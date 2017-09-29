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خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك
صحيفة المرصد: تشاجر معلمان يعملان في مدرسة بحي سلطان بتبوك بسبب مجموعة خاصة في المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي واتساب. وتعود أسباب المشاجرة إلى أن أحد المعلمين قام بسب الآخر في قروب الواتسآب الخاص بالمدرسة مساء يوم الأربعاء ، وازداد الوضع سوءا بينهما أثناء الدوام الرسمي في اليوم التالي وتشابكا بالأيدي بعد تذمر أحدهما واستياءه من حديث الآخر في المجموعة ، حيث قام عدد من المعلمين وفقا لموقع الوئام بالتدخل وفك الإشتباك الذي وقع بينهما .وتسببت المشاجرة بتعرض أحدهم إلى كدمات بسيطة.
التعليقات
12 - راعي الوانيت2017-09-29 04:32:29
قلم الزيف كفوك قي نان
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11 - ابو ابراهيم2017-09-29 04:17:44
واحد شكاي والثاني بكاي ههههههههههه
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10 - اسرار الكون2017-09-29 04:13:56
عقولهم صغيره المعلمين ... ما توصل لهذا الحد
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9 -2017-09-29 04:05:18
استغفرالله حشى بزران مو معلمين
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8 - المونديالي2017-09-29 04:04:26
قلم الكذب داخل بأكثر من معرف وكله هجوم على من علمه القراءة والكتابة
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7 -2017-09-29 03:56:50
الشكاؤون البكاؤون 😂😂
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( عدد التعليقات 29,024 )6 - قلم الحقيقه
صدق قينان الغامدي في وصفه للمعلمين كما صدق في وصفه للدواعش.
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5 - امل2017-09-29 03:35:11
يازائرة اكيد ان شايبك يتابع التعليقات وتبين تقهرينه بهذا التعليق اللي دايم تكتبينه... مدري ليه احس فيك عرق من شيهانة الله يخفظها😞😒😆
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4 - ابو سعد2017-09-29 03:32:11
وباقي نلوم الاستاذ قينان الغامدي
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3 -2017-09-29 03:29:11
2 - اللي من عينتك فقط
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2 - زائره2017-09-29 03:00:14
الرجال ناقصين عقل
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1 - القرني[email protected]@2017-09-29 03:00:11
حن تعودنا ع أطلع لي برى المدرسة وهذيلن فجوت المدرسة🤗🤗🤗
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