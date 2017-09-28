النائب العام يوجه بالقبض على شاب هدد بحرق سيارات النساء في حال قيادتهن – فيديو
صحيفة المرصد :وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء وحرق سيارة النساء السائقات إذا “رأى أحدهن متعرضة لعطل” على حد وصفه !. وأكد مصدر في النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ستقوم بدورها المناط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
ووفقا لنظام الجرائم المعلوماتية فإن العقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة ٥ مليون أو بكلاهما، إذ نص النظام على عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
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التعليقات
العنوسه ارحم من هالاشكال 😷🤧
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خله يفعك لسانك يالطرنبه بعد ماامرالنائب العام بالقبض عليك
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تعليق مخالف
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مراهق وجاهل لاتواخذونة
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هذا المفترض أولا يؤدب من والديه والده على وجه الخصوص ويعلمانه أنه الذي لا يرضاه لهم من قلة الأدب لا يرضاه للأخرين
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ياويلك يا ويلك ياويلك النائب العام شافك ، هههههههه
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اللهم الصلح شان المسلمين
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شكله فضيخ..وضرب البطاطس باين بجغوده..هذا الفقمه اكيد وراه اخونجي يدزه ويحرضه على التحرش
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شكله قاعد من النوم وسمع بالسواقه وعلى طول نشر تهديده 🙃 يمكن له سوابق
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فرخ اخونجي
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الحمدلله قبضو عليك مرة كنت خايفة من تهديدك قطعك يالجاهل يحسب له وصاية هو وامثاله على بنات الرجال فوضى الدنيا مافي قانون ماعندنا رجال كل يوم يطلع لنا عاهه ينتقص النساء وكان الله خلق الأرض لهم
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ريحة فمه وصلت لعندي
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اقلب وجهك ذا اللي تقول مقعد دباب
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رحت فيها يا مهايطجي
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درباوي حمضيات من شكله تعرف انه متخلف
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يجب رميه بالحمام بعد القبض عليه لعله ينظف ويصحصح وينظف وجهه المغبر
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اقسم بالله ان يخنز كراعك في السجن
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اكيدشارب شي مصيبة الخمر والحشيش
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تعليق مخالف
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الله والهياط اللي ماله داعي ,,, خل هياطك ينفعك
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وتعليق 60 ايضا يثير فتنة كبيره جدا هل نسمع بالقبض عليه والتشهير به
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فريدة شوقي اللة يوفقك في طلب العلم وانشاء اللة تجين والدكتوراة معاكي موفقة انشاء اللة
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يمكن قصده يحرقها برائحته القذره 😂 الله بايبلانا مغبر
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عاجل : تم القبض عليه
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جاهل ومجنون لازم يربط يفكر انه في بلد غابة يعيش الحيوان فيها بالوحشية والتعدي والقوة ياسقيم نحن في بلدامن وحكومة قوية عادلة بقيادة حميمة امينة علينا حفظها الله
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ورع مسوي زحمه ، لو نبح عليه كلب عملها ع نفسه
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شكلة اثرو علية الاخونجية لاكن السجن مصيرة
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والله ماني متفائل من هذا الموضوع لأن فيه شباب همج كثير واهمج م لكن الله يأتي بالعواقب على خير.
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يمكن مدفوع من المتشددين الصحونج يستاهل
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اذا كان يبغاها دين فهو ارتكب اعظم الموبقات الشرك بالله حلف يمين بآيات الله ولايحلف بآياته الا هو سبحانه ....
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ابو طاقيه من شكله خواف لو ترفع المرأة صوتها عليه كان ماتشوف إلا غباره 😂
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يستااااااااااهل. انا الحمدلله موخاايفه من السوووواقه لاني وااثقه من الملك سلمااان ررراح يأدب الهمج اللي،ماتأدبووو تأدبهم الحكووووومه ويااااررب احفظ الملك سلماااان
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مسكين. مايدري وماحسب العواقب يمكن الان قاعد يبكي هذا اذا فهم ويش الي صاير
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فريده شوقي هي قلم الخنبقة
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ولد شقراء /// ****
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هذا عاهه ناقص عقل وناقص دين بعد الله لا يبلانا
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هذا واشكاله الي ازعجونا بالمقاطع جميعهم يجب سجنهم وتاديبهم
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بالتوفيق لك
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منت بحارقن شي خل هياطك ينفعك مسكين مدرعم
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باالله ذا وجهه يحرق احد اقسم باالله ماتحرق نمله انثبر خل عنك التخلف
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خللي الهياط والهيامه تنفعه .. راح يتعلق من اذانيه👂.. ليكون عبرة لمن تطاول على قوة وهيبة الدولة رعاها الله .
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51 فريدة شوقي ةاللة ماحد درا عنك تروحي اوتجي تضلي كاتبة مميزة ونحن نحتر م فيما تكتبين
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هم فئه معينه كانوا يسكنون القرى ويرعون الغنم ثم جاؤا الى المدن وكثرة الحريمه والسرقات فهم عبىء على المجتمع بقلة تعليمهم وكثرة جرائمهم .... هل عرفتم من هم ؟!!
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51 - فريدة شوقي ///**** ماحد درئ عنك والله جاي تعلمنا ...
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تهدد النساء هذا ترويع للآمنين وهذا كأنك تقول يالله ياشباب نحرق كل امرأه تسوق وتتعطل سيارتها حسبي الله عليك هذا الفعل مو بسيط اسجنوه وغرموه على طول حتى طاقيته مايله تشكي منه هه
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هذا بزر ومعروف هالنوعيات كفين وشوته بعدها ماتشوفو خشته
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لابد من أخذه لأحد مختبرات الدم لمعرفة كمية السموم البيضاء في دمه حتى تضاف اليه تهمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها لسجله الأسود كلب المتصحرين والأخونجية الخبيث.ثم ينتف راسه بضربه بالسيف عبرة لغيره.
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شكلة متعاطي من حبوب داعش الى من القذرذ حسن زميرة
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اول ضحيه ههههههه جنت على نفسها براقش
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هذا آخر تعليق لي بالمرصد أستودعكم الله وإلى اللقاء بالمستقبل البعيد يمكن بعد سنة من الآن لإكمال بحثي ودراستي /// حبيت أشارككم اليومين اللي راحت بمناسبة قيادة المرأة اما هذا الطبل كلها يومين وماسكينه
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وقح وسخ شكله له سنين ماتروش لعنه علىوجهك ترهم بنات ونساء السعودية على روسنا مو انت ي فرخ الاخونج تربيه قذره
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وسخ من الاخونجية مافية جميعهم خوان للوطن
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متخلف
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بعد غير التهديد ينشر يعني واثق بأنهم لن يقبضو عليك الله يستر لايقولون به مرض نفسي هه كذلك أيهم الحرام امرأة تسوق ومافيه دليل على حرمة السواقه او انك تحرق الحريم وشف جزاء قتل المسلم بالقرآن
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هذا عينه من الشباب اللي مسلمين عقولهم للآخرين وبدون تفكير
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راح فيها بيكون عبره بقوه الله لاتبلانا ...
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هذا متعااااطي حسب الحركة اللتي شاهدتها ...والله اعلم
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شهار وتخب علية
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هذا مو منه من الفكر المغروس فيه كله عنف وكله يبي يسوي فيها اكشن مضاربات وهذي احد مساوىء الالعاب الي فيها عنف تغرس في نفوسهم طبيعة عدوانية حسباله الدنيا سايبه او انه في غابة!
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نعم دولتنا العزيـزة والله الحمد قامت على الاسلام وحفظ الحقوق للمواطنين والمقيمين على حدًسواء اما من يحاول ان يعبث بأمن الوطن فالدولة كفيلة بردعه ويكون عبرة لمن يعتبـر
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خل الهيااااط ينفعك ... كع 3 ملايين ريال
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تربيه الصحونجيه والخونجيه الكلاب الضالة المجوس والاخونج عمله وحده متعطشين لادماء والمشاكل وتشريد الشعوب العربية والإسلامية من وراى افكارهم الكلاب لعنه الله عليهم
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يعني شوفوني انا وطاقيتي لي شخصيه ممنوع المرأة تسوق آه متت ضحك⛐منهو انت تبي تفرد عضلاتك على الأنثى هذه مو رجوله واذا مصمم خلها فقط على خواتك
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صار يهدد بلا ف ذا الوجه تخسي ماتقدر تحرق منديل باتعبان
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هذا اهبل لا يعي ما يقول على قولتهم هذا ثور والله لن يفعل شي بآسيادة
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هاذا مالة الى شهار
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غسل سروالك يا مروح وتعال احرق شكلك تركب النقل الجماعي
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أجل تعرف تقسم وبتحرق ياكلب الأخونجية والمتصحرين.والله انهم ليحرقونك حتى يخلون دخاخينك تخرج من مناخيرك اللي تنشق منها بودرتك وطحينك الأبيض هههههههههه
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ههههه اي والله درباوي واضح "الشيوخ افتو بجواز قيادة المرأة للسيارة وانت وجهك يادرباوي تهدد هزلت
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الله يجعلها في وجه هذا الخرباوي ****لو تروش كان افضل لكن الشحن من الأسر المتخلفين وربع الإخوانجيه الخبثاء اللهم ادم نعمه الامن والامان حافظو على نعمتك يا قطبع الغشم من فتنه الإخوانجيه شوفو سوري
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ونبي نسمع اخبارك باكر !!
