والد معنف مكة يروي ملابسات فيديو التعذيب.. وهذا ما قاله الابن عن مقدار حبه لأبيه!_فيديو

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صحيفة المرصد: أعلن والد معنف مكة محمد حنتول عن عزمه مقاضاة موثق مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يمسك ابنه الذي يعاني تخلفا عقليا، مؤكدًا أنه لم يكن يعذبه ولكن كان يمسك به حتى لا يشرد أمام السيارة خوفًا عليه.

وشدد “حنتول” أن موثق الفيديو سبب في التشهير به، قائلًا: والله العظيم اولادي أحسن من نور عيني وأحسن كمان، وضربي لـ ابني سعود لم يكن من باب التعذيب كما ادعى ولكني كنت أحاول ادخاله المنزل.

ولفت الى أن اثنين من أبنائه يعانيان تخلفا عقليا، هم ابنه سعود وشقيقه علي الذي يعاني كذلك من التخلف العقلي بدرجة أقل.

وعقب الابن الأكبر أحمد على كلام والده، مؤكدًا أن الأسرة لا تعاني من أي مشاكل، مبينا أن إمساك والده عن تسليم شقيقيه مبالغ مالية يأتي خوفا عليهما من إضاعتها أو تعرضهم للسرقة من آخرين، وفقًا لـ “عين اليوم”.

وكان الأب قد ظهر في مقطع فيديو يعتدي على شاب ويعنفه، وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة تحفظها على الأب الذي ظهر في المقطع، والتحقيق معه تمهيدا لإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.