رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / كويتي أرسل بالخطأ رسالة غرامية لزوجته بدلا عن عشيقته ..ولهذا السبب اعتبرتها الزوجة رسالة من السماء

كويتي أرسل بالخطأ رسالة غرامية لزوجته بدلا عن عشيقته ..ولهذا السبب اعتبرتها الزوجة رسالة من السماء

كويتي أرسل بالخطأ رسالة غرامية لزوجته بدلا عن عشيقته ..ولهذا السبب اعتبرتها الزوجة رسالة من السماء
حجم الخط A A A
المرصد 45 2٬374 2 ساعتين

صحيفة المرصد : ألزمت محكمة الاستئناف الكويتية رجلاً بتطليق زوجته ودفع نفقة شهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق بسبب رسالة غرامية تلقتها الزوجة بالخطأ.

وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة القبس الكويتية ، لم يكن يعلم الزوج أن رسائله الخاطئة لزوجته ستتسبب في فقدان أبناءه وإلزامه بتطليقها ودفع نفقة شهرية وخراب بيته بالكامل ، فقد أرسل الزوج رسالة غرامية لعشيقته، لكنه بدلاً من ضغط زر اسم العشيقة، فقد أرسلها بالخطأ لزوجته ولم يستطع بعد ذلك تقديم أي عذر مقنع.

الزوجة التي علمت تماما أن الزوج أرسلها لعشيقته وذهبت إليها بالخطأ إعتبرتها رسالة من السماء لإنهاء العلاقة التي لم تكن على مايرام، فذهبت لأهلها مع ابنيها وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق وإلزام الزوج بالنفقة الشهري واجرة مسكن وخادمة وسائق.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

45 - ؟؟
2017-09-30 20:11:30
نعم يمضي العمر وماجانا الزوج المناسب وتصعب علينا نفسينا نرميها على من هب ودب او لرجل متزوج زوجته قشره او ارمل عياله عفاريت او مدمن او مختل او نفسيه اما المناسبين انقرضوا وانتهوا ونظل بلى زوج افضل لينا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - ررر
2017-09-30 20:02:07
اذا طلقها ما تجب عليها نفقة فقط الاود اما هي فلا يلزمه امرها من بيت ونفقة وغيره .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - زمن يخوف
2017-09-30 20:00:43
الاختلاط وتطبيقات التواصل من اسباب انتشار ظاهرة الخيانة الزوجية هذا غير التبرج وعدم الالتزام بغض البصر وضعف الوازع الديني وانتشار الفتن واصدقاء السوء والمخببين والمسلسلات والافلام والاغاني لها دور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - الى زائره
2017-09-30 19:45:21
بلا حكي ماينفهم وبربره زايده وفكينا . اكتبي تعليقك المعتاد الرجال ناقصين عقل ودين واطلعي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
41 - زائره
2017-09-30 19:45:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 - أبو وليد
2017-09-30 19:45:05
أين الحب الحقيقي الذي يستاهله المحبوب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - مرحبا بي العيد
2017-09-30 19:44:03
ياما وياما جبنا العيد وخصوصا أيام الشرايح الي بدون أسماء مشغلين أهلنا واصحابنا ومن كثر الشرايح يحصل لخبطه وتكلم من شريحة كنت ترسل منها لهم رسايل وصور تجيب لهم الضغط وفجأة تسمع انت الوسخ الي يرسل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - أبو وليد
2017-09-30 19:43:20
أين الحب الحقيقي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - زاير
2017-09-30 19:42:57
والزمة بدفع راتب سائق (جميل )لمن يفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - خيال
2017-09-30 19:39:33
لو انا مكان هذا الرجل , يتزوج عشيقته , وينتهي كل شي ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - زائره
2017-09-30 19:39:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
34 - أبو وليد
2017-09-30 19:38:00
صحيح صادقة الهنوف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - ⚡️
2017-09-30 19:37:50
ياحلو نظامهم يالله ارزقنا الزامه بنفقه واجرة مسكن وسائق وخدامه )ياليت عندنا هالنظام نبي نهج من الرجال وذلهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - الى
2017-09-30 19:37:23
ت25 الحرمه لو ماتقول للرجال تعال باشاره او غيرها ماراح لها( هذا اعتراف منك بأن الرجل ناقص عقل ههههه فلو عقله كامل ما راح لها مهما كانت المغريات يقول الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان )
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
31 - أبو وليد
2017-09-30 19:37:09
صحيح صادقة الهنوف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - أبو وليد
2017-09-30 19:33:54
الله يستر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - فواز
2017-09-30 19:32:12
فعلا الرجل ناقص عقل ودين خلونا نعترف ونقول الحقيقه فعلا هناك رجال ناقصين عقل ودين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - أبو وليد
2017-09-30 19:32:01
أنا حاب أسأل الرجل اللي اين حبك لزوجتك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
27 - عمران 😂
2017-09-30 19:31:58
مع التواصل كلشي حاصل 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 -
2017-09-30 19:29:46
المصيبة اذا كانت المراة متزوجة من رجل كثير السفر بحجة العمل او السياحة او غيرها ويسافر من بلد لبلد لحاله ويتركها هي وعيالها في البيت، اذا زوجك يسافر سافري معه حتى يحصن نفسه من الفتن والمعاصي والشهوات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - زائره
2017-09-30 19:27:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
24 - فطوم
2017-09-30 19:27:24
الله لا يبلانا مابلاهم اللهم لك الحمد الزواج رباط متين مقدس مو عند اي شيء مع السلامه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - ابن الصبيخي
2017-09-30 19:25:44
على نفسها جنت براقش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - الهنووف
2017-09-30 19:25:30
هذي لايعه جبدها منه وياما سامحته مرات ومرات لكن الاخيره كانت القاضيه . قلعته يستاهل وياليت كل الزوجات مثلها ماهو مثل عندنا تسكت وتسكت لما تجيها كل الامراض وهي شايفه وساكته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,184 )
21 - بسمه
2017-09-30 19:23:00
16//بهجت // اكيد راح تعرف لان اكيد وجهه معاها مثل الجنط ماله اول ولا اخر 😂😂يعني معقول يرسل لها كلام حلو مثل عشيقته ال🐑..!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - عيد العطوي
2017-09-30 19:22:55
العمر يمضي ( الملقبة بالعناس ) العمر يمضي وانتي تكبر لكن تزوجي الله يزرقك بولد ولا بنت يخدمك مابقى من الدهر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - فيصل
2017-09-30 19:21:59
تعليق 12 لان الرجل مايعيبه شي اما انتي تروحين تالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
18 - احمد1
2017-09-30 19:21:20
ربنا اراد كشفه انا دايم اغلط اذا مو مركز اغلط بين اخواني ابرسل لهذا يطلع لي هذا دايم تصير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 9,184 )
17 - بسمه
2017-09-30 19:19:41
ريما // لامو للدرجه هذي ليش كل حاجه وكل مصيبه لازم تتحملها الزوجه وحتى الخيانه ..معلييششش كل انسان يتحمل سوء اخلاقه ويتعاقب والاطفال مو سبب للاهانه ✋🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
16 - بهجت
2017-09-30 19:19:32
اكيد مكتوب بالرساله اسم عيشقته وانه مغرم به ويتفنن بحروف اسمها. طيب كيف عرفت انه مش لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عانس بإختياري
2017-09-30 19:18:17
العنوسة نعمة وراحة نفسية اهم شي وظيفتك وراتب يعيشك وتقودين سيارتك وتعيشين حياتك بين اهلك مرتاحة ومعززة افضل من الإبتلاء بزوج خاين كذاب نصاب لعاب ابو وجهين وتفتكين من الهم والغم والنكد ومن زوج خاين.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -
2017-09-30 19:18:02
بعض النساء تتعرفلها على واحد ثم تطلب الطلاق من زوجها وتترك ابنائها ولاتسال فيهم على شان الجديد بحجة عدم التوافق العاطفي بينها وبين ابو اولادها.......الله المستعان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,184 )
13 - بسمه
2017-09-30 19:17:38
﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
12 - ?
2017-09-30 19:13:30
لو خان الرجل الاعذار والتبريرات جاهزه "تحملي واصبري هذا ابو عيالك ونزوة وتعدي طيش وبكره يعقل" خيانة الرجل يسمونها نزوة🙄كامل العقل يخون ويسمون خيانته نزوة🤔 لاويبررون له ويدافعون عنه ويبحثون له عن عذر
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
11 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-30 19:12:19
أيش مكتوب في الرساله:
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-09-30 19:10:51
ليش حاطين على الرجال يعني الرجال لو مالقي وحده خاينه كان خان زوجته ؟؟؟؟ يعني البلا من الثنين .... اللهم استر اعراض المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - الهوي شمالي
2017-09-30 19:04:26
هاذي ماصدقت تصيد عليه شي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 12,088 )
8 - اللامي
2017-09-30 19:03:42
الله يرزقها بالزوج الصالح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 12,088 )
7 - اللامي
2017-09-30 19:01:30
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - عجائب
2017-09-30 19:00:02
رسالة غرامية لعشيقته /... مسلم وعنده عشيقة !! وش خلوو للغرب ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,088 )
5 - اللامي
2017-09-30 18:59:55
أرسل رسالة غرامية (لعشيقته)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - بالمختصر
2017-09-30 18:57:37
الخاين ماله الا الخٌلع والطرد والدعس - فعلا الخبيثات للخبيثين - الحمدلله ربي أنقذها من هالخاين الخبيث قبل ما ينقل لها أمراض خطيرة مالها أي ذنب فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
3 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 18:55:51
حرام والله خراب بيوت لو أنا مكانها لصبرت حتى لو ضربني مين يربي عيالي 😭
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
2 - مشاعر عابره
2017-09-30 18:54:43
الخيانة الزوجية منتشرة مع انتشار برامج التواصل والمواقع والدردشة والمحادثات في الجوالات ،، ويلومون المراة اذا شكت في زوجها وقامت تتجسس عليه وتراقبه و تفتش جواله وتغار عليه،، الان خيانة الرجال منتشرة
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
1 - زائره
2017-09-30 18:52:18
الرجال مالهم امان ماعندهم سيطرة على شهوتهم يلهثون ورى الحريم الخيانة تسري بدمهم وعيونهم زايغه
لا يعجبني(3) اعجبني(8)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

