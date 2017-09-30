كويتي أرسل بالخطأ رسالة غرامية لزوجته بدلا عن عشيقته ..ولهذا السبب اعتبرتها الزوجة رسالة من السماء
صحيفة المرصد : ألزمت محكمة الاستئناف الكويتية رجلاً بتطليق زوجته ودفع نفقة شهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق بسبب رسالة غرامية تلقتها الزوجة بالخطأ.
وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة القبس الكويتية ، لم يكن يعلم الزوج أن رسائله الخاطئة لزوجته ستتسبب في فقدان أبناءه وإلزامه بتطليقها ودفع نفقة شهرية وخراب بيته بالكامل ، فقد أرسل الزوج رسالة غرامية لعشيقته، لكنه بدلاً من ضغط زر اسم العشيقة، فقد أرسلها بالخطأ لزوجته ولم يستطع بعد ذلك تقديم أي عذر مقنع.
الزوجة التي علمت تماما أن الزوج أرسلها لعشيقته وذهبت إليها بالخطأ إعتبرتها رسالة من السماء لإنهاء العلاقة التي لم تكن على مايرام، فذهبت لأهلها مع ابنيها وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق وإلزام الزوج بالنفقة الشهري واجرة مسكن وخادمة وسائق.
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التعليقات
نعم يمضي العمر وماجانا الزوج المناسب وتصعب علينا نفسينا نرميها على من هب ودب او لرجل متزوج زوجته قشره او ارمل عياله عفاريت او مدمن او مختل او نفسيه اما المناسبين انقرضوا وانتهوا ونظل بلى زوج افضل لينا
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اذا طلقها ما تجب عليها نفقة فقط الاود اما هي فلا يلزمه امرها من بيت ونفقة وغيره .
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الاختلاط وتطبيقات التواصل من اسباب انتشار ظاهرة الخيانة الزوجية هذا غير التبرج وعدم الالتزام بغض البصر وضعف الوازع الديني وانتشار الفتن واصدقاء السوء والمخببين والمسلسلات والافلام والاغاني لها دور
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بلا حكي ماينفهم وبربره زايده وفكينا . اكتبي تعليقك المعتاد الرجال ناقصين عقل ودين واطلعي
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أين الحب الحقيقي الذي يستاهله المحبوب
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ياما وياما جبنا العيد وخصوصا أيام الشرايح الي بدون أسماء مشغلين أهلنا واصحابنا ومن كثر الشرايح يحصل لخبطه وتكلم من شريحة كنت ترسل منها لهم رسايل وصور تجيب لهم الضغط وفجأة تسمع انت الوسخ الي يرسل
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أين الحب الحقيقي
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والزمة بدفع راتب سائق (جميل )لمن يفهم
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لو انا مكان هذا الرجل , يتزوج عشيقته , وينتهي كل شي ؟
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صحيح صادقة الهنوف
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ياحلو نظامهم يالله ارزقنا الزامه بنفقه واجرة مسكن وسائق وخدامه )ياليت عندنا هالنظام نبي نهج من الرجال وذلهم
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ت25 الحرمه لو ماتقول للرجال تعال باشاره او غيرها ماراح لها( هذا اعتراف منك بأن الرجل ناقص عقل ههههه فلو عقله كامل ما راح لها مهما كانت المغريات يقول الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان )
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صحيح صادقة الهنوف
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الله يستر
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فعلا الرجل ناقص عقل ودين خلونا نعترف ونقول الحقيقه فعلا هناك رجال ناقصين عقل ودين
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أنا حاب أسأل الرجل اللي اين حبك لزوجتك
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مع التواصل كلشي حاصل 😂😂
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المصيبة اذا كانت المراة متزوجة من رجل كثير السفر بحجة العمل او السياحة او غيرها ويسافر من بلد لبلد لحاله ويتركها هي وعيالها في البيت، اذا زوجك يسافر سافري معه حتى يحصن نفسه من الفتن والمعاصي والشهوات
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الله لا يبلانا مابلاهم اللهم لك الحمد الزواج رباط متين مقدس مو عند اي شيء مع السلامه
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على نفسها جنت براقش
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هذي لايعه جبدها منه وياما سامحته مرات ومرات لكن الاخيره كانت القاضيه . قلعته يستاهل وياليت كل الزوجات مثلها ماهو مثل عندنا تسكت وتسكت لما تجيها كل الامراض وهي شايفه وساكته
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16//بهجت // اكيد راح تعرف لان اكيد وجهه معاها مثل الجنط ماله اول ولا اخر 😂😂يعني معقول يرسل لها كلام حلو مثل عشيقته ال🐑..!!!!
