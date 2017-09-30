الرئيسية / النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !
صحيفة المرصد : أصيب عبدالله الأسطا لاعب النصر بكسر في مقدمة عظمة الجمجمة من الجهة اليسرى، في المباراة التي كسبها النصر بهدف دون مقابل، حسبما أوضحت الفحوص الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر تويتر: “أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجريت للاعب عبدالله الأسطا وجود كسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس من الجهة اليسرى… هذا ؟، وسيبقى الأسطا تحت الملاحظة الطبية، على أن يجري غدا كشفا طبيا نهائيا.
يتواجد الآن في المستشفى الأمير فيصل بن تركي للإطمئنان والوقوف على صحة اللاعب عبدالله الاسطاء اثناء اجراء الفحوصات
دعواتنا له بالشفاء العاجل pic.twitter.com/mn1eLkhffa
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
6 -2017-09-30 07:46:32
لله يشفيه ويعافيه ويخلية ولعين ترجية الف انشالله على سلامتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-09-30 06:58:04
اللاعبين زي الباكستانيين يصدم وسيارته تصبر الف قطعة وفِي الاخير يطلع يبطبط ملابسه ويقولك لا مافيه شي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-09-30 06:26:21
ياساتر سلامات والله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - جون كنيدي اليعربي2017-09-30 06:20:44
أعوذ بالله الله يشفيه ويعافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,175 )2 - بسمه
ياساتر ..الف سلامة عليه .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - بندر2017-09-30 06:13:07
الله يشفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :
تعليق مخالف...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !المرصد 16 1٬546 2 ساعتين
يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديوالمرصد 7 2٬536 3 ساعات
الصين تدعو المسلمين بتسليم جميع نسخ القرآن وسجاد الصلاة أو مواجهة “عقوبة قاسية”المرصد 102 9٬100 12 ساعة
غزو أمريكي “براً وبحراً وجواً” وعمليات عميقة .. سيناريو مرعب للحرب مع كوريا الشماليةالمرصد 47 8٬366 12 ساعة
المرصد الرياضي
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !المرصد 6 1٬226 2 ساعتين
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرفالمرصد 23 3٬121 6 ساعات
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيدالمرصد 33 2٬173 10 ساعات
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدفالمرصد 19 3٬275 يوم واحد
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 19 1٬429 2 ساعتين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !المرصد 28 3٬934 3 ساعات
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 68 7٬987 19 ساعة
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منهالمرصد 84 16٬016 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 3 1٬575 4 ساعات
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!المرصد 10 3٬460 8 ساعات
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟المرصد 49 15٬582 18 ساعة
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018المرصد 44 5٬905 21 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاءالمرصد 7 1٬896 5 ساعات
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!المرصد 21 3٬097 5 ساعات
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريدالمرصد 31 2٬035 5 ساعات
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادةالمرصد 56 1٬654 1 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬617 21 ساعة
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬833 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬814 6 أيام
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬116 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬334 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬838 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصورالمرصد 20 15٬080 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟روسيا اليوم 10 3٬233 16 ساعة
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬750 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬210 5 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬273 7 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬706 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!المرصد 30 2٬566 5 ساعات
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !المرصد 55 13٬508 17 ساعة
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوكالمرصد 30 5٬959 يوم واحد
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباًالمرصد 79 3٬945 يومين
كاريكاتير