رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

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صحيفة المرصد: كشف شيخ قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي الهاجري، أسباب انتزاع جنسيته، مؤكداً أن ذلك جاء بعد استنكاره سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الشيخ شافي الهاجري أن خبر سحب جنسيته ورده بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شيوخ القبائل، وفقًا لـ “العربية”.

وبيّن أن قبيلة بني هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم.

ولفت “آل شافي” إلى أنه يملك الجنسية السعودية، وولاؤه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أنه سبق وطالب “تميم” بالعدول عن تغريدها خارج السرب وتكاتفها مع إخوانها في دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على لم الشمل.

وقام المغردون في مواقع التواصل الاجتماعي بشن هجمة شرسة على قطر في هاشتاق (سحب جنسية شيخ شمل الهواجر)، لما قامت به من تجريد شيخي قبائل ثلثي مواطنيها آل مرة وبني هاجر.

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