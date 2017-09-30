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مجلس الشورى يوافق على إشراك المرأة في “الإفتاء”

مجلس الشورى يوافق على إشراك المرأة في “الإفتاء”
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المرصد 47 1٬212 1 ساعة

صحيفة المرصد : وافق مجلس الشورى على توصية من إحدى عضواته، تتضمن مشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه بنشاط الرئاسة العامة للإفتاء، الهيئة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى في المملكة.

وطالبت عضوات بمجلس الشورى، خلال جلسة عقدت في مارس الماضي، بألّا يقتصر الإفتاء على المشايخ الذكور، وبإشراك أكاديميات اختصاصيات في أبحاث الفقه في الاستفتاء.

كما طالبن رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي، لإعداد مواد مرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدل واسع في المجتمع، مثل “ولاية المرأة” و “قوامة الرجل”.

وأكدّ المجلس، أن على الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية، مطالبا بإشراك الاختصاصيات في العلوم الشرعية في بعض أعمال رئاسة الإفتاء، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في النشاطات العلمية، كما طالب بدراسة إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة، والعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر القاضي بتنظيم الفتوى.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 -
2017-09-30 20:14:05
يليت مجلس الشورى يهتم بموضوع السكن
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46 -
2017-09-30 20:11:10
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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45 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-30 20:10:37
انشاء الله يارب أكون معهن .
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44 -
2017-09-30 20:10:33
سيعود الاسلام غريبا كما بدأ
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43 - صالح
2017-09-30 20:08:54
التيار الظلامي يختل توازنه ويترنح من قوة الصفعات على وجهه 😂😂😂😂😂😂
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42 - عبيد
2017-09-30 20:06:43
شي مضحك تجد أناس يدعي انه متحرر وتقدمي وهو والله العظيم لنه منغلق ومتحجر على أهله ولكن تجده على بنات الناس شهواني وقبيح ومرتزق الأعراض حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله وكفى
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41 -
2017-09-30 20:04:02
تعليق مخالف
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40 -
2017-09-30 19:57:10
28 - هالحين خلاص مايحتاج رضاعة ولا غيرها توكل على الله وسو اللي في خاطرك
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39 - عبيد
2017-09-30 19:56:29
ياهمداني اللي مصاب يتعالج بالطوارئ اما الصيدلية فهي مجرد مستودع أدوية عفاك الله فلا تخلط بالامور وتقول هذا هي المشاكل ياخي الصلاة كتبت على التاجر والمشتري فأذى إذن للصلاة الكل يستجيب الا تارك الصلاة
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38 - _
2017-09-30 19:53:33
تعليق 5 باين من اسمك انك تبي الاشياء لابارك الله فيك ومن على شاكلتك
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37 - الصريح
2017-09-30 19:53:29
هل ينقصنا مفتين ورجال الدين ؟! للأسف كل هذا عبأ أضافي على المواطن وميزانية الدولة التي ستدفع منها لكثير من من الرجال والنساء بدون فائدة ولا أنتاجية . للاسف نحن نعود لعصور الظلام وييطرة رجال الدين .
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36 - افتونا في مكبرات الصوت
2017-09-30 19:46:35
مكبرات الصوت يعمل عليها بنقاله او برم ازعجو العالم نحن لسنا ضد الاذان ولكن فليخفضو اصوات المكبرات قليل هناك تحدي بين تلك العمالة من صوته ومكبراته ارفع من الاخر لا يقل عن 100م لين المسجد والاخر
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35 -
2017-09-30 19:44:56
هذي وين صارت ؟ ياربي لك الحمد اللي عندنا مكفين وموفين
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34 - -
2017-09-30 19:44:34
فيه مشاكل أهم يامجلس الشورى
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33 - حماك الله ياوطني
2017-09-30 19:41:58
الوطن واثق الخطوة يمشي الى الامام برعاية ملك الحزم وولي العهد حفظهم الله
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( عدد التعليقات 29,412 )
32 - برق _ الحرم
2017-09-30 19:41:17
(((((الافتاء عند النساء مثل الشهادة .....لايصلح الا بأثتين حتى اذا ((نست ))واحدة حكم ذكرتها الاخرى )))))
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31 - ابوصالح سكري
2017-09-30 19:40:28
يامجلس الشورى وياوزارة الصحة من ينقذ اهل الرياض من امراض خطيرة بسبب المجاري والمجاري طافحة وسط الرياض لهاكم شهر في بعض شوارع حي العود وسط مدينة الرياض الله يحفظ الجميع في وطن الخير
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30 - علياء
2017-09-30 19:37:34
مانبي غير علمائنا قال تعالى واسألو اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون
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( عدد التعليقات 29,412 )
29 - برق _ الحرم
2017-09-30 19:36:34
((((((طالما هناك افتاء متخصص للنساء .....لابد ان يكون هناك حارسات فضيلة .....ومراكز شرطة ومرور نسائية متخصصة ))))
