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كيف عبرت “فتاة إسبانية” تعيش في جدة عن فرحتها بقرار قيادة المرأة !
صحيفة المرصد : عبرت الإسبانية سيسيليا ألفاردو التي تعيش في جدة،عن فرحتها بالأمر السام والذي أتاح للمرأة السعودية قيادة السيارة , بالبكاء، موضحة أن هذه لحظة تاريخية للمملكة وسيفرح بها الجميع، وأشارت إلى أنها عندما استيقظت صباح اليوم الذي تلا القرار، فوجئت بعدد هائل من الرسائل في هاتفها من صديقاتها في جدة هنأنها بالقرار، إضافة إلى العديد من الرسائل التي تلقتها من إسبانيا من صديقات شاركنها الفرحة بحسب “عكاظ”.
وقالت “ألفاردو” «إن القرار الجديد لا يسمح للمرأة بالقيادة فحسب، بل هي خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة حقوق المرأة»، مضيفة «وباعتباري امرأة أجنبية تعيش في السعودية، أشعر بأنني أكثر استقلالا وحرية» معبرة عن سعادتها أنها تعيش في المملكة في هذه المرحلة.
التعليقات
19 - حسبي الله ونعم الوكيل2017-09-29 07:05:40
هذا القرار مافرح فيه غير الأجنبيات الله يستر من بكرة وش يصير في شوارعنا والا حريمنا ان شاءالله معززة مكرمة لا تسوق تخرج مع محرمها والله كان اهون قرار السينما
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18 -2017-09-29 06:42:18
12 هههههه اااه اجل يالك من انسان لطيف تملك روح الدعابه في اسوء الاحوال اه اجل ههه ههههه اااااااااااااااااااه
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17 -2017-09-29 06:39:10
13 ااااااااااه اجل وانا كذلك يالروعة المصادفه هه هه هه اااااااااااجل
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16 -2017-09-29 06:37:03
اجل اجل احسنت القول يانفسيه
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15 - نفسيه2017-09-29 06:31:40
أيها التعليق الحادي عشر. دعنا الآن نستطلع الأمر من بعيد .لعلها تغص بشوكت سمكة الناجل. ف تشهق وتموت. إنها حمقاء متلهفه للقياده. لن تقودي لن تقودي
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14 - الراصد2017-09-29 06:17:39
حسبناالله ونعم الوكيل، هذه جولة اهل الباطل ولكن الحق قادم بعون الله
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13 - نفسيه2017-09-29 06:10:47
لا اعلم ماذا جرى. إنني اتقمص شخصية رجل البريه. يا إلهي ماذا حصل لك أيها النفسيه. هل غيرت نشاطك من أكل السمك لأكل البلح. يا إلهي هههه انك تحتوي على أسنان جيده ههههههههههههههخ
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12 - نفسيه2017-09-29 06:05:57
أنها سوف تفرح قليلاً. وسوف تبكي كثيراً ههه يا إلهي انظرو اليها انها تآكل السمك ههههههههههه
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11 -2017-09-29 06:05:48
نفسيه اجل ربما تاكل السمك ويحها ان كانت تاكله ني هل نوفدك لها لتستطلع الامر ام نرسل احدا من يثرب
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10 - نفسيه2017-09-29 05:44:35
أنها تأكل السمك ههههههه
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9 - .2017-09-29 05:44:31
البنزين سيكون ب1.60 وهذا هو مصدر الدخل الجديد
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8 -2017-09-29 05:41:22
"أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير،
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7 -2017-09-29 05:40:22
غدا سيكون للكل أصدقاء 👧👨
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6 - القاسم2017-09-29 05:39:50
بتفرح اكثر اذا بنشرت وجاء ذاك الشخص وأنقذها فسوف تبكي بكاءً ليس بعده بكاء 😂😂
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5 -2017-09-29 05:24:41
اليست هذه الشقراء من بلاد الفرنجه مالخطب ياقوم يجب ان نبعث لاهلها رسولا يبلغهم اننا لانوافقها على اقوالها فلتعد لروم او للاندلس على اقرب قافله
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4 -2017-09-29 05:24:14
اسبانية تصلح ل اسباني
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3 -2017-09-29 05:22:50
اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ يارب العالمين .
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2 - نفسيه2017-09-29 05:17:15
يا إلهي أنها من بلاد الأندلس .ماذا جاء بكي اختي الكريمة لبلاد الحجاز هههه اعترفي.
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1 - زمن2017-09-29 05:05:18
تقول أشعر بأنني أكثر استقلالا وحرية / وربعنا يقولون نبي نتزوج من اجنبية هههههههههه
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