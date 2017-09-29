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الكاتبة “مشاعل العيسى”: لهذه الأسباب كنت أرفض قيادة المرأة .. وهذا ما أسعدني في القرار !

الكاتبة “مشاعل العيسى”: لهذه الأسباب كنت أرفض قيادة المرأة .. وهذا ما أسعدني في القرار !
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المرصد 26 1٬276 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قالت الكاتبة مشاعل العيسى، في مقال لها بصحيفة “عكاظ”، إنها كانت من المعارضين لقيادة السيارة ومن أشدهن في هذا الأمر، وما ذلك إلا لخوفها من فكر الليبراليين ومخططاتهم، ومن تخويف البعض لها بالفساد والانحلال الذي يتوهم حصوله.

وأضافت في المقال الذي يحمل عنوان “هل مازلت أرفض القيادة؟”: مع الزمن اكتشفت أنها قضية للتشغيب والإثارة من تيارين في البلد، قد قلت في إحدى مشاركاتي في وسم قيادة أكتوبر قبل سنوات، إنني لن أعترض على قرار قيادة السيارة إن صدر من الدولة، لثقتي فيها ولإيماني بمنهج أهل السنة، والذي يمنعنا من شحن الناس على ولاة الأمر، ويمنعنا من الانتقاد علنا.

نسعى لتحصين دولتنا
وتابعت: لسنا متناقضين أبدا، لكننا مع القادة والعلماء في هذا البلد، ولا نرد الكلام بعدهم، كما أننا نسعى لتحصين دولتنا ضد كل من أراد فيها الشغب والإثارة والتحدي، ثم إن هذا الأمر بالنسبة لي يعد أمرا ً صغيرا، وما ضخمه سوى ثلة أرادت إحراج دولتنا في كل مكان.

وأضافت: لقد كان من أسباب رفضنا لقيادة المرأة للسيارة سابقا ما “أن قيادتنا رأت المنع (في ذلك الوقت) وهي أدرى بما يقر وما لا يقر ونحن نثق في حكمتها وسداد رأيها.

الأمر الثاني، لأن العلماء رأوا (في ذلك الوقت) بأن مفسدة القيادة أكثر من نفعها فحمونا بفتاواهم من تبعات مفاسدها، كما أن الظروف البيئية والاجتماعية غير المواتية (في ذلك الوقت)، ونطمع في تحسنها السريع عقب القرار.

CNN تصور الحدث لإثارة المجتمع.

وتابعت: الأمر الرابع، هو أن بعض من تولى هذا الأمر ورفع المطالبة به مجموعة أرادت بفعلها تأليب الرأي العام وشحن الشباب والمجتمع وخرجت في التسعينات في تجمعات وجاءت معها CNN لتصور الحدث لإثارة المجتمع، وهذا السبب هو الأهم والأخطر بالنسبة لي.

وأضافت: ظلوا كل هذه السنوات يتحركون، بعضهم كان يتحرك بناء على تعليمات منظمات أجنبية في تحد سافر للدولة وقراراتها ولوزارة الداخلية وأوامرها، فكانوا يبرزون في كل عام مرة أو مرتين وخاصة في وقت الأزمات.

وتابعت: لقد ظلت هذه الفئة تتحدى وتستقوي بالغرب الذي هو الآخر أثار شكوكنا، فلقد احتلت هذه القضية مكانة كبيرة لدى الأجانب مما يجعلنا نرتاب في جدوى الفعل وبراءته.

يثيرون قضية القيادة ويستفزون الناس

وأضافت: لقد أحسسنا بعدائهم لنا حينما كانوا يثيرون قضية القيادة ويستفزون الناس في أوقات الأزمات؛ وقت أزمة الخليج واجتياح الكويت أو في اشتداد مرض الملك فهد رحمه الله، أو في وقت التفجيرات والتعزيزات الأمنية؛ فرأيناهم ينشطون للفت في عضد الدولة وإشغالها بقضية داخلية، وكل هذا كان يدفع المجتمع دوما ً للمدافعة والممانعة خوفا ً مما يرمي إليه هؤلاء وغاياتهم التي ربما يدبرونها مع أعدائنا، فكانوا يوصمون المجتمع برفضه التغيير ويستشهدون دوما برفض تعليم المرأة (رغم أن هذا الأمر تعرض للتزوير فبعض العلماء لم يرفض تعليم المرأة، لقد رفضوا النموذج الذي خافوا أن يكون عليه تعليمها فطمأنتهم القيادة فوافقوا.

