صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة صادمة بشأن أمير قطر

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صحيفة المرصد- مدني قصري: فجرت مجلة “لوبوان” الفرنسية مفاجأة صادمة بشأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حين كشف أنه أمر شخصيا بسجن نحو 20 فرداً من العائلة الحاكمة في البلاد عقابا لهم على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته.

وتكشف الصحيفة في تقريرها معلومات هامة عن سجون قطر استقتها من شخصية من المجتمع الفرنسي تقيم في قطر، عانت الأمرين في إحدى زنزانات الدوحة، وهو جان بيير مارونغيو، مؤسس شركة التدريب الإداري Pro & Sys المتهم بتداول شيكات من دون رصيد، وهي الجناية التي يعترض عليها هذا الأخير.

عرش تميم يهتز

تنقل الصحيفة الفرنية عن الصحفي إيمانويل رضوي الذي عمل لمدة ثلاث سنوات في التلفزيون الوطني في قطر، وألف كتابا بعنوان “قطر، الحقائق المحظورة”،ونشره للتو، إن هذا البلد على وشك الانهيار. المحافظون “لا ينتظرون سوى شرارةٍ لإشعال النار في المجلس (المجلس الاستشاري الذي يشكله ممثلو العشائر)، والإطاحة بأميرهم.

ويتحدث صاحب االكتاب على وجه الخصوص عن انفجارٍ وقع في نيسان / أبريل 2012 بالقرب من القصر، وقد ذكرت هذه الشائعات محاولة انقلاب عسكري دبّره مقربون من المحافظين، ولكن من المستحيل معرفة المزيد، لأنه كالمعتاد، كان التعتيم كليا.

الأمير تميم بن حمد آل ثاني ليس رجلا تقدميا حقيقيا، ويشير كتاب “قطر، الحقائق المحظورة” إلى أن “الأسر القطرية قد مولت عملاء تجنيد يعملون لحساب تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وأن حكومتهم تدعم جماعة الإخوان المسلمين أو حماس في غزة، وكذلك مقاتلي النصرة في سوريا “. كما تستضيف الدوحة تمثيل طالبان. ويشير الصحفي إلى إن هؤلاء المدافعين المتحمسين للإيمان، الذين اعتادوا على قصور العاصمة الفخمة، لا ينرددون في معاقرة الكحول ومضاجعة البغايا”.

ويخلص تقرير “لوبوان” إلى القول “لقد حاولنا بالفعل استجواب السفارة الفرنسية في قطر عن حالة جان بيار مارونغيو ولكن دون أي نتيجة، أما فيما يتعلق باستجوابنا بشأن الاعتقالات المحتملة لأفراد من الأسرة الحاكمة فقد أحالتنا السفارة إلى باريس، إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

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