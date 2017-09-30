يمني يشعل النار في مسجد بمحافظة دائر بني مالك ويحرق المصاحف عقب صلاة الجمعة..لهذا السبب!

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صحيفة المرصد: أقدم وافد من الجنسية اليمنية، على حرق مسجد بقرية الذاري الأغبر التابعة لمحافظة الدائر بني مالك، في محاولة منه الاعتداء على جار مسن، يسكن إلى جوار المسجد.

من جانبه، بيّن المتحدث الإعلامي للشؤون الإسلامية بجازان محمد الكريري، أنه قد وقع، بعد ظهر أمس الجمعة، حادث إحراق لمسجد الذاري الأغبر بقرية الذاري الأغبر محافظة الداير، وكان المتسببُ في الحادث شخصاً يمنياً مجهولاً حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن، وإحراق المسجد وغرفة مجاورة له.

وأوضح أن المسجد شبه مهجور إلا من جار المسجد، أو من قد يمر على المكان؛ بسبب مغادرة أهل القرية لها، وبفضل الله تم إطفاء الحريق قبل أن يلتهم المصاحف والأثاث الموجود.

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