر ، ونعلم أن هناك مندسين يحثون الخطى من أجل تشكيكنا في علماؤنا وولاة الأمر وعدم إحترامهم .ولن يصدق هؤلاء المندسين من الحاقدين وينجرف خلفهم إلا الجهلة .والأمعات 🍁🍃
لا يعجبني(6) اعجبني(5)
الحمد لله. جزاكم الله الف خير ياشيخ كنتم وما زلتم خير معين لولاة امرنا ولا خاب من استشاركم . نفستم عن المسلمات كربة من كرب الدنيا وازحتوا عن كاهلها جبل من جبال الهم والغم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اتقوا الله يا مشايخ . نحن نعرف الاصل لكن الموضوع عن الاثار والمفاسد التي سيترتب عليها بعد القيادة من سوف تتخلى عن مسؤليتها عن البيت والستر والاختلاط بالرجال واموور كثيرة لا تخفى عليكم .. فأتقوا الله
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
🍃🍁أحذروا الطعن في لحوم العلماء ، وولاة الامر لهم عين ترى الصح من الخطأ وليس كمثل عيونكم ياجهلة! يقيسون الأمور على مافيه المصلحة العامة وفق ضوابط وشروط تدرأ الضررعن المجتمع.🍁🍃
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
صبحان الله ..امس حرام واليوم حلال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مره يجوز ومره لايجوز لقد فقدنا الثقه صحيح ان القياده لاشئ فيها ولكن في ظل وجود كلاب الشوارع اصبحت البنت مهدده اكثر ممامضى انزل للشارع ودع ابنتك تمشى وسترى النتيجه يبقى اسقاط الولايه ماهورأيكم بها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
هههههههههه اه يا بطني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
آثاري رجال الدين مثل ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
شافو عدد الرجال اقل من الحريم فسمحو للمراة بلقيادة ليتساوى العدد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بجيب شغالة اثيوبية تجيد القيادة والي يقول عن نفسه رجال يتحرش بها والله ان تنظف به الشارع سايدين الرايح والجاي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشيخ هو من ينطق من الاساس الصح ويثبت على مبادأه
لا يعجبني(3) اعجبني(18)
أين هذا الكلام من أول ؟! ألم يقل كل المسلمون ان قيادة السيارة أمرا مباحا تماما كالتنفس والشرب والأكل؟! فأصررتم أنه حرام وكبيرة ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الصورة المشرقة ان الان بدال ماتجيب سواق تجيب سواقه فلبينيه وشغاله بنفس الوقت بالنسبة للمعارضين على ايش تعارض اذا القيادة فهالقرار واضح لكن طلب بتغليض القوانين على المتحرش والغير محتشمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله كل المشايخ كانوا يحذرون من مغبة سياقة المرأة للسيارة وأن مصلحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وانقلب الأمر الآن كلهم يحللون قيادة المرأة للسيارة .
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ودي اشوف وجه الشاعر الي كان يسب عضو الشورى الزلقة بسبب مطالبته بقيادة المرأة ويهدده ههههههه اكيد ركب الموجه وقريبآ يطلع بقصيدة يمدح القيادة صرنا ***أسوأ من المصارية ماذا حصل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كم من المباحات ياشيخ سعد لا نستطيع شراءها كثير من المواطنيين لا يستطيعون شراء سيارات لأبنائهم وأنت تعلم مستوى دخل المواطنيين لايكفي للمعيشة فلن يفرح بذلك إلا المترفون .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لا تقولون المراه المحافظه ماتطلع ولله ان الطالح يخرب الصالح قسم بالله جيراني خلال هالسنتين تغيرو مره خصوص لالي فوق الاربعين بناطيل ولجنز وياليت يلبسون قصير كان استر وتغير كبير اسالو لله الثبات ياجماعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياعادل الكلباني انتظر الي اتهموك بفتواك تحليل الغناء بيحللوها وبيطبلوا لها وممكن اكثر وبيقولوا ماهو أصله مباح وفرعه مستباح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عصر التسلط على المرأة وإقصاء الآخر لأي سبب و الاعتراض على قرارات التنمية دفن في مزبلة التاريخ.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هل هم مقتنعين بفتاوهيم الحاليه!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبّه الله تحت الأرض ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الصمت زين في هذه الحوال والزمن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 الموضوع ليسا اعتراض الموضوع هالمتسمية رجال دين لماذا كانو يتهمون الي يطالب بالقيادة بالعلمانية وكثير من الصفات السيئة والآن جالسين يطبلون يعني مشايخ مصر وهناك لافرق بينهم قريبآ بيحللو الغناء
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
غــــــــــــــــــــريب كلم طلعتم وحللتم فجأه في وقت واحد !!!!! الحقيقه ماني مستوعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يامشائخ نعلم يقنا ان القياده ليست حرام بذاتها ولكن ماسيترتب تباعا من مصائب هو الحرام ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح هذا ان وجد مصلحه من القياده فاتمنى عدم ( تـــــــــــبرير ) القياده لانها مفسده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ماعهدناك هكذا ياشيخ سعد ولكن الله يصلح الحال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من يعارض سياقة المرأة للسيارة أقول له قضي الأمر الذي فيه تستفون. ولا رجوع للوراء. ويمكنم عدم السماح لأزواجكم وبناتكم بالقيادة. ودعوا الآخرين يتنفسون. وإذا عندكم اعتراض قدموه في الديوان الملكي.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
سبحان اللي غير أحوالكم كان المؤيد لقيادة المرأة للسيارة يتهم ***فقط لتأييده لقيادتها للسيارة. عش رجبا ترى عجبا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شكرا علماؤنا الأجلاء علماء أهل السنة والجماعة علماء هذه البلاد الطاهرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
افاااا يا شيخ.والله اني احبك.وكنت احس انك انظلمت زمان.واعجبني علمك وكنت اراهن عليك انك على طريقة بن باز وبن عثيمين في العلم والمكانةوزاد هذي القناعة بعد خطبتك في عرفةطيب ايش حصل؟ترى سياقة المرأة مصيبة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
طيب ليش طول عمركم محرمينه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
سقطة الاقنعة.. ليميز الخبيث من الطيب
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
المرأءه المحافضه ماتخرج من بيتها اذا انها صاحبة حياء الا معى محرم لها فكيف يسمح لها تسوق السياره وتخرج لوحدها بين الذئاب البشريه الله يحفض بناتي وبنات المسلمين والله الوضع مزري
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
كنت ممن نثق ونامل فيه ياشثري ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
رخصة واستما رة علي جنب يا حرمة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فنره وتعدي الأمور عادي ويتعودون الناس زي سالفة دراسة البنات وعمل المرأه والجوال وغيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
القرار صدر وانتهى الأمر ولاعادة فية مناقشة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
جيد..اذا ارجو رفع ملاحقة القات.وتحريمه ،وتجريمه،وتجريم من يبيعه وياكله..لأنه مباح فليس فيه شيء من أسباب التحريم.ولم يرد نص واضح فيه في القرآن(حرم عليكم القات).لذلك أرجو من هؤلاء العلماء اباحته والسماح
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
*********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طيب تمااام..نحن نريد من العلماء عدم التشدد وهذي بادرة خير.ومادام أن الأصل مباح.فارجو عدم التشدد في تحريم الدخان والقات والسينما لأنه ما في نص في القرآن يحرمها.واتحداهم يحصلوا آية فيها نص بالاسم تحربم
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحم بن باز
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اللي يقول أن سياقة المرأة فيها مفاسد أقول أنت وأشكالك لا تتحرشون بالسائقات وكفوا شركم وغضوا أبصاركم وكل شيء تمام بحول الله وقوته. والسياقة حق من حقوقها. وبارك الله في الملك سلمان وولي عهده محمد.
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
والله لو تجيبون مين ماتجيبون فالحق واضح والمفاسد المترتبة واضحة
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
خلاص ياناس .تكفون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلاص اكتفينا سمعنا وشبعنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق