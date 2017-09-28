شاهد: فيديو مبكي.. “مقلب” بين صديقين يتحول للحظات مؤثرة ودرس قاسي
صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُبكي يُظهر أهمية الأب في الحياة بالنسبة لأبنائه.
وأظهر الفيديو “مقلب” صنعه أحد المواطنين ويدعى “عبد الله” في صديقه، على سبيل الضحك والتمازح وتمحيص ردة فعله تجاه ما يحدث.
وفي تفاصيل المقلب، تظاهر عبد الله بالرد على اتصال ورد اليه، وعندما تبين أن المتصل هو والده، قام بالصياح فيه ورفع الصوت، بشكل مثير للاستياء.
وجاءت ردت فعل صديقه قوية ومؤثرة جدا من خلال الكلمات التي لقنها لعبد الله الذي رفع صوته على أبيه، قائلًا له: “ما أدري أنت فيك شيء اليوم، أنت اليوم مانت عبد الله اللي أعرفه، والله أنا أتمنى ابوي يرجع الدنيا ولو ساعة واحدة”.
وعندما ظهرت علامات الاستياء والضجر من عبد الله على وجه صديقه، بادر عبد الله بالضحك وقام بتقبيل رأسه.
من جانبهم، أكد رواد التواصل أن الفيديو رغم أنه مقلب، الا أنه مؤثر لدرجة البكاء، حيث كتب أحد رواد التواصل: رغم أنه مقلب في صديقه لكن ظهرت قيمة الأب والصداقة لديه، أتمنى من كل ابن مشاهدته وأخذ العبرة قبل رحيل الغالين من حياته.
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رغم انه مقلب في صديقه لكن ظهرت قيمة الاب والصداقه لديه اتمنى من كل ابن مشاهدته واخذ العبرة قبل رحيل الغالين من حياته😭 pic.twitter.com/yUWCI5S5Ug
— يوسف بن علي الفايز (@yaf13) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قصيمي وحنون ؟؟ هذي اللي خربت ام المقطع
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تعليق .26 قمة الغباء
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وش دخل*** تمثيل ولا حقيقي وش محرق رزك اكيد انكً من اياهم
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مقطع ابداع جميل وهادف الله يحفظ والدينا وزميله متاثربغياب والده الطويل الله يرحمه
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اللي يروج بردوده ان المقطع تمثيلي او خلافه ؟ هذ اكيد انه عاق لوالديه مئة بالمئة . ويملاء قلبه الحقد على الجميع من الردود الجميلة ومن أعماله الشيطانية الا وهي العقوق والاصرار علية والمكابرة بالذنب!!
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مستحيل حقيقة تمثيل وفاشل بعد
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المشكلة ان بعض القراء يترك الموضوع الأساسي اللي هو بر الوالدين، ويشغل نفسه في تحليل الفيديو هل هو تمثيل والا حقيقي، ياأخي الكريم ركز على مضمونه واترك الباقي حقيقي والا تمثيلي والاان شاءالله كرتوني
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سخافة و تلاعب بالمشاعر !!!
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لما تشوف الورع يلبس سوار في يده تعوذ منه والمقطع تمثيل واضح
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الاسلام وتعاليمه نعمة الحمدلله رب العالمين
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بر الوالدين هذا تعلمناه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. الحمدلله على نعمة الاسلام
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تعليق 32 قل خير , او أصمت , بعدين . تعلم ألاملاء الله يصلحك
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مع أني أعتقد أنه نمثيل لكن فعلا ضرب عالجرح وفيه ناس كثير للأسف تعامل والديها بالشكل هذا وأسوأ من كذا بعد،،
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يعرض أمه على الشاشة ويتمنا لو أمه ما هي على ذمة أبية ....... أول مرة أسمع هذا الخبر إذا فعلا طلع واحد وقال هذا الكلام فلا أقول له إلا عليك النعله هذا بهيمة وليس رجل أيش هذا البشر .
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في ذمتي أنكم متفقين على هذا السيناريو اللي في النهاية كرهناه من كرث تكراره على العموم أسال الله يجعل واقعكم كما هو حال زميلك أبو ثوب أبيض ههههههههه
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تقاطيع ياقلب العنا تقاطيع
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تراكم صجيتونا تمثيل تمثيل حتى لو تمثيل اذا كان هادف ومعبر افضل من السامجين مثل الى يعرض امه على شخص ويتمنى لو امه مو على ذمة ابوه عشان يتزوجها
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وربي جاء على الجرح 💔💔خمس سنورات مضت مانسيت أبوي الغالي ولا لحظه😥😥الله يرحمه ويسكنه الفردوس من الجنه.
