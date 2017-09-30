الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

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صحيفة المرصد : برأ القضاء الفرنسي الفنان المغربي سعد المجرد من تهمة الاغتصاب، لـ”عدم وجود دلائل تثبت التهمة”.

وذكر موقع mediapart الفرنسي أن قضية المجرد أحيلت على المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الاستئناف، مما يعني أن تهمة الاغتصاب قد أسقطت عن المجرد، كون أن جرائم العنف والاغتصاب في القضاء الفرنسي يتم البت فيها في محكمة الاستئناف.

وأبان أن محاكمة المجرد لن تستمر مدة طويلة، مما يرجح أن عودة المجرد إلى المغرب أصبحت قريبة وفي غضون الأسابيع المقبلة.

وكان المجرد نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على “انستغرام” وكتب تعليقا: “توحشت المغرب الله ينصر سيدنا”.

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