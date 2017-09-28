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النائب العام يوجه بالقبض على شاب هدد بحرق سيارات النساء في حال قيادتهن – فيديو

النائب العام يوجه بالقبض على شاب هدد بحرق سيارات النساء في حال قيادتهن – فيديو
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المرصد 102 3٬539 53 دقيقة

صحيفة المرصد :وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء وحرق سيارة النساء السائقات إذا “رأى أحدهن متعرضة لعطل” على حد وصفه !. وأكد مصدر في النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستقوم بدورها المناط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
ووفقا لنظام الجرائم المعلوماتية فإن العقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة ٥ مليون أو بكلاهما، إذ نص النظام على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

102 - سمر
2017-09-29 00:39:32
العنوسه ارحم من هالاشكال 😷🤧
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101 -
2017-09-29 00:38:07
خله يفعك لسانك يالطرنبه بعد ماامرالنائب العام بالقبض عليك
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100 - فيصل
2017-09-29 00:37:51
تعليق مخالف
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99 - ولد شقراء
2017-09-29 00:37:00
مراهق وجاهل لاتواخذونة
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98 - عزيز
2017-09-29 00:36:54
هذا المفترض أولا يؤدب من والديه والده على وجه الخصوص ويعلمانه أنه الذي لا يرضاه لهم من قلة الأدب لا يرضاه للأخرين
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97 - فيصل
2017-09-29 00:34:53
ياويلك يا ويلك ياويلك النائب العام شافك ، هههههههه
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96 - احمدالسهيمي
2017-09-29 00:33:59
اللهم الصلح شان المسلمين
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95 - المااااضي
2017-09-29 00:33:07
شكله فضيخ..وضرب البطاطس باين بجغوده..هذا الفقمه اكيد وراه اخونجي يدزه ويحرضه على التحرش
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94 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:33:01
شكله قاعد من النوم وسمع بالسواقه وعلى طول نشر تهديده 🙃 يمكن له سوابق
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( عدد التعليقات 3,828 )
93 - ابن الوطن
2017-09-29 00:32:00
فرخ اخونجي
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92 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-29 00:31:59
الحمدلله قبضو عليك مرة كنت خايفة من تهديدك قطعك يالجاهل يحسب له وصاية هو وامثاله على بنات الرجال فوضى الدنيا مافي قانون ماعندنا رجال كل يوم يطلع لنا عاهه ينتقص النساء وكان الله خلق الأرض لهم
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91 - برميل
2017-09-29 00:31:57
ريحة فمه وصلت لعندي
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( عدد التعليقات 3,828 )
90 - ابن الوطن
2017-09-29 00:31:09
اقلب وجهك ذا اللي تقول مقعد دباب
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89 - فيصل
2017-09-29 00:30:52
رحت فيها يا مهايطجي
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( عدد التعليقات 3,828 )
88 - ابن الوطن
2017-09-29 00:29:47
درباوي حمضيات من شكله تعرف انه متخلف
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87 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:28:13
يجب رميه بالحمام بعد القبض عليه لعله ينظف ويصحصح وينظف وجهه المغبر
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86 -
2017-09-29 00:27:37
اقسم بالله ان يخنز كراعك في السجن
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85 - الوطن غالي
2017-09-29 00:27:15
اكيدشارب شي مصيبة الخمر والحشيش
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84 - ابن وايل
2017-09-29 00:27:04
تعليق مخالف
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83 - متفرج بصمت
2017-09-29 00:25:59
الله والهياط اللي ماله داعي ,,, خل هياطك ينفعك
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82 -
2017-09-29 00:25:43
وتعليق 60 ايضا يثير فتنة كبيره جدا هل نسمع بالقبض عليه والتشهير به
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81 - ولد شقراء
2017-09-29 00:25:33
فريدة شوقي اللة يوفقك في طلب العلم وانشاء اللة تجين والدكتوراة معاكي موفقة انشاء اللة
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80 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:25:24
يمكن قصده يحرقها برائحته القذره 😂 الله بايبلانا مغبر
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79 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-29 00:24:56
عاجل : تم القبض عليه
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78 - ماجد
2017-09-29 00:24:13
جاهل ومجنون لازم يربط يفكر انه في بلد غابة يعيش الحيوان فيها بالوحشية والتعدي والقوة ياسقيم نحن في بلدامن وحكومة قوية عادلة بقيادة حميمة امينة علينا حفظها الله
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77 - واحد سبيكه
2017-09-29 00:22:49
ورع مسوي زحمه ، لو نبح عليه كلب عملها ع نفسه
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76 - ولد شقراء
2017-09-29 00:22:06
شكلة اثرو علية الاخونجية لاكن السجن مصيرة
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75 - مانع القحطاني
2017-09-29 00:21:54
والله ماني متفائل من هذا الموضوع لأن فيه شباب همج كثير واهمج م لكن الله يأتي بالعواقب على خير.
