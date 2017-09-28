الحماد: ملاك الأراضي البيضاء غير “المسجلين في النظام” ستفرض عليهم غرامة 2.5 % من قيمة الأرض

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صحيفة المرصد: أكد مدير التشغيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد بن سلطان الحماد أن برنامج الرسوم يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى كونه يسعى لتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض، مبيناً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وحول التحديثات الأخيرة لبرنامج الرسوم، أفاد الحماد أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1378 أمر سداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج “الأراضي البيضاء”، إذ بلغت المساحات الإجمالية للأراضي الصادر بحقها رسوم 387.084.239م2 في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وتجري حالياً عملية الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة لتحديد الخاضعة للنظام في مكة المكرمة، تمهيداً لإصدار الرسوم الخاصة بها، إذ تم تسجيل 98 أرضاً بمساحة اجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، التي يتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة.