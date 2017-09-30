رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / “محكمة” بالرياض ترفض الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي” بسبب اللجنة الدائمة للإفتاء !

“محكمة” بالرياض ترفض الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي” بسبب اللجنة الدائمة للإفتاء !

“محكمة” بالرياض ترفض الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي” بسبب اللجنة الدائمة للإفتاء !
حجم الخط A A A
المرصد 27 2٬488 3 ساعات

صحيفة المرصد: قررت المحكمة الإدارية في الرياض أخيرا، رفض دعوى الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي”!. وبررت المحكمة في صك الحكم قرارها بأن “الغناء والموسيقى حرام”، بحسب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
وكانت تقدمت شركة إنتاج للصوتيات والمرئيات ضد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة،بدعوي قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة تغريمها خمسة ملايين ريال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق “الألبومات” المسجلة لإحدى الفنانات.وفقاً لـ “عكاظ”.
وذكرت المحكمة في نص الحكم: “بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعا ومخالف نظاما، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة، فإن المحرم لا يَتَمَول، وما لا يتمول ليس له حقوق”. وخلصت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إلى أن الغرامة بنيت على باطل.
ونبهت المحكمة في صك الحكم إلى أنه لو نظرت الدائرة للدعوى وانتهت إلى إلغاء القرار، فإن هذا فيه عدم معاقبة المدعية على خطأيها الشرعي والنظامي، وفيه أيضا مفسدة شرعية ونظامية .
وتابعت المحكمة: “إن الدائرة القضائية انتهت إلى عدم جواز النظر في الدعوى، إذ إن نظرها يلزم منه أن يكون الحكم لصالح أحدهما، والحكم لصالح أحدهما يعني إقراره على خطئه ويعني إضفاء الشرعية على عمله ولا ينال من ذلك القول من أن عقود المدعية مع الشركات الأخرى تتضمن مخالفات شرعية لا يمنع القضاء من نظرها وإجراء الوجه الشرعي والنظامي بحق الواقعة محل الدعوى”.
وأضافت: “لو نظرت الدائرة للدعوى وإلى أن نشاط المدعية محرم وأنها أخطأت بانتهاك نظام المنافسة في اشتراطها على الشركات الأخرى شراء كامل مكتبة الأغاني القديمة والجديدة، لانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى محل الطعن الذي ترى الدائرة أنه تضمن مخالفة شرعية لأن فيه حفظا لحقوق غير معتبرة شرعا ولا نظاما”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - مستشارك
2017-09-30 15:43:28
اذا الغناء حرام وعندكم الدليل الشرعي ليش الشرع ما يعاقب المغنيين والجهات المختصه تصرح للشركات الفنيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابو العز الدمشقي
2017-09-30 15:18:30
غريب هذا الحكم؟؟لو كان الغناء حرام لوجب عقاب كل من غنّى وكل من نشر غناء؟ لا تحريم إلا بنص قرآني وهذا غير متوفر من حق ولي الامر منع الغناء ولكن ليس من حق أي مخلوق تحريم أي شيء لم يحرمه الله ليست صعبة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-30 14:53:31
ارتحنا *** وقذارة الاخوان وعملاء قطر حتى ظهر لنا ارجاس ومتطرفي العلمانية واللبرالية هل أن الاوان لنرتاح في وطننا ونتنفس الوسطية والتمسك بديننا وثوابتنا وقيمنا دون غلو او تفريط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - الرأي
2017-09-30 14:41:20
المفروض تتغير لجنة الافتاء لتواكب تطور المجتمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - إنسان صريح
2017-09-30 14:38:00
من اختصاص وزارة الاعلام
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
22 - وجه نظر
2017-09-30 14:17:08
المفروض يتم معاقبة اللجنة الدائمة للافتاء لانها تدعي ان الغناء حرام وهو حلال لدى الحكومة كما هو مشاهد في حفلات اليوم الوطني وغيرها من المناسبات .. يجب أنهاء دور هيئة كبار العلماء وهيئة الامر بالمعروف
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
21 - النهارى
2017-09-30 14:13:21
يجب انشاء محاكم مدنيه للفصل فى كثير من الامور والمحاكم الشرعيه تختص بالارث والزواج والطلاق والميراث وغير ذلك من المنصوص عليه شرعا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-30 14:12:15
اذا تعدى كاتب ليبرلي على اسلامي قالوا وزارة الاعلام تقضي في المشكلة واذا اختلف أهل العفن الفني يحالون للمحكمة ما الذي يحدث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مرور سريع
2017-09-30 14:09:48
لازلنا نعيش حالة من الفصام الشخصي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-30 14:09:45
هزلت المفروص يعاقب الاثنين ماهذه السفاهات مثل هذه السفاهات تحال لجمعية الثقافة والفنون وهيئة الترفيه ليس لها مكان في مقاعد الرجال فضلا عن محكمة شرعية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - مسفر
2017-09-30 13:51:33
حلو الموضوع وديا بدون محاكم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
16 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-30 13:32:19
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - برمات
2017-09-30 13:31:55
الاختصاص في مثل هذه القضايا عن طريق لجنة تابعة لوزارة الاعلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - رايق
2017-09-30 13:23:02
هذي محلها وزارة الثقافه والأعلام تفصل بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-30 13:16:31
قال ايش قال حرام وهيئة الترفيه شنو وضعها ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - هاشم
2017-09-30 13:15:50
المتنازعين انتم خالفتم الافتاء والشرع الذي تاخذ المحكمه دستورها واحكامها منه فكيف تقاضون امام محاكم انتم خالفت تشريعها الشرعي يفترض المحكمه سجنتكم جميعآ لمخالفتكم دستور البلد
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
11 - هاشم
2017-09-30 13:11:49
المحاكم لم توضع لطفايس ومنازعات المغنين والمغنيات المحاكم وضعت لتعطي الحق المباح لاهله اما الحرام فالمحاكم لاتقضي بين التعاملات المحرمه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
10 - مانع القحطاني
2017-09-30 13:09:12
قريبا سيكون لهم محكمه خاصه منهم وفيهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 - هلا والله
2017-09-30 12:59:38
كيف اتجه المتظلم الى المحكمه وهو ان يعلم موضوعه اصلا حرام ويعلم انه منذ قيام الدوله السعوديه لم تفصل محاكمها في قضيه من هذا النوع يروحون لشيوخ الغناء وعلمائهم مثل محمد عبده والشيخ عبدالمجيد عبدالله
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
8 - من اللستة
2017-09-30 12:52:25
السيارات والتلفزيون و البوصلة والتلفون والسيكل والحين قيادة المرأة***!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - العربي
2017-09-30 12:52:00
اطردوهم ****قضيتهم المحاكم ما وضعت لهذه القضايا التافهة
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - علم وقلم
2017-09-30 12:43:15
هل الموسيقي من الموبيقات السبع الإجابه لا ، مشكلتنا أننا نظر للقضايا من وجهة نظرنا الشخصية دون الإعتبار للوجه الإجتماعيه ، موضوع مثل هذا كان يجب الفصل به حتى وإن كانت المحكمة لا ترى شرعيته والله أعلم
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
5 - لاماو
2017-09-30 12:39:43
يرفع القضيه بمحكمة دولية
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - علم وقلم
2017-09-30 12:37:34
طيب السوال : كيف تنظرون في قضايا بنكيه مشبوهه أو ربويه .
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
3 - العابر
2017-09-30 12:33:42
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 23,100 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 12:32:16
طيب وش الحل،،،،،،؟
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
1 - المتيم
2017-09-30 12:26:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

