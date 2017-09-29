تعرف على المادة النظامية التي تمنح الأجانب إقامة مقابل 100 ألف ريال!
صحيفة المرصد : كشفت مادة نظامية من نظام الإقامة (المتوج بتصديق ملكي عالي رقم 17-2/25/ 1337)، الوارد في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات، عن مادة تمنح بعض الأجانب حق الإقامة في المملكة، إذا كان غرض الدخول التجارة أو الصناعة (استثمار في البلاد)، مشترطة من بين الشروط ألا يقل ما دخل به من مال (نقدا أو تحويلا) هم 100 ألف ريال، مع مشاركة سعوديين بنسبة لا تقل 51% من رأس المال.
وأوضحت المادة 45 من النظام، أن “القادم بقصد التجارة أو الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيدا لاستيطانه، يُمنح حق الإقامة وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة وبعد مضي المدة المقررة في المادة 32. وتقول المادة 32: “لا تمنح رخصة لإقامة الدائمة لأجنبي الا بعد مرور ستة أشهر من دخوله المملكة يكون خلالها تحت نظر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب للاقتناع بوجاهة أسباب إقامته” بحسب موقع “عين اليوم”.
وجاءت من بين شروط منح تلك الإقامة “الاستثمارية”:
– ألا يقل ما دخل به من المال عن مائة ألف ريال عربي سعودي نقدا أو تحويلا باسمه على أحد البنوك بموجب شيك في يده .
– أن يتعهد بعدم تحويل أي جزء من هذا المال إلى الخارج، إلا لاستيراد بضائع أو سلع أو لوازم مقنعة بعد موافقة الغرفة التجارية، ومن الجهة التي يعينها وزير المالية والتي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
– أن يشارك سعوديا أو أكثر بحيث يكون للشريك أو الشركاء السعوديين 51% من رأس المال على الأقل، في شركة مسجلة خاضعة لنظام الشركات، على ألا يقل نصيب الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51%.
– ألا يقل عدد السعوديين المستخدمين في أعماله ومشاريعه عن ثلاثة أرباع عدد الأجانب من عنصره أو عناصر أخرى لا يوجد بين أبناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عمليا، وألا يقل مجموع الأجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في أعماله عن ثلاثة أرباع الأجور التي تدفع لغيرهم.
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التعليقات
نفس نظام المؤسسات اول تتسلف 40الف وتفتحها نظام فاشل
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ولا يسمح له التحويل للخارج إلا لغرض شراء سلع أو بضاعة وهذه هي الثغرة لأنه باسم سلع وبضائع سيحول الكثير كالوضع الحالي وكأنك يابو زيد ماغزيت
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ابغا وظيفة فقط ياعالم ادعولي .... خلصت الجامعة لي اربع سنوات
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المفروض اقل شي5000000 ملاببن ريال مائة الف اي واحد اجنبي يقدر يتسلفا واذا اخذ الاقامه رجعها خاصه ابويمن كل شي بريالين روح سيكو والا الحياة بلازا
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لا مو معقول ياجماعة الأخبار عنهم فقط وين نروح
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وش السالفه ؟؟؟!!!!!
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المحل والعزبة للتفبيل !!!؟؟؟
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ان التستر اليوم يعتبر اكبر ظربة لإقتصاد الوطن وهذا القرار سيكون اقصر طريق للتستر كنا ننتظر مراقبة التحويلات حتى يتم القضاء على التستر
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ياليت الدولة تشد عالاجانب اكثر في الامارات مثلا مليانه اسيويين بس فيه ضوابط قوية عليهم وخلتهم يدعمون الاقتصاد الوطني وينعكس هذا الشي عالمواطن
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مائة الف ريال مبلغ لايستحق ان يكون الوافد بهذا المبلغ منافساًللسعودي نحن بحاجة شركات كبرى صناعية ولسنا بحاجة محلات اقمشة وابو ريالين واستيراد البضائع الرديئة الموضوع يحتاج لدراسة تنهي التستر
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والله من غسيل الاموال بتدفق على بلادنا إذا إذاكان هذا الأمر صحيح بعض من الاجانب يسوي شغل دعارة او ترويج مخدرات اوسرقات ونحوة ثم يجيك كل قذر وجرار تحت غطاء مستثمر ويدنسون بلدنالاحول ولاقوة إلابالله
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لعيون السعودة ياوزارة العمل هل يكون موظفي الشركات وووالبنوك واصحاب المحلات التجارية في الوطن السعودة فيها النصف موظفين سعوديين والنصف الثاني اجنبي كم سنة والحمدلله
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير للجميع إخوان أخوات ممكن سلف 500 ريال 🌲🌱⚘🌷🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸💐🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳
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ابويمن اللي بحملوا الجنسية السعودية حاقدين على البقية مثل تعليق [13]
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شوي شوي علينا خلونا في قيادة ال***** الان
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مبلغ 100 الف ريال في 1337 تعادل اليوم 100 مليون ريال الله المستعان
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الي عنده كرز دفدوف ون يتواصل معاي
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هذا المبلغ بسيط يقدر يتسلفه ويرده بعد ما ياخذ الاقامه
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يطلعون بس يرحون
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طيب طيب حقة الضبان😂😂😂
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يسدون باب ينفتح 100 باب والله يعين هذه للبلاد علی الفاسدين والمفسدين دمروا بلادهم واتونا لكي يدمرونها صحصحوووا الغرب ينخرنا نخر
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تطمنوا ماراح يسكن عندنا أحد والذي عنده 100 ألف ريال راح يفتح بهن مصنع في بلده وش يبغي في حر وغبار جزيرة العرب
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مبلغ بصيط كثير في الوطن اجانب اصحاب تجارة فرصة لهم يجبون كل قريب وغالي لهم والغريبة بعضهم يحمل الجنسية السعودية وتفرج يامكتب العمل قلل سعودي موظف في اي شركة لهم الكثيرمن جماعتهم اومن اي جنسية غيرسعودي
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مئه الف للاقامه اي بنغالي يقدر عليها رحنا وطي مافيات الهنود والبغال راحين يعملو مستعمرات لو قلتو مليون قلنا زين مش مئه الف ترى ماتجيب موتر قرمبع
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من جد صار الوظع ما يطمن
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لا جديد ... موجود هذا النظاااام مسبقا ..
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خمسة ملاين ريال على الأقل حتى يستفاد من الأقامة الدائمة !!
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يجب معالجة الوضع وتصحيحه وجعل الحد الأدنى مليون ريال وهي ما تعادل ١٠٠ الف ريال سابقا.
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حسبنا الله
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