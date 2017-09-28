شاهد: فيديو مبكي.. “مقلب” بين صديقين يتحول للحظات مؤثرة ودرس قاسي

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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُبكي يُظهر أهمية الأب في الحياة بالنسبة لأبنائه.

وأظهر الفيديو “مقلب” صنعه أحد المواطنين ويدعى “عبد الله” في صديقه، على سبيل الضحك والتمازح وتمحيص ردة فعله تجاه ما يحدث.

وفي تفاصيل المقلب، تظاهر عبد الله بالرد على اتصال ورد اليه، وعندما تبين أن المتصل هو والده، قام بالصياح فيه ورفع الصوت، بشكل مثير للاستياء.

وجاءت ردت فعل صديقه قوية ومؤثرة جدا من خلال الكلمات التي لقنها لعبد الله الذي رفع صوته على أبيه، قائلًا له: “ما أدري أنت فيك شيء اليوم، أنت اليوم مانت عبد الله اللي أعرفه، والله أنا أتمنى ابوي يرجع الدنيا ولو ساعة واحدة”.

وعندما ظهرت علامات الاستياء والضجر من عبد الله على وجه صديقه، بادر عبد الله بالضحك وقام بتقبيل رأسه.

من جانبهم، أكد رواد التواصل أن الفيديو رغم أنه مقلب، الا أنه مؤثر لدرجة البكاء، حيث كتب أحد رواد التواصل: رغم أنه مقلب في صديقه لكن ظهرت قيمة الأب والصداقة لديه، أتمنى من كل ابن مشاهدته وأخذ العبرة قبل رحيل الغالين من حياته.

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