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74 -
2017-09-29 00:21:30
يمكن مدفوع من المتشددين الصحونج يستاهل
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73 - خالد
2017-09-29 00:21:18
اذا كان يبغاها دين فهو ارتكب اعظم الموبقات الشرك بالله حلف يمين بآيات الله ولايحلف بآياته الا هو سبحانه ....
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72 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:20:46
ابو طاقيه من شكله خواف لو ترفع المرأة صوتها عليه كان ماتشوف إلا غباره 😂
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71 - ليآآآآآن ❤
2017-09-29 00:20:39
يستااااااااااهل. انا الحمدلله موخاايفه من السوووواقه لاني وااثقه من الملك سلمااان ررراح يأدب الهمج اللي،ماتأدبووو تأدبهم الحكووووومه ويااااررب احفظ الملك سلماااان
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70 - ابن المدينة
2017-09-29 00:20:38
مسكين. مايدري وماحسب العواقب يمكن الان قاعد يبكي هذا اذا فهم ويش الي صاير
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69 -
2017-09-29 00:19:59
فريده شوقي هي قلم الخنبقة
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68 - شيعيه وفتخر
2017-09-29 00:19:44
ولد شقراء /// ****
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67 - زائره
2017-09-29 00:19:12
هذا عاهه ناقص عقل وناقص دين بعد الله لا يبلانا
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66 -
2017-09-29 00:18:29
هذا واشكاله الي ازعجونا بالمقاطع جميعهم يجب سجنهم وتاديبهم
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65 - الى فريده شوقي
2017-09-29 00:18:26
بالتوفيق لك
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64 - عتيبي
2017-09-29 00:18:21
منت بحارقن شي خل هياطك ينفعك مسكين مدرعم
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63 - محمد
2017-09-29 00:18:08
باالله ذا وجهه يحرق احد اقسم باالله ماتحرق نمله انثبر خل عنك التخلف
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62 -
2017-09-29 00:17:45
خللي الهياط والهيامه تنفعه .. راح يتعلق من اذانيه👂.. ليكون عبرة لمن تطاول على قوة وهيبة الدولة رعاها الله .
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61 - ولد شقراء
2017-09-29 00:17:44
51 فريدة شوقي ةاللة ماحد درا عنك تروحي اوتجي تضلي كاتبة مميزة ونحن نحتر م فيما تكتبين
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60 - زائر
2017-09-29 00:17:39
هم فئه معينه كانوا يسكنون القرى ويرعون الغنم ثم جاؤا الى المدن وكثرة الحريمه والسرقات فهم عبىء على المجتمع بقلة تعليمهم وكثرة جرائمهم .... هل عرفتم من هم ؟!!
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( عدد التعليقات 11,409 )
59 - العنيد
2017-09-29 00:17:38
51 - فريدة شوقي ///**** ماحد درئ عنك والله جاي تعلمنا ...
