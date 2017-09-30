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تصل لـ”500 ألف ريال” .. السجن والغرامة عقوبة المتحرشة بالرجال !
صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن أعضاء في مجلس الشورى يعتزمون إعداد توصية جديدة لإعادة إحياء مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي أعده أعضاء في مجلس الشورى عام 2014.
ووفقا لصحيفة «الوطن» أكدت المصادر أن النظام الجديد ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين «ذكور وإناث»، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعليقات
27 - مواطنه2017-09-30 05:46:42
والتشهير ارجوكم
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( عدد التعليقات 9,037 )26 - المنتصر بالله
أسمر غبر ههههههه ما تتحرش فيك غير وحده تشبه رقيه الذي مع طاش ما طاش خخخخخخخخخ
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25 -2017-09-30 05:42:02
الشهر هذا بتكون كل الاخبار عن السواقه
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( عدد التعليقات 9,037 )24 - المنتصر بالله
هناك من ضعاف النفوس من يدفع دراهم لأحد النساء ثم تتهم عبيد أنه تحرش بها لكن السؤال الذي يسدح نفسه كيف تثبت هذا التحرش يا مجلس الشعب قصدي الشورى 🌳🍀☘🌿🌾🌵🌴🍃🌲🌱
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23 -2017-09-30 05:39:40
اول في نظام الابتزاز يتم الستر على البنت رأفتا بها ويحاكم الشاب وهذا ظلم وما نراه من دعوات نسائية يطالبون بالمساواة ووصل الامر الى طلب اسقاط الولاية لذت بعد الان نأمل المساواة فالعقوبة ومحاكمتهم جميعا
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22 -2017-09-30 05:36:38
نعم نعم بهذا النظام يتم العدل والانصاف وتحمي الدولة القيم اي بنت ترقص بالشارع او تتبرج او تلبس ملابس فاضحة وضيقة وشفافة او تتزين او تذهب لتجمعات الشباب او تعاكس وتدعي التوبة والندم يحاكمون سويا
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21 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-30 05:36:27
الجنس الناعم يعشقون الرجال ذو البشرة السمراء ولو مبلغ التحرش يحصل عليه الشاب لنافست على أغنى رجل بالعالم .. الله يحميني من تحرشات الجنس اللطيف
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20 - loving liberal2017-09-30 05:34:25
اسنتان او ثلاث الاول بتكون فيه مشاكل حتى يتعودو وبصير شي عادي
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19 -2017-09-30 05:34:21
بنوديهم و نجيبهم ومحنا مضيعينهم ولا بنحتاج للقوانين تبعكم
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18 - ابو راكان2017-09-30 05:29:39
الغراب يبي يمشي مشي الحمامه ضيع مشيته ومشي الحمام ****
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17 -2017-09-30 05:29:19
المشكلة كيف تثبت أن شخص تحرش فيك ؟؟؟
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16 - ابو راكان2017-09-30 05:27:47
جبناك ياعبد المعين تعين فلينك ياعبدالمعين ****
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15 - ابو راكان2017-09-30 05:27:46
جبناك ياعبد المعين تعين فلينك ياعبدالمعين ****
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14 - ابو راكان2017-09-30 05:26:34
هذا الي بلا ابوك يعقاب مجلس الشورى
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13 - ابو راكان2017-09-30 05:25:57
الحريم الضعوف يتحرشون في الوحوش الرجال لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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12 - حسين السبيعي2017-09-30 05:22:05
الحمدلله صارفيه قانون يحمينا من الحريم . المشكلة اني اخاف بكره اضرب لوحدة بوري ثم تعصب وتتهمني بالتحرش لان كيدهن عظيم
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11 - ميادة2017-09-30 05:20:47
شر البليه مايضحك
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10 -2017-09-30 05:17:10
الله يعافيهم ولا يبلانا يارب ما يسوي هاذي الأفعال إلا الـ .............
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9 - العمده2017-09-30 05:10:15
لا اعلم لماذا المبالغه فى جميع امورنا تقريبا ⁉️السؤال الذى يطرح نفسه على الجميع فى فضية السماح للنساء بقيادة السياره .كم عدد النساء تم مشاهدتهن يقدن فى دول الجوار والعربيه قليل مع السماح لهن ‼️
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8 -2017-09-30 05:05:39
ههههههههههههه ذالحين انتو خايفين على النساء والا على الرجال
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7 -2017-09-30 05:02:07
سوف يأتون إلينا النساء من الدول المجاورة بكثرة لقيادة السيارات وسوف تمتلىء شوارعنا بالنساء من عدة جنسيات وسوف تحدث مشاكل عديدة
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6 - الفارس2017-09-30 04:53:18
هذا شي جيد ويجب الاستمرار فيه ليكون رادع للجنسين لانه سوفا تأتينا من بعض الدول المجاورة المنحلة بعض الفتيات التي تبحث عن المادة كما هو حاصل عندهم
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5 -2017-09-30 04:51:11
الله يستر بستره .. انا ارى ان التوعية في وسائل الاعلام للاخوة والاخوات خير من هذا التهديد والوعيد اسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات بالهداية والصلاح
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4 - عجيب2017-09-30 04:50:32
العنوان قوي ملفت لجذب الانتباه ههههه توقعت العقوبه حكر على الاناث ههههههه
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3 - الهمداني2017-09-30 04:50:05
ياليت بعد فوق هالعقوبة يضاف تقطيع اذانه وتختم جبهته كيا بكلمة حقير
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2 - كلام2017-09-30 04:48:25
ده يوم المنى .. ألقى واحدة تتحرش بي.
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1 - الى قلم الحريقة2017-09-30 04:48:19
الله يستر بستره .. انا ارى ان التوعية في وسائل الاعلام للاخوة والاخوات خير من هذا التهديد والوعيد اسأل الله لي الهداية ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات
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