وتا بعت: قضية السيارة نالت من الزخم الإعلامي ما لا يتصوره عقل، ولم تكن مجرد سيارة، لقد تضخمت بسببهم هم وتأجل القرار بسبب تحديهم واستفزازهم، وصدقوني لو أن هذا ِ الأمر نوقش بشكل هادئ من فئات نعرف عنها أمانتها وإخلاصها وحبها لنا وخوفها على المجتمع، وليس لها علاقة بالغرب والإعلام الغربي والمنظمات الغربية ولم تستقو ً بهم، لربما تغيرت المعادلة كثيرا وربما أقر هذا الأمر منذ سنوات وسنوات، لكنهم وبرعونتهم وسخافاتهم من عطل هذا القرار في كل سنة.

وأوضحت : ربما يكون لبعضهم رغبة في جعل هذه القضية قضية ساخنة على الدوام، وورقة رابحة يستثيرون بها المجتمع ويتحدون بها الدولة ربما، والمضحك أنهم الآن ينسبون الفضل لكفاحهم المشؤوم، وما يدرون أن القرار كان سياديا، وأن دولتنا لا تستجيب للتحدي والاستفزاز، وأن المجتمع قد نضج بما يكفي لاستقبال ُ قرت في وقتها المناسب من غير أن تتحدث فيها وسائل الإعلام بحرف. هذا الأمر الذي كان سيحدث من غير مظاهرات وتحديات ومقالات ومقابلات ومطالبات.

بعد استشارة كبار العلماء

وعن ايجابيات القرار، أضافت “الكاتبة”: مما أعجبني في القرار ما “أن الدولة حكيمة اتخذت القرار بعد استشارة كبار العلماء، واتخذته في الوقت المناسب لها؛ بعد نجاح موسم الحج وبعد سفر المخالفين لنظام الإقامة، وأيضا لأن الليبراليين ليس لهم تحرك أو تجمع لفرض هذا الأمر؛ وهذا هو أفضل ما حدث حتى لا يقال بأننا رضخنا لهم وخضعنا مرغمين لمطالبهم وذلك لقوتهم ونفوذهم.

وأضافت: لقد خسروا معركتهم التي أراد بعضهم من ورائها أهدافا أخرى بعيدة كل البعد عن السيارة، إغلاق هذا الملف المزعج الذي مللنا منه ومن تكراره كل عام، والالتفات لقضايا أهم، وايضا للرد على من يصمنا بالتخلف والتشدد من الدول الأخرى، فهم لا يرون مظاهر التكريم؛ فلقد جعلهم الإعلام لا يركزون إلا على هذه النقطة، فأينما رحلت فلابد أن يسألك سائق سيارة الأجرة (حرمة في السعودية ما فيه سوق سيارة؟ ممنوع من الحكومة، ليش؟ السواقة ما فيه شيء، والله حرمة سعودي مسكين.

ما أسعدني هو أن القرار جاء بعد موافقة هيئة كبار العلماء.

واختتمت : أكثر ما أسعدني هو أن القرار جاء بعد موافقة هيئة كبار العلماء والتي لا تأخذها في الحق لومة لائم، ولاشك أنها قدرت المصالح والمفاسد فتغير الحكم اليوم عن الأمس بتغير الحال والزمان… ً ولا تثريب عليهم فالمسألة اجتهادية والأصل فيها الإباحة، ولئن كان تحريمهم لها سابقا من باب (سد الذرائع) فإنها اليوم من باب ( ً ما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة) ورجوح المصلحة على المفسدة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-29 19:34:37
الإسلام صالح لكل زمان ومكان والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان هذا بالنسبة للفروع أما الثوابت فهي ثابته لا تتغير مهما تغير الزمان والمكان هذا ما تقصده الكاتبة حفظها الله
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25 - سلمان
2017-09-29 19:31:39
أمثالك قليل . شكراً
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24 - يعني
2017-09-29 19:28:01
انت الحين مع فكر حدثنتي احداهن! 😉
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23 - تعليق 12 ابويمن
2017-09-29 19:10:34
احنا علمناك كيف تنطق اللغة العربية لغة القران ولا كنت تتكلم ومترجم معك لولا الله كانك الحين مع قياح وسعدان تأكلون فصفص وتخزنون ام قاتو خلك بالعصيدة والمرقة وسوي بك حفرة مخمود ومالك بكلام الرجال ياورع
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22 - تعليق 12 ابويمن
2017-09-29 19:08:31
احمد ربك أصلا انك سعودي ولا كانك الحين مع عفاش مخزن قات عيال عمك احمد ربك ان الملك عبدالعزيز وحد المملكة وضمكم باخر لحظة احمد ربك عندك طرق وجامعات ومدارس ومستشفيات باليمن لا يوجد هذا الباقي يازيدي
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21 - مناير
2017-09-29 19:07:18
هذه الكاتبه عندما ادركت ان الامر نزل من ملكنا الغالي وهيئة كبار العلماء فاضطرت ركوب الموجه
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20 - abu fouad
2017-09-29 18:40:21
الله ينور عليكي ويرحم والدينك يا اخت مشاعل وياريت القنوات تستضيفك ويسمع الجميع هذا الكلام العقلانى الجميل الله يوفقك ويحفظ ديننا ووطننا ويديم لنا مليكنا حكيم الامة وعلمائنا الافاضل
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19 - خبزن خبزتيه يالرفله اكليه
2017-09-29 18:34:16
توهم تجي عندهم غيره على محارمهم وهم السبب في قيادة المرأه ياعزيزي زوجتك واختك تطالب في الهشتاقات وعند المنظمات وانت متبطح في اﻻستراحة وتجري في البران خلف البهائم وتصور البهائم ومتخلي عن مسؤوليةبيتك
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18 - مشعان
2017-09-29 18:33:42
اول مير ما احد درى عنك رفضتي او وافقتي ... فأنت****
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17 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇
2017-09-29 18:12:16
انا مستحيل اركب مع سواق مو محرم لي ولا عمري ركبت مع سواق مو محرم لي 💔 فقط يوم كنت ادرس ركبت بالباص وفيه بنات كثيرات/انا اما اروح مع محرم لي يوديني او انا اسوق
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16 - sar-al-sa
2017-09-29 18:09:18
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15 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇
2017-09-29 18:07:51
إذا قلوبكم على خواتكم وزوجاتكم لاتتنرفزون إذا قالن ودونا وودوهن بالوقت اللي يبن مثلا وحده عندها مراجعه لمستشفى ماتجد من يوديها بسبب انهم تعبانين او نيمين او مسافرين وووو فتضطر لسواقة السيارة
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14 - Rima /🚗ريما🗨°•🙇
2017-09-29 18:04:58
و انتي تسوقين منافعه أكثر من اضراره الضرر الأكبر ركوبك مع مو محرم لك
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13 - راعي غنم...
2017-09-29 18:04:12
أ. مشاعل........ ترى عندي سيارة للبيع تقسيط..م84 داتسون.. ومعه عرض خاص للسيدات في صندوق السيارة خروف نعيمي هدية لمن يشتري..... ........وبالتوفيق . وألف مبروووك.
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( عدد التعليقات 23,038 )
12 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 18:04:03
صدقتي،،،،لستم متناقضين،،،،،،ولا عندكم مكيالين،،،،،،،ولا تتجللون الدين ،،،،،احنا الغلطانين ،،،،،فهمنا خطأ ،،،،،،فهمناكم إنكم ،،،تتكلموا عربي بس،،،،،،🤣🤣🤣🤣🤣👆
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11 - Rima 🚗ريما🗨°•🙇
2017-09-29 18:03:52
كلام الكاتبه مشاغل روعة وهذا اللي انا قلته قلت انا كنت مع دولتنا يوم ماسمحت بالسواقه وهيئة كبار العلماء وكذلك قلت مو حرام السواقه ولكن خوف عليه وبعد ان سمحو الحكومة والهيئة قلت انا مع السواقه و
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10 - ابومالك
2017-09-29 18:01:42
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9 - الصريح
2017-09-29 18:01:21
تعليق مخالف
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8 -
2017-09-29 17:56:17
الاعلام شاد حيله ولكن الحقيقة واضحة لغالبية الشعب وقد اشبع الموضوع أصلا طرحا في السابق واثبت ان ***المترتبه عليه لايمكن ايقافها الا بالمنع او استبدالها بوسائل النقل الحديثة مثل المترو والباصات
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7 - الصريح
2017-09-29 17:56:10
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6 - شووووووق
2017-09-29 17:54:19
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5 - أبو سحاااب
2017-09-29 17:52:25
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4 - 🌺.( هذا 👈 رأيي ).🌺
2017-09-29 17:50:58
ستكون المسئوليه والمشاوير كثيرة ومتعبه على المرأة وستكون عرضة للمشاكل والتعب والحوادث وسيتورط بها زوجها واخوها وابوها وستكون قلق عليهم بكثرة اسئلتها وستتأخر على بيتها وعملها ومدرسة ابنائها وستسبب زحمه
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3 - Fia(r(
2017-09-29 17:50:13
باقي ***يا رب يوافقو
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2 - شمس
2017-09-29 17:45:25
حكي ،،، ليس من السهولة****
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1 - @@@@@
2017-09-29 17:42:50
الموضوع أعطي أكبر من حجمه
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