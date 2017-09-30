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الرئيسية / رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته
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المرصد 14 2٬712 2 ساعتين

صحيفة المرصد: كشف شيخ قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي الهاجري، أسباب انتزاع جنسيته، مؤكداً أن ذلك جاء بعد استنكاره سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الشيخ شافي الهاجري أن خبر سحب جنسيته ورده بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شيوخ القبائل، وفقًا لـ “العربية”.

وبيّن أن قبيلة بني هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم.

ولفت “آل شافي” إلى أنه يملك الجنسية السعودية، وولاؤه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أنه سبق وطالب “تميم” بالعدول عن تغريدها خارج السرب وتكاتفها مع إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على لم الشمل.

وقام المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمة شرسة على قطر في هاشتاق (سحب جنسية شيخ شمل الهواجر)، لما قامت به من تجريد شيخي قبائل ثلثي مواطنيها آل مرة وبني هاجر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - بدران
2017-09-30 18:03:28
خطابة ركيك ومتناقض يقول معاه جنسيتين سعودية وقطرية وولائة للملك سلمان خلاص اقعد بالسعودية ليش تزعل على جنسية قطر ماهي مستاهله الجنسية السعودية اقوى
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13 - الشمري
2017-09-30 17:32:07
ولفت “آل شافي” إلى أنه يملك الجنسية السعودية، وولاؤه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. يعني معك جنسيه سعوديه وانت فعلك هذا تشويش وتهييج للناس ومن ضمن المطالب عدم
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12 -
2017-09-30 17:19:57
هياط حتى بعددكم في قطر
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11 - متأمل
2017-09-30 17:14:47
طالما أن حمد جنّس القرضاوي وعزمي .. فهم الآن من يتحكم في شؤون قطر .. وإذا عارضهم في شيئ سيسحبون منه الجنسية .. الأمر بيدهم والحماية من الملالئ والإخوان وياشعب قطر لك الله ،،
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10 - منصور
2017-09-30 17:12:53
طيب إذا كانت جنسيته سعودية كيف تسقط جنسيته القطرية وإلاهذاعنده إزدواجيةبالجنسيةكيف يسمح له ذلك
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9 - بدر
2017-09-30 17:07:04
ويقول معاه الجنسيه السعوديه طيب يعني مزدوج وش معنى ما يطبق عليه النظام مثل المساكين اللي بالكويت يخيرونهم
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8 - ابن الوطن
2017-09-30 17:02:31
تعليق مخالف
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7 - كم عدد الذين يحملون الجنسيات المزدوجه
2017-09-30 17:02:03
اعداد مهولة خصوصا بين قطريين وسعوديين وبحرانيين وسعوديين وكويتيون وسعوديون وقليل من الاماراتيون.
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6 - ابو علي
2017-09-30 16:57:36
حنكة سياسية ؟؟، او غباء سياسي؟؟ سحب الجنسية من شيوخ قبائل تمثل اكثر من نصف سكان قطر ،، بني مرة والهواجر ،،،سياسة القهر والطرد والسجن في الخلاف السياسي ،،سياسة الضعيف ،،،فعلا اثبت تميم انه ضعيف جدا
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-30 16:46:41
يا ناشدن عنا ترانا البقومي فينا الوفا والطيب والمجد مذكور
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4 - ابن البلد
2017-09-30 16:42:54
ما نفع القبائل كثرها الناس تدور لقمة العيش
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3 - العبيدي القحطاني
2017-09-30 16:31:10
والنعم في بني هاجر فهم احد قبائل شريف قحطان
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2 -
2017-09-30 16:28:44
الأعمي والأصم والأبكم والمجنون صاروا يعرفون الإخونج ومعزبهم . وبنو الإخونج واتباعهم يتلونون ويسوقون التقيه ويقولون انهم ما يعرفون الصالح من الطالح
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1 - AG
2017-09-30 16:23:36
الله يسهلك يارب .... معاد تعرف من الصالح أو الطالح ... لاتنسى ربك في الدعاء ... واللي متربعين مصيرهم الزوال .. الله يكفينا شرهم يارب ياكريم
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