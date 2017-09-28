رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: فيديو مبكي.. “مقلب” بين صديقين يتحول للحظات مؤثرة ودرس قاسي

شاهد: فيديو مبكي.. “مقلب” بين صديقين يتحول للحظات مؤثرة ودرس قاسي

شاهد: فيديو مبكي.. “مقلب” بين صديقين يتحول للحظات مؤثرة ودرس قاسي
حجم الخط A A A
المرصد 46 7٬664 4 ساعات

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُبكي يُظهر أهمية الأب في الحياة بالنسبة لأبنائه.

وأظهر الفيديو “مقلب” صنعه أحد المواطنين ويدعى “عبد الله” في صديقه، على سبيل الضحك والتمازح وتمحيص ردة فعله تجاه ما يحدث.

وفي تفاصيل المقلب، تظاهر عبد الله بالرد على اتصال ورد اليه، وعندما تبين أن المتصل هو والده، قام بالصياح فيه ورفع الصوت، بشكل مثير للاستياء.

وجاءت ردت فعل صديقه قوية ومؤثرة جدا من خلال الكلمات التي لقنها لعبد الله الذي رفع صوته على أبيه، قائلًا له: “ما أدري أنت فيك شيء اليوم، أنت اليوم مانت عبد الله اللي أعرفه، والله أنا أتمنى ابوي يرجع الدنيا ولو ساعة واحدة”.

وعندما ظهرت علامات الاستياء والضجر من عبد الله على وجه صديقه، بادر عبد الله بالضحك وقام بتقبيل رأسه.

من جانبهم، أكد رواد التواصل أن الفيديو رغم أنه مقلب، الا أنه مؤثر لدرجة البكاء، حيث كتب أحد رواد التواصل: رغم أنه مقلب في صديقه لكن ظهرت قيمة الأب والصداقة لديه، أتمنى من كل ابن مشاهدته وأخذ العبرة قبل رحيل الغالين من حياته.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

46 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-28 16:10:22
قصيمي وحنون ؟؟ هذي اللي خربت ام المقطع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - عبيد
2017-09-28 15:50:13
تعليق .26 قمة الغباء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ههههههه😂
2017-09-28 15:40:32
وش دخل*** تمثيل ولا حقيقي وش محرق رزك اكيد انكً من اياهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 -
2017-09-28 15:39:08
مقطع ابداع جميل وهادف الله يحفظ والدينا وزميله متاثربغياب والده الطويل الله يرحمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - رشاد . جدة
2017-09-28 15:32:01
اللي يروج بردوده ان المقطع تمثيلي او خلافه ؟ هذ اكيد انه عاق لوالديه مئة بالمئة . ويملاء قلبه الحقد على الجميع من الردود الجميلة ومن أعماله الشيطانية الا وهي العقوق والاصرار علية والمكابرة بالذنب!!
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
41 - فهدة
2017-09-28 15:23:53
مستحيل حقيقة تمثيل وفاشل بعد
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
40 - خالدي
2017-09-28 15:17:17
المشكلة ان بعض القراء يترك الموضوع الأساسي اللي هو بر الوالدين، ويشغل نفسه في تحليل الفيديو هل هو تمثيل والا حقيقي، ياأخي الكريم ركز على مضمونه واترك الباقي حقيقي والا تمثيلي والاان شاءالله كرتوني
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
39 - محمد
2017-09-28 15:13:50
سخافة و تلاعب بالمشاعر !!!
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
38 - حضرتي
2017-09-28 15:12:06
لما تشوف الورع يلبس سوار في يده تعوذ منه والمقطع تمثيل واضح
لا يعجبني(10) اعجبني(1)
37 -
2017-09-28 15:10:59
الاسلام وتعاليمه نعمة الحمدلله رب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-09-28 15:07:17
بر الوالدين هذا تعلمناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. الحمدلله على نعمة الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - خيال
2017-09-28 15:00:43
تعليق 32 قل خير , او أصمت , بعدين . تعلم ألاملاء الله يصلحك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - رايق
2017-09-28 14:44:59
مع أني أعتقد أنه نمثيل لكن فعلا ضرب عالجرح وفيه ناس كثير للأسف تعامل والديها بالشكل هذا وأسوأ من كذا بعد،،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-28 14:40:25
يعرض أمه على الشاشة ويتمنا لو أمه ما هي على ذمة أبية ....... أول مرة أسمع هذا الخبر إذا فعلا طلع واحد وقال هذا الكلام فلا أقول له إلا عليك النعله هذا بهيمة وليس رجل أيش هذا البشر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-28 14:36:09
في ذمتي أنكم متفقين على هذا السيناريو اللي في النهاية كرهناه من كرث تكراره على العموم أسال الله يجعل واقعكم كما هو حال زميلك أبو ثوب أبيض ههههههههه
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
31 -
2017-09-28 14:33:06
تقاطيع ياقلب العنا تقاطيع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
30 - ام الغاليين❤
2017-09-28 14:11:18
تراكم صجيتونا تمثيل تمثيل حتى لو تمثيل اذا كان هادف ومعبر افضل من السامجين مثل الى يعرض امه على شخص ويتمنى لو امه مو على ذمة ابوه عشان يتزوجها
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
29 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-28 13:55:26
وربي جاء على الجرح 💔💔خمس سنورات مضت مانسيت أبوي الغالي ولا لحظه😥😥الله يرحمه ويسكنه الفردوس من الجنه.
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
28 - مانع القحطاني
2017-09-28 13:53:11
الله يرحم ابوي واموات المسلمين بس ركزوا في المقطع زين عينه جت على الكميرا تقريبا 3 مرات يعني أحس الموضوع صورني كأني ما دريت
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
27 - ألفجر البعييييد
2017-09-28 13:50:43
فعلآ كان مؤثر دمعت عيني ألله يغفر لوالدي ويرحمهما ويرفع منزلتهما في الجنه وألمؤمنين والمومنات وجميع أموات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - جبال سدير
2017-09-28 13:45:51
عندي احساس ان المقلب متفق علية لااننا لم نسمعة يغلط على ابوة في المكالمة يحاورة ويعتذرباانة تعبان وصديقة كبر السالفة والموضوع لايستحق هذا الانفعال المبالغ فية من قبل صديقة الله هم ارزقنابروالدينا
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
25 - أنا أنا
2017-09-28 13:42:47
اله يرحمك يابوي ويغفر لك ويسكنك الجنه ويجمعنا في جنات النعيم امين امين امين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 - بابلو
2017-09-28 13:35:24
اثرت فيني يابو اسواره
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
23 -
2017-09-28 13:28:47
الله يجزاهم خير والله مايلام هاذ هم الجنه على وجه الارض الوالدين اذ راحو واش يبغاء الواحد با الحياه من بعدهم الله لايفجعني فيهم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
22 -
2017-09-28 13:27:44
آه آه آه يابوي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
21 - امجاد الوطن
2017-09-28 13:21:00
لاوالله الاب الخير والبركة انا ما اتخيل حياتي بدون ابوي الله لايحرمنا منه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - خالد
2017-09-28 13:18:22
رحمك الله يا ابي ورحم اموات المسلمين جميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - مزاجي كذا
2017-09-28 13:15:39
الاباء منسيين كلة للام اعياد وهدايا وحتى طلب الفلوس والفزعة الأم أما الاب أوشك أن يكون صرافة الي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
18 - ابو عبدالعزيز
2017-09-28 13:14:12
الله يرحمك ياوالدي رحمة واسعة ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. اللهم أمين يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - امجاد الوطن
2017-09-28 13:09:08
مو بس الاب حتى الام اهميتها كبيرة تكفون لاترفعون صوتكم على والدينكم ولاترفضون طلبات بسيطة من والدينكم وهم عطوكم اشياء كبيرة لو ماسويتو ماتقدرون تردون الجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - وطني الحبيب
2017-09-28 13:01:32
لا تعرف قيمه الشي الا اذا فقدته فما بالك ان كان ابوك ا و امك المحظوظ من عرف قدرهم قبل ان يفقدهم خدمه الوالدين عند كبرهم من أعلى درجات الجهاد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
15 - رشاد . جدة
2017-09-28 12:57:46
اللهم أحفظ لي والدي وارزقهم الصحة والعافية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - خالد
2017-09-28 12:55:29
الحمدلله والديني تاج راسي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
13 -
2017-09-28 12:54:18
الأبوين جنة الدنيا لا يحس بفراغ فقدتهما إلا لما يذهبون تحت التراب .. الله يرحم كل والد و والدة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 - موجوع جدا/ للتعديل
2017-09-28 12:54:14
اللهم اصلح لنا ذرياتنا ونياتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - ابو ريااان
2017-09-28 12:53:35
ابوي رغم مشتكيني في المحكمة عشان طفايس دنيا انا واخواني وينتمي لاحد اخواني ولكن ما زلت اعطيه واعطيه واحترمة ولا ازعله الله يجعلنا من البارين ي رب
لا يعجبني(12) اعجبني(2)
10 - ترف
2017-09-28 12:52:48
العقوق دين يرده لك ابنائك ولو من واحد منهم ، ومن كبائرالذنوب والمعاصي وليس هو بخير صاحبه
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
9 - عبدالله بن محمد
2017-09-28 12:52:21
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - موجوع جدا
2017-09-28 12:50:30
مقطع جدا مؤثر خصوصا انه يحكي الحقيقة من الكثيرين من العاقين في آبائهم والعياذ بالله اللهم اصلح لنا ذكرياتنا ونياتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 -
2017-09-28 12:45:39
سيناريو ***
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
6 - سلمان البقمي
2017-09-28 12:42:23
من كان والداه على قيد الحياة فإن لديه بابان مفتوحان من أبواب الجنة.. يارب انك ترزقنا وتعيننا على البر بهما ولو نزر يسير مما قدماه لنا.. اللهم اغفر لكل أموات المسلمين والمسلمات..
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
5 - صحيح والله.
2017-09-28 12:42:08
هناك اشياء لانحس بها الا اذا فقدناها.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - أم ريمي
2017-09-28 12:40:28
والله الوالدين غاليين ومايعرف قيمتهم الا اللي من يفقدهم..آه ياأبوي ليتني أشوفك لو دقايق وأقبل أقدامك والأرض اللي تمشي عليها..فقدته من سنة ولازلت اعيش صدمة فراقه؛ياليت يومي كان قبل يومه بس الحمدلله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
3 - الحربي
2017-09-28 12:35:58
الله يرحمك يابوي ويرحم جميع اموات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - نورا
2017-09-28 12:34:02
عبدالله هذا مانزل لي من زور احسه ***ودايم ***ويبين للناس انه طيب وهو الله اعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ابو راكان
2017-09-28 12:32:56
هناك اشياء مانحس فيها الابعد ان نفقدها
لا يعجبني(0) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائره لا للقياده

