“الزكاة والدخل”: تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة .. وهذه قيمتها !

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صحيفة المرصد: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تذاكر السفر للرحلات الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وأضافت الهيئة خلال ورشة عمل حول الضريبة عقدتها الأربعاء الماضي بالتعاون مع غرفة الرياض أن الرحلات الدولية لن تفرض عليها الضريبة.

ولفتت الهيئة إلى أن الضريبة ستشمل عقارات الأفراد المخصصة للأغراض التجارية، فيما يعفى التأجير السكني من الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما تقدم المنشآت التي لا تتخطى توريداتها هذا المبلغ إقراراتها كل ثلاثة أشهر.

يشار إلى أنه من المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018 .