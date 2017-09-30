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الرئيسية / شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !
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المرصد 10 1٬715 53 دقيقة

صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أحلام أثناء وجودها في أحد متاجر الألبسة. وأطلت من خلاله بلوك صادم، حيث سرحت شعرها على شكل ذيل حصان وارتدت فستاناً واسعاً عادياً .

كما أظهر الفيديو أحلام وهي تلتقط لنفسها صور السيلفي. وحقق الفيديو أكثر من 108 آلاف إعجاب خلال ساعات قليلة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - ميمي
2017-09-30 05:50:03
فكرته السيسي يفتتح مشروع في سينا
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9 - احمد
2017-09-30 05:38:04
قل اعوذ برب الفلق.
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8 - سليمه
2017-09-30 05:37:03
هذا مقلب شكله رجال بملابس امرأه
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7 - soO
2017-09-30 05:33:45
********* استغفرالله العظيم وأتوب إليه
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6 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-30 05:30:59
ضحكني اول تعليق هههههه ترى اللي مصورها هو زوجها مبارك ونشر المقطع بسنابه وهي تلتقط سناب لزوجها بالمقابل .. قال ايش متنكره ههههههه ماتبي احد يعرفها .. هذي احلام البسيطة رغم ثراءها
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5 - ابو عبدالرحمن
2017-09-30 05:20:38
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
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4 - الهمداني
2017-09-30 05:15:26
بسم الله الرحمن الرحيم
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3 -
2017-09-30 05:12:49
عادي حالها حال باقي النساء حلوه البساطه الله يهديها ويهدينا جميع
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2 - نوني&
2017-09-30 05:10:32
طيب واذا ؟؟؟؟؟!!!!!
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1 -
2017-09-30 05:09:12
تبغى تريح راسها من قروشة الناس وعلى بالها ماحد راح يعرفها بس قفطووووها ههههههه
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آخر تعليق
بواسطة : Hero

يباركون ويهنون وتتعب نفسها تصور تغني والي تبكي دموعها سببت فيضانات والي تزغرد جن...
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هذا ريس ولا طقاقه ههههههههه تخيل أن أحلام الطقاقه رئيس دوله ههههههههههه...
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