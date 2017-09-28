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الرئيسية / والد معنف مكة يروي ملابسات فيديو التعذيب.. وهذا ما قاله الابن عن مقدار حبه لأبيه!_فيديو

والد معنف مكة يروي ملابسات فيديو التعذيب.. وهذا ما قاله الابن عن مقدار حبه لأبيه!_فيديو

والد معنف مكة يروي ملابسات فيديو التعذيب.. وهذا ما قاله الابن عن مقدار حبه لأبيه!_فيديو
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المرصد 29 2٬213 1 ساعة

صحيفة المرصد: أعلن والد معنف مكة محمد حنتول عن عزمه مقاضاة موثق مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يمسك ابنه الذي يعاني تخلفا عقليا، مؤكدًا أنه لم يكن يعذبه ولكن كان يمسك به حتى لا يشرد أمام السيارة خوفًا عليه.
وشدد “حنتول” أن موثق الفيديو سبب في التشهير به، قائلًا: والله العظيم اولادي أحسن من نور عيني وأحسن كمان، وضربي لـ ابني سعود لم يكن من باب التعذيب كما ادعى ولكني كنت أحاول ادخاله المنزل.
ولفت الى أن اثنين من أبنائه يعانيان تخلفا عقليا، هم ابنه سعود وشقيقه علي الذي يعاني كذلك من التخلف العقلي بدرجة أقل.
وعقب الابن الأكبر أحمد على كلام والده، مؤكدًا أن الأسرة لا تعاني من أي مشاكل، مبينا أن إمساك والده عن تسليم شقيقيه مبالغ مالية يأتي خوفا عليهما من إضاعتها أو تعرضهم للسرقة من آخرين، وفقًا لـ “عين اليوم”.
وكان الأب قد ظهر في مقطع فيديو يعتدي على شاب ويعنفه، وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة تحفظها على الأب الذي ظهر في المقطع، والتحقيق معه تمهيدا لإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

