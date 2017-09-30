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الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا
صحيفة المرصد:ألقت الشرطة التركية القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا في تركيا.
ووفقاً لموقع “العربية نت”نقلاً عن صحيفة “يني شفق” التركية في نسختها العربية، على شبكة الإنترنت،قالت الصحيفة إن الشرطة التركية ألقت القبض على القاتل اليوم السبت.
وأكدت في خبرها أن الشرطة التركية تحقق مع القاتل لتعرف إن كان هناك صلة بينه وبين استخبارات النظام السوري.
ونشرت الصحيفة صورة للمتهم.
وعثرت الشرطة التركية، في 21 من الشهر الجاري على جثة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، مذبوحتين في شقتهما، بعدما ألقى القاتل عليهما مواد تنظيف لتأخير انبعاث الرائحة.
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التعليقات
17 - سوط الحق2017-09-30 15:24:48
هذا إما أنه سوري مؤيد للجحش بشار أو تركي علوي مؤيد لبشار يجيد تحدث العربية باللهجة السورية لأنه علوي من اصل سوري وديارهم الجنوب التركي لواء اسكندرون اضنا انطاكيا انطاليا وغيرها مثل بعض الحلاقين عندنا
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16 - المر2017-09-30 15:19:51
يعرفونه مامنين له غدر بهم شغال لحساب بشار النعجه يقتل انفس اجرام مابعده تركيا مافيها اعدام عليك اللعنه
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15 -2017-09-30 15:09:45
بدكن حرية ماهيك! بدك حرية هاه
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14 -2017-09-30 15:01:28
لعنة الله عليه المجرم الحقير ارتكب أكبر الجرائم قتل النفس وبأسلوب الغدر والغيله
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13 - إنسان صريح2017-09-30 14:36:24
قتله الله
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12 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-30 14:34:50
الله يلعن هذا الاخونجي الداعشي قتل ورده صغيرة جميلة. والله اني بكيت عالبنت وأمها
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11 - مدهمر2017-09-30 14:12:50
قصة لاتهمنا
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10 -2017-09-30 14:11:00
وجه المجرم واضح بدون طمس
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( عدد التعليقات 23,100 )9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
حسافه ،،،،،تركيا ما فيها عقوبة الإعدام ،،،،،،😡
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8 - ابو عقاب2017-09-30 13:55:42
أتوقع يوجد هناك عملاء من الشبيحة تسللو مع النازحين سواء في لبنان او تركيا او بعض دول أوروبا
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7 - ابو عقاب2017-09-30 13:53:15
شكله سوري من الشبيحة تسلل مع السوريين النازحين
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6 - مسفر2017-09-30 13:50:09
الحمدلله انهم مسكوه المجرم ***قاتل النساء المستضعفات
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5 - اللهم احفظ جنودنا البواسل2017-09-30 13:49:36
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم عليك بطاغية الشام ومن دعمه من الصفويين المجوس والروس الملحدين وحزب الشيطان والحشد الرافضي اللهم عليك بالضالمين في كل مكان اللهم آمين
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4 - &محمد الصيعري &2017-09-30 13:47:29
الله يرحم والديك ياحقباني تعلم الإملاء وبعدين تعال علق.
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3 - الغامدي2017-09-30 13:47:04
الله يلعنه ويحشره مع بشار في جهنم
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2 - مهند1112017-09-30 13:40:36
سود الله وجهه دنيا واخره ازهق انفس بدون وجه حق
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1 - الحقباني2017-09-30 13:29:23
علم بسم الله الرحمن الرحيم الموت حق ولكن هذا القاتل سوف يخسر دنيا واخر ام هي ان شاالله مفتول بغير حق والله يعلم سوف يكون نصيبه الجينه علم بس هل بنت هذا متزوج ام لالالا علم
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