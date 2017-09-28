رئيس هيئة الأمر بالمعروف يعلق على القرار بالسماح للمرأة قيادة السيارة .. وهذا ما قاله عن المسائل الخلافية !
صحيفة المرصد : أوضح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائر في الرعية لتحقيق المصالح ودفع المفاسد.
وأكد السند أن رجوع ولي الأمر إلى هيئة كبار العلماء يدل على المنهج القويم الذي سار عليه قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله-.
وأضاف: أن من المقرر شرعاً أن اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، وحينئذ يجب السمع والطاعة فيما اختاره في ذلك.
جاء ذلك في تغريدات نشرها حساب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على (تويتر)، تعليقاً على الأمر السامي القاضي بمنح رخصة قيادة للمرأة السعودية.
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التعليقات
(((((((( في خضم ما يحدث ....هل سيكون هناك ............ اقسام نساء متخصصات في (((حراسة _ الفضيلة))) وآمرات بالمعروف ناهيات عن المنكر )))))
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شكرا يارئيس الامر بالمعروف والنهى المنكر 🌷
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اذا صدر قانون التحرش يبقى تم إلغاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي فلم يعد لهذا الجهاز المتعب فاءده تذكر.... وداعا الايام الظلام وجماعتها. افرح ياوطنى دامت لك الفرحه
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عندي ملاحظة وهي الأجهزة ألا سلكيه مع موظفينها في الميدان وكأنهم رجال بحث وتحري!!. ..شكلها مقزز عندما تسمع دويها والأطفال والناس بتخاف من رجل الدين!. أنتم مطاوعه بكلمه طيبة وخلو هالأجهزة والقرقره.
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خادم الحرمين يأمر بإعداد نظام لمكافحة التحرش خلال 60 يوما حبيب قلبي يابو فهد بارك الله فيك
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يقال ان كان الكلام من فضــــــــــــه فالسكوت في بعض الاحوال من ذهـــــــــــــــــــب واتمنى ممن يرصون الكلمات ان يناقشو القضايا المهمه
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