تذا وقفت تعبي بنزين هل يجوز تطلع يدها مع الشباك وتتكي حتى يخلص صديق التعبئه بعدي...
بواسطة : ابو سليمان س

احسن مافي ردود افعال هذا القرار ( مشايخنا الله يحفظهم ) كأنهم على قلب رجل واحد ا...
بواسطة : الشعب السعودي يطالب بقياده المراه للسياره

ممتاز اذا بادروا بالسماح من الغد...
بواسطة : العنيد

ماقول الا الله يستر علينا دنيا واخره والله يحسن خاتمتنا ويكفينا شر مافي الغيب .....
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
129 0
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
240 0
mm

محمد الساعد

ملك حازم.. وولي عهد جسور
110 0
mm

قينان الغامدي

حق طبيعي للمرأة حان وقته: قيادة طموحة ووطن يستحق
167 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

أعياد المرأة السعودية تتواصل !
138 0
mm

د. محمد العوين

نحن نتغير إلى الأفضل!
154 0
mm

سمر المقرن

تغيّرنا!
294 0
mm

قينان الغامدي

لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز
652 21
mm

أ.د.صالح بن سبعان

نسيج وحدتنا الوطنية !
130 0
mm

مشعل السديري

بين الخبث والذكاء
334 1
كتاب الرياضة
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
244 5
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
300 1
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
772 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
614 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
127 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
323 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
613 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
530 0
mm

أحمد الشمراني

لا خوف على الأهلي والعويس!
663 10
mm

وليد الفراج

“الأخضر” في قلب سلمان
173 1
الاخبار الدولية
بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

بالفيديو: عراك و تمزيق للملابس بين سياسيين أوغنديين في حفل للمعارضة !

 المرصد 3 2٬011 12 ساعة
مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

مقطع فيديو صادم.. شابان يخطفان عروسة هندية ويعتدوا على الأم والفتاة بإذن الأب!_فيديو

 المرصد 44 12٬699 يوم واحد
العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

العبادي يمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات

 المرصد 43 5٬173 يومين
بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

بالفيديو .. زلة لسان وزير خارجية قطر تكشف حقيقة علاقة الدوحة بالإخوان واعترافه بأنها إرهابية

 المرصد 40 9٬618 يومين
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

بالفيديو : الهلال يسحق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل

 المرصد 95 8٬001 يومين
شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

شاهد.. وصلة غزل بين الفنانة “وعد” واللاعب السابق ” محمد عبدالجواد” .. ومغردون : استحوا!

