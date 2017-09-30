شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

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صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تم اعتقالها في البرازيل ووضعها في شاحنة تابعة للشرطة .

و تفصيلا عثر سائق شاحنة على فتاة في طريقه فقام بالإتصال بالشرطة التي سارعت الى مكان الحادث والقت القبض على الفتاة، التي كانت تقوم بحركات غير طبيعية، فاعتقدت الشرطة أن الفتاة ربما تكون تحت تأثير مخدر ما . ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول صحة الفتاة و تصرفاتها غير الطبيعية.

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