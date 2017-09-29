خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

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صحيفة المرصد: تشاجر معلمان يعملان في مدرسة بحي سلطان بتبوك بسبب مجموعة خاصة في المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي واتساب. وتعود أسباب المشاجرة إلى أن أحد المعلمين قام بسب الآخر في قروب الواتسآب الخاص بالمدرسة مساء يوم الأربعاء ، وازداد الوضع سوءا بينهما أثناء الدوام الرسمي في اليوم التالي وتشابكا بالأيدي بعد تذمر أحدهما واستياءه من حديث الآخر في المجموعة ، حيث قام عدد من المعلمين وفقا لموقع الوئام بالتدخل وفك الإشتباك الذي وقع بينهما .وتسببت المشاجرة بتعرض أحدهم إلى كدمات بسيطة.