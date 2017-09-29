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صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة صادمة بشأن أمير قطر

صحيفة فرنسية تكشف مفاجأة صادمة بشأن أمير قطر
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المرصد 35 9٬129 3 ساعات

صحيفة المرصد- مدني قصري: فجرت مجلة “لوبوان” الفرنسية مفاجأة صادمة بشأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حين كشف أنه أمر شخصيا بسجن نحو 20 فرداً من العائلة الحاكمة في البلاد عقابا لهم على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته.

وتكشف الصحيفة في تقريرها معلومات هامة عن سجون قطر استقتها من شخصية من المجتمع الفرنسي تقيم في قطر، عانت الأمرين في إحدى زنزانات الدوحة، وهو جان بيير مارونغيو، مؤسس شركة التدريب الإداري Pro & Sys المتهم بتداول شيكات من دون رصيد، وهي الجناية التي يعترض عليها هذا الأخير.

عرش تميم يهتز

تنقل الصحيفة الفرنية عن الصحفي إيمانويل رضوي الذي عمل لمدة ثلاث سنوات في التلفزيون الوطني في قطر، وألف كتابا بعنوان “قطر، الحقائق المحظورة”،ونشره للتو، إن هذا البلد على وشك الانهيار. المحافظون “لا ينتظرون سوى شرارةٍ لإشعال النار في المجلس (المجلس الاستشاري الذي يشكله ممثلو العشائر)، والإطاحة بأميرهم.

ويتحدث صاحب االكتاب على وجه الخصوص عن انفجارٍ وقع في نيسان / أبريل 2012 بالقرب من القصر، وقد ذكرت هذه الشائعات محاولة انقلاب عسكري دبّره مقربون من المحافظين، ولكن من المستحيل معرفة المزيد، لأنه كالمعتاد، كان التعتيم كليا.

الأمير تميم بن حمد آل ثاني ليس رجلا تقدميا حقيقيا، ويشير كتاب “قطر، الحقائق المحظورة” إلى أن “الأسر القطرية قد مولت عملاء تجنيد يعملون لحساب تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وأن حكومتهم تدعم جماعة الإخوان المسلمين أو حماس في غزة، وكذلك مقاتلي النصرة في سوريا “. كما تستضيف الدوحة تمثيل طالبان. ويشير الصحفي إلى إن هؤلاء المدافعين المتحمسين للإيمان، الذين اعتادوا على قصور العاصمة الفخمة، لا ينرددون في معاقرة الكحول ومضاجعة البغايا”.

ويخلص تقرير “لوبوان” إلى القول “لقد حاولنا بالفعل استجواب السفارة الفرنسية في قطر عن حالة جان بيار مارونغيو ولكن دون أي نتيجة، أما فيما يتعلق باستجوابنا بشأن الاعتقالات المحتملة لأفراد من الأسرة الحاكمة فقد أحالتنا السفارة إلى باريس، إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

