الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

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صحيفة المرصد:ألقت الشرطة التركية القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا في تركيا.

ووفقاً لموقع “العربية نت”نقلاً عن صحيفة “يني شفق” التركية في نسختها العربية، على شبكة الإنترنت،قالت الصحيفة إن الشرطة التركية ألقت القبض على القاتل اليوم السبت.

وأكدت في خبرها أن الشرطة التركية تحقق مع القاتل لتعرف إن كان هناك صلة بينه وبين استخبارات النظام السوري.

ونشرت الصحيفة صورة للمتهم.

وعثرت الشرطة التركية، في 21 من الشهر الجاري على جثة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، مذبوحتين في شقتهما، بعدما ألقى القاتل عليهما مواد تنظيف لتأخير انبعاث الرائحة.

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