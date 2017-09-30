كويتي أرسل بالخطأ رسالة غرامية لزوجته بدلا عن عشيقته ..ولهذا السبب اعتبرتها الزوجة رسالة من السماء

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صحيفة المرصد : ألزمت محكمة الاستئناف الكويتية رجلاً بتطليق زوجته ودفع نفقة شهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق بسبب رسالة غرامية تلقتها الزوجة بالخطأ.

وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة القبس الكويتية ، لم يكن يعلم الزوج أن رسائله الخاطئة لزوجته ستتسبب في فقدان أبناءه وإلزامه بتطليقها ودفع نفقة شهرية وخراب بيته بالكامل ، فقد أرسل الزوج رسالة غرامية لعشيقته، لكنه بدلاً من ضغط زر اسم العشيقة، فقد أرسلها بالخطأ لزوجته ولم يستطع بعد ذلك تقديم أي عذر مقنع.

الزوجة التي علمت تماما أن الزوج أرسلها لعشيقته وذهبت إليها بالخطأ إعتبرتها رسالة من السماء لإنهاء العلاقة التي لم تكن على مايرام، فذهبت لأهلها مع ابنيها وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق وإلزام الزوج بالنفقة الشهري واجرة مسكن وخادمة وسائق.

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