35 - الشمري
2017-09-30 01:29:01
ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له
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34 - فواصل. سكاكا الشلهوب
2017-09-30 01:01:12
اعلامني وربي افلام هنديه. انا بعيوني بقناة اهل قطر اهل قطر استقبلوه عن بكر ابيهم ياناس كافي كذب
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33 -
2017-09-30 00:34:38
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32 - زائر
2017-09-30 00:30:34
تعليق مخالف
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31 - ولد شقراء
2017-09-30 00:21:20
شكل تميم الزفت توة جاهل مايعرف شيوخ القبايل وش يقدرون يسوون
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30 - ولد شقراء
2017-09-30 00:18:48
راح فيها ولدموزة حتى الفرنسيين افضحوة
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29 - كجمغلو
2017-09-30 00:15:50
قربت نهاية قذافي الخليج اخو شريفه
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28 - الرابغي
2017-09-30 00:11:34
مع السلامه باي باي بالانجليزي Good-Bye
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27 -
2017-09-30 00:09:46
انتم تحكون عن قطر والا عن ديره ثانيه؟! من سجن اهله ؟ تميم !
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26 - الصامت
2017-09-30 00:06:48
اقتربت ساعه الحزم
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25 -
2017-09-29 23:51:52
دويلة خمس انقلابات .من يوم طرد ابوه واخذ الحكم مافيهم خير اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم عبره وآية وارنا بذميم وزمرته عجايب قدرتك امين عاجل غير اجل
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24 - خالد
2017-09-29 23:41:34
شفت كيف ضربات المجاهدين امام المرتدين القطرائيلين
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23 - سامر
2017-09-29 23:37:00
تعليق مخالف
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22 -
2017-09-29 23:34:21
والله هذا أبو وجهين وش ترجون من واحد مثل أبو باع أهلة وطردهم من بلدهم علشان يرضا عليه عزمي علشان الكلمة كلمتة تمشي عليه وعلى ابوة وعلى امة
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21 - رولكس
2017-09-29 23:32:29
تعليق مخالف
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20 - سامر
2017-09-29 23:29:53
شعبلا جلده جلد البارح
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19 - سامر
2017-09-29 23:27:31
فضحكتك موضوعين ايها القلم ان لم تعلق عليها كشفت امام الملأ اذا انت تبحث فقط عن ما يتعلق بالدين سواء اخواني او ديننا العادي اي انك خلط بينن اهل الدين والاخونجين وقلت ارمي عصفورين بحجر واحد
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18 - سامر
2017-09-29 23:22:50
غريبة لانرى تعليق لقلم الحقيقة على هذا الموضوع
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17 - كلوز
2017-09-29 23:22:10
غيره شجن حتا الغير مجاهر وسجن حتا الصامت والمحايد
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16 -
2017-09-29 23:19:51
الحمد لله هذا جزاء المتكبرين المتغطرسين بالاهانه من معظم دول العالم العالم لايحتمل ارهاب و غدر و خيانه و تأسيس منظمات عدوانية للعالم داعش و حزب ابليس و القاعدة ودعم الاخونجيه و الحوثين سلط الله عليهم
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15 -
2017-09-29 23:18:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-29 23:15:01
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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13 - ......
2017-09-29 23:13:20
هو امير قطر الى الآن ومن حقه امر طبيعي اي احد يناهض سياسة الدولة يسجن ****
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12 -
2017-09-29 23:13:10
من خان قريبه عمه أو ابن عمه وشعبه ﻻتنتظر منه العز
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11 -
2017-09-29 23:07:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - ابراهيم
2017-09-29 23:05:38
**** حسبناالله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-29 23:02:38
تميم المجد ههههه ضحكتوني وين المجد وهو ساجن نص عائلة آل ثاني ؟
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8 - تحليل منطقي
2017-09-29 22:56:01
كفو المرصد تقرير في الصميم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
7 -
2017-09-29 22:54:31
قبحه الله مجرم خبيث هو وابوه وامه الله يريح الناس من شرهم عاجل غير اجل
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6 - ابو مصلفح / الرياض
2017-09-29 22:54:29
ماعادني حبيبك يا حبيبي ما عادني حبيبك.. ماعاد ابغى تمرك ولا زبيبك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
5 - لفته زعيمط
2017-09-29 22:52:02
قبله معمر القذافي عندما رأى بني عمه يحاولون إيقاف جنونه بتبعيته لزين العابدين بن علي وخضوعه له وجر بلادهه للإنتحار السياسي والإقتصادي وسلوك طريق الإلحاد زج بهم في السجون واتبعهم برجال الدين والصحفيين
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4 - هام السحب
2017-09-29 22:50:06
اللهم اصلح احوالنا ونياتنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 - الله المستعان
2017-09-29 22:47:58
الله يزينه من اليوم وخلاف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه
2017-09-29 22:44:55
اكثروا من قول : سبحان الله ،، والحمد الله ،، ولا اله الا الله ،، والله اكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - لفته زعيمط
2017-09-29 22:43:14
بس هو اللي سجن يعني🤔
لا يعجبني(5) اعجبني(12)

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آخر تعليق
بواسطة :

يعني مالقيتو ترفيه الا بالحرام حسبنا الله ونعم الوكيل فلا حول ولا قوة لنا الا بك...
بواسطة : ولد شقراء

لازم تطور في التعليم ويكون فية افكار مفيدة للطلبة فكونا من بعض المواد التي تخرب...
بواسطة : الشمري

ههههههه والله مشكله يعني يسجن المعارضين او الذين لايؤيدون له...
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

بحفظ الله أختي ساره... 🌹✋...
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