غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشمالية
صحيفة المرصد : تناولت صحيفة “الإندبندنت” البريطانيّة خطورة الخلاف الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتزايد احتمالات اندلاع حرب بينهما في موضوع بعنوان “مركز بحثي عريق يحذر: الحرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة أصبحت تهديدا حقيقيا”.
يقول الصحفي “هاري كوبيرن” إن مركز “المعهد الملكي المتحد للخدمات” وهو أحد مراكز البحث السياسي والعسكري العريقة في بريطانيا يحذر من تصاعد الصراع بين واشنطن وبيونغ يانغ.
ويوضح “كوبيرن” أن المركز أشار إلى ان احتمالات قيام الرئيس الامريكي دونالد ترامب باتخاذ قرار لحسم الصراع أصبح يقترب بشكل كبير وهو الامر الذي قد يؤدي إلى مقتل الآلاف.
ويضيف “كوبيرن” أن المركز حذر أيضا من ان اندلاع الحرب يعني غزوا كاملا لكوريا الشمالية وعمليات عسكرية برية وجوية وبحرية ممتدة وعميقة وستستغرق وقتا طويلا.
وأشار كوبيرن إلى أن المركز أكد أن بريطانيا لن يكون امامها إلا بضع ساعات لاتخاذ قرار في حال أقدمت واشنطن أو بيونغ يانغ على شن الهجوم الاول.
ونشر كوبيرن مقتطفا من تقرير المركز تضمن أن “الحرب أصبحت الآن خطرا حقيقيا بعد النجاحات المتوالية مؤخرا لكوريا الشمالية في برنامجها النووي العسكري والصاروخي وهو ما يعني أن الوقت لم يعد في صف الحل الديبلوماسي”.
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التعليقات
اللهم اجعلها حرب مدمرة للكفار وسلم المسلمين من شرها ربي لاتبقي احد من اعداء الاسلام جميعآ
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اللهم عجل بدمار امريكا..والصين..والمجوس النجوس.آمين.
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واااااااااااااااااو انا مره مره متحمس ومتشوق لها الحرب نبيها تبق بسرعه .. خلوها تخرب على كله
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لن تقدم على ذلك فكوريا ليست اسلامية ولا عربية أمريكا بعد فيتنام لم تجرؤ الا على العرب والمسلمين
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أمريكا طردت من فيتنام وأفغانستان والعراق والصومال ولا تقدر تدخل حتى مدغشقر رررررر
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لابد من زعزعه الامن في المنطقه هذا شعار امريكا فلو قضت على كوريا الشماليه باتت الساحه لغيرها ولا كن تشغل اليابان وكوريا الجنوبيه والصين في المنطقه كذلك الحال ل ايران زعزعه لدول الخليج وعدم استقرارهم
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لا أحد يصدق امريكا كذوووووووبه
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ذكرتوني في قصيدة مربع يوم هدده أحد الشعراء في القتل قال أبشر بطول العمر يا مربع ههههههههه مثل تهديدات شيهانه لي طيلة 3 سنوات ولا طقت ددسني في ماء صحه هههههههههه آبك آبك آبك آبك
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أبشر بطول العمر يا تشنق منق آبك إيران ماعندها نووي *** أمريكا واحتلت 4 دول عربيه والحبل على الجراررررررر
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اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين ... أمين
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مع معرفتي المواضعه بالشئون الدوليه لكن خذوا الاكيد لن تجرؤا امريكا ولا غيرها اطلاق رصاقة واحدة تجاه كوريا الشماليه بعد امتلاك النووي
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كله كلام في كلام السلاح النووي رادع
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الحرب ستقوم وستنهار أمريكا وتصبح كوريا الشمالية القوة العضمى وستصيطر على العالم وهم قوم جوج وما جوج فالذكي من يكون بصفهم ولا يعاديهم
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إذا اندلعت الحرب فبشروا كيم بطول السلامه وسيقع في الغرب دمار واسع سيحرق كيم كل شيء في أوروبا
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ياليتها تقوم ونرتاح من الفقررر الفقررررررررررررررررررر ذبحنا
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كلها ثمثيليات .... والهدف امتصاص ثروات البدان المستهدفة ... زي ابو شيك ملياري ... خذها وطار ...
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كله حرب كلامية ولا حرب ولاشي .
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الصوره تخيليه الاعلام العربي يضخم امركا كانها اله الكون
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أمريكا اجبن من ان تفعل ذلك هم ابطال أفلام واكنش اما فالحقيقة فوالله جبناء
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مباراة النصر رح اللحين و شاهدها
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والعرب والخليج للأسف ماعندهم ملاجىء تحت الأرض!
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الصورة مرعبه 👀
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موعد المباراه متى
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كلهم عندهم اسلحة نووية او قنبلة ذرية💔عاد كل العالم سيتضرر 💔
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يرجال ليت الحرب يقوم ونرتاح من ها الدنيا والفقر
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تعليق واحد آمين عسى مايبقى منهم احد امريكا تبي تفرض كلمتها على الجميع وللأسف احنا المسلمين بما ان كلمتنا وقلوبنا مو على بعض قدرت تحكمنا كل امر يجينا بأمر من امريكا
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انا مع اللي يفوز ؟ كم طفل سيذهب فيها وكم من بريء سيدفع الثمن ومقومين الدنيا ولم يقعدوها حتى سمح للمرأة بالقيادة ولكن الحروب والقتل والتد مير عادي
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حيلهم بينهم اللهم اضرب الظالمين في بعض
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