ايه هين تبطون عظم قينان والصحفي ال الشيخ الخ من ال كتبه الصحفيون علم في رأسه نار...
بواسطة : ابوعلي

الرجل يعترف انه غير قطري وجنسينه سعودي والقانون يمنع ازدواج الجنسيه في قطر او ال...
بواسطة : هنطش

ابشرو بي الخير وافرحو العلوم زينه ابشرو بي حساب المواطن٣٠٠٠ + كرتون موز من النوع...
بواسطة : ابعترف

ههههه الي عطتك الفلوس علشان تشتري او انك شريطي عطيتها همر بسعر غالي...
كتاب الرأي
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
100 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
90 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
125 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
155 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
108 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
145 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
282 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
183 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
236 1
mm

عبدالرحمن الراشد

أكثر من قيادة السيارة
417 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
369 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
289 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
376 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
364 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
891 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
660 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
139 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
346 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
647 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
567 0
الاخبار الدولية
الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

 R T 10 2٬254 1 ساعة
رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

 المرصد 27 4٬480 4 ساعات
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 20 8٬282 7 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 8 1٬395 9 ساعات
المرصد الرياضي
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 0 85 5 دقائق
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 6٬703 14 ساعة
الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

الأمير فيصل: يقدم “مبلغ ضخم” لنادي النصر لتجاوز أزمته المالية.. وهذا ما طالب به أعضاء الشرف

 المرصد 28 4٬555 19 ساعة
بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

بالفيديو : النصر يهزم الشباب بهدف وحيد

 المرصد 36 2٬492 22 ساعة
اخبار فنية
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 4٬983 15 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 50 11٬610 15 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬454 يوم واحد
بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

بالفيديو : فنانة كويتية تفضح زوجها وتعلن طلاقها بعد اكتشاف زواجه من أخرى وتحذر النساء منه

 المرصد 85 16٬909 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 33 5٬010 2 ساعتين
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 4٬877 16 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 11 4٬589 21 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬723 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬570 17 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 26 5٬922 17 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 40 3٬544 18 ساعة
شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

شاهد .. أول سعودي يهدي زوجته سيارة “همر” بعد السماح للمرأة بالقيادة

 المرصد 196 10٬542 14 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬710 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬851 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬826 7 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬187 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬260 3 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬341 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬859 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬119 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬497 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬770 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬956 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬503 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬176 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬236 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬283 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬716 أسبوع واحد
الاخيرة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 46 4٬716 18 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬617 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬018 يومين
مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

مصادر: المرأة السعودية تقود الطائرات قريباً

 المرصد 79 3٬977 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 216 2٬385 10 ساعات