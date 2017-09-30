تصل لـ”500 ألف ريال” .. السجن والغرامة عقوبة المتحرشة بالرجال !

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صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن أعضاء في مجلس الشورى يعتزمون إعداد توصية جديدة لإعادة إحياء مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي أعده أعضاء في مجلس الشورى عام 2014.

ووفقا لصحيفة «الوطن» أكدت المصادر أن النظام الجديد ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين «ذكور وإناث»، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.