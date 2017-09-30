رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “الزكاة والدخل”: تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة .. وهذه قيمتها !

“الزكاة والدخل”: تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة .. وهذه قيمتها !

“الزكاة والدخل”: تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة .. وهذه قيمتها !
حجم الخط A A A
المرصد 38 3٬625 3 ساعات

صحيفة المرصد: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تذاكر السفر للرحلات الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأضافت الهيئة خلال ورشة عمل حول الضريبة عقدتها الأربعاء الماضي بالتعاون مع غرفة الرياض أن الرحلات الدولية لن تفرض عليها الضريبة.
ولفتت الهيئة إلى أن الضريبة ستشمل عقارات الأفراد المخصصة للأغراض التجارية، فيما يعفى التأجير السكني من الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما تقدم المنشآت التي لا تتخطى توريداتها هذا المبلغ إقراراتها كل ثلاثة أشهر.
يشار إلى أنه من المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018 .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-30 15:43:15
جاء وقت الحصاد. الظاهر ماعاد ندفع زكاة أموالنا من بعد تطبيق الضريبة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - مواطن
2017-09-30 15:37:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - تركي
2017-09-30 15:30:41
قبل سنه تقريباً اعلنوا ايرادات الزكاة والدخل 67 مليار فمابالك بالبلديات والمرور والجوازات و و و
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - حزين
2017-09-30 15:27:37
ابناء واجدادنا كانو يسافرون علي الابل فالنرجع للابل اقله تستفيد فيتامين دال من الشمس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-09-30 15:15:04
ت26 كيف تطلب كشف حسابات الضرائب لشعب شكلك عميل مندس من ايران وتريد الفتنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 -
2017-09-30 14:57:59
كل ماياخذ من الشعب يرجع لشعب وزياده لا تستعجلو خطط مدروسة وجايكم الخير الريال بكره بريالين كل ما اخذو منك أكثر تكسب معانا أكثر وأكثر واختلفنا مين يحب الثاني اكثر
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
32 -
2017-09-30 14:56:26
***** يفرض الوطن على مواطنيه ضرائب مع وعاء الزكاة فالشريعة المتعارف عليه هو الزكاة ولم نعرف الضرائب نحتاج راي الافتاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - قنوع
2017-09-30 14:47:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-09-30 14:45:28
في الجو في البر في البحر الضرائب تجمعنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - الهمداني
2017-09-30 14:43:37
هالضريبة بس طايحة تروع فينا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
28 - الجنوبي
2017-09-30 14:36:32
نسيت متى آخر مره ركبت طياره من زحمة المقاعد والحجوزات ، على العموم كل شي من جيب المواطن والله كريم وكأن موارد النفط والمعادن والثروات الزراعيه والسمكيه ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
27 - وهم الايام
2017-09-30 14:21:08
*** الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-09-30 14:16:46
سؤال ممكن مصلحة الضرائب تعطيناشوية شفافيه مثل ديارالعالم وتقول للناس كشفافيه أن ضرايب التبغ والدخان والشيشه والمشروبات الغازيه والبيره ومشروب الطاقه قدحقق ايرادوقدره وايضاكم عدد المدخنين زادوالانقص؟؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
25 -
2017-09-30 14:14:01
أؤيد كلام تعليق 19 .الايرادات ستكون بالهبل لو فيه قطار بين الرياض والمنطقه الغربيه خاصه وان الارض منبسطه وجاهزة وقليلة التكلفه بالنسبة لسكة القطار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 -
2017-09-30 14:09:35
٩وش معنى ضريبة الليالي الملاح والراتب راح شكلك تحب الاغاني اسمع أغنية ياناعم العودياسيدالملاح ضمن الاغنيه قلبي عليل بطعنات الرماح بالله استمع شويه بالنت عقولة توفيق الدقن الممثل القديرخمس دقايق فرفشه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
23 - كله شبعان وبطران
2017-09-30 14:08:35
شوفوا طوابير الآي فون ٨ وتعرفون بطرة الشعب. لسا عندهم كثير.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
22 - سعيد الحربي
2017-09-30 14:07:52
****لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ***
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
21 - النسبة بسيطه جدا
2017-09-30 14:07:02
لكن لم تفكروا في الضريبة التي ستكون على جميع مشترياتكم من السوبر ماركت وغيره وهي نفس النسبة ٥% وقد تزيد في الاجهزة المنزلية. حتى المطاعم ستطبق عليها. وهذا معمول به في كل مكان.
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 -
2017-09-30 14:01:43
لاتقومون تلطمون وتنوحون الفلواس واجد عندكم اذ صار اكتتاب او اسهم تلقى الطوابيير بالالاف والبيت خمس سيارات حتى البزر سياره
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
19 -
2017-09-30 13:59:21
ضريبة طيران ستجعل الطيران يرفع التذاكرسوو قطارمن الرياض الطائف ستحصلون على ايرادات بالهبل وشكثرهامن التجاروالركاب بحيث يكون فيه مراكزتوقف بدءمن القويعيه سيخدم محافظات الحجازواهل الجنوب عامه خط سهل جدا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
18 - استرها يارب
2017-09-30 13:58:40
خلاص *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - saeed
2017-09-30 13:57:43
فسي أعرف .. البترول 15 مليون برميل يوميا أين تذهب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 -
2017-09-30 13:54:09
هل الضريبه حﻻل ام حرام وماالفرق بينها وبين الزكاه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - أبو سحاااب
2017-09-30 13:52:35
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أكثروا من حسبي الله ونعم الوكيل ، لا حول ولا قوة إلا بالله الخوف من ضغوطات الغرب والمجاملات ستضيع أشياء ثمينة لأننا لم نؤمن بقوة الله فوق كل قوة
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
14 - ابوعلي990
2017-09-30 13:47:02
ناقصين حنا المواطن يعاني وتزيدون الطين بله ياناس لاتحكمون على الشعب كله من خلال تصرفات افراد او عائلات يسافرون الخارج وعائشين في رغد هم قله انظروا جيدا للمواطنين والاكثريه المحتاجه
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
13 - الله يزينها
2017-09-30 13:43:36
نفسي أعرف .. البترول 15 مليون برميل يوميا أين تذهب
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
12 - الله يزينها
2017-09-30 13:42:39
هذة كلها تروح لأهل اامخصصااات
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
11 - العابر
2017-09-30 13:38:38
عسى يكون فيها نفع للمواطن
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
10 -
2017-09-30 13:34:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
9 -
2017-09-30 13:33:52
بالبر البنزين بيغلا و في الجو التذاكر وقريبا تدفع ضريبة عن زوجتك نهاية كل سنة ضريبة الليالي الملاح والراتب راااح
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
8 -
2017-09-30 13:33:07
أخاف يضعون ضرائب حتى ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - الحقباني
2017-09-30 13:31:14
علم هذا الضريب مستفيد منه المواطن اين اين اين تذهب لم نرار سوف دفع وانت سكت ام الاجنبي ممكن يسافر علم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - ...........
2017-09-30 13:27:40
يعني الضرائب بتكون بالبر وبالجو حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
5 - الحقباني
2017-09-30 13:26:40
علم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - متقاعد
2017-09-30 13:25:39
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
3 - ابن البلد
2017-09-30 13:24:29
إن شاء ماتطبق الضرائب /// والحمد لله الزكاة كافيه ومغنية عن الضرائب .
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - شي حلو ويفتح النفس
2017-09-30 13:17:24
الى الأمام يا موطني.
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
1 - سفرجل
2017-09-30 13:14:04
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