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58 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:17:24
تهدد النساء هذا ترويع للآمنين وهذا كأنك تقول يالله ياشباب نحرق كل امرأه تسوق وتتعطل سيارتها حسبي الله عليك هذا الفعل مو بسيط اسجنوه وغرموه على طول حتى طاقيته مايله تشكي منه هه
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57 - الهمداني
2017-09-29 00:16:37
هذا بزر ومعروف هالنوعيات كفين وشوته بعدها ماتشوفو خشته
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( عدد التعليقات 29,022 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-29 00:15:04
لابد من أخذه لأحد مختبرات الدم لمعرفة كمية السموم البيضاء في دمه حتى تضاف اليه تهمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها لسجله الأسود كلب المتصحرين والأخونجية الخبيث.ثم ينتف راسه بضربه بالسيف عبرة لغيره.
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55 - ولد شقراء
2017-09-29 00:14:57
شكلة متعاطي من حبوب داعش الى من القذرذ حسن زميرة
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54 - أنا أنا
2017-09-29 00:14:15
اول ضحيه ههههههه جنت على نفسها براقش
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53 - فريدة شوقي
2017-09-29 00:13:39
هذا آخر تعليق لي بالمرصد أستودعكم الله وإلى اللقاء بالمستقبل البعيد يمكن بعد سنة من الآن لإكمال بحثي ودراستي /// حبيت أشارككم اليومين اللي راحت بمناسبة قيادة المرأة اما هذا الطبل كلها يومين وماسكينه
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52 - ابو فهيد
2017-09-29 00:13:21
وقح وسخ شكله له سنين ماتروش لعنه علىوجهك ترهم بنات ونساء السعودية على روسنا مو انت ي فرخ الاخونج تربيه قذره
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51 - ولد شقراء
2017-09-29 00:12:50
وسخ من الاخونجية مافية جميعهم خوان للوطن
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50 - منصورالوادعي
2017-09-29 00:12:50
متخلف
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49 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:12:11
بعد غير التهديد ينشر يعني واثق بأنهم لن يقبضو عليك الله يستر لايقولون به مرض نفسي هه كذلك أيهم الحرام امرأة تسوق ومافيه دليل على حرمة السواقه او انك تحرق الحريم وشف جزاء قتل المسلم بالقرآن
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48 -
2017-09-29 00:11:55
هذا عينه من الشباب اللي مسلمين عقولهم للآخرين وبدون تفكير
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( عدد التعليقات 11,409 )
47 - العنيد
2017-09-29 00:11:16
راح فيها بيكون عبره بقوه الله لاتبلانا ...
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46 - ابو مشعاب
2017-09-29 00:10:42
هذا متعااااطي حسب الحركة اللتي شاهدتها ...والله اعلم
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45 - ولد شقراء
2017-09-29 00:10:20
شهار وتخب علية
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44 -
2017-09-29 00:10:01
هذا مو منه من الفكر المغروس فيه كله عنف وكله يبي يسوي فيها اكشن مضاربات وهذي احد مساوىء الالعاب الي فيها عنف تغرس في نفوسهم طبيعة عدوانية حسباله الدنيا سايبه او انه في غابة!
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43 - اعزنا الله بالإسلام
2017-09-29 00:09:54
نعم دولتنا العزيـزة والله الحمد قامت على الاسلام وحفظ الحقوق للمواطنين والمقيمين على حدًسواء اما من يحاول ان يعبث بأمن الوطن فالدولة كفيلة بردعه ويكون عبرة لمن يعتبـر
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42 - ابو مشعاب
2017-09-29 00:09:31
خل الهيااااط ينفعك ... كع 3 ملايين ريال
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41 - ابو زياد
2017-09-29 00:09:27
تربيه الصحونجيه والخونجيه الكلاب الضالة المجوس والاخونج عمله وحده متعطشين لادماء والمشاكل وتشريد الشعوب العربية والإسلامية من وراى افكارهم الكلاب لعنه الله عليهم
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40 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:09:07