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28 - 🌍Google🌍
2017-09-30 19:36:33
ياخوفي يجوز ارضاع زميل العمل لكي لا تكون هناك خلوة😁😁😁😁😁😁
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27 - ام يزن
2017-09-30 19:36:14
هههههههه اللبرنج هامهم الدين اجل
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26 - الهمداني
2017-09-30 19:35:07
21 - المااااضي,, ترقبوا قريبآ قرار عدم اقفال المحلات وقت الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فقط .. {{الله يبشرك بالخير خبر سار لمن على سفر ويحتاج وقود ومن مصاب ويحتاج علاج من الصيدليات او المستوصفات الخ الخ}}
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25 - ام ايلين
2017-09-30 19:35:07
اهم شي لايحطون منال الشريف وبدريه البشر ولجين الهذلول
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24 - راعي غنم...
2017-09-30 19:34:48
للقراء الكرام.....ترى الحكومة وجه طيب....وهي تمشي في المسار الصحيح بشأن المرأة... .........إستانسواااا
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23 - راعي غنم...
2017-09-30 19:33:15
شئ طيب..... المفتية تفتي لبنات جنسها لانها تكون فريبه منهم وفاهمه عليهم..... بخلاف الرجل المفتي..فهو اليوم مشغول وكما تعلمون النساء بدأو في تزايد وعندهم مشاكل..لا يعرف حلها إلا مفتيه.
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22 - الهمداني
2017-09-30 19:31:43
يقول احد رجال الدين من المشايخ وهو اعلم بعض النساء افضل من بعض الرجال الطليان والتيوس
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21 - المااااضي
2017-09-30 19:30:06
ترقبوا قريبآ قرار عدم اقفال المحلات وقت الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فقط ..
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20 - m
2017-09-30 19:27:54
ان كيدهن عظيم .
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19 -
2017-09-30 19:27:34
تعليق مخالف
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18 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-30 19:26:59
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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17 - ضحكت منها الأمم
2017-09-30 19:23:05
الي قال حطوه قاعه افرح صدق ليستفيد الشعب منه
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16 - ام ندى
2017-09-30 19:22:39
الف مبروك للنساء السعوديه ،، الغلاه والمتشددون يتلقون الضربات المؤلمه والقاصمه لظهورهم 😂😂😂😂
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15 -
2017-09-30 19:22:19
تعليق مخالف
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14 - المااااضي
2017-09-30 19:21:49
فعلآ اسبوع مؤلم للأخونج...الاخونجية نظرتهم للمرأة نظرت احتقار..فهم يرونها خادمة وسبية وعورة وناقصة عقل وحور عين ومتاع وضعيفة وتعدد وسلعة وألة تفريغ وتفريخ..لذلك أنصدموا من قرارات حريتها
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13 - عمريكا
2017-09-30 19:20:27
هل من الممكن ان يكون يدينا مسمى "سماحة مفتية المملكة" فلانة بنت فلان و تعتلي المنابر وتخطب و تؤم بالمصلين!
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12 - رفيق الدرب
2017-09-30 19:20:00
طيب واامة المساجد نبغى اصوات كذا ناعة للقراءه اثناء الصلاه لاتنسون توصو بها
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11 -
2017-09-30 19:18:55
نفسي اعرف مجلس الشورى هذا
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10 - ابوصالح سكري
2017-09-30 19:16:16
يامجلس الشورى غريبة مدينة القطيف الوحيدة في الوطن التي يوجد فيها حي للعمال بعيد عن سكن العوايل كفوريس بلادية مدينة القطيب صاحب الفكرة الممتازة في حي العمال بعيد عن سكن العوايل يجب تكريمة يارجال الوطن
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9 - نحن ونصفنا الثاني
2017-09-30 19:14:47
اما حبا ولا برك .
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8 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-30 19:14:46
مبروك لنساء وطني .. انتصارات متتالية .. وضربات متتالية لخصوم المجتمع والتقدم والتحضر .. بارك الله في وطننا ونصره في ظل قيادتنا الرشيدة
لا يعجبني(37) اعجبني(2)
7 - ليبرالي
2017-09-30 19:14:09
خطوه هامه والى الامااااااام 🌷
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
6 - ياسمين 🌸
2017-09-30 19:13:23
خلاص مافي أحد قدنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-30 19:10:23
شكرا وطني العزيز .. شكرا حكومتنا الرشيدة .. شكرا مجلس الشورى .. اسبوع مؤلم جدا للصحوة ولزعماء الصحوة والمتأثرين بالصحوة .. وقطيع الصحوة .. نستمتع جدا بصراخكم .. نتراقص على صراخكم ..
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4 - أفريقي
2017-09-30 19:10:12
تستاهلين أيتها المرأة فخطواتك للسير إلى الأمام أصبحت قفزات
لا يعجبني(38) اعجبني(2)
3 - عبيد
2017-09-30 19:09:22
كمان هذا عزو فكري خطير فهذا والله لامر يريد به تمزيق الدين وتحريف معتقداتة قلم نسمع طوال 1400 سنه ام امرأة كانت مفتي او امام المسلمين فهذا الشي موجود لدى امريكا التى تريد تحريف وتمزيق دين الله
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2 - ابعترف
2017-09-30 19:03:18
فسيكفيكهم الله
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - ابعترف
2017-09-30 18:58:28
تعليق مخالف
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