فيديو: أحد مُقاتلي “داعش” يوثّق مقتله بانفجار قنبلة يدوية كان يحاول إلقاءها!

حجم الخط A A A المرصد 1 346 27 دقيقة

صحيفة المرصد: وثّق أحد مقاتلي تنظيم “داعش” لحظة مقتله بقنبلة يدوية بالخطأ كان يستعد لإطلاقها من أمام منزل مهجور. وفق لقطاتٍ نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية التي لم تحدد مكان الحادثة

وأوضحت لقطات فيديو، نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية، استهداف أول قنبلة يدوية أطلقها المقاتل لمظلة فوق شرفة، ما دفعه لإبعاد وجهه عن الحطام المتساقط.

وبعد ذلك، تقدم ناحية سلاحه لإطلاق قنبلة أخرى، ولكنه أخفق تلك المرة واستهدف موقعه.

وأظهرت الكاميرا لهب القنبلة قبل سقوطها على الأرض ما يشير إلى مقتله.