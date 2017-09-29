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الرئيسية / جلد قاطفها وطابخها وشاربها.. تعرف على قصة تحريم “القهوة” ..وهكذا تناولها الناس في الخفاء

جلد قاطفها وطابخها وشاربها.. تعرف على قصة تحريم “القهوة” ..وهكذا تناولها الناس في الخفاء

جلد قاطفها وطابخها وشاربها.. تعرف على قصة تحريم “القهوة” ..وهكذا تناولها الناس في الخفاء
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المرصد 20 1٬120 48 دقيقة

صحيفة المرصد: في أوائل القرن العاشر اختلف العلماء في أمر القهوة، حتى ذهب البعض إلى تحريمها وواجهت حرباً شرسة في مكة حيث قيل أنها خمرة مسكرة ما استدعى الأمر إلى جلد بائعها وطابخها وشاربها وتدريجياً تغيرت نظرة الناس للقهوة ووصل الأمر إلى تخصيص يوم للاحتفال بها وهو يوم 29 سبتمبر من كل عام .
اكتشف القهوة – كما تروي الكتب -أحد متصوفي اليمن علي بن عمر بن إبراهيم الشاذلي في العام 828 للهجرة، حيث التقط قشرة البن ليسهر ذاكرا لله.ثم انتشرت بين مريديه من الطريقة الشاذلية إحدى الطرق الصوفية تدريجيا.
وبحسب “صحيفة عكاظ “وصلت “الشاذلية” إلى مكة المكرمة وتم تحريم القهوة حيث قيل بأنها “خمرة مسكرة”, وواجهت حربا شرسة، ما استدعى الأمر إلى جلد بائعها وطابخها وشاربها.وعلى إثر هذا التحريم تعاطاها الناس في أقبية البيوت متخفين عن المحتسبين آنذاك.
وروي فيما مضى أنه كانت هنالك مقاهٍ تبدو كالخمارات ويجتمع عليها رجال ونساء مصحوبين بالدف والرباب وغير ذلك من الآلات الموسيقية، ما قاد مجموعة من العلماء إلى تحريمها، ويوزعون العيون لاصطياد المرتادين من محبي “القهوة الشاذلية”.
وحرمها الشيخ الحنفي، والسيد البليدي، والشيخ الدمياطي، والشيخ عمر الطحلاوي، وغيرهم من شيوخ الدين. وتسبب ذلك في إغلاق المقاهي في مكة في العام 1511، وتم تحطيمها أيضا في القاهرة في العام 1534، ثم انتهى المطاف بفتوى جوازها من علماء الأزهر.
وأفاد «الكواكب السائرة» للنجم الغزي أنه «اختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرها، حتى ذهب إلى تحريمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة، وآخر من ذهب إليه بالشام والد شيخنا الشيخ شهاب الدين العيثاوي، ومن الحنفية القطب ابن سلطان، وبمصر الشيخ أحمد بن أحمد بن عبدالحق السنباطي تبعا لأبيه. والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الإباحة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - مشاكل
2017-09-29 19:32:57
وش ناوين عليه بعد هلقصه هههههههههههه
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19 - ابو اميره
2017-09-29 19:30:52
يقول ١٥١١ احنا في ١٤٣٩هههههههه
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18 - تعليق 12 ابويمن
2017-09-29 19:30:41
هههه انت مع احترامي سقطت وبانت لبتك ونواياك القصة حدث 828 هجري يا*****وانت تحاول تحشر علماء السعودية بالموضوع القصة توكم باليمن
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17 - مجرد سؤال
2017-09-29 19:26:57
زيها زي الحبوب المسهرة لا فرق وتسبب الادمان
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16 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-29 19:22:18
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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15 - مسابقه لأهل العزوم القويه
2017-09-29 19:22:04
جربو أسبوع بلا قهوه
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14 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 19:15:01
آبي قهوة 😂 الصراحة هالأيام إدماني لاتيه ههههه آبي لاتيه 😂😂
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13 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-29 19:13:22
9- تعجبني . فعلاً هذا هو المقصد ولكن سيكون وفق الضوابط الشرعية ! ليس مثل الإمارات ..
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( عدد التعليقات 23,038 )
12 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-29 19:07:37
أهم شي ,,,,عندهم ,,,,ماذا قال المقدس,,,,,,,دون النظر ,,,للدين أو الشرع,,,,اليوم حرام ,,,,,فتصبح القهوه حرام لأن المقدس حرمها,,,,وغدا حلال لأن المقدس حللها,,,,طبعا ,,,,,هم عندهم ,,,لكل شي تفسير,,,!!!!
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11 - &محمد الصيعري &
2017-09-29 19:07:36
صوفية الله يحرقهم مالنا ومالهم.
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10 - Crk
2017-09-29 19:05:54
القصد من القصة تبريح لتحليل الخمر بالعربي سيم سيم امارات
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9 - غازي بن شبيب
2017-09-29 19:05:37
الغريبه تحريم كثير من الاشياء النافعه لكن لم يحرم احد الاشياء الضاره مثل البنادق والرشاشات والمسدسات والقنابل ، لكن حرمو التلفون والراديو والكاميره والانترنت وتعليم الببنات والقنوات الفضائيه
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8 -
2017-09-29 19:05:02
تغيرت القهوه ماعادها زي أول
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7 - ولوو
2017-09-29 19:02:19
رقم 1 فعلاً ايش القصد من القصه. ترى المجدد محمد بن عبدالله الوهاب
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6 -
2017-09-29 19:02:14
القهوة فيها ماده تسبب الادمان
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5 - ✅✅
2017-09-29 19:00:49
ملالي شيع الروافض يكفرون بعض النباتات والحيوانات والطيور لأنها غير مواليه ! الله يهدي أهل البدع الشركيهـ
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4 - زاير
2017-09-29 18:59:43
القصد يشككون في كل شي حسبي الله ونعم الوكيل وترا قصه صوفية مالنا علاقة
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3 - مقلب الحصا
2017-09-29 18:57:49
المطلوب ؟؟؟
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( عدد التعليقات 7,003 )
2 - سرااب المااضي
2017-09-29 18:56:55
لذيذة القهوة العربية من الدلة ...
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1 -
2017-09-29 18:56:03
ايش القصد من هالقصة
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