الأجداد ماتطورو ولا انفتحو وماشافو إلا الخير وبهذا الزمن تطور وانفتاح واعصاير بر...
بواسطة : مانع القحطاني

ودي انه تقدم في اليوم الوطني ولكن بما انها لم تتاح له فرصة الاحتفال فأرجوا أن يت...
بواسطة : ابوخليل

حوثي من اتباع الإيراني ناب المهدي المنتضر خامنئي...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

تصدقون انا فرحانة جدا بأن الحريم بيسوقون 😌...
كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
87 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
79 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
105 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
132 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
96 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
135 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
268 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
179 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
227 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
410 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
346 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
273 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
368 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
360 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
879 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
650 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
137 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
345 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
642 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
563 0
الاخبار الدولية
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 17 5٬388 3 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 7 1٬106 4 ساعات
جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !

جريمة مروعة في لبنان.. سوري يغتصب فتاة ويقتلها خنقا ومطالبات بطرد السوريين !

 المرصد 53 7٬955 9 ساعات
يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديو

يغني ويرقص ويُسعد النساء.. تعرّف على رئيس هذه الدولة المسلمة !- فيديو

 المرصد 10 5٬933 11 ساعة
المرصد الرياضي
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 19 5٬903 10 ساعات
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 27 4٬349 14 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 34 2٬438 17 ساعة
بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الاتحاد يهزم التعاون بهدفين مقابل هدف

 المرصد 19 3٬292 يومين
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 30 4٬390 10 ساعات
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 48 10٬523 11 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬400 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 85 16٬710 يوم واحد
اخبار منوعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 4٬286 12 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 10 4٬443 16 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬295 يوم واحد
شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

شاهد.. جلسة تصوير جديدة للمتسابقات بـ «ملكة جمال مصر» 2018

 المرصد 44 6٬166 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬356 13 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 25 5٬477 13 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 38 3٬302 13 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

 المرصد 183 9٬357 9 ساعات
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬700 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬845 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬820 6 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬183 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬215 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬339 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬854 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬107 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬449 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬764 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬950 يومين
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬500 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬161 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬228 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬280 7 أيام
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬710 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 45 4٬397 13 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬460 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬010 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬967 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 183 1٬883 5 ساعات