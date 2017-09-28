بعد أن أبعده الاتحاد السعودي .. الخراشي: تويتر صدمني

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صحيفة المرصد : أكد المدرب السعودي محمد الخراشي احترامه لقرار إبعاده من اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم السعودية التي أعيد تشكيلها في الاجتماع الذي عقد بمدينة جدة ظهر الخميس.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أقرّ عدة قرارات حاسمة ومهمة من بينها إعادة تشكيل اللجنة الفنية واختيار طلال ال الشيخ رئيسا للجنة والأعضاء عبداللطيف الحسيني وعلي كميخ والدكتور يحيى العيافي وخالد الفرحان.

وقال الخراشي: “أحترم القرار الذي حضر من رئيس اللجنة الفنية، وأتمنى لزملائي الجدد كل التوفيق كونهم كفاءات يشهد لها بالتميز، ولم أعلم عن قرار إبعادي إلا من تويتر وبعض الزملاء وعموما انا متقبل للقرار”.

وحول تواصله بالمرحلة الماضية عملياً مع اللجنة أشار الحراشي: ” أبداً كل ما حدث اجتماع وحيد عقد في جدة خلال شهر رمضان الماضي، و يجب أن نتمنى التوفيق لمن انضم حديثاً وأن يساهموا في رفعة الكرة السعودية”.

ويعد المدرب الوطني محمد الخراشي من اهم الأسماء التدريبية في الكرة السعودية بعد تكليفه من الاتحاد السعودي عام 1993بمساعدة المدرب البرازيلي كاندينيو في تصفيات كأس العالم 1994، وحينما تمت اقالة المدرب قبل لقاء إيران الحاسم, ليستلم الخراشي المهمة ونجح في الفوز بنتيجة (4-3) والتي تأهل بعدها الأخضر السعودي لأول مرة في تاريخه لمونديال كأس العالم, وعمل بعدها مع المنتخب الأول كمساعد للمدرب الأرجنتيني سولاري في كأس العالم 1994والتي حقق فيها الأخير أبرز مشاركاته بالوصول لـ16 من البطولة, بالإضافة الى توليه مهمة تدريب المنتخب السعودي في كاس الخليج 12 بالإمارات والتي حقق فيها الأخضر اللقب لأول مرة.

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