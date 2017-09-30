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“الزكاة والدخل”: تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة .. وهذه قيمتها !
صحيفة المرصد: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تذاكر السفر للرحلات الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأضافت الهيئة خلال ورشة عمل حول الضريبة عقدتها الأربعاء الماضي بالتعاون مع غرفة الرياض أن الرحلات الدولية لن تفرض عليها الضريبة.
ولفتت الهيئة إلى أن الضريبة ستشمل عقارات الأفراد المخصصة للأغراض التجارية، فيما يعفى التأجير السكني من الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة والتي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال تقديم إقراراتها الضريبية شهرياً، بينما تقدم المنشآت التي لا تتخطى توريداتها هذا المبلغ إقراراتها كل ثلاثة أشهر.
يشار إلى أنه من المقرر تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018 .
التعليقات
38 - جون كنيدي اليعربي2017-09-30 15:43:15
جاء وقت الحصاد. الظاهر ماعاد ندفع زكاة أموالنا من بعد تطبيق الضريبة
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37 - مواطن2017-09-30 15:37:10
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36 - تركي2017-09-30 15:30:41
قبل سنه تقريباً اعلنوا ايرادات الزكاة والدخل 67 مليار فمابالك بالبلديات والمرور والجوازات و و و
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35 - حزين2017-09-30 15:27:37
ابناء واجدادنا كانو يسافرون علي الابل فالنرجع للابل اقله تستفيد فيتامين دال من الشمس
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34 -2017-09-30 15:15:04
ت26 كيف تطلب كشف حسابات الضرائب لشعب شكلك عميل مندس من ايران وتريد الفتنه
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33 -2017-09-30 14:57:59
كل ماياخذ من الشعب يرجع لشعب وزياده لا تستعجلو خطط مدروسة وجايكم الخير الريال بكره بريالين كل ما اخذو منك أكثر تكسب معانا أكثر وأكثر واختلفنا مين يحب الثاني اكثر
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32 -2017-09-30 14:56:26
***** يفرض الوطن على مواطنيه ضرائب مع وعاء الزكاة فالشريعة المتعارف عليه هو الزكاة ولم نعرف الضرائب نحتاج راي الافتاء
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31 - قنوع2017-09-30 14:47:17
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30 -2017-09-30 14:45:28
في الجو في البر في البحر الضرائب تجمعنا
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29 - الهمداني2017-09-30 14:43:37
هالضريبة بس طايحة تروع فينا
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28 - الجنوبي2017-09-30 14:36:32
نسيت متى آخر مره ركبت طياره من زحمة المقاعد والحجوزات ، على العموم كل شي من جيب المواطن والله كريم وكأن موارد النفط والمعادن والثروات الزراعيه والسمكيه ***
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27 - وهم الايام2017-09-30 14:21:08
*** الله المستعان
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26 -2017-09-30 14:16:46
سؤال ممكن مصلحة الضرائب تعطيناشوية شفافيه مثل ديارالعالم وتقول للناس كشفافيه أن ضرايب التبغ والدخان والشيشه والمشروبات الغازيه والبيره ومشروب الطاقه قدحقق ايرادوقدره وايضاكم عدد المدخنين زادوالانقص؟؟؟
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25 -2017-09-30 14:14:01
أؤيد كلام تعليق 19 .الايرادات ستكون بالهبل لو فيه قطار بين الرياض والمنطقه الغربيه خاصه وان الارض منبسطه وجاهزة وقليلة التكلفه بالنسبة لسكة القطار
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24 -2017-09-30 14:09:35
٩وش معنى ضريبة الليالي الملاح والراتب راح شكلك تحب الاغاني اسمع أغنية ياناعم العودياسيدالملاح ضمن الاغنيه قلبي عليل بطعنات الرماح بالله استمع شويه بالنت عقولة توفيق الدقن الممثل القديرخمس دقايق فرفشه
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23 - كله شبعان وبطران2017-09-30 14:08:35
شوفوا طوابير الآي فون ٨ وتعرفون بطرة الشعب. لسا عندهم كثير.
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22 - سعيد الحربي2017-09-30 14:07:52
****لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ***
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21 - النسبة بسيطه جدا2017-09-30 14:07:02
لكن لم تفكروا في الضريبة التي ستكون على جميع مشترياتكم من السوبر ماركت وغيره وهي نفس النسبة ٥% وقد تزيد في الاجهزة المنزلية. حتى المطاعم ستطبق عليها. وهذا معمول به في كل مكان.
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20 -2017-09-30 14:01:43
لاتقومون تلطمون وتنوحون الفلواس واجد عندكم اذ صار اكتتاب او اسهم تلقى الطوابيير بالالاف والبيت خمس سيارات حتى البزر سياره
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19 -2017-09-30 13:59:21
ضريبة طيران ستجعل الطيران يرفع التذاكرسوو قطارمن الرياض الطائف ستحصلون على ايرادات بالهبل وشكثرهامن التجاروالركاب بحيث يكون فيه مراكزتوقف بدءمن القويعيه سيخدم محافظات الحجازواهل الجنوب عامه خط سهل جدا
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18 - استرها يارب2017-09-30 13:58:40
خلاص *****
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17 - saeed2017-09-30 13:57:43
فسي أعرف .. البترول 15 مليون برميل يوميا أين تذهب
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16 -2017-09-30 13:54:09
هل الضريبه حﻻل ام حرام وماالفرق بينها وبين الزكاه
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15 - أبو سحاااب2017-09-30 13:52:35
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أكثروا من حسبي الله ونعم الوكيل ، لا حول ولا قوة إلا بالله الخوف من ضغوطات الغرب والمجاملات ستضيع أشياء ثمينة لأننا لم نؤمن بقوة الله فوق كل قوة
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14 - ابوعلي9902017-09-30 13:47:02
ناقصين حنا المواطن يعاني وتزيدون الطين بله ياناس لاتحكمون على الشعب كله من خلال تصرفات افراد او عائلات يسافرون الخارج وعائشين في رغد هم قله انظروا جيدا للمواطنين والاكثريه المحتاجه
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13 - الله يزينها2017-09-30 13:43:36
نفسي أعرف .. البترول 15 مليون برميل يوميا أين تذهب
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12 - الله يزينها2017-09-30 13:42:39
هذة كلها تروح لأهل اامخصصااات
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11 - العابر2017-09-30 13:38:38
عسى يكون فيها نفع للمواطن
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10 -2017-09-30 13:34:47
تعليق مخالف
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9 -2017-09-30 13:33:52
بالبر البنزين بيغلا و في الجو التذاكر وقريبا تدفع ضريبة عن زوجتك نهاية كل سنة ضريبة الليالي الملاح والراتب راااح
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8 -2017-09-30 13:33:07
أخاف يضعون ضرائب حتى ***
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7 - الحقباني2017-09-30 13:31:14
علم هذا الضريب مستفيد منه المواطن اين اين اين تذهب لم نرار سوف دفع وانت سكت ام الاجنبي ممكن يسافر علم
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6 - ...........2017-09-30 13:27:40
يعني الضرائب بتكون بالبر وبالجو حسبي الله ونعم الوكيل
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5 - الحقباني2017-09-30 13:26:40
علم
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4 - متقاعد2017-09-30 13:25:39
لا حول ولا قوة الا بالله
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3 - ابن البلد2017-09-30 13:24:29
إن شاء ماتطبق الضرائب /// والحمد لله الزكاة كافيه ومغنية عن الضرائب .
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2 - شي حلو ويفتح النفس2017-09-30 13:17:24
الى الأمام يا موطني.
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1 - سفرجل2017-09-30 13:14:04
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