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العمر يمضي ( الملقبة بالعناس ) العمر يمضي وانتي تكبر لكن تزوجي الله يزرقك بولد ولا بنت يخدمك مابقى من الدهر
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تعليق 12 لان الرجل مايعيبه شي اما انتي تروحين تالف
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ربنا اراد كشفه انا دايم اغلط اذا مو مركز اغلط بين اخواني ابرسل لهذا يطلع لي هذا دايم تصير
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ريما // لامو للدرجه هذي ليش كل حاجه وكل مصيبه لازم تتحملها الزوجه وحتى الخيانه ..معلييششش كل انسان يتحمل سوء اخلاقه ويتعاقب والاطفال مو سبب للاهانه ✋🏻
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اكيد مكتوب بالرساله اسم عيشقته وانه مغرم به ويتفنن بحروف اسمها. طيب كيف عرفت انه مش لها
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العنوسة نعمة وراحة نفسية اهم شي وظيفتك وراتب يعيشك وتقودين سيارتك وتعيشين حياتك بين اهلك مرتاحة ومعززة افضل من الإبتلاء بزوج خاين كذاب نصاب لعاب ابو وجهين وتفتكين من الهم والغم والنكد ومن زوج خاين.
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بعض النساء تتعرفلها على واحد ثم تطلب الطلاق من زوجها وتترك ابنائها ولاتسال فيهم على شان الجديد بحجة عدم التوافق العاطفي بينها وبين ابو اولادها.......الله المستعان
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﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾👌🏻
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لو خان الرجل الاعذار والتبريرات جاهزه "تحملي واصبري هذا ابو عيالك ونزوة وتعدي طيش وبكره يعقل" خيانة الرجل يسمونها نزوة🙄كامل العقل يخون ويسمون خيانته نزوة🤔 لاويبررون له ويدافعون عنه ويبحثون له عن عذر
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أيش مكتوب في الرساله:
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ليش حاطين على الرجال يعني الرجال لو مالقي وحده خاينه كان خان زوجته ؟؟؟؟ يعني البلا من الثنين .... اللهم استر اعراض المسلمين
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هاذي ماصدقت تصيد عليه شي
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الله يرزقها بالزوج الصالح
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اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
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رسالة غرامية لعشيقته /... مسلم وعنده عشيقة !! وش خلوو للغرب ؟؟
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أرسل رسالة غرامية (لعشيقته)
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الخاين ماله الا الخٌلع والطرد والدعس - فعلا الخبيثات للخبيثين - الحمدلله ربي أنقذها من هالخاين الخبيث قبل ما ينقل لها أمراض خطيرة مالها أي ذنب فيها
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حرام والله خراب بيوت لو أنا مكانها لصبرت حتى لو ضربني مين يربي عيالي 😭
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الخيانة الزوجية منتشرة مع انتشار برامج التواصل والمواقع والدردشة والمحادثات في الجوالات ،، ويلومون المراة اذا شكت في زوجها وقامت تتجسس عليه وتراقبه و تفتش جواله وتغار عليه،، الان خيانة الرجال منتشرة
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الرجال مالهم امان ماعندهم سيطرة على شهوتهم يلهثون ورى الحريم الخيانة تسري بدمهم وعيونهم زايغه
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