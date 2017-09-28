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“خلفان” يعلق على الأمر الملكي بقيادة المرأة للسيارة.. وهذا ماقاله عن زوجته وبناته!
صحيفة المرصد: أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، أن الأمر السامي بإصدار الرخص النسائية تمهيداً لقيادتها للسيارة ممتاز.
وعلق “خلفان” على القرار من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: من يريد قيادة المرأة للسيارة فله الحق، ومن لا يريد فهو حر.
ورأى “خلفان” أن تحريم قيادة المرأة تحريم ما أنزل الله به من سلطان، مبينًا أن ثقافة المرأة في المملكة رفيعة، وأن المرأة السعودية ستظل هي المحتشمة التي عرفها الجميع بحرصها على القيم الإسلامية والعربية رغم قيادتها للسيارة.
وحول عدم إلزامية القرار قال “خلفان”: أنا شخصياً بناتي وزوجتي لم أسمح لهن بقيادة المركبة، وهن أيضاً مقتنعات بأن القيادة وجع رأس، بالرغم من أننا نعيش في مدينة منفتحة، ولذلك قرار الملك ممتاز، من .
التعليقات
9 - بو نهار2017-09-28 11:55:10
تعليق (7) حبيبي اذا تركت لهن حرية الرأي في هذا وذاك لن تكون قائد منصة بيتك وشكرا
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8 - 4 streets2017-09-28 11:52:32
ودك نصير مثل دولك متطوين ... التطور فايض عندكم التطور الي عندكم .. من المغرب و روسيا وتايلند ...
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7 - "أنا شخصياً بناتي وزوجتي لم أسمح لهن بقيادة المركبة"2017-09-28 11:28:22
بعد كل ذي الشطحات // طلع ذا نهجك // على الأقل أكتب تركت لهم حرية الإختيار // او تناقشت معهم المخاطر// العقول المتحجرة في العالم الإفتراضي لاتتغير في الواقع// والعكس صحيح//
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6 - مرور الكرام2017-09-28 11:24:20
كم تمنيت دراسة الطب وبشغف ، والحمد لله لم اجد الفرصة ، اقولها لكم الان وعمري 40 سنة تقريبا الحمد لله على كل حال
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5 - مرور الكرام2017-09-28 11:22:59
الموضوع عادي جدا خلاص خلونا نصير زي باقي الدول كفايه تأخرنا كثير حتى التعليم عندنا للاسف معقد كثير على الطلاب
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4 - loving liberal2017-09-28 11:19:38
قيادة المراه لسيارة ختياريه وحسب الحاجه الي ليس مجبور عليها يتركها
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3 - مزاجي كذا2017-09-28 11:17:20
طيب السعودية وافقة على قيادة المرأة الان ال الخليجات الجاهزات برخصة وستمارة هل تدخل من معابر المملكة بسيارتها وتتجول في المملكة طبعا سؤال مهم وغاائب
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2 - الهمداني2017-09-28 11:06:38
انا مع قيادة المراة بشرط داخل المدن اما على الطرق الصحراوية فلا انا بمعها ابدا ابدا
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1 - علياء2017-09-28 11:02:47
الان محتشمات وينك عن كلامك عنهم من تقول لشخص تعال شوف حنا *****
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