29 - الله يكون في عونك ياسعود
2017-09-28 11:56:59
الحين لابس ونظيف ومرتب 🤔الله أعلم ما ابي أقول كلام يحسب علي الحساب عند رب العباد
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28 - مصري
2017-09-28 11:56:23
الابن مظلوم انقذوه يا اهل الشيمه انقذو هذا الشاب الضعيف واضح انه مماراس عليه جميع انواع العنف لا تسكتو ع حق هذا الأسره والله لاتسالو عنهم يوم القيامة ذا الإنسان وحش منزوع الرحمه من قلبه الولد خايف منه
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27 - المهااااا
2017-09-28 11:54:31
كذااااب / كان يجرجره لم الحفرة بقوووة ضربه بالحديدة بقسوووة ظهور الدماء على ملابسه الملبس البالية التي كان يلبسها جرجرته مره اخرى لجهة بيت المنزل حتى لا يتصور السيارة كااانت واقفة ولا خطر منها
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26 - مكه
2017-09-28 11:53:35
مكه اعظم مكان تستغل ضعف ولدك ومن صغره ربيت الخوف في قلبه ****الله عليك اب قاسي القلب يامسلمين يامسؤل يا عالم اتقو الله اسجنو هذا ***الاب دعوهم يعيشون بقيه اعمارهم بكرامه اقسم بالله شي فضيع
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25 - ستضحك قليل وتبكي كثير
2017-09-28 11:46:31
مهما فعل الاب يحب ابنائه ولافيه اب على وجه الارض الا يبغى يشوف ابنائه احسن منه واحسن الناس بالرجوله والادب والاحترام والتقدير والتقوا والورع
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24 - مشكله
2017-09-28 11:40:13
ياشيخ روح ايت سياره وايت عفن جالس تكسر الراسه بالكريك وتقوله شيل انت جبتلو حاله نفسيه ولد رجال كبير ملبسه ملابس اطفال وقصيره بس وين تروح من رب العباد مكه الذنب بذنبين حسبي الله ونعم الوكيل فيك
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23 - مراقب
2017-09-28 11:37:54
يا مسلمين يا مسؤولين انقذو هذا الأسره من هذا **والله ثم والله ان الي طلعو هذا الشايب **انه مايخاف الله وين الرحمه قاعد يكسره بالكريك ويجره ويستغل ضعفه وقله حيلته هذا الشاب خايف ومذلولو
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22 - مواطنات
2017-09-28 11:33:48
الشايب واضح انه **وقاسي القلب وقد اخذ عقول عياله انا لاادري ليه المسؤولين ما انقذو هذا المعنف المسكين قتل الحياه في قلب هذا الشاب اللهم اقتص من هذا الاب الظالم وكم فيه آباء زيه الله ياخذهم ويريح
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21 - متابع
2017-09-28 11:31:16
لديك ملايين وكان بك الاجدر علاجهم وتثقيفهم ورعايتهم بدل تكسير الروس بالكرين وحفر البيارات والتعذيب والاهانه والي صورك ماعنده لك شي لااعتدا عليك ولاعلى مالك بل انقذ نفس تعذب وتقاد كما تقاد البغال .
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20 - الهمداني
2017-09-28 11:25:49
مافي اب يكره ابنائه لكن ليس كل اب يجيد تربية ابنائه انا ماشوف فيها تشهير بل اشوف فيها درس للاب ولكل اب قاسي, ينتهي الموضوع لحد هنا والمصور لم يقصد اساءه بل تعامل بعفويته البسيطة لشفقته على الابن
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19 - دكتور الحب
2017-09-28 11:22:24
وفوق هذا تشغل ولدك اعمال شاقه
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18 - دكتور الحب
2017-09-28 11:21:52
تضرب ولدك بالكريك وشكله طيب ومسكين لو كان ولدك درباوي كان عرفت ان الله حق
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17 - صبحي
2017-09-28 11:20:37
مافيها شيء الاب يضرب ولده حتى بالمطرقه اذا كان اهبل او يستخف لابد الاب يصنع رجال مايصنع مخفات ولا خكارية.
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16 - الجيش السعودي الالكتروني👑✋🏻
2017-09-28 11:17:04
لآ تحكم بما ترى🌿ء.
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15 - كلمة حق
2017-09-28 11:14:35
بيض الله وجهك يا صاحب المقطع انقذت الولد من قساوة وجبروت الاب للاسف الاب كلامة غير صحيح اجل بدخل ولدك البيت بالكريك هذاهو الحنان لاحول ولا قوة الابالله تذكر انك راعي ومسؤل عن رعيتك(ابنائك) اتقي الله
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14 - الزهراني
2017-09-28 11:11:22
حق ايش الله يهديك ضاربه وباقي تبي حق من المصور المفروض انته ع السجن
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13 - زائر
2017-09-28 11:10:04
اتق الله يا رجل اي محبه وحنيه تتكلم عنها الناس شافت الكريك وسيل الدماءوالخافي اعظم وجزاه الف خير من صورك وكان ارحم منك على ابنك قضيتك انسانيه بحته لايقبلها عاقل .
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12 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-28 11:05:21
كذاب يا شايب عايب الاعتراف بالحق فضيله يا كاذب والدم اللي الي الركب وأيش تسميه الله واكبر عليك عيني عيني بتنكر كل شيء سوف تحاسب عليه تأخذ جزاك يا ***
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11 -
2017-09-28 11:05:03
يعني ما كفاك التعذيب لولدك جاي كما تتبلى على اولاد الناس . بصراحه يجب تغليض العقوبة عليه لانه مشكلجي وغير صادق في اقواله.
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10 - عبد الله
2017-09-28 11:04:17
هذه الانواع من الفديو توقض الحس لدى المجتمع وصاحب الفديو مأجور انشاء الله وربما ان يكون مثصده طيب . ولكن مقاضاة ومحاكم والى اخره يجب ان ترقض قي مثل هذه الحالة .
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9 - عمدة
2017-09-28 11:03:02
الاب بين انه شرس من وجهه
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8 - حسبي الله ونعم الوكيل
2017-09-28 11:01:11
خايف عليه هو مسيل الدم من راْسه الله اكبر عليه لو خايف عليه كان دخله مستشفى والا مراكز متخصصه وهو ملياردير
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7 - تاتا
2017-09-28 11:00:05
هذا مجرم ولازم يكشف الماضي والتحقيق والدقيق من مختصين ولابد من محاسبة الاب المجرم والجاهل والمتخلف هو من دمر ابنائه حسبي الله عليه
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6 - عالم غريب عجيب
2017-09-28 10:58:49
تعليق مخالف
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5 - ظامي اليل
2017-09-28 10:55:24
كلام.والد المعنف.غير دقيق.
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4 - عادل الوحش
2017-09-28 10:50:44
تقاضي مين ياشيخ الدم كان ينزل من راس الولد والفيديو شاهد تضربه بكريك ياقاسي
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3 - مسفر
2017-09-28 10:49:57
الله يلطف بهم مساكين
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2 -
2017-09-28 10:47:13
واضح الولد إنه معقد لكن إذا كان منذ الولادة الله يجزيك الصبر
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1 -
2017-09-28 10:44:49
الله يهديك بس ويطرح الرحمة في قلبك
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