الأجداد ماتطورو ولا انفتحو وماشافو إلا الخير وبهذا الزمن تطور وانفتاح واعصاير بر...
بواسطة : مانع القحطاني

ودي انه تقدم في اليوم الوطني ولكن بما انها لم تتاح له فرصة الاحتفال فأرجوا أن يت...
بواسطة : ابوخليل

حوثي من اتباع الإيراني ناب المهدي المنتضر خامنئي...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تصدقون انا فرحانة جدا بأن الحريم بيسوقون 😌...
كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
87 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
79 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
105 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
132 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
96 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
135 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
268 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
179 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
227 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
410 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
346 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
273 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
368 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
360 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
879 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
650 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
137 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
345 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
642 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
563 0
الاخبار الدولية
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 17 5٬389 3 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 7 1٬106 4 ساعات
جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !

جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !

 المرصد 53 7٬955 9 ساعات
يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديو

يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديو

 المرصد 10 5٬933 11 ساعة
المرصد الرياضي
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 19 5٬906 10 ساعات
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 27 4٬349 14 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 34 2٬438 17 ساعة
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

 المرصد 19 3٬292 يومين
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 30 4٬391 10 ساعات
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 48 10٬523 11 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬400 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 85 16٬710 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 4٬286 12 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 10 4٬443 16 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬295 يوم واحد
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

 المرصد 44 6٬166 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬356 13 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 25 5٬477 13 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 38 3٬303 13 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

 المرصد 183 9٬357 9 ساعات
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬700 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬845 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬820 6 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬183 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬215 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬339 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬854 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬107 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬449 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬764 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬950 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬500 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬161 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬228 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬280 7 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬710 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 45 4٬397 13 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬461 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬010 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬967 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 183 1٬883 5 ساعات