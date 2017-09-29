كيف عبرت “فتاة إسبانية” تعيش في جدة عن فرحتها بقرار قيادة المرأة !

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صحيفة المرصد : عبرت الإسبانية سيسيليا ألفاردو التي تعيش في جدة،عن فرحتها بالأمر السام والذي أتاح للمرأة السعودية قيادة السيارة , بالبكاء، موضحة أن هذه لحظة تاريخية للمملكة وسيفرح بها الجميع، وأشارت إلى أنها عندما استيقظت صباح اليوم الذي تلا القرار، فوجئت بعدد هائل من الرسائل في هاتفها من صديقاتها في جدة هنأنها بالقرار، إضافة إلى العديد من الرسائل التي تلقتها من إسبانيا من صديقات شاركنها الفرحة بحسب “عكاظ”.

وقالت “ألفاردو” «إن القرار الجديد لا يسمح للمرأة بالقيادة فحسب، بل هي خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة حقوق المرأة»، مضيفة «وباعتباري امرأة أجنبية تعيش في السعودية، أشعر بأنني أكثر استقلالا وحرية» معبرة عن سعادتها أنها تعيش في المملكة في هذه المرحلة.