 المرصد 154 15٬654 يومين
وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

وليد الفراج يزف لنادي الاتحاد تغريدة صادمة .. الله يعينك يا انمار الحائلي !

 المرصد 71 10٬091 يومين
تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

تشكيل أول فريق كرة قدم لفتيات سعوديات بأمريكا.. وقريبًا تشارك في” السلة والتنس”

 المرصد 147 5٬990 يومين
اخبار فنية
بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

بالفيديو: أحمد الفيشاوي “يتحرَّش” بالفنانة التونسية “دُرّة” ..شاهد ردة فعلها!

 المرصد 121 17٬651 7 ساعات
هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

هجوم عنيف على الفنانة “وعد” بسبب ما فعتله بالعلم السعودي… وهي تردّ بقوّة!

 المرصد 141 17٬957 يومين
شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

شاهد .. لجين و أسيل عمران ومهيرة وعلا الفارس وأخريات يرقصن إحتفالاً بيوم المملكة الوطني

 المرصد 110 20٬874 4 أيام
الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

الحبيب السابق لـ”كايلي جينر” يردّ بخبر صادم على حملها من صديقها الحالي!

 المرصد 27 11٬329 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

شاهد بالصور..كيف أصبحت أجمل طفلة في العالم بعد مرور 10 سنوات؟

 المرصد 52 10٬391 5 ساعات
بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

بالفيديو .. المهرة البحرينية بعد قرار قيادة المرأة : كل أسبوع وأنا عندكم بشارع التحلية !

 المرصد 83 5٬677 13 ساعة
شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

شاهد .. محمد عبده وعدد من الفنانين في طائرة خاصة .. وأحدهم للمضيفة : “صوري يا زينب”

 المرصد 79 10٬381 14 ساعة
شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

شاهد .. مغنية تعتدي على صديقها السابق أثناء حفل توزيع جوائز للموسيقى في روسيا .. وهكذا رد عليها!

 المرصد 10 6٬964 17 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

بالفيديو .. طفل مصري بقدرات خارقة يثير إعجاب الناشطين على مواقع التواصل !

 المرصد 20 4٬222 10 ساعات
بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

بالفيديو .. عائض القرني: بعض الرجال ما يسوى “تيس”.. ياليت كثير من شبابنا مثل فتياتنا

 المرصد 160 4٬986 13 ساعة
شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

شاهد كاميرا جوال ترصد شبح يتحرك داخل منزل بمدينة أوهايو!

 المرصد 7 3٬818 15 ساعة
شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

شاهد.. كيف رد أمير الرياض على مواطن قال له “لو أمي مو على ذمة الوالد كنت زوجتك إياها”!

 المرصد 109 14٬686 16 ساعة
اخبار ثقافية
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬755 4 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬775 4 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬109 5 أيام
لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

لهذا السبب يلقي “المصريين “الدمى في النيل !

 المرصد 94 2٬461 5 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 20٬640 يوم واحد
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬315 4 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬764 7 أيام
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 14٬983 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 13 3٬394 11 ساعة
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬427 22 ساعة
4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

4 عوامل تحدد مسار الأسهم منها رفع الدعم عن “البنزين” و”الكهرباء”.. والنقطة 7450 تحذر المتداولين

 المرصد 26 6٬744 3 أيام
قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

قانون جديد في السعودية لصالح الأجانب وضد بعض الشركات المحلية

 المرصد 33 10٬049 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 2٬846 5 ساعات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬160 4 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬237 5 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬684 6 أيام
الاخيرة
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 69 2٬719 6 ساعات
بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

بالفيديو : قرش يصطدم بسباح في أحد سواحل فلوريدا و يحاول التهامه حيا .. شاهد ماذا حدث!

 المرصد 23 10٬532 17 ساعة
“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

“تويتر” يضاعف عدد حروف التغريدات بثلاث لغات

 CNN 2 1٬676 19 ساعة
مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

مدير جامعة الطائف يوجه بتهيئة مواقف سيارات خاصة بالسائقات من الطالبات!

 المرصد 58 2٬520 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 121 2٬198 6 ساعات