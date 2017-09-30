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الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !
صحيفة المرصد : برأ القضاء الفرنسي الفنان المغربي سعد المجرد من تهمة الاغتصاب، لـ”عدم وجود دلائل تثبت التهمة”.
وذكر موقع mediapart الفرنسي أن قضية المجرد أحيلت على المحكمة الجنائية بدلا من محكمة الاستئناف، مما يعني أن تهمة الاغتصاب قد أسقطت عن المجرد، كون أن جرائم العنف والاغتصاب في القضاء الفرنسي يتم البت فيها في محكمة الاستئناف.
وأبان أن محاكمة المجرد لن تستمر مدة طويلة، مما يرجح أن عودة المجرد إلى المغرب أصبحت قريبة وفي غضون الأسابيع المقبلة.
وكان المجرد نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على “انستغرام” وكتب تعليقا: “توحشت المغرب الله ينصر سيدنا”.
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التعليقات
5 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-30 22:05:41
مبروك البراءة .. نتمنى العودة سريعا للغناء .. لتطربنا وتطرب الناس .. فلك من الغناء شكر الناس والذكرى الجميله
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4 -2017-09-30 21:51:48
( الغناء رقية الزنى ) حفلات واغاني وطاولات تملائها زجاجات المسكر وفتيات ليل هذا هم حال المغنيين الا من رحم الله منهم
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3 - فادي2017-09-30 21:44:07
فكرت انه هو نجا من الاغتصاب
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2 - ابوبعير2017-09-30 21:28:09
طيب مبروك لكن سمعت انو مطلوب في امريكا! راح اكلم الانتربول بعد شوي عشان انبههم😈☠
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1 -2017-09-30 21:12:20
هذا الي يترك بنات ديرته
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آخر تعليق
بواسطة : نيشيمورا
مبروك للمحلي...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
يعني الخوارج من اخونج وسرورية هم يطلقون على اهل السلف اللي يتبعون القران والسنة...
بواسطة : البلدوزر الازرق
ما يشوف شر واجر وعافيه والله يخليه لعين ترجيه...
بواسطة : جداوي
مافيه مثل الجسمي...
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