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يجب على رجال الأمن الضرب بيد من حديد على هاؤلاء والحكم عليهم بأحكام تعزيريه .
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وسيعلم من جعلك تطير في العجه أن ما ينالك سيناله ؟!
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تجلس مع سواق بخلوه يعني بخلوه عادي عندك وكذلك تمشي وتأخذ غرضانها بيدها لحد البيت او الافضل سيارة تسوقها وتلمها وتنتقل بها للمكان اللي تريد بسرعة وتصل لبيتها بمده بسيطة
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شخص غير طبيعي وين عايشين غابه شي غريب اليش كل الحقد على النساء من البعض العياذ بالله منهم امهاتكم وخواتكم الملك حفظه الله اعطاهم حق القياده من ﻻ يرعب يشرب ماء البحر
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واضح من شكلة من عينة الدرباوية ولا حوله صلاح ، يدور الشهرة وبينصك ب 5 سنوات و 20 سنه مقابل ال 3 ملايين .
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الا تعلم أن من هددتهن هن امهاتنا و اخواتنا و وعماتنا وبناتنا ؟!
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يعني من زود الحماس ومن زود الشهامة اللي فيك بتحرق سيارتها؟؟؟؟؟؟؟
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حرام ما تحرق بصله يا عجل
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باين الداشاره من وجهه وطاقيته
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خل هياطك الآآآآآآآآآن ينفعك . الله يقطع هالخلقة خلقة الكلب الأجرب. هذا هو انتاج الأخونجية والمتصحرين خرج من مدارسهم وندواتهم وحلقاتهم .
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خل الهياط ينفعك !!
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صدر امر القبض عليه الوسخ
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هههههه اصلح نفسك اولا انت وطاقيتك وع عليك😷
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مريض نفسي هذا ,
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الله يخفظ بلدنا ورجالنا ونسائنا من كل مكروه
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هههههههههههه بالله ورينا ايش بتسوي الحين
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هالاشكال لازم تنقرض من المجتمع لانهم عديمي تربيه وعشان الكبت الي تسببو فيه الصحونيه والاخونجيه انتج لنا جيل من هالنوعيه
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هذا متعطش للإجرام . أقل شي ثلاث سنوات سجن المفروض . ما انت مسؤل عن الناس . أدب نفسك اولا . والحمد لله البلد أمن وأمان . والأمن كفيل بردع هذه الأشكال .
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كفــــــــو ألقو القبض عليه ملعون الصلايب الخبيث المخبث الحاقد عدو الله والدين والوطن والقيادة الأخونجي أو المتصحر سود الله وجهه.لاتطلقون سراحه ولاتكتفون معه ببيان ومن ثم امسك الباب.اقطعو راس الثعبان.
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هذا يحمل فكر فاسد !! وفيه غيره ؟! (( لنجعله عبرة لمن يعتبر ))
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تحرق دميناتك اقضب ارضك واحمد ربك على العافية .
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هذا مانريده من ولاة الأمر الا وهو القبض على هؤلاء العابثين بأمن الوطن الخارجين على ولاة الأمر والمدفوعين من المتحجرين أصحاب الأُفق الضيقة . ولله الحمد نحن في بلد الأمن والأمان .
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هذا الورع الاخونجي امسكوه ونتفو رموشه..هذا الفرخ الصحونجي يجب نتف شعيرات لحيته وسجنه 10 سنوات
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هذه أولى مصائب قيادة المرأة للسيارة ناهيك عن مايحصل بالخفاء ومايحصل بالتراضي من علاقات وقوانين التحرش لن تحل المشكلة ومايحصل بالغرب خير شاهد على ذلك فاللهم الطف بنا
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تكفون الأشكال هذي اعدموها ... تخلف رجعيه دعشنه .
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خطوه الى الامام ،، يجب تاديب هذه الاشكال وقمعهم لابارك الله فيهم
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تستاهل ما جاك حدك تكون في حوش غنم ومقفل عليك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كفــــــــو ألقو القبض عليه **** الحاقد عدو الله والدين والوطن والقيادة الأخونجي أو المتصحر سود الله وجهه.لاتطلقون سراحه ولاتكتفون معه ببيان ومن ثم امسك الباب.اقطعو راس الثعبان.
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الله يستــــــــــــــــــــــــــر *****
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الحمد لله ماهوا انا .اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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اللهم احفظ بلادنا واحفظ ملكنا وأدم علينا نعمة الأمن والأمان 💕💐💕
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