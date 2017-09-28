النائب العام يوجه بالقبض على شاب هدد بحرق سيارات النساء في حال قيادتهن – فيديو

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صحيفة المرصد :وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء وحرق سيارة النساء السائقات إذا “رأى أحدهن متعرضة لعطل” على حد وصفه !. وأكد مصدر في النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستقوم بدورها المناط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.

ووفقا لنظام الجرائم المعلوماتية فإن العقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة ٥ مليون أو بكلاهما، إذ نص النظام على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

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