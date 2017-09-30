بالفيديو:الداعية”عبد العزيز الفوزان” يكشف عن بدعتين ابتليت بهما الأمة الإسلامية بيوم عاشوراء!
صحيفة المرصد: أعاد الداعية الإسلامي، عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، السبت، نشر مقطع فيديو بعنوان: “في عاشوراء بدعتان متضادتان أبتليت بها الأمة وهي مخالفة لهدي محمد يقوم بها ممن يحسبون على الإسلام.”
وقال الفوزان في الفيديو الذي يعود للعام 2015: “البدعة الأولى ما يفعله مع الأسف الرافضة بين النواح والصياح وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية بل إسالة الدماء بطريقة بشعة وهي من أعظم ما يشوه صورة الإسلام وأهل الإسلام ومع الأسف هؤلاء ينتسبون للإسلام وأهله وهذا والله من أنكر المنكرات وأبشع الجرائم..”
وتابع الفوزان قائلا: “البدعة الثانية هي مقابلة لهذا، أخذوا يحتفلون بيوم عاشوراء وهذا اخترعه من يناصبون أهل البيت العداء.. هؤلاء النواصب أيضا مع الأسف الشديد ونكاية بهؤلاء الروافض جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد وتشبهوا باليهود الذين يحتفلون بيوم عاشوراء..”
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التعليقات
وماالفائدة من تطبير قومك وشقهم للرؤس .هل يغفر لهم ذنبا ام يرفع عنهم بلاء .ام انه اساس تربيه اطفالكم على الحقد والكراهيه ؟نزاع سياسي جعلتموه دينيا عقديا !
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اقسم بالله ياشخ اني احبك وامثالك الله يوفقك للخير دائما ونته محبوب ياتاج راسي ياشيخ اللهم انصر دينك وكتابك وسنت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
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هل يسب الانجيل الاسلام ..لا! هل تسب التوراة الاسلام ..لا !هل يسب الفيداس كتاب البوذ الاسلام ..لا ! هل يسب ***الاسلام ..نعم ؟
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***** وين ماسمعنا رايك لقيادة المراءه
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لعن الله من قتل سبطي رسول الله..الحسين بن علي..ابن فاطمه الزهراء..حفيد محمد رسول الرحمه..اللهم اجمعنا بهم جميعا في حوض جنتك 💚
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علي والحسين والزهراء وال البيت مادروا عنكم فهم في قبورهم ينتظرون الفزع الاكبر وهم لاينفعون ولايضرون ولو مقدار خردله الذي ينفعك ويضرك هو الله فقط حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينفعك ولايضرك
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سياتي اليوم الذي يجرم فيه التشيع ويصبح مخالفا للقانون لما ينتج عنه من شحن طائفي عنصري وتجديد الاحقاد كل عام ولما فيه من مناظر *** فالدين يرتقي بصاحبه ولا يضعه في الحضيض
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عاشوراء..يوم لن ينساه كل مسلم يحب آل محمد عليهم السلام..يوم كارثي ودموي في حقهم..رجال قتلوا..نساء شردوا واطفال ذبحوا..شهداء يوم 10 من محرم..احفاد رسول البشر وحبيب الله عليه وعليهم السلام 💚
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يا الشيخ ننتظر كلمة تأيد على قرار سواقة المرأه وجمع المواطنين على كلمة واحد تحت سقف وطنا الغالي المملكه العربيه السعوديه
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طبر وقطع لحمك وما عليك من الشيخ .وووالله اني مستعد ****زي ماتبي ولو تبي سكين عطيتك عسالكم المرض
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ماهي الفائده الكبرى التي سيستفيد منها المسلم اذا ذكرت مايفعلونه هؤلاء بأنفسهم؟ مجرد شحن نفسي.. اذا افلس الانسان في العلم..ولا وجد شي جديد يضيفه..اصبح علمه في الكشف عن سلبيات غيره 💚
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نعم ياالشيخ يوم عاشوراء يوم فاجعة على الامه بإستشهاد ثلة من ال بيت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وقد انكر العلماء الاحتفال به والانكار على من يقوموا بتوزيع الحلوى والتوسيع على اهلهم وغير هذا من البدع
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طالب العلم..لاينشغل فيما حوله..بل يسعى في طلب العلم في كل الأوقات..هل سيحاسب الله ع مايفعلونه بأنفسهم؟ هل اضروك بما يعملونه؟ لاتضيع عمرك بحثا في سلبيات الآخرين..بل ابحث في سالبيات عمرك وعدلها 💚
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بارك الله فيك ونفع بك وأصلح الله لنا ولكم النيه والذريه أشكرك على هذا الخطاب الديني وأقول ياشيخ اللهم أخرج من أصابهم رجالا" يعبدون الله حق عبادته
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ومازال التأجيج الطائفي مستمر . الدوله لازن تحط حد لهذي الاشكال .؟ الشيعه جزء من هذا المجتمع بصرف النظر عن اختلافنا في المعتقدات . ياأخي احترمهم واذا اتعدوا حدودهم تقدر توقفهم عند حدهم بدون تأجيج .
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