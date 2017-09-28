“خلفان” يعلق على الأمر الملكي بقيادة المرأة للسيارة.. وهذا ماقاله عن زوجته وبناته!

حجم الخط A A A المرصد 9 1٬325 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، أن الأمر السامي بإصدار الرخص النسائية تمهيداً لقيادتها للسيارة ممتاز.

وعلق “خلفان” على القرار من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: من يريد قيادة المرأة للسيارة فله الحق، ومن لا يريد فهو حر.

ورأى “خلفان” أن تحريم قيادة المرأة تحريم ما أنزل الله به من سلطان، مبينًا أن ثقافة المرأة في المملكة رفيعة، وأن المرأة السعودية ستظل هي المحتشمة التي عرفها الجميع بحرصها على القيم الإسلامية والعربية رغم قيادتها للسيارة.

وحول عدم إلزامية القرار قال “خلفان”: أنا شخصياً بناتي وزوجتي لم أسمح لهن بقيادة المركبة، وهن أيضاً مقتنعات بأن القيادة وجع رأس، بالرغم من أننا نعيش في مدينة منفتحة، ولذلك قرار الملك ممتاز، من .