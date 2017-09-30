“محكمة” بالرياض ترفض الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي” بسبب اللجنة الدائمة للإفتاء !
صحيفة المرصد: قررت المحكمة الإدارية في الرياض أخيرا، رفض دعوى الفصل بين متنازعين على “ألبوم غنائي”!. وبررت المحكمة في صك الحكم قرارها بأن “الغناء والموسيقى حرام”، بحسب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
وكانت تقدمت شركة إنتاج للصوتيات والمرئيات ضد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة،بدعوي قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة تغريمها خمسة ملايين ريال، لانتهاكها أحكام قانون المنافسة، بشأن شروط شراء حقوق “الألبومات” المسجلة لإحدى الفنانات.وفقاً لـ “عكاظ”.
وذكرت المحكمة في نص الحكم: “بما أن نشاط المدعية الوارد في العقود المبرمة بينها وبين الشركات الأخرى الواردة في صلب القرار محل التظلم، يحتوى على الغناء؛ وهو محرم شرعا ومخالف نظاما، وبما أن الأعمال الغنائية محرمة، فإن المحرم لا يَتَمَول، وما لا يتمول ليس له حقوق”. وخلصت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إلى أن الغرامة بنيت على باطل.
ونبهت المحكمة في صك الحكم إلى أنه لو نظرت الدائرة للدعوى وانتهت إلى إلغاء القرار، فإن هذا فيه عدم معاقبة المدعية على خطأيها الشرعي والنظامي، وفيه أيضا مفسدة شرعية ونظامية .
وتابعت المحكمة: “إن الدائرة القضائية انتهت إلى عدم جواز النظر في الدعوى، إذ إن نظرها يلزم منه أن يكون الحكم لصالح أحدهما، والحكم لصالح أحدهما يعني إقراره على خطئه ويعني إضفاء الشرعية على عمله ولا ينال من ذلك القول من أن عقود المدعية مع الشركات الأخرى تتضمن مخالفات شرعية لا يمنع القضاء من نظرها وإجراء الوجه الشرعي والنظامي بحق الواقعة محل الدعوى”.
وأضافت: “لو نظرت الدائرة للدعوى وإلى أن نشاط المدعية محرم وأنها أخطأت بانتهاك نظام المنافسة في اشتراطها على الشركات الأخرى شراء كامل مكتبة الأغاني القديمة والجديدة، لانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى محل الطعن الذي ترى الدائرة أنه تضمن مخالفة شرعية لأن فيه حفظا لحقوق غير معتبرة شرعا ولا نظاما”.
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التعليقات
اذا الغناء حرام وعندكم الدليل الشرعي ليش الشرع ما يعاقب المغنيين والجهات المختصه تصرح للشركات الفنيه
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غريب هذا الحكم؟؟لو كان الغناء حرام لوجب عقاب كل من غنّى وكل من نشر غناء؟ لا تحريم إلا بنص قرآني وهذا غير متوفر من حق ولي الامر منع الغناء ولكن ليس من حق أي مخلوق تحريم أي شيء لم يحرمه الله ليست صعبة
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ارتحنا *** وقذارة الاخوان وعملاء قطر حتى ظهر لنا ارجاس ومتطرفي العلمانية واللبرالية هل أن الاوان لنرتاح في وطننا ونتنفس الوسطية والتمسك بديننا وثوابتنا وقيمنا دون غلو او تفريط
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المفروض تتغير لجنة الافتاء لتواكب تطور المجتمع
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من اختصاص وزارة الاعلام
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المفروض يتم معاقبة اللجنة الدائمة للافتاء لانها تدعي ان الغناء حرام وهو حلال لدى الحكومة كما هو مشاهد في حفلات اليوم الوطني وغيرها من المناسبات .. يجب أنهاء دور هيئة كبار العلماء وهيئة الامر بالمعروف
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يجب انشاء محاكم مدنيه للفصل فى كثير من الامور والمحاكم الشرعيه تختص بالارث والزواج والطلاق والميراث وغير ذلك من المنصوص عليه شرعا
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اذا تعدى كاتب ليبرلي على اسلامي قالوا وزارة الاعلام تقضي في المشكلة واذا اختلف أهل العفن الفني يحالون للمحكمة ما الذي يحدث
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لازلنا نعيش حالة من الفصام الشخصي
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هزلت المفروص يعاقب الاثنين ماهذه السفاهات مثل هذه السفاهات تحال لجمعية الثقافة والفنون وهيئة الترفيه ليس لها مكان في مقاعد الرجال فضلا عن محكمة شرعية
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حلو الموضوع وديا بدون محاكم
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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الاختصاص في مثل هذه القضايا عن طريق لجنة تابعة لوزارة الاعلام
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هذي محلها وزارة الثقافه والأعلام تفصل بينهم
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قال ايش قال حرام وهيئة الترفيه شنو وضعها ؟
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المتنازعين انتم خالفتم الافتاء والشرع الذي تاخذ المحكمه دستورها واحكامها منه فكيف تقاضون امام محاكم انتم خالفت تشريعها الشرعي يفترض المحكمه سجنتكم جميعآ لمخالفتكم دستور البلد
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المحاكم لم توضع لطفايس ومنازعات المغنين والمغنيات المحاكم وضعت لتعطي الحق المباح لاهله اما الحرام فالمحاكم لاتقضي بين التعاملات المحرمه
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قريبا سيكون لهم محكمه خاصه منهم وفيهم
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كيف اتجه المتظلم الى المحكمه وهو ان يعلم موضوعه اصلا حرام ويعلم انه منذ قيام الدوله السعوديه لم تفصل محاكمها في قضيه من هذا النوع يروحون لشيوخ الغناء وعلمائهم مثل محمد عبده والشيخ عبدالمجيد عبدالله
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السيارات والتلفزيون و البوصلة والتلفون والسيكل والحين قيادة المرأة***!
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اطردوهم ****قضيتهم المحاكم ما وضعت لهذه القضايا التافهة
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هل الموسيقي من الموبيقات السبع الإجابه لا ، مشكلتنا أننا نظر للقضايا من وجهة نظرنا الشخصية دون الإعتبار للوجه الإجتماعيه ، موضوع مثل هذا كان يجب الفصل به حتى وإن كانت المحكمة لا ترى شرعيته والله أعلم
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يرفع القضيه بمحكمة دولية
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طيب السوال : كيف تنظرون في قضايا بنكيه مشبوهه أو ربويه .
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طيب وش الحل،،،،،،؟
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