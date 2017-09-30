النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

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صحيفة المرصد : أصيب عبدالله الأسطا لاعب النصر بكسر في مقدمة عظمة الجمجمة من الجهة اليسرى، في المباراة التي كسبها النصر بهدف دون مقابل، حسبما أوضحت الفحوص الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر تويتر: “أظهرت الفحوص الطبية الأولية التي أجريت للاعب عبدالله الأسطا وجود كسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس من الجهة اليسرى… هذا ؟، وسيبقى الأسطا تحت الملاحظة الطبية، على أن يجري غدا كشفا طبيا نهائيا.