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يمني يشعل النار في مسجد بمحافظة دائر بني مالك ويحرق المصاحف عقب صلاة الجمعة..لهذا السبب!
صحيفة المرصد: أقدم وافد من الجنسية اليمنية، على حرق مسجد بقرية الذاري الأغبر التابعة لمحافظة الدائر بني مالك، في محاولة منه الاعتداء على جار مسن، يسكن إلى جوار المسجد.
من جانبه، بيّن المتحدث الإعلامي للشؤون الإسلامية بجازان محمد الكريري، أنه قد وقع، بعد ظهر أمس الجمعة، حادث إحراق لمسجد الذاري الأغبر بقرية الذاري الأغبر محافظة الداير، وكان المتسببُ في الحادث شخصاً يمنياً مجهولاً حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن، وإحراق المسجد وغرفة مجاورة له.
وأوضح أن المسجد شبه مهجور إلا من جار المسجد، أو من قد يمر على المكان؛ بسبب مغادرة أهل القرية لها، وبفضل الله تم إطفاء الحريق قبل أن يلتهم المصاحف والأثاث الموجود.
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التعليقات
17 - ابوخليل2017-09-30 15:45:47
حوثي من اتباع الإيراني ناب المهدي المنتضر خامنئي
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16 - محد قال لي2017-09-30 15:44:40
السؤال هنا وين دور الجوازات والعمل والشرطه وحرس الحدود من هذا اليمني القذر يدخل بلدنا ويفسد فيها لأنه عارف ان ليس هناك رادع له جميعا بصوت واحد لا نريد في بلدنا وافدين اطردوهم بقذارتهم ووساخة قلوبهم
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15 - عموري2017-09-30 15:43:36
تعليق مخالف
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14 -2017-09-30 15:36:38
لازم تولع النار عليه مثل ماولع النار في المصاحف بغض النظر من الجاني ومن جنسيته ، انتهى
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13 - القرني[email protected]@2017-09-30 15:32:21
يغبي اكثر العمال هناك هم من العماله السائبة معنده حتى هويه شفتهم أنا بنفسي لكن مهما تفهم ال ب غ ل يظل ب غ ل مع احترامي للعقول الراقية
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12 - ماستر2017-09-30 15:31:42
مسوي رجال على المسن وعلى المسجد كان طلعت مراجلك على الحوثي الي استباحو ارضك وعرضك ولعبو فيكم وخلوكم بدون قيمة وشردوكم ياخونة
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11 - القرني[email protected]@2017-09-30 15:30:52
سبحان الله يعني لازم كلامي يوافق هوااااك واطيح سب ولعن ولا مني قرني ولاني سعودي مودك تخرجني من ملةالإسلام بعد مو ب أزين🤔
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10 - حزين2017-09-30 15:29:58
حتي المسجد بيت من بيوت الله والقران الكريم ماسلم من شرك ياابويمن حقد دفين في الزيدي
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9 - 1232017-09-30 15:10:14
على العموم حفظ الله بلادنا من شرهم ومن شر كل حاسد اذا حسد
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8 - أبو سحاااب2017-09-30 15:09:18
اليمني يبي يسكن المسجد والشايب جار المسجد أشغله كل صلاة في المسجد الظاهر يبي يقضي عليه أو يطرده من المكان .
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7 - 1232017-09-30 15:06:28
القرني وهل تبرر له فعلته وليش ماراح يشتكي ياخ قرني مع اني متاكد 100 في المئة انك لست قرني ولست سعودي في الاصل
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6 - 1232017-09-30 15:04:31
دلعتهم الجوازات على موقع الجوازات تويتر افتحو على موقع الجوازات ناظرو وش الردود الي يتلقونها من المسؤول عن موقع الجوازات منتهى الدلع
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5 - القرني[email protected]@2017-09-30 14:57:54
احتمال أنه أشتغل عنده ومعطاااه حقه عمومآ التحقيقات بتكشف كل شي🤔
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4 - عبادي2017-09-30 14:52:43
لعن الله ابو مزيد أحرقوه قصاص
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3 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-30 14:52:15
هذا حوثي خبيت تعمد حرق القران واذا كان بينه خصومه مع كبير السن كان راح ل غرفته
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2 - الهاشمي2017-09-30 14:51:36
هذا من طقة الحوثيين ولا فيه مسلم يحرق بيت الله والقرآنات امسكوه وانتفوا رقبته
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1 - ابو شدا2017-09-30 14:47:58
اذاً ايش أكلت النار طالما الأثاث سالم والمصاحف.
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