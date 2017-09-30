بالفيديو:الداعية”عبد العزيز الفوزان” يكشف عن بدعتين ابتليت بهما الأمة الإسلامية بيوم عاشوراء!

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صحيفة المرصد: أعاد الداعية الإسلامي، عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، السبت، نشر مقطع فيديو بعنوان: “في عاشوراء بدعتان متضادتان أبتليت بها الأمة وهي مخالفة لهدي محمد يقوم بها ممن يحسبون على الإسلام.”

وقال الفوزان في الفيديو الذي يعود للعام 2015: “البدعة الأولى ما يفعله مع الأسف الرافضة بين النواح والصياح وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية بل إسالة الدماء بطريقة بشعة وهي من أعظم ما يشوه صورة الإسلام وأهل الإسلام ومع الأسف هؤلاء ينتسبون للإسلام وأهله وهذا والله من أنكر المنكرات وأبشع الجرائم..”

وتابع الفوزان قائلا: “البدعة الثانية هي مقابلة لهذا، أخذوا يحتفلون بيوم عاشوراء وهذا اخترعه من يناصبون أهل البيت العداء.. هؤلاء النواصب أيضا مع الأسف الشديد ونكاية بهؤلاء الروافض جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد وتشبهوا باليهود الذين يحتفلون بيوم عاشوراء..”

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