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الله يرحم ابوي واموات المسلمين بس ركزوا في المقطع زين عينه جت على الكميرا تقريبا 3 مرات يعني أحس الموضوع صورني كأني ما دريت
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فعلآ كان مؤثر دمعت عيني ألله يغفر لوالدي ويرحمهما ويرفع منزلتهما في الجنه وألمؤمنين والمومنات وجميع أموات المسلمين
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عندي احساس ان المقلب متفق علية لااننا لم نسمعة يغلط على ابوة في المكالمة يحاورة ويعتذرباانة تعبان وصديقة كبر السالفة والموضوع لايستحق هذا الانفعال المبالغ فية من قبل صديقة الله هم ارزقنابروالدينا
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اله يرحمك يابوي ويغفر لك ويسكنك الجنه ويجمعنا في جنات النعيم امين امين امين
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اثرت فيني يابو اسواره
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الله يجزاهم خير والله مايلام هاذ هم الجنه على وجه الارض الوالدين اذ راحو واش يبغاء الواحد با الحياه من بعدهم الله لايفجعني فيهم
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آه آه آه يابوي
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لاوالله الاب الخير والبركة انا ما اتخيل حياتي بدون ابوي الله لايحرمنا منه
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رحمك الله يا ابي ورحم اموات المسلمين جميعا
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الاباء منسيين كلة للام اعياد وهدايا وحتى طلب الفلوس والفزعة الأم أما الاب أوشك أن يكون صرافة الي
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الله يرحمك ياوالدي رحمة واسعة ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة.. اللهم أمين يارب
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مو بس الاب حتى الام اهميتها كبيرة تكفون لاترفعون صوتكم على والدينكم ولاترفضون طلبات بسيطة من والدينكم وهم عطوكم اشياء كبيرة لو ماسويتو ماتقدرون تردون الجميل
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لا تعرف قيمه الشي الا اذا فقدته فما بالك ان كان ابوك ا و امك المحظوظ من عرف قدرهم قبل ان يفقدهم خدمه الوالدين عند كبرهم من أعلى درجات الجهاد
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اللهم أحفظ لي والدي وارزقهم الصحة والعافية
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الحمدلله والديني تاج راسي
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الأبوين جنة الدنيا لا يحس بفراغ فقدتهما إلا لما يذهبون تحت التراب .. الله يرحم كل والد و والدة
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اللهم اصلح لنا ذرياتنا ونياتنا
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ابوي رغم مشتكيني في المحكمة عشان طفايس دنيا انا واخواني وينتمي لاحد اخواني ولكن ما زلت اعطيه واعطيه واحترمة ولا ازعله الله يجعلنا من البارين ي رب
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العقوق دين يرده لك ابنائك ولو من واحد منهم ، ومن كبائرالذنوب والمعاصي وليس هو بخير صاحبه
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اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
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مقطع جدا مؤثر خصوصا انه يحكي الحقيقة من الكثيرين من العاقين في آبائهم والعياذ بالله اللهم اصلح لنا ذكرياتنا ونياتنا
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سيناريو ***
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من كان والداه على قيد الحياة فإن لديه بابان مفتوحان من أبواب الجنة.. يارب انك ترزقنا وتعيننا على البر بهما ولو نزر يسير مما قدماه لنا.. اللهم اغفر لكل أموات المسلمين والمسلمات..
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هناك اشياء لانحس بها الا اذا فقدناها.
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والله الوالدين غاليين ومايعرف قيمتهم الا اللي من يفقدهم..آه ياأبوي ليتني أشوفك لو دقايق وأقبل أقدامك والأرض اللي تمشي عليها..فقدته من سنة ولازلت اعيش صدمة فراقه؛ياليت يومي كان قبل يومه بس الحمدلله
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الله يرحمك يابوي ويرحم جميع اموات المسلمين
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عبدالله هذا مانزل لي من زور احسه ***ودايم ***ويبين للناس انه طيب وهو الله اعلم
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هناك اشياء مانحس فيها الابعد ان نفقدها
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