يعني شوفوني انا وطاقيتي لي شخصيه ممنوع المرأة تسوق آه متت ضحك⛐منهو انت تبي تفرد عضلاتك على الأنثى هذه مو رجوله واذا مصمم خلها فقط على خواتك
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39 - المر
2017-09-29 00:07:42
صار يهدد بلا ف ذا الوجه تخسي ماتقدر تحرق منديل باتعبان
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38 - مهند111
2017-09-29 00:07:24
هذا اهبل لا يعي ما يقول على قولتهم هذا ثور والله لن يفعل شي بآسيادة
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37 - ولد شقراء
2017-09-29 00:07:07
هاذا مالة الى شهار
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36 - زكي باشاء
2017-09-29 00:06:47
غسل سروالك يا مروح وتعال احرق شكلك تركب النقل الجماعي
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( عدد التعليقات 29,022 )
35 - قلم الحقيقه
2017-09-29 00:06:28
أجل تعرف تقسم وبتحرق ياكلب الأخونجية والمتصحرين.والله انهم ليحرقونك حتى يخلون دخاخينك تخرج من مناخيرك اللي تنشق منها بودرتك وطحينك الأبيض هههههههههه
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34 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:06:24
ههههه اي والله درباوي واضح "الشيوخ افتو بجواز قيادة المرأة للسيارة وانت وجهك يادرباوي تهدد هزلت
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33 - منيف
2017-09-29 00:06:24
الله يجعلها في وجه هذا الخرباوي ****لو تروش كان افضل لكن الشحن من الأسر المتخلفين وربع الإخوانجيه الخبثاء اللهم ادم نعمه الامن والامان حافظو على نعمتك يا قطبع الغشم من فتنه الإخوانجيه شوفو سوري
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32 - لنجعله عبرة لمن يعتبر !!
2017-09-29 00:05:40
ونبي نسمع اخبارك باكر !!
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31 - كلنا تحت راية سيدي سمعا وطاعه
2017-09-29 00:04:58
يجب على رجال الأمن الضرب بيد من حديد على هاؤلاء والحكم عليهم بأحكام تعزيريه .
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30 - لنجعله عبرة لمن يعتبر !!
2017-09-29 00:04:55
وسيعلم من جعلك تطير في العجه أن ما ينالك سيناله ؟!
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29 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:04:50
تجلس مع سواق بخلوه يعني بخلوه عادي عندك وكذلك تمشي وتأخذ غرضانها بيدها لحد البيت او الافضل سيارة تسوقها وتلمها وتنتقل بها للمكان اللي تريد بسرعة وتصل لبيتها بمده بسيطة
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28 - تثليثان
2017-09-29 00:03:49
شخص غير طبيعي وين عايشين غابه شي غريب اليش كل الحقد على النساء من البعض العياذ بالله منهم امهاتكم وخواتكم الملك حفظه الله اعطاهم حق القياده من ﻻ يرعب يشرب ماء البحر
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27 - عبدالله اليامي
2017-09-29 00:03:30
واضح من شكلة من عينة الدرباوية ولا حوله صلاح ، يدور الشهرة وبينصك ب 5 سنوات و 20 سنه مقابل ال 3 ملايين .
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26 - لنجعله عبرة لمن يعتبر !!
2017-09-29 00:02:51
الا تعلم أن من هددتهن هن امهاتنا و اخواتنا و وعماتنا وبناتنا ؟!
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25 -
2017-09-29 00:02:23
يعني من زود الحماس ومن زود الشهامة اللي فيك بتحرق سيارتها؟؟؟؟؟؟؟
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24 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-29 00:02:18
حرام ما تحرق بصله يا عجل
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23 - Rima ريما°•
2017-09-29 00:02:15
باين الداشاره من وجهه وطاقيته
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( عدد التعليقات 29,022 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-29 00:01:52
خل هياطك الآآآآآآآآآن ينفعك . الله يقطع هالخلقة خلقة الكلب الأجرب. هذا هو انتاج الأخونجية والمتصحرين خرج من مدارسهم وندواتهم وحلقاتهم .
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21 - لنجعله عبرة لمن يعتبر !!
2017-09-29 00:01:46
خل الهياط ينفعك !!
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( عدد التعليقات 15,848 )
20 - بيتر
2017-09-29 00:01:44
صدر امر القبض عليه الوسخ
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19 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-29 00:01:36
هههههه اصلح نفسك اولا انت وطاقيتك وع عليك😷
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18 - هدى
2017-09-29 00:01:29
مريض نفسي هذا ,
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17 - المر
2017-09-29 00:00:59
الله يخفظ بلدنا ورجالنا ونسائنا من كل مكروه
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16 -
2017-09-29 00:00:55
هههههههههههه بالله ورينا ايش بتسوي الحين
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15 - الصريح جدا
2017-09-29 00:00:46
هالاشكال لازم تنقرض من المجتمع لانهم عديمي تربيه وعشان الكبت الي تسببو فيه الصحونيه والاخونجيه انتج لنا جيل من هالنوعيه
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14 - النادر
2017-09-29 00:00:16
هذا متعطش للإجرام . أقل شي ثلاث سنوات سجن المفروض . ما انت مسؤل عن الناس . أدب نفسك اولا . والحمد لله البلد أمن وأمان . والأمن كفيل بردع هذه الأشكال .
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( عدد التعليقات 29,022 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-29 00:00:08
كفــــــــو ألقو القبض عليه ملعون الصلايب الخبيث المخبث الحاقد عدو الله والدين والوطن والقيادة الأخونجي أو المتصحر سود الله وجهه.لاتطلقون سراحه ولاتكتفون معه ببيان ومن ثم امسك الباب.اقطعو راس الثعبان.
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12 - لنجعله عبرة لمن يعتبر !!
2017-09-28 23:59:52
هذا يحمل فكر فاسد !! وفيه غيره ؟! (( لنجعله عبرة لمن يعتبر ))
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11 -
2017-09-28 23:59:50
تحرق دميناتك اقضب ارضك واحمد ربك على العافية .
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10 - عادل نجيب
2017-09-28 23:58:17
هذا مانريده من ولاة الأمر الا وهو القبض على هؤلاء العابثين بأمن الوطن الخارجين على ولاة الأمر والمدفوعين من المتحجرين أصحاب الأُفق الضيقة . ولله الحمد نحن في بلد الأمن والأمان .
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9 - المااااضي
2017-09-28 23:58:10
هذا الورع الاخونجي امسكوه ونتفو رموشه..هذا الفرخ الصحونجي يجب نتف شعيرات لحيته وسجنه 10 سنوات
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8 -
2017-09-28 23:57:37
هذه أولى مصائب قيادة المرأة للسيارة ناهيك عن مايحصل بالخفاء ومايحصل بالتراضي من علاقات وقوانين التحرش لن تحل المشكلة ومايحصل بالغرب خير شاهد على ذلك فاللهم الطف بنا
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7 - نيدو
2017-09-28 23:57:19
تكفون الأشكال هذي اعدموها ... تخلف رجعيه دعشنه .
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6 - ليبرالي
2017-09-28 23:57:11
خطوه الى الامام ،، يجب تاديب هذه الاشكال وقمعهم لابارك الله فيهم
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5 - مواطن من ٢٠٣٠
2017-09-28 23:56:06
تستاهل ما جاك حدك تكون في حوش غنم ومقفل عليك
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( عدد التعليقات 29,022 )
4 - قلم الحقيقه
2017-09-28 23:55:36
كفــــــــو ألقو القبض عليه **** الحاقد عدو الله والدين والوطن والقيادة الأخونجي أو المتصحر سود الله وجهه.لاتطلقون سراحه ولاتكتفون معه ببيان ومن ثم امسك الباب.اقطعو راس الثعبان.
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3 -
2017-09-28 23:54:43
الله يستــــــــــــــــــــــــــر *****
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2 - ابو شدا
2017-09-28 23:52:25
الحمد لله ماهوا انا .اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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1 - ابوسلطان
2017-09-28 23:51:42
اللهم احفظ بلادنا واحفظ ملكنا وأدم علينا نعمة الأمن والأمان 💕💐💕
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آخر تعليق
بواسطة : سمر

العنوسه ارحم من هالاشكال 😷🤧...
بواسطة : السهم

هذي زينب والا غازي...
بواسطة :

خله يفعك لسانك يالطرنبه بعد ماامرالنائب العام بالقبض عليك...
بواسطة : فيصل

تعليق مخالف...
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