شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أحلام أثناء وجودها في أحد متاجر الألبسة. وأطلت من خلاله بلوك صادم، حيث سرحت شعرها على شكل ذيل حصان وارتدت فستاناً واسعاً عادياً .

كما أظهر الفيديو أحلام وهي تلتقط لنفسها صور السيلفي. وحقق الفيديو أكثر من 108 آلاف إعجاب خلال ساعات قليلة.