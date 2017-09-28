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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
46 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:43:14
استودعكم الله 🙄
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45 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:42:40
منصف بكل وقت بس مشغول هذه عينها كذا هذه بشرتها كذا هذه كذا وهذه شعرها كذا وووو بس منشغل ب الإناث!!!؟؟؟؟ طيب هل نظرت لنفسك يامنصف!
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44 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:34:10
اللي مايباع اغلى بالقلب من اللي يباع لذلك حفنة تراب من تراب الوطن اغلى من الذهب💚
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( عدد التعليقات 15,813 )43 - بيتر
جوكم رمنسى يبيلى نشغل يارضاها وقف وناظر شوىشف غلاها ايش سوى بشخص حى. كيف حى ولا لقاها اه منه يوم عزم يترك الكون ويجيها
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42 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:28:53
فيه حريم مبسوطات بقيادة السيارة يبن يرحن ويقضن اشغالهن "بدال ما تقول وين انت يافلان تبي تودينا يافلان ووو 👍
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41 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:22:22
هذه الدنيا متاهات ¿¡واحزان كلن يدور راحته مالقاها تبي لها صبر مع شوي كتمان مع ضحك تخفي دموعك وراها ☱😢☳
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40 -2017-09-28 11:18:03
إصغ جيداً للشخص الذي يتكلم عن الآخرين عندما لا يكونون متواجدين، لأنه سيفعل بالمثل عندما لا تكون بالجوار😱
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39 -2017-09-28 11:13:38
أنت مستقبلي وماضي،إنت بدايتي ونهايتيّ, إنتَ عُمري الحِلو بضحِكاته وأحزانه😴💝
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38 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:13:13
فيه نمله سافرت خارج البلاد زعلانه على الفيل وهي مسافره اخذت معها الحزن فقالت اسافر عنك🐘وتسافر معايا ترافقني🐘في حلي وترحالي 😳
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37 -2017-09-28 11:09:56
♬ غنـآة نفسك فـ آلحيآه .. أكبر غنآه وشيمتك عن بعـض آلأمور أكبر وفآ .🕊💛
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( عدد التعليقات 15,813 )36 - بيتر
بروح للبقاله تبون شى
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35 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:06:02
فيه نمله🐜 تقول عيني ترف لمين ياترى فسمعها الصرصور فقال اكيد ترف للفيل🐘 جاي بالطريق 😂 البعض يراقب و يدخل عصه بشيء مايخصه !
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( عدد التعليقات 15,813 )34 - بيتر
خروج استحيت
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33 -2017-09-28 11:03:40
صباح الخير والسعادة ياريما
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( عدد التعليقات 15,813 )32 - بيتر
لا مو انابس حلو اكون على بالك 😜 مع انك اكبر منى
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31 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:01:29
انتي اول قلب كاذب 💔
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30 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 11:00:17
الحقير هو اللي عندما يجد البديل ينكر جميلك🚣
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29 -2017-09-28 10:58:27
يادنيتي وضحكتي وعيوني الثنتين معاك أحسّ ان العمر راضي عليّ.💘😘
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( عدد التعليقات 15,813 )28 - بيتر
خلفان يعلق على القياده. طيب من امس والخلق تعلق وتصرح وبعدين ووين كنتم وهى تنادى ومنبح حلقه
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27 -2017-09-28 10:57:11
أن تكون بلا قلب خير لك أن تكون بقلب كاذب💔
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26 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:56:39
نفس اسلوبك توقعته انت🍷
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( عدد التعليقات 15,813 )25 - بيتر
فعلا البضاعه التى ترجع بدون ضمان الانثى ياحرام ليه بس كل البضائع لا ترد ولا تستبدل الا هى ترد مسكينه ايتها العذراء الحميل ضلموك
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24 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:55:22
لدي اسلوب استفزاز يجعلكم تكرهوني ولدي حب لن تجدوه عند غيري 🤗فتعلمو كيف تعاملوني🚸🏳
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23 -2017-09-28 10:54:57
لم نُولد على هذه الأرض لِنكُن سُعداء طيلة الوقت هُناك مُنعطفات إن صبرت عليها نِلت الرِضا والسَعادة🌹
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( عدد التعليقات 15,813 )22 - بيتر
مو انا الى قلت بيعى سوبيا انا ابيع مع هايدى اشياء تعرفيها*****
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21 - 💚🇸🇦💚2017-09-28 10:52:56
ألاحظ أستهزاء تفاهه ووقاحه من بعض الرسامين والرسامات في رسم شكل المواطن والمواطنه بشكل لايليق
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20 -2017-09-28 10:52:18
وباقي ايام السنة بيعي شاهي وقهوة☕ على الجمر عاد انتي في القهوة خبره على حسب كلامك قبل 😂🤣
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19 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:48:54
البيع خله لك يابيتر 😂
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( عدد التعليقات 15,813 )18 - بيتر
في نظرى منذو مبطى تعليم الانثى للقياده مهم جدا اكثر من تعليم الشاب قد تنقذ زوجهااو نفسها على طريق سفر مرض الاب او الاخ لابد تكون تعرف ماهو توقف على الطريق تطلب النجده من ناس هيك وهيك
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17 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:47:45
الضحك ماهو علامة مستريح والبكي احيانا مايوحي بحزن خذ مثل مني انا قلبي جريح وابتسملك من غرابيل وشجن وان بكيت يجوز ابكي من صحيح من جرح من ظلم من صدمه زمن او يجوز ابكي ع شان استريح اونتيجة شوق حزن ندم😶
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16 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:42:10
ليه الحقيقة تعتبر كذب ونفاق وليه الصراحة بالمحبة جريمة وليه الوفا معدوم من الأعماق ليه المشاعر مالها قييييييييمة 🤔
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15 -2017-09-28 10:41:58
ريما تعلمي السواقه لجل إذا جاء رمضان تاخذين الأكسنت وتبيعين سوبيا على الخط🍷 سوبياااا سوبياااا ياواد على الشرط
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( عدد التعليقات 15,813 )14 - بيتر
وشو ودكم نناقش ولا نتجال ولا شعر اقول معلومات مع انى ماعندى شى مفيد مع حبى لقراءه المعلومات الصحيحه بقولكم معلومه احبكم فى الله جميعا دون استثناء
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13 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:39:23
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيتر"
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( عدد التعليقات 15,813 )12 - بيتر
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعدالله صباحنا وصباحكم ورزقنا من حيث لانحتسب ومانحتسب
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11 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:37:03
كتاباتي رووووووووعة تنحني الأحرف خجلا😳 من ابداعي ⛐😊
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( عدد التعليقات 22,947 )10 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
لو غسلت وجهها،،،،،،،ستتضح الحفر ،،،،،،😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 22,947 )9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
عمرها 37 ،،،،،،متزوجه من رجل الاعمال التونسي ،،،،،هاني عادل،،،،،ديانتها غير معروفه،،،،،،،😂😂😂😂😂
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8 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-28 10:34:50
صباح الخير 🌹
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( عدد التعليقات 22,947 )7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
دره ،،،،،مصوووووونه،،،،،،ولا غير مصوووووووونه،،،،،،😂😂😂😂😂😂
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6 -2017-09-28 10:27:10
الغيبة والنميمة شرُّها مستطير تـحمِل وزرك ؛ ويذهب أجرك تكثر سيئاتك ، وتقل حسناتك أيُعقل أن تهلك نفسك بنفسك من أجل غيرك!!!
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5 -2017-09-28 10:26:10
💬 لاتتوقف عن حبِ نفسك لتستطيع أن تُحِب الحياة فمشاعرالحبِ كفيلة ٌبأن تجعل مِنك إنسانًا بروحٍ 💌💖
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4 - 🎭2017-09-28 10:25:33
🎭
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3 -2017-09-28 10:24:46
ﺁﻟﻠﮭﻢ ﻋﻄِﺮ صباحي ﻭصباح ﻣﻦ ﺗﺼﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﺮﺁﺣﺔ ﺁﻟﺒﺂﻝ ﻭَ ﻧﺴﻤﺂﭞ ﺁﻹﻃﻤﺌﻨﺂﻥ ٠ صباح _الخير🌸
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2 -2017-09-28 10:24:32
🐕
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1 - مثير للجدل !2017-09-28 10:22:15
ماذا تعني خيانة الزوجة لزوجها ؟ - ولماذا عندما يخون الرجل نجد ان الجميع يختلقون له الاعذار والتبريرات ؟ - وعندما تخون المراة تٌعاقب ؟- لماذا تسمى خيانة الرجل نزوة ؟ - وخيانة المراة تسمى جريمة؟
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بواسطة :
لن تسوقي لن تسوقي لن تسوقي...
بواسطة : وطني الحبيب
من حاول فك ظفايرها مفقود